Плевен отбелява Лазаровден с празничен концерт "Цветна Лазарица"

В Плевен отбелязват днешния празник с концерт "Цветна Лазарица" в зала "Катя Попова" от 11.30 часа.

Основният обичай, свързан с този ден - лазаруването, ще пресъздадат децата от учебни заведения в града.

Песни за празника и традициите ще изпълнят по време на празничния концерт момичешка група от ДГ „Слънце“ в Плевен. Те са облечени в красиви народни носии, носят кошнички и с вълнение пресъздават народния обичай.