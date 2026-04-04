Плевен отбелява Лазаровден с празничен концерт "Цветна Лазарица"

4 Април, 2026 08:43 1 823 4

Започва в 11.30 часа в зала "Катя Попова"

Плевен отбелява Лазаровден с празничен концерт "Цветна Лазарица" - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

В Плевен отбелязват днешния празник с концерт "Цветна Лазарица" в зала "Катя Попова" от 11.30 часа.

Основният обичай, свързан с този ден - лазаруването, ще пресъздадат децата от учебни заведения в града.

Песни за празника и традициите ще изпълнят по време на празничния концерт момичешка група от ДГ „Слънце“ в Плевен. Те са облечени в красиви народни носии, носят кошнички и с вълнение пресъздават народния обичай.

Така е днес, но как е било в миналото, разказа Миглена Николаева от Регионалния исторически музей. И какво още е характерно Плевенския регион, в какво са вярвали хората от миналото.

Днес децата с помощта на своите учители пренасят традициите. Цветомира Добрева, директор на ДГ „Слънце“ и нейният екип работят със сърце, за да вдъхнат любов у децата към всичко българско.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак някой е писал и спал...!

    1 1 Отговор
    ,,Плевен ОТБЕЛЯВА Лазаровден..."
    А не го ли...,,избелява"...?!

    09:17 04.04.2026

  • 2 Кой е Лазар?

    0 1 Отговор
    По-скоро трабва да се отбелязва триумфът на Иисус, заради връщането на умрелия Лазар към живот. Това и собственото му спасяване е върхът на Иисусовите възможности и знания. С този акт, той наииииистина стига да Божиите височини. Да знаеш и виждаш Човешката холограма на ДНК, а особенно динамичната, това е в ръцете на Бог или Божествен човек.

    09:46 04.04.2026

  • 3 цербер

    1 0 Отговор
    И какво още е характерно за Плевенския регион, ... Цветомира Добрева- директорка на ДГ „Слънце“

    09:47 04.04.2026

  • 4 Гост666

    1 0 Отговор
    По скоро е ритуал за приемане в тайно общество в което е членувал и човека с еврейски корени Исус. После е станало легенда за възкресяване.

    13:27 04.04.2026

