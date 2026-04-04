Сергей Игнатов: Посещението в Киев беше навременно и не можеше да се отлага

Подписаното споразумение с Украйна ще запази Болградската гимназия като пълноценна и ще осигури обучение по български език, история и култура за учениците от 1 до 12 клас и дори предучилищно обучение. Това каза в „Денят започва с Георги Любенов“ служебният министър на образованието проф. Сергей Иганов.

„Посещението в Киев беше навременно и не можеше да се отлага, защото ако не бяхме подписали протокола, съществуваше опасност от септември месец горните класове на тази гимназия да се закрият“, каза проф. Игнатов в предаването „Денят започва с Георги Любенов“.

Той припомни значението на училището за българската общност в Украйна.

„Имаме много сънародници в Одеса и там в Болград е създадена гимназията от български родолюбиви българи. Завършили са я много български водачи, революционери, интелектуалци – първият ректор на СУ, министър-председателят Александър Малинов и т.н. Имаше опасност тази гимназия да престане да бъде гимназия.“

Проф. Игнатов уточни, че с протокола се въвежда и предучилищно образование за децата на българската диаспора, както и подготовка и квалификация на учители по български език и история в България:

„Нашият ангажимент по администрирането е подготовката на учители по български език и история и тн.“

Освен това страната ни ще осигурява учебни материали, учебници, учебни помагала. Също така възможността ученици от болгарската гимназия да идват на езикови курсове в България.

„Най-добрият ученик, възпитаник на тази гимназия, да учи за сметка на българската държава, да получи българска бакалавърска и магистърска степен тук, в България. И победителят в общоукраинската олимпиада по български език също безплатно да придобие бакалавърска и магистърска степен в България.“

Проф. Сергей Игнатов отхвърли спекулациите, че посещението в Киев и подписаният протокол ще доведат до изучаване на украински език в България или промени в учебниците по история.

„Спекулира се... Нищо не е подписвано на тази тема.“