Сергей Игнатов: Посещението в Киев беше навременно и не можеше да се отлага

Сергей Игнатов: Посещението в Киев беше навременно и не можеше да се отлага

4 Април, 2026 11:27, обновена 4 Април, 2026 10:30 2 152 97

Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици, заяви министърът на образованието

Сергей Игнатов: Посещението в Киев беше навременно и не можеше да се отлага - 1
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Подписаното споразумение с Украйна ще запази Болградската гимназия като пълноценна и ще осигури обучение по български език, история и култура за учениците от 1 до 12 клас и дори предучилищно обучение. Това каза в „Денят започва с Георги Любенов“ служебният министър на образованието проф. Сергей Иганов.

„Посещението в Киев беше навременно и не можеше да се отлага, защото ако не бяхме подписали протокола, съществуваше опасност от септември месец горните класове на тази гимназия да се закрият“, каза проф. Игнатов в предаването „Денят започва с Георги Любенов“.

Той припомни значението на училището за българската общност в Украйна.

„Имаме много сънародници в Одеса и там в Болград е създадена гимназията от български родолюбиви българи. Завършили са я много български водачи, революционери, интелектуалци – първият ректор на СУ, министър-председателят Александър Малинов и т.н. Имаше опасност тази гимназия да престане да бъде гимназия.“

Проф. Игнатов уточни, че с протокола се въвежда и предучилищно образование за децата на българската диаспора, както и подготовка и квалификация на учители по български език и история в България:

„Нашият ангажимент по администрирането е подготовката на учители по български език и история и тн.“

Освен това страната ни ще осигурява учебни материали, учебници, учебни помагала. Също така възможността ученици от болгарската гимназия да идват на езикови курсове в България.

„Най-добрият ученик, възпитаник на тази гимназия, да учи за сметка на българската държава, да получи българска бакалавърска и магистърска степен тук, в България. И победителят в общоукраинската олимпиада по български език също безплатно да придобие бакалавърска и магистърска степен в България.“

Проф. Сергей Игнатов отхвърли спекулациите, че посещението в Киев и подписаният протокол ще доведат до изучаване на украински език в България или промени в учебниците по история.

„Спекулира се... Нищо не е подписвано на тази тема.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бако

    73 4 Отговор
    Фaтки, cкyиртвате ли като пишете за сopoсите, пpъска ли, пpъска ли?😂

    10:32 04.04.2026

  • 3 Питам

    98 5 Отговор
    А защо подарихте 17 мил евра.

    Коментиран от #23

    10:32 04.04.2026

  • 4 ЕГАТИ ГЛУПЧОТО

    110 4 Отговор
    ДОТИЧАХТЕ НА КИЛМЧЕТО В КИЕВ ДА УНИЖАВАТЕ НА САМО СЕБЕ СИ АМИ И НАЦИЯТА НИ. ЩЕ УЧИМ УКРАИНСКИ,А?! БОКЛУЦИ И ПРЕДАТЕЛИ ОТ ИНСТИТУТА ЗА ПОДЛОГИ.

    10:33 04.04.2026

  • 5 Скоро тази покраинка

    90 4 Отговор
    ще престане да съществува и споразумението естествено ще отпадне. Няма да даваме пари на корумпираната зелена марионетка.

    10:34 04.04.2026

  • 6 Закс

    82 4 Отговор
    Директно отивай на първа линия !

    10:34 04.04.2026

  • 7 Анонимен

    74 4 Отговор
    Я украинския губернатор Зеленски обещал нещо на колонията България!

    10:35 04.04.2026

  • 8 Пако

    104 4 Отговор
    Когато един премиер хаби ресурсите на нацията, за да осигури пари на един фашист, той престава да бъде лидер на народа си и се превръща в наемен служител на фашизма.

    10:35 04.04.2026

  • 9 Реалист

    104 4 Отговор
    Защо ? Кое налагаше тази "неотложност" ? Тази война не е наша . Грантаджии , продажници !

    10:35 04.04.2026

  • 10 Мурка

    78 4 Отговор
    Гледах гостуването му при ЛЮБЕНОВ И СЪВСЕМ се срина в очите МИ

    10:36 04.04.2026

  • 11 Пич

    67 4 Отговор
    Докато пиех кафето, го уцелих на късмет, но не и късмет за Игнатов !!! Видях го както досега не бях - като мъжка к/ва !!!

    Коментиран от #88

    10:36 04.04.2026

  • 12 Хасковски каунь

    58 5 Отговор
    Това т.н.споразумение става за тоалетна хартия.

    10:37 04.04.2026

  • 13 Игнат

    83 5 Отговор
    Айде бе Игнатов, не говори простотии, с 15 дена изчакване няма да се свърши света. А това че го правите на тъмно и тайно показва че има нещо нередно и се опитвате всячески да заблудите народа. И вие ще останете в историята като лакеи. Мръш Ляци сте цялото правителство. ППДБ ляворезбови.

    10:38 04.04.2026

  • 14 Хмм

    72 5 Отговор
    какво иска да каже, че украинците поставят условието - ли започвате даизучавате украински в училище и обявявате, че украинците са освободили България или ви затваряме гимназията, открита от руснаците и запазена през вековете, горят ни знамето, драскат на паметника на българските опълченци "чемодан вокзал София", оскверняват гроба на хан Кубрат, сменят имената на българите - Никола става Микола, ние ръкопляскаме, ка само се обединиха сглобкаджиите от ГЕРБ и ПП-ДБ в българофобията си, а се борели с модела Борисов

    Коментиран от #46

    10:39 04.04.2026

  • 15 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    59 5 Отговор
    Тия продажни соросоидни пУмяри от властта не се ли усещат вече ,че света се променя и,че за тях идва Нов Народен съд .?!

    10:39 04.04.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    53 5 Отговор
    Има ли друг посланик у нас, освен ОЛЯсЕ,
    със семейство което отглежда ДЕТЕ-УБИЕЦ🤔❓❗

    10:39 04.04.2026

  • 17 Потресени сме от този човек

    63 5 Отговор
    Бяхме се заблудили че той е добронамерен а се оказа най обикновен предател.

    10:39 04.04.2026

  • 18 защо

    62 6 Отговор
    "Посещението в Киев беше навременно и не можеше да се отлага, защото ако не бяхме подписали протокола, съществуваше опасност от септември месец горните класове на тази гимназия да се закрият“

    Това беше достатъчно за да знаем за отношението на Украйна към България.
    Кой разбрал - разбрал.

    10:39 04.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Софиянец

    61 4 Отговор
    Демек наркомана Зеля ни е изнудвал да затвори българската гимназия и да забрани изучаването на български език, както и да репресира българското малцинство в 404, ако не му дадем пари! Ясно!!!

    10:41 04.04.2026

  • 21 Пенчо

    36 4 Отговор
    Още един полезен а го имах за читав!

    10:41 04.04.2026

  • 22 ТОА Е УНИКАЛНО

    48 3 Отговор
    ТЪ.....ПППППП
    ЗНАЧИ БАНДЕ....РАСИТЕ СА ИМАЛИ НАМЕРЕНИЕ ДА ЗАКРИЯТ БОЛГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ
    ТАКА ЛИ БЕ МИНИСТРЧЕТО

    10:42 04.04.2026

  • 23 Реално дадохме повече евра

    25 7 Отговор

    До коментар #3 от "Питам":

    И даваме за да получим парче от баницата за възстановяване на охрайна ако войната някога приключи и тогава ше се вземе под внимание че и ние сме помагали на охрайна и трябва да получим некое кокалче

    Коментиран от #38

    10:42 04.04.2026

  • 24 Ивелин Михайлов

    38 4 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА АНУЛИРАНЕ НА ДОГОВОРА СЪС ЗЕЛЕНИЯ ЕВРЕИН НАРКОМАН!

    10:43 04.04.2026

  • 25 Този беше ректор на

    37 3 Отговор
    Нов български крадец

    10:43 04.04.2026

  • 26 пешо

    32 3 Отговор
    продажни боклуци

    10:43 04.04.2026

  • 27 Василев

    35 3 Отговор
    Много е горд за гимназията! А забрави за за забраната на българщината по цяла И, забрави,че подписва със същите, които изгориха живи другите българи в Одеса.
    Това е патриот, не е продажник!

    10:45 04.04.2026

  • 28 Гост

    32 4 Отговор
    И този комунистически култук се изплъзва като гол охлюв! Баща му - секретар на ЦК на ДКМС и после втори секретар на ОК на БКП - Видин, по партийна линия Сергей/какво българско име/ е изпратен да учи в Ленинград изключително полезната за България наука ЕГИПТОЛОГИЯ , след 89 г обръща престилката и работи в американския Нов"български" университет !

    10:45 04.04.2026

  • 29 Василеску

    7 3 Отговор
    Може твоето, но не и на нищоподобните други 4 министри.

    10:45 04.04.2026

  • 30 Иван

    30 4 Отговор
    Цялото правителство са мръсни предатели, фашистки лакеи и лъжци! Внимавайте за кого ще гласувате!

    10:45 04.04.2026

  • 31 Този

    26 2 Отговор
    И той е изкукуригал.Те нашите деца български не знаят,те ще се грижат за украинците.Смях в залата.

    10:47 04.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Анонимен

    31 3 Отговор
    Не можело да се отлага ли? Не трябваше да се случва изобщо!

    10:49 04.04.2026

  • 35 Още по

    28 3 Отговор
    Навременно, дори закъсняло, ще е като ви обесим по дърветата - предатели нагли!

    Коментиран от #41

    10:49 04.04.2026

  • 36 Дмитрий Кулеба

    21 3 Отговор
    На пресконференция в Скопие:
    Македонският народ най добре в Европа разбира какво е да бъдеш унижава за език, история. Култура и националност.
    Сороски Петроханци боклуци сте
    Гн.Министър, по злобно изказване срещу България не е имало.
    Как се целуваме с наркомана?
    В Одеса бандерите поставиха паметна плоча на Кръсте Мисирков...създател на Македонския език

    10:50 04.04.2026

  • 37 хихи

    19 3 Отговор
    Игнатов ти писал си история та да я пренаписваш? и на кому е нужно това? Който се интерисува от история чете и се образова....

    10:50 04.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Предатели

    24 3 Отговор
    Просто който срещне някой от тези хора, продали цял народ за центове, трябва да ги заплюва. Даже и в гръб ги заплюва , те не са хора, тях от нищо не ги боли. Изтъкани са от омраза и презрение към нас. Защо ние трябва да сме добри към тях?

    10:53 04.04.2026

  • 41 Слагам ти плюс

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "Още по":

    Но не се хваща не че не знам защо.

    10:53 04.04.2026

  • 42 партенки

    11 2 Отговор
    пробутва, ама много миризливи !...

    10:54 04.04.2026

  • 43 Миме

    17 2 Отговор
    че то Малороссия и Новороссия са си руски просто временно имат някакво странно име.....засега

    10:54 04.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ППДБ събориха/нарязаха

    23 3 Отговор

    До коментар #14 от "Хмм":

    Паметника на съветската армия която освободи народите от нацизма фашизма милитаризма и ционизма. Но понеже хората са с къса памет тези злини се завърнаха особено ционизма. В Германия ционистите да предавали сънародниците си в лагери.

    Коментиран от #89

    10:59 04.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Оруел

    17 2 Отговор
    Цялата група,дружно облизахме рязаният,че и му пуснахме кеш народни пари.

    11:02 04.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Русия

    15 4 Отговор
    Володимир Игнатов,ах ти жалко Соро..... изпраж........ Натопил си чофчицата при Сор.... и сега си заработваш хонорарите ?

    11:04 04.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 По италианските филми от 20 век

    17 3 Отговор
    Предателите ги преследват в колите им с едни мотори и ги приключват веднъж завинаги.

    11:06 04.04.2026

  • 54 ШЕФА

    15 3 Отговор
    Хора,представяте ли си че този изр... е бил Мин.на образованието !!!!!!!

    Коментиран от #60

    11:07 04.04.2026

  • 55 Хмм

    15 3 Отговор
    поредният възпитаник на руската школа с образование в Ленинград, се прави по католик от папата, зеленски наредил, тези от колонията изпълняват

    11:09 04.04.2026

  • 56 Игнат Сергеев

    17 3 Отговор
    Ако,беше толкова спешно и важно,щеше да го подпише редовния министър.

    11:09 04.04.2026

  • 57 Именно ционистите са давали списъци

    12 3 Отговор
    На хитлеристите кои техни сънародници да бъдат изпратени в лагери. Ционистите са на власт днес в циониската държава и те се разпореждат по света какво да става. Ако ме разбирате какво искам да кажа в случайя .

    11:11 04.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Хмм

    9 4 Отговор
    министърът на образованието е от ГЕРБ, военният министър е от ГЕРБ,там няма собствени решения, изпълнява се волята на борисов, та кой кого изчегъртва?

    11:15 04.04.2026

  • 60 Той е министър и сега и да на

    11 3 Отговор

    До коментар #54 от "ШЕФА":

    Образованието и е бил в Куев и е участвал в предложенията и споразуменията.

    11:16 04.04.2026

  • 61 нннн

    18 3 Отговор
    Ей че са нагли! Защо отидохте по тъмно и по терлици? Да бяхте обяснили кое-за какво е. При,емерно, че Запрянов ще подписва за Болградската гимназия...
    И какви финансови и военни ангажименти за десет години ще подпишете? Не знаете ли, че сте на власт случайно и за малко?

    11:16 04.04.2026

  • 62 Перо

    2 15 Отговор
    Тоя е единствения балансиран министър в това правителство и пръв съветски възпитаник, който не е станал отявлен джендър от ПП/ДБ, СДС. Всички останали търсят начин, чрез джендърска пропаганда да се впишат в новото време!

    Коментиран от #65, #71

    11:19 04.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 въпрос

    18 4 Отговор
    Какво общо имат двата ядрени реактора за Белене с Болградската гимназия? И как изобщо се подписват каквито и да било договори и споразумения с държава, която доказано не изпълнява атгажиментите си и благодарение на това си докара война? Нима министрите от делегацията не са чували за Минските споразумения и не знаят как Украйна ги наруши докато мастилото им още не е изсъхнало? Откога спасяването на Украйна се превърна за нашите управляващи по-важно от спасяването и оцеляването на България, за която те носят отговорност? Много комфортна среда се осигурява на предателите, трябва да се правят телевизионни формати, в които те да отговарят на въпросите на общественици, които съблюдават интересите на държавата ни. Трябва да бъдат притискани до стената, защото дължат отговори на въпросите, които вълнуват обществото ни, а не да ги оставят да си изпеят евроатлантическата песен и да изчезнат самодоволно. Това не е демокрация, а колониален режим без яснота кой точно взема решенията.

    Коментиран от #66

    11:24 04.04.2026

  • 65 Е как не е станал

    14 3 Отговор

    До коментар #62 от "Перо":

    Като е бил в Куев и е участвал давал е предложения подписвал е ми той и сега е министър и съучастник на джендърите .

    11:28 04.04.2026

  • 66 Хмм

    12 3 Отговор

    До коментар #64 от "въпрос":

    нищо не знаят, имаше интервюта с депутати на ПП,когато бяха на власт - не знаят кога е Съединението, хвалят се с образованието си в чужбина, бившият премиер петков е завършил и средното си образование в чужбина, не е учил българска история изобщо, игнатов също е учил история в Ленинград

    11:28 04.04.2026

  • 67 Миме

    7 3 Отговор
    тоя игнатoff има избор кат ПеПеДеБерасите,ГРОБарите и ДПСарите или да бъде окачен да съхне или да бъде набутан у белене

    11:30 04.04.2026

  • 68 Хунтата ще закрие тая гимназия

    16 2 Отговор
    Бас държа за това но парите са дадени явно.

    11:30 04.04.2026

  • 69 Така в България

    12 1 Отговор
    се става професор като този и министър разбира се.

    11:34 04.04.2026

  • 70 Боко

    6 1 Отговор
    ПътуващиДУХА🤮ЧИ

    11:34 04.04.2026

  • 71 Боко

    4 1 Отговор

    До коментар #62 от "Перо":

    Да не се онодите с това “професорче”, че се изказваш толко нежно за него?

    11:37 04.04.2026

  • 72 НПО постоянно повтаряха че трябвало да

    13 2 Отговор
    Се освободим от някаква въображаема зависимост от Русия но в същото време ни натриват зависимост от украйна което е много по зле.

    11:41 04.04.2026

  • 73 Аз пиша натрапват зависимост от украйна

    9 2 Отговор
    Соросоидния коректор го променя в движение в натриват и така променя смисъла демек натриват ни носа.

    11:44 04.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Министрите на Герб

    8 3 Отговор
    Са в стратегически министерства военно образователно външно и така дългата ръка на вожда подписва започнати още от предишните им управления разни неща. Този договор бил още от времето на главчо а самолетите един господ знае от кога са.

    Коментиран от #76, #77

    11:53 04.04.2026

  • 76 Останалите министри само рият пясъка

    5 1 Отговор

    До коментар #75 от "Министрите на Герб":

    Но нищо няма да последва от това разместване на пясъка само кьорфишеци.

    11:55 04.04.2026

  • 77 Те ръководят и кабинета

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "Министрите на Герб":

    Щях да забравя това но то е важно.

    11:58 04.04.2026

  • 78 Левски

    6 1 Отговор
    Абсолютен предател. И другите от "делегация" продажници.

    12:07 04.04.2026

  • 79 Гост

    4 1 Отговор
    Искате ли в богаташките ви квартали да се заселят пакистански работници, които си внасяте за угода на бизнеса ви?

    12:17 04.04.2026

  • 80 Напротив!

    7 0 Отговор
    НЕнавременно беше! Такива споразумения не се подписват преди избори, освен ако не искаш да поставиш следващото правителство пред свършен факт. Направихте нещо много лошо, което не разбирате! Повлияхте на разпределението на мандатите в следващия парламент!

    12:24 04.04.2026

  • 81 Григор

    7 1 Отговор
    "Посещението в Киев беше навременно и не можеше да се отлага".
    Каква наглост само! А защо никой не знаеше за него?Защо президента на Република България нищо не знаеше нито за предстоящото посещение, нито за неговите цели?Може ли такова нещо? МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ВЗЕМАТ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВАТА ОТ СЛУЖЕБЕН КАБИНЕТ, КОЙТО НЯМА НИКАКВИ ПЪЛНОМОЩИЯ?! НАГЛА РАБОТА СТЕ! И ВИЕ И ВАШИТЕ ШЕФОВЕ ОТ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА" И "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"!

    Коментиран от #83

    12:31 04.04.2026

  • 82 Георгиев

    7 1 Отговор
    Какво излиза? Че Киев ни шантажира, че ще затвори българското училище? И иска от нас майка си и баща си. А Назарян чий пари им подари? Нашите, нейните, на Боко? И всички са в недоумение, но никой не реагира адекватно. Йотова - само с неофициална декларация. Народното събрание мълчи. А всички депутати се покриха и приключват личните си дела, за обществените не ги интерисува. Срамно е. А делегатите скриха подаръците си. Няма инфо в протокола на МС. А чековете? Моля? Мръсотия до шия.

    12:39 04.04.2026

  • 83 На този Винету му е шеф

    6 1 Отговор

    До коментар #81 от "Григор":

    Съмнявяте ли, се че целият план по "спасяването" на училището е замислен в централата на ГЕРБ? ППтата как не осъзнаха за толкова време подмолните методи на тулупестите? Дебелия ги знае как мислят и ги пързаля постоянно!

    12:40 04.04.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 сноу

    6 1 Отговор
    Това е такъв заекчо и поплювко, че единственното за което сте го сложили за министър е да цунка ръчичка на зузи и да се кефи кайчето и урсуланата...

    12:53 04.04.2026

  • 86 ПЕНКО

    4 1 Отговор
    ... " АЗ СЕРГЕЙ СЪМ -БИБИЯН ---УМСТВЕННО СЪМ МАЛЪК -КАТО ЗАЛЪК --- ПЛЯМПОТИЧЕСКИ СЪМ ВЕЛИКАН " !?!?!?!?!?!?!?

    12:58 04.04.2026

  • 87 сноу

    5 1 Отговор
    А нацка коя гимназия е завършила или нейната диплома е писана от мадлена олбрайтова...а оценките добавил църнияциганин...

    13:01 04.04.2026

  • 88 за съжаление

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Навремето синът на областния на БКП във Видин имаше слаб успех и баща му едва го добута да учив Ленинград. Сега като истински еничар (да не ги обиждам) нашият се извъртя и се прави на крупен министър на ....образованието. При първия си мандат направи тъпи промени според собствения си ум и както му кажат някои паразити. Сегашното правителство само потвърди в лицето на Неински и него, че което е шкарто, е шкарто. Думи нямам от глупостта и злодеянието на тези хора към България.
    Спите ли спокойно с тези тавкери на гражданското ни летище "Васил ЛЕВСКИ"?.

    13:27 04.04.2026

  • 89 децата на БАШ

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "ППДБ събориха/нарязаха":

    комунистите, включително Ивайло Мирчев, про100кипо, Сергей Игатов и много други, като същински фашисти се ожесточиха срещу ВСИЧКО руско, за да угодят на други едни - внучката на фашиста, дъщеря на комунисте от КПССС и дребна канцеларистка от държавата със столица Естония! Про100киро заслужава затвор само заради изгонването безпричинно но 70 души от руското посолство, а разришаването на Паметника на съветската армия е НЕЧОВЕШКО безчинство. Аналогичен пачетник стои в Трепов парк в Берлин, във Виена, има спирка на метротов Париж, наречене Сталинград, но нашите безродници ядоха торта с фигурите от паметника. На кого ли се падна дупето на детето? Сега на мястото стои идна грозна конструкция, каквато те правят цяло София. При това България беше освободена/заробена според ппдбитн и т.н. от ТРЕТИ УКРАИНСКИ ФРОНТ, което НИКОГА сегашните не споменават. Защо ли?

    13:39 04.04.2026

  • 90 ББ беше

    1 1 Отговор
    какво се набива на глупав човек. Това се отнася за всички, които плюят служебните

    Коментиран от #94

    13:44 04.04.2026

  • 91 Патриот

    2 0 Отговор
    Абе българите в Украйна не ни интересуват. Ние гледаме да оправим българите в Македонияяяяя.

    13:46 04.04.2026

  • 92 Жалко

    5 0 Отговор
    Че Путин не ви прати един Орешник.

    13:57 04.04.2026

  • 93 Много интересно....

    8 1 Отговор
    Значи България може да ИЗДЪРЖА хиляди украинци нищо ,че сме най-бедната държава в ЕС ,да дава оръжия и пари ,но Украйна за БЛАГОДАРНОСТ ще закрива българската гимназия !
    Украинската посланичка да си ЗАМИНАВА веднага ,а не да ни изнудва !!!

    13:58 04.04.2026

  • 94 Може пък да ви е харесало...

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "ББ беше":

    Значи и на вас ви го е набил с право, а хората излизаха на протести да ви защитават.

    14:50 04.04.2026

  • 95 така, така

    4 1 Отговор
    Горкият Игнатов, в желанието си да измие срама се закопа сам в оправданията си.
    Превърнал се е в циркова мечка да обикаля студията и да поднася част от картинката, та ха дано се отърве от презрението, с което ще бъде възнаграден за деянията си като министър. Доблест е нужна за някои неща, ама откъде да я има!

    Имах добро отношение и уважение към него, но ...имах. Този човек се дискредитира, заради едната временна власт. Тъжното в неговия случай е, че обещаниета на България в областта на науката и образованието, които той е приел са документирани, както и онези на Украйна (само дето няма такива). Резила му е пълен.

    А що касае геройското спасяване на едно училище - за това не му трябваше позора в рамковия договор. Това се решава на ниво посолство и в краен случай чрез "НОТА".

    15:57 04.04.2026

  • 96 Не заслужавате

    2 2 Отговор
    този министър, за вас само Гейбачев, подкрепян от откачалките на шишибой. Казусът "Хасърджиев" не ви възмущава, въпреки че и ваше дете може да бъде такава жиртва. Лицемери, не сте загриженш за абсолютно нищо. И за съжаление сте немислещи затова ви манипулират. Прав е ББ, че на глупак акъл не може да се набие

    16:24 04.04.2026

  • 97 Да браво никой не подкрепи този скапан

    0 0 Отговор
    Споразумение. Подписаното споразумение с Украйна ще запази на каква цена ??? На спрени АЕЦ Козлодуй и АЕЦ Белене на тази че ще разрешим УКРАЙНСКИЯ език. На тази цена че ще плащаме за техни дългове , на тази цена 2 пъти по скъпи горива. Погледни Турция, Унгария , Словения страна която е членка на НАТО не е спирала връзките с Русия и Украйна президент отиде на крака.

    11:21 05.04.2026

