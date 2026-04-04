Сергей Игнатов: Посещението в Киев беше навременно и не можеше да се отлага

Подписаното споразумение с Украйна ще запази Болградската гимназия като пълноценна и ще осигури обучение по български език, история и култура за учениците от 1 до 12 клас и дори предучилищно обучение. Това каза в „Денят започва с Георги Любенов“ служебният министър на образованието проф. Сергей Иганов.
„Посещението в Киев беше навременно и не можеше да се отлага, защото ако не бяхме подписали протокола, съществуваше опасност от септември месец горните класове на тази гимназия да се закрият“, каза проф. Игнатов в предаването „Денят започва с Георги Любенов“.
Той припомни значението на училището за българската общност в Украйна.
„Имаме много сънародници в Одеса и там в Болград е създадена гимназията от български родолюбиви българи. Завършили са я много български водачи, революционери, интелектуалци – първият ректор на СУ, министър-председателят Александър Малинов и т.н. Имаше опасност тази гимназия да престане да бъде гимназия.“
Проф. Игнатов уточни, че с протокола се въвежда и предучилищно образование за децата на българската диаспора, както и подготовка и квалификация на учители по български език и история в България:
„Нашият ангажимент по администрирането е подготовката на учители по български език и история и тн.“
Освен това страната ни ще осигурява учебни материали, учебници, учебни помагала. Също така възможността ученици от болгарската гимназия да идват на езикови курсове в България.
„Най-добрият ученик, възпитаник на тази гимназия, да учи за сметка на българската държава, да получи българска бакалавърска и магистърска степен тук, в България. И победителят в общоукраинската олимпиада по български език също безплатно да придобие бакалавърска и магистърска степен в България.“
Проф. Сергей Игнатов отхвърли спекулациите, че посещението в Киев и подписаният протокол ще доведат до изучаване на украински език в България или промени в учебниците по история.
„Спекулира се... Нищо не е подписвано на тази тема.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Бако
10:32 04.04.2026
3 Питам
Коментиран от #23
10:32 04.04.2026
4 ЕГАТИ ГЛУПЧОТО
10:33 04.04.2026
5 Скоро тази покраинка
10:34 04.04.2026
6 Закс
10:34 04.04.2026
7 Анонимен
10:35 04.04.2026
8 Пако
10:35 04.04.2026
9 Реалист
10:35 04.04.2026
10 Мурка
10:36 04.04.2026
11 Пич
Коментиран от #88
10:36 04.04.2026
12 Хасковски каунь
10:37 04.04.2026
13 Игнат
10:38 04.04.2026
14 Хмм
Коментиран от #46
10:39 04.04.2026
15 Урсул фон РептиЛайнян🐍
10:39 04.04.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
със семейство което отглежда ДЕТЕ-УБИЕЦ🤔❓❗
10:39 04.04.2026
17 Потресени сме от този човек
10:39 04.04.2026
18 защо
Това беше достатъчно за да знаем за отношението на Украйна към България.
Кой разбрал - разбрал.
10:39 04.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Софиянец
10:41 04.04.2026
21 Пенчо
10:41 04.04.2026
22 ТОА Е УНИКАЛНО
ЗНАЧИ БАНДЕ....РАСИТЕ СА ИМАЛИ НАМЕРЕНИЕ ДА ЗАКРИЯТ БОЛГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ
ТАКА ЛИ БЕ МИНИСТРЧЕТО
10:42 04.04.2026
23 Реално дадохме повече евра
До коментар #3 от "Питам":И даваме за да получим парче от баницата за възстановяване на охрайна ако войната някога приключи и тогава ше се вземе под внимание че и ние сме помагали на охрайна и трябва да получим некое кокалче
Коментиран от #38
10:42 04.04.2026
24 Ивелин Михайлов
10:43 04.04.2026
25 Този беше ректор на
10:43 04.04.2026
26 пешо
10:43 04.04.2026
27 Василев
Това е патриот, не е продажник!
10:45 04.04.2026
28 Гост
10:45 04.04.2026
29 Василеску
10:45 04.04.2026
30 Иван
10:45 04.04.2026
31 Този
10:47 04.04.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Анонимен
10:49 04.04.2026
35 Още по
Коментиран от #41
10:49 04.04.2026
36 Дмитрий Кулеба
Македонският народ най добре в Европа разбира какво е да бъдеш унижава за език, история. Култура и националност.
Сороски Петроханци боклуци сте
Гн.Министър, по злобно изказване срещу България не е имало.
Как се целуваме с наркомана?
В Одеса бандерите поставиха паметна плоча на Кръсте Мисирков...създател на Македонския език
10:50 04.04.2026
37 хихи
10:50 04.04.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Предатели
10:53 04.04.2026
41 Слагам ти плюс
До коментар #35 от "Още по":Но не се хваща не че не знам защо.
10:53 04.04.2026
42 партенки
10:54 04.04.2026
43 Миме
10:54 04.04.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ППДБ събориха/нарязаха
До коментар #14 от "Хмм":Паметника на съветската армия която освободи народите от нацизма фашизма милитаризма и ционизма. Но понеже хората са с къса памет тези злини се завърнаха особено ционизма. В Германия ционистите да предавали сънародниците си в лагери.
Коментиран от #89
10:59 04.04.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Оруел
11:02 04.04.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Русия
11:04 04.04.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 По италианските филми от 20 век
11:06 04.04.2026
54 ШЕФА
Коментиран от #60
11:07 04.04.2026
55 Хмм
11:09 04.04.2026
56 Игнат Сергеев
11:09 04.04.2026
57 Именно ционистите са давали списъци
11:11 04.04.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Хмм
11:15 04.04.2026
60 Той е министър и сега и да на
До коментар #54 от "ШЕФА":Образованието и е бил в Куев и е участвал в предложенията и споразуменията.
11:16 04.04.2026
61 нннн
И какви финансови и военни ангажименти за десет години ще подпишете? Не знаете ли, че сте на власт случайно и за малко?
11:16 04.04.2026
62 Перо
Коментиран от #65, #71
11:19 04.04.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 въпрос
Коментиран от #66
11:24 04.04.2026
65 Е как не е станал
До коментар #62 от "Перо":Като е бил в Куев и е участвал давал е предложения подписвал е ми той и сега е министър и съучастник на джендърите .
11:28 04.04.2026
66 Хмм
До коментар #64 от "въпрос":нищо не знаят, имаше интервюта с депутати на ПП,когато бяха на власт - не знаят кога е Съединението, хвалят се с образованието си в чужбина, бившият премиер петков е завършил и средното си образование в чужбина, не е учил българска история изобщо, игнатов също е учил история в Ленинград
11:28 04.04.2026
67 Миме
11:30 04.04.2026
68 Хунтата ще закрие тая гимназия
11:30 04.04.2026
69 Така в България
11:34 04.04.2026
70 Боко
11:34 04.04.2026
71 Боко
До коментар #62 от "Перо":Да не се онодите с това “професорче”, че се изказваш толко нежно за него?
11:37 04.04.2026
72 НПО постоянно повтаряха че трябвало да
11:41 04.04.2026
73 Аз пиша натрапват зависимост от украйна
11:44 04.04.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
Министрите на Герб
Коментиран от #76, #77
11:53 04.04.2026
76 Останалите министри само рият пясъка
До коментар #75 от "Министрите на Герб":Но нищо няма да последва от това разместване на пясъка само кьорфишеци.
11:55 04.04.2026
77 Те ръководят и кабинета
До коментар #75 от "Министрите на Герб":Щях да забравя това но то е важно.
11:58 04.04.2026
78 Левски
12:07 04.04.2026
79 Гост
12:17 04.04.2026
80 Напротив!
12:24 04.04.2026
81 Григор
Каква наглост само! А защо никой не знаеше за него?Защо президента на Република България нищо не знаеше нито за предстоящото посещение, нито за неговите цели?Може ли такова нещо? МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ВЗЕМАТ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ДЪРЖАВАТА ОТ СЛУЖЕБЕН КАБИНЕТ, КОЙТО НЯМА НИКАКВИ ПЪЛНОМОЩИЯ?! НАГЛА РАБОТА СТЕ! И ВИЕ И ВАШИТЕ ШЕФОВЕ ОТ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА" И "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"!
Коментиран от #83
12:31 04.04.2026
82 Георгиев
12:39 04.04.2026
83 На този Винету му е шеф
До коментар #81 от "Григор":Съмнявяте ли, се че целият план по "спасяването" на училището е замислен в централата на ГЕРБ? ППтата как не осъзнаха за толкова време подмолните методи на тулупестите? Дебелия ги знае как мислят и ги пързаля постоянно!
12:40 04.04.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 сноу
12:53 04.04.2026
86 ПЕНКО
12:58 04.04.2026
87 сноу
13:01 04.04.2026
88 за съжаление
До коментар #11 от "Пич":Навремето синът на областния на БКП във Видин имаше слаб успех и баща му едва го добута да учив Ленинград. Сега като истински еничар (да не ги обиждам) нашият се извъртя и се прави на крупен министър на ....образованието. При първия си мандат направи тъпи промени според собствения си ум и както му кажат някои паразити. Сегашното правителство само потвърди в лицето на Неински и него, че което е шкарто, е шкарто. Думи нямам от глупостта и злодеянието на тези хора към България.
Спите ли спокойно с тези тавкери на гражданското ни летище "Васил ЛЕВСКИ"?.
13:27 04.04.2026
89 децата на БАШ
До коментар #46 от "ППДБ събориха/нарязаха":комунистите, включително Ивайло Мирчев, про100кипо, Сергей Игатов и много други, като същински фашисти се ожесточиха срещу ВСИЧКО руско, за да угодят на други едни - внучката на фашиста, дъщеря на комунисте от КПССС и дребна канцеларистка от държавата със столица Естония! Про100киро заслужава затвор само заради изгонването безпричинно но 70 души от руското посолство, а разришаването на Паметника на съветската армия е НЕЧОВЕШКО безчинство. Аналогичен пачетник стои в Трепов парк в Берлин, във Виена, има спирка на метротов Париж, наречене Сталинград, но нашите безродници ядоха торта с фигурите от паметника. На кого ли се падна дупето на детето? Сега на мястото стои идна грозна конструкция, каквато те правят цяло София. При това България беше освободена/заробена според ппдбитн и т.н. от ТРЕТИ УКРАИНСКИ ФРОНТ, което НИКОГА сегашните не споменават. Защо ли?
13:39 04.04.2026
90 ББ беше
Коментиран от #94
13:44 04.04.2026
91 Патриот
13:46 04.04.2026
92 Жалко
13:57 04.04.2026
93 Много интересно....
Украинската посланичка да си ЗАМИНАВА веднага ,а не да ни изнудва !!!
13:58 04.04.2026
94 Може пък да ви е харесало...
До коментар #90 от "ББ беше":Значи и на вас ви го е набил с право, а хората излизаха на протести да ви защитават.
14:50 04.04.2026
95 така, така
Превърнал се е в циркова мечка да обикаля студията и да поднася част от картинката, та ха дано се отърве от презрението, с което ще бъде възнаграден за деянията си като министър. Доблест е нужна за някои неща, ама откъде да я има!
Имах добро отношение и уважение към него, но ...имах. Този човек се дискредитира, заради едната временна власт. Тъжното в неговия случай е, че обещаниета на България в областта на науката и образованието, които той е приел са документирани, както и онези на Украйна (само дето няма такива). Резила му е пълен.
А що касае геройското спасяване на едно училище - за това не му трябваше позора в рамковия договор. Това се решава на ниво посолство и в краен случай чрез "НОТА".
15:57 04.04.2026
96 Не заслужавате
16:24 04.04.2026
97 Да браво никой не подкрепи този скапан
11:21 05.04.2026