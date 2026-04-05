Домашно куче нахапа две момченца в Бургас

Домашно куче нахапа две деца в Бургас. Инцидентът е станал снощи около 19.00 ч. днес в района на бл. 700 в "Меден Рудник".
Животното нахапало две момченца на възраст между 8 и 9 години, играещи пред блока. Установено е, че кучето е домашно отглеждано, като е изведено на разходка без намордник от 13-годишен бургазлия, поради влошено здравословно състояние на майка му.
Приближавайки до играещи пред блока три момчета на възраст между 8 и 9 години, кучето внезапно се отскубнало от ръцете на тийнеджъра и нахапало последователно две от децата по ръцете и краката. На виковете им за помощ се отзовали двама мъже. Единият е съсед, а другият - служител на вътрешното ведомство, които с риск за собственото си здраве успели да овладеят питбула и да спасят децата от последващи наранявания.
Пострадалите деца са насочени към "Спешния център" към УМБАЛ - Бургас за получаване на медицинска помощ. Третото дете е било само с разкъсвания по якето, но без наранявания. Кучето е предадено на стопаните си, а двамата мъже, спасили децата, са разпитани в качеството на свидетели.
1 Ами инжекция и
05:53 05.04.2026
4 шири
06:32 05.04.2026
5 кой мy дpeмe
обича да си хапва момченца
06:35 05.04.2026
6 Дивергент
До коментар #4 от "шири":Единственият извод е, че куче от едра порода не трябва да се извежда от дете, което не може да упражнява контрол над него.
06:53 05.04.2026
7 Лама Киро
07:01 05.04.2026
8 Гробар
До коментар #4 от "шири":Заедно със собственика!
07:02 05.04.2026
12 Будител
Ето какво се случва в такава ситуация според германското законодателство:
1. Наказателна отговорност .
Собственикът обикновено бива разследван за телесна повреда по непредпазливост ,тъй като не е упражнил достатъчен надзор над животното.
Наказания: Може да бъде наложена парична глоба или лишаване от свобода до 3 години.
При особено тежки случаи или ако собственикът умишлено е насъскал кучето, обвинението може да се превърне в опасна телесна повреда.
2. Гражданска отговорност и обезщетения .
В Германия важи принципът на строгата отговорност .Собственикът носи пълна отговорност за щетите, независимо дали има лична вина за инцидента.
(Обезщетение за неимуществени вреди): Изплаща се сума за болки и страдания. При тежки нахапвания на деца сумите могат да достигнат десетки хиляди евро (например 25 000 евро при трайни увреждания).
Обезщетение за имуществени вреди): Покриване на всички медицински разходи, болничен престой, терапия и евентуални бъдещи разходи за пластични операции или психологическа помощ.
Забележка: В много провинции застраховката „Гражданска отговорност за собственици на кучета“ е задължителна.
3. Административни мерки
Местната служба за обществен ред предприема мерки спрямо самото животно и правото на собственика да го отглежда:
Класиф
07:50 05.04.2026
13 Будител
07:58 05.04.2026
14 Будител
08:02 05.04.2026
15 Един шофьор
08:07 05.04.2026
16 Будител
До коментар #15 от "Един шофьор":Точно така беше. Беше задължение на ловните дружинки в определени периоди на годината да отстрелват бездомни кучета и котки и държавата им даваше патроните
08:18 05.04.2026
17 Питбул е порода.
08:32 05.04.2026
19 Абе
09:12 05.04.2026
20 Мнение
09:21 05.04.2026
23 Луд
До коментар #15 от "Един шофьор":Шофьорите на чистота ходеха със лоджия и във товарителницата пишеха ,,Събиране на умряли. кучета,,Като гледам не е разстроен прираста.
09:45 05.04.2026
24 Будител
До коментар #18 от "Сила":Да , прав си. Много неща няма. Няма нормално разбиране за какво ли не в държавата ни. Няма държавници , няма адекватно общество , няма българско производство....но да , има банани , глутници от бездомни кучета и озверели агресивни хора.
09:47 05.04.2026
26 Събуди се чобанино
До коментар #18 от "Сила":"Събуди се чобанино ....2026 година е !!!" И сме на хала на 1926 година!!! Разликата е в бананите!!!
09:52 05.04.2026
27 Кучето е предадено на стопаните си
10:38 05.04.2026
29 Възбудител
До коментар #16 от "Будител":Интересно, а как са решавали, че една котка е бездомна?
16:37 05.04.2026