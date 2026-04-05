Новини
България »
Бургас »
Домашно куче нахапа две момченца в Бургас

5 Април, 2026 06:27, обновена 5 Април, 2026 05:30 1 551 29

  • куче-
  • деца-
  • инцидент-
  • бургас

Пострадалите деца са насочени към "Спешния център" към УМБАЛ - Бургас

Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Домашно куче нахапа две деца в Бургас. Инцидентът е станал снощи около 19.00 ч. днес в района на бл. 700 в "Меден Рудник".

Животното нахапало две момченца на възраст между 8 и 9 години, играещи пред блока. Установено е, че кучето е домашно отглеждано, като е изведено на разходка без намордник от 13-годишен бургазлия, поради влошено здравословно състояние на майка му.

Приближавайки до играещи пред блока три момчета на възраст между 8 и 9 години, кучето внезапно се отскубнало от ръцете на тийнеджъра и нахапало последователно две от децата по ръцете и краката. На виковете им за помощ се отзовали двама мъже. Единият е съсед, а другият - служител на вътрешното ведомство, които с риск за собственото си здраве успели да овладеят питбула и да спасят децата от последващи наранявания.

Пострадалите деца са насочени към "Спешния център" към УМБАЛ - Бургас за получаване на медицинска помощ. Третото дете е било само с разкъсвания по якето, но без наранявания. Кучето е предадено на стопаните си, а двамата мъже, спасили децата, са разпитани в качеството на свидетели.


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами инжекция и

    41 4 Отговор
    В моргата. Който не умее да гледа животни, не трябва да има. Трябва да се направят огромни глоби за такива случаи. Примерно за ухапване на някого от куче, 50 000 евро глоба за собственика, а кучето в моргата.... А ако нападнатият има много тежки наранявания или даже почине, то обезщетение от 5 милиона евро на семейството му и доживотен затвор за собственика на кучето.

    Коментиран от #9, #10, #11

    05:53 05.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 шири

    38 3 Отговор
    Кучето трябва да бъде осмъртено незабавно!

    Коментиран от #6, #8

    06:32 05.04.2026

  • 5 кой мy дpeмe

    11 12 Отговор
    петрохански пес
    обича да си хапва момченца

    06:35 05.04.2026

  • 6 Дивергент

    31 3 Отговор

    До коментар #4 от "шири":

    Единственият извод е, че куче от едра порода не трябва да се извежда от дете, което не може да упражнява контрол над него.

    06:53 05.04.2026

  • 7 Лама Киро

    13 9 Отговор
    Лошо куче. Ние в ппдб знаем как да се отнасяме с момченцата.

    07:01 05.04.2026

  • 8 Гробар

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "шири":

    Заедно със собственика!

    07:02 05.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Будител

    22 0 Отговор
    В Германия последиците за собственик на куче, което е нападнало хора (особено деца), са изключително строги и се делят на три основни нива: наказателно, гражданско и административно.
    Ето какво се случва в такава ситуация според германското законодателство:
    1. Наказателна отговорност .
    Собственикът обикновено бива разследван за телесна повреда по непредпазливост ,тъй като не е упражнил достатъчен надзор над животното.



    Наказания: Може да бъде наложена парична глоба или лишаване от свобода до 3 години.
    При особено тежки случаи или ако собственикът умишлено е насъскал кучето, обвинението може да се превърне в опасна телесна повреда.
    2. Гражданска отговорност и обезщетения .
    В Германия важи принципът на строгата отговорност .Собственикът носи пълна отговорност за щетите, независимо дали има лична вина за инцидента.

    (Обезщетение за неимуществени вреди): Изплаща се сума за болки и страдания. При тежки нахапвания на деца сумите могат да достигнат десетки хиляди евро (например 25 000 евро при трайни увреждания).
    Обезщетение за имуществени вреди): Покриване на всички медицински разходи, болничен престой, терапия и евентуални бъдещи разходи за пластични операции или психологическа помощ.
    Забележка: В много провинции застраховката „Гражданска отговорност за собственици на кучета“ е задължителна.

    3. Административни мерки
    Местната служба за обществен ред предприема мерки спрямо самото животно и правото на собственика да го отглежда:

    Класиф

    07:50 05.04.2026

  • 13 Будител

    17 1 Отговор
    Сега псевдозащитниците на животни ще скочат , но в Германия няма нито едно бездомно куче. У нас много хора имат кучета с мисълта , че обичат кучето , но нямат и най малка представа , че те всъщност задоволяват собствен каприз и мъчат животното. В Германия над 50% от котките и кучетата страдат от ДИАБЕТ , най вече заради храната (консерви и гранули ) за домашни любимци и обездвижване.

    07:58 05.04.2026

  • 14 Будител

    24 1 Отговор
    Това , че си затворил котка или куче в апартамент , не те прави по презумпция , обичащт любител на животни. Когато условията за живеене не позволяват отглеждане на животни , по добре да не се гледат

    08:02 05.04.2026

  • 15 Един шофьор

    13 2 Отговор
    През пае Тодорово време кучетата ги убиваха.

    Коментиран от #16, #23

    08:07 05.04.2026

  • 16 Будител

    15 8 Отговор

    До коментар #15 от "Един шофьор":

    Точно така беше. Беше задължение на ловните дружинки в определени периоди на годината да отстрелват бездомни кучета и котки и държавата им даваше патроните

    Коментиран от #18, #29

    08:18 05.04.2026

  • 17 Питбул е порода.

    16 1 Отговор
    Познавам такива добри питбули, които само искат да те облизват. Аз самия нямам, но мнението ми е че всяко куче независимо от породата си има характер или нрав, който е вроден и не се влияе от дресировка. Много притеснително е че тези момчета вече няма да имат доверие на животните. И с право няма да им вярват. Толкова години не се взеха мерки по-големите породи кучета да се водят с намордник. Каишката може да се изпусне и после последствията са за цял живот.

    08:32 05.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Абе

    19 1 Отговор
    кучето в екарисажа собственика на съд и стига с тия кучета и котки /фашкииници/ може,а прасета и агнета - не

    Коментиран от #21

    09:12 05.04.2026

  • 20 Мнение

    21 0 Отговор
    Да дадеш в ръцете на дете опасна порода куче , е все едно да му дадеш зареден автомат Калашников. Населението на тази територия е спряло да мисли.

    Коментиран от #22

    09:21 05.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Луд

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Един шофьор":

    Шофьорите на чистота ходеха със лоджия и във товарителницата пишеха ,,Събиране на умряли. кучета,,Като гледам не е разстроен прираста.

    09:45 05.04.2026

  • 24 Будител

    14 0 Отговор

    До коментар #18 от "Сила":

    Да , прав си. Много неща няма. Няма нормално разбиране за какво ли не в държавата ни. Няма държавници , няма адекватно общество , няма българско производство....но да , има банани , глутници от бездомни кучета и озверели агресивни хора.

    09:47 05.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Събуди се чобанино

    11 1 Отговор

    До коментар #18 от "Сила":

    "Събуди се чобанино ....2026 година е !!!" И сме на хала на 1926 година!!! Разликата е в бананите!!!

    09:52 05.04.2026

  • 27 Кучето е предадено на стопаните си

    12 1 Отговор
    важното е да е добре псето в кучкарската държава

    10:38 05.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Възбудител

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Будител":

    Интересно, а как са решавали, че една котка е бездомна?

    16:37 05.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове