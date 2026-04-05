Времето днес, прогноза за неделя, 5 април: Предимно слънчево, с купеста облачност около и след обяд

Времето днес, прогноза за неделя, 5 април: Предимно слънчево, с купеста облачност около и след обяд

5 Април, 2026 06:28, обновена 5 Април, 2026 05:36 1 192 3

Максималните температури ще са между 12 и 17 градуса

Времето днес, прогноза за неделя, 5 април: Предимно слънчево, с купеста облачност около и след обяд - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сутринта в низините и около водните басейни се очаква намалена видимост и ниска облачност.

През деня времето ще е предимно слънчево, с купеста облачност около и след обяд. Главно в планинските райони ще превали дъжд. Ще духа слаб в равнините и умерен запад-северо-западен вятър. Максималните температури ще се повишат между 15 и 20 градуса.

В планините преди обяд по високите части ще бъде предимно слънчево, а в по-низките части видимостта ще е намалена. След обяд се развива купеста облачност и на места ще превали дъжд. Над 2000 метра ще духа умерен север-северо-западен вятър.

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време и максимални температури между 18 и 23 градуса. Във вторник и сряда облачността ще се увеличи, но слаби валежи ще има само на отделни места, главно в източна България. Дневните температури ще се понижат, като в сряда максималните ще са между 12 и 17 градуса.

В следващите дни застудяването ще продължи, като валежи се очакват на повече места в страната. В отделни северни и планински райони ще превали и сняг.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Име

    4 0 Отговор
    Хубав ден!

    07:03 05.04.2026

