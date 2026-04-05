Автобус на градския транспорт се запали в движение в центъра на Пловдив. Инцидентът е станал около 13 ч. на централния булевард “Цар Борис III Обединител”.
По първоначална информация огънят е тръгнал от задната част на превозното средство, където се намира двигателят. Пламъците са обхванали автобуса за минути, но всички 15 пътници са успели да слязат навреме. Няма данни за пострадали. Шофьорът разказа пред NOVA, че първи е забелязал дима и веднага е спрял.
На място незабавно са пристигнали два екипа на пожарната, които са овладели огъня и са предотвратили разпространението му. Районът около инцидента е бил отцепен, а движението в централната част на града – временно затруднено.
Причините за пожара тепърва ще се изясняват. Очаква се проверка да установи дали става дума за техническа неизправност или друг фактор.
Автобус на градския транспорт се запали в движение в центъра на Пловдив
5 Април, 2026 14:15 1 535 48
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да питам само
Коментиран от #3, #12
14:17 05.04.2026
2 Какви ли ?
"Новости" !
Няма Да Внесат !
От Стария !
Континент !
14:22 05.04.2026
3 …………
До коментар #1 от "Да питам само":20 годишен автобус бракуван .
14:26 05.04.2026
4 Опичайте си акъла на изборите
Коментиран от #5, #18
14:27 05.04.2026
5 И да смениш чумата с холерата,
До коментар #4 от "Опичайте си акъла на изборите":изходът си остава летален. Няма файда за народа от тия "избори".
Коментиран от #10
14:31 05.04.2026
6 хмммм
14:33 05.04.2026
7 така
14:47 05.04.2026
8 РЕАЛИСТ
От снимки, публикувани в социалната мрежа става видно, че огънят изцяло е изпепелил автобуса
14:49 05.04.2026
9 Тоз
14:54 05.04.2026
10 Хаха
До коментар #5 от "И да смениш чумата с холерата,":Файда от негласуването имаш ти, Прасето и Тиквата.
14:55 05.04.2026
11 ГЕРБ
Коментиран от #23, #34
15:01 05.04.2026
12 да ама не
До коментар #1 от "Да питам само":Кво да питаш екоелектрички.Явно си далеко от Пловив. Пловдив е в миналия век и няма екоелектрички. Има автобуси от 20-ти век, спирки с неработещи табла, машини за билети превърнати в писоари, дадени и явно върнати много милиони за система, която не работи.
15:01 05.04.2026
13 Стари столици
Коментиран от #15, #30
15:02 05.04.2026
14 ма ДУРО
Коментиран от #20, #42
15:04 05.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ГЕРБ
15:09 05.04.2026
17 Промяната
Коментиран от #19
15:19 05.04.2026
18 оня с коня
До коментар #4 от "Опичайте си акъла на изборите":Тук е пълно със смахнати евроатлантичеки тролове
15:26 05.04.2026
19 Кметът на Пловдив:
До коментар #17 от "Промяната":- Няма се хабим за придошлите помаци от Родопите!
15:29 05.04.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Прогресивна България
15:30 05.04.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ром
До коментар #11 от "ГЕРБ":ГЕРБ?? Ето какво е! 🤣🤣🤣
Коментиран от #29, #33, #35, #38
15:33 05.04.2026
24 Може някой да го е подпалил
15:36 05.04.2026
25 Възраждане
15:38 05.04.2026
26 Путин е виновен
15:43 05.04.2026
27 така
15:43 05.04.2026
28 Меч
15:45 05.04.2026
29 Кметовете им са привнесли много цигани
До коментар #23 от "Ром":Трябват им за бройка за да получават субсидии от ЕС и от бюджета.
15:50 05.04.2026
30 Хайде кажи сега защо слагаш минус и ти
До коментар #13 от "Стари столици":Запален автобус какво говори , че е стар и повреден. Защо няма пари за нови автобуси в Пловдив. Защото не са отпуснати или ако случайно са отпуснати може би са откраднати. Парите кой ги отпуска ? София.
16:01 05.04.2026
31 Има такъв народ
16:04 05.04.2026
32 факти
16:12 05.04.2026
33 Никси
До коментар #23 от "Ром":Е ако е тоя Ром на снимката с Боко я не бих му дал магарешка каруца а камо ли Автобус да управлява !!!.
16:12 05.04.2026
34 Налудник
До коментар #11 от "ГЕРБ":Че то в София кражбите да не са по-малки? Я как оглушително се замълча за ония 25 Citaro, 18-годишни, за 2,5 милиона евро.
16:21 05.04.2026
35 Тази снимка е от Бургас
До коментар #23 от "Ром":На втори план се вижда кмета на Бургас .
16:24 05.04.2026
36 бай благои
16:24 05.04.2026
37 Георги Илиев Митев
16:37 05.04.2026
38 Като братовчеди са
До коментар #23 от "Ром":Обаче от опит знам че те са хора на Делян.
16:42 05.04.2026
39 Българин
16:47 05.04.2026
40 Та Няма Да Губи Време !
Да Спира !
16:59 05.04.2026
41 Общински автобуси в Пловдив няма,
17:27 05.04.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ашвабадили са
До коментар #42 от "Съветските войници":дедофцитити от zanopa
Коментиран от #44
17:39 05.04.2026
44 Неграмотник,
До коментар #43 от "ашвабадили са":който не може да пише на български, но се опитва там нещо да драска! Какво общо имаш с българите, че се обаждаш? 🤦
Коментиран от #45
17:46 05.04.2026
45 Това са непео тролове от малцинствата
До коментар #44 от "Неграмотник,":Те не знаят езика и преписват мнения по опорки. Всичко е една грандиозна манипулация срещу нашия народ и държава.
21:55 05.04.2026
46 Зулу Чакала 🇿🇦
Коментиран от #47, #48
00:50 06.04.2026
47 Кокорчо Натопорчен
До коментар #46 от "Зулу Чакала 🇿🇦":Аз карам колело и общественият транспорт не ме интересува. Пловдив има европейски велоалеи.
Сега ПП като вземем властта ще нарежем Альоша на парчета, това е цел номер едно. После църквите стават джамии, а всички пешеходни пътеки се боядисват в цветовете на дъгата. Гласувайте за Европа!
04:02 06.04.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.