Новини
България »
Пловдив »
Автобус на градския транспорт се запали в движение в центъра на Пловдив

5 Април, 2026 14:15 1 535 48

  • автобус-
  • градски транспорт-
  • пловдив-
  • пожар-
  • движение

Автобус на градския транспорт се запали в движение в центъра на Пловдив - 1
Снимка: Нова телевизия
Нова телевизия Нова телевизия Телевизия с национално покритие

Автобус на градския транспорт се запали в движение в центъра на Пловдив. Инцидентът е станал около 13 ч. на централния булевард “Цар Борис III Обединител”.
По първоначална информация огънят е тръгнал от задната част на превозното средство, където се намира двигателят. Пламъците са обхванали автобуса за минути, но всички 15 пътници са успели да слязат навреме. Няма данни за пострадали. Шофьорът разказа пред NOVA, че първи е забелязал дима и веднага е спрял.
На място незабавно са пристигнали два екипа на пожарната, които са овладели огъня и са предотвратили разпространението му. Районът около инцидента е бил отцепен, а движението в централната част на града – временно затруднено.
Причините за пожара тепърва ще се изясняват. Очаква се проверка да установи дали става дума за техническа неизправност или друг фактор.


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да питам само

    26 8 Отговор
    от тия "еко" електричките ли е?

    Коментиран от #3, #12

    14:17 05.04.2026

  • 2 Какви ли ?

    13 7 Отговор
    Какви ли Не ?

    "Новости" !

    Няма Да Внесат !

    От Стария !

    Континент !

    14:22 05.04.2026

  • 3 …………

    15 10 Отговор

    До коментар #1 от "Да питам само":

    20 годишен автобус бракуван .

    14:26 05.04.2026

  • 4 Опичайте си акъла на изборите

    23 7 Отговор
    Кмета гербаджия много далавери прави с тия автобуси и водното огледало.

    Коментиран от #5, #18

    14:27 05.04.2026

  • 5 И да смениш чумата с холерата,

    14 10 Отговор

    До коментар #4 от "Опичайте си акъла на изборите":

    изходът си остава летален. Няма файда за народа от тия "избори".

    Коментиран от #10

    14:31 05.04.2026

  • 6 хмммм

    18 7 Отговор
    7 безполезни зам. кмета. Пловдив е истинска дупка!

    14:33 05.04.2026

  • 7 така

    14 10 Отговор
    Автобусите в Пловдив са над 20 годишни, нов внос. Преди не беше така. Бяха по-пресни. Видът им е стаховит отвън, а отвътре казват че са още по-зле. Гарантиран регрес от ГЕРБ. Нищо не помръдва в този град. Аа, бъркам, на едно кръстовище ЩЕ се направи защитен ляв завой. Да сме благодарни. Няма по-западнал град през годините. В интерес на истината и Бургас е ГЕРБ но там явно има кмет с някакъв морал и нещата са коренно различни. Но проблемът е в давещите се които избират пак от същото.

    14:47 05.04.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    12 6 Отговор
    Ме знам пожарникарите кво са овладели, но ето какво пише в пловдивски сайт
    От снимки, публикувани в социалната мрежа става видно, че огънят изцяло е изпепелил автобуса

    14:49 05.04.2026

  • 9 Тоз

    13 7 Отговор
    Едни антики, автобуси с марка Волво обслужват градсикя транспорт. Червеникави с реклами от страната на произход. Сигурно са подарени. Такъв модел поне от 15 години не се произвежда. Мъка, мъка, пловдивска мъка, заспали айлякчии. Е имаше протести за градския транспорт, но управата е със здрави нерви и издържа на натиск- въобще не му пука. И едни ремонти от 1 година ги завършват следващата седмица. Движение-хаос, маркировки-никакви, дупки- рекордни. Нелогични знаци и подходи, еднопосочни улици, всички в един квартал в една посока, каша.

    14:54 05.04.2026

  • 10 Хаха

    12 10 Отговор

    До коментар #5 от "И да смениш чумата с холерата,":

    Файда от негласуването имаш ти, Прасето и Тиквата.

    14:55 05.04.2026

  • 11 ГЕРБ

    17 9 Отговор
    Докато ГЕРБ управлява Пловдив така ще бъде в обществения транспорт

    Коментиран от #23, #34

    15:01 05.04.2026

  • 12 да ама не

    12 7 Отговор

    До коментар #1 от "Да питам само":

    Кво да питаш екоелектрички.Явно си далеко от Пловив. Пловдив е в миналия век и няма екоелектрички. Има автобуси от 20-ти век, спирки с неработещи табла, машини за билети превърнати в писоари, дадени и явно върнати много милиони за система, която не работи.

    15:01 05.04.2026

  • 13 Стари столици

    10 7 Отговор
    Не се отпускат достатъчно пари за Пловдив и за Варна. Може би защото софиянци се страхуват да не би да ги измести някой. В стария строй мразеха Велико Търново но се усетиха че то не ги застрашава. Сега ги страх от Пловдив и от Варна и не им дават пари или парите се крадат.

    Коментиран от #15, #30

    15:02 05.04.2026

  • 14 ма ДУРО

    8 19 Отговор
    В града на Альоша докато паметника на Апостола на свободата е толкова малък на фона на този на ОКУПАТОРА, все така ще става

    Коментиран от #20, #42

    15:04 05.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ГЕРБ

    7 6 Отговор
    А пробива под гарата кога ще се работи в южна посока. Кога ще се изгради тази южна тангента на град Пловдив булевардът южно от ЖП линията в София Пловдив Бургас кога бе господа управници?

    15:09 05.04.2026

  • 17 Промяната

    5 7 Отговор
    Кметът на Пловдив да каже кога ще бъде реализирана тъй наречената и Южна тангента на град Пловдив свързваща транспортен възел Родопи с район западен и минаваща южно от ЖП линията София Пловдив.

    Коментиран от #19

    15:19 05.04.2026

  • 18 оня с коня

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Опичайте си акъла на изборите":

    Тук е пълно със смахнати евроатлантичеки тролове

    15:26 05.04.2026

  • 19 Кметът на Пловдив:

    10 2 Отговор

    До коментар #17 от "Промяната":

    - Няма се хабим за придошлите помаци от Родопите!

    15:29 05.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Прогресивна България

    7 3 Отговор
    Какъв пробив под гарата каква "Южна тангента на град Пловдив" какви пет евро кметът на Пловдив не е стъпвал в район Южен за да види автомобилните тапи, време е градът да се върне на пловдивчани.

    15:30 05.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ром

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "ГЕРБ":

    ГЕРБ?? Ето какво е! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #29, #33, #35, #38

    15:33 05.04.2026

  • 24 Може някой да го е подпалил

    8 2 Отговор
    Мене комшиите ме наводниха два пъти по два пъти но понеже аз си премълчах те ме клеветят и непрекъснато ми викат и крещят. Живея в постоянен тормоз и страх от тях.

    15:36 05.04.2026

  • 25 Възраждане

    7 3 Отговор
    Пловдив наистина трябва да се върне на пловдивчани

    15:38 05.04.2026

  • 26 Путин е виновен

    9 3 Отговор
    Руски дрон

    15:43 05.04.2026

  • 27 така

    7 4 Отговор
    Интересно колко минуса има на коментарите, критикуващи управлението на Пловдив. Значи няма никаква надежда за европейски град. Видяхме жилото на Граждани за епропейско развитие, скоро май и Прогресивните ще видим. Няма надежда, няма светлина в тунела. Ааа, има, осветиха един автоподлез и казаха, че е с гаранция 10 години. След 2 месеца свети наполовина от първоначалната яркост. Иначе в тунела си е традиционно тъмно, но той е къс

    15:43 05.04.2026

  • 28 Меч

    5 3 Отговор
    Кмете кога ще оправиш булевардите и улиците в район Южен на град Пловдив. Да район Южен а ти знаеш ли че има такъв район в ръководения от теб град?

    15:45 05.04.2026

  • 29 Кметовете им са привнесли много цигани

    8 3 Отговор

    До коментар #23 от "Ром":

    Трябват им за бройка за да получават субсидии от ЕС и от бюджета.

    15:50 05.04.2026

  • 30 Хайде кажи сега защо слагаш минус и ти

    9 3 Отговор

    До коментар #13 от "Стари столици":

    Запален автобус какво говори , че е стар и повреден. Защо няма пари за нови автобуси в Пловдив. Защото не са отпуснати или ако случайно са отпуснати може би са откраднати. Парите кой ги отпуска ? София.

    16:01 05.04.2026

  • 31 Има такъв народ

    3 3 Отговор
    Жалко че кмета на Пловдив не знае че район Южен е най-големият район по площ по поземлени урегулирани и неурегулирани имоти по брой живущи и гласуващи пловдивчани по брой издадени строителни разрешения за строеж на сгради. И в същото време община Пловдив не издава нито едно разрешение за строеж на чакащите от 45 години урегулиране за булеварди улиците Македония, академик Петър Динеков, Александър Стамболийски, Стефан Стамболов, Кукуш, софийска ЖП линия юг, цар Освободител трети продължение и да не продължавам които в момента са изградени до степен квартални улици с едно платно.

    16:04 05.04.2026

  • 32 факти

    9 1 Отговор
    Достатъчно хитри ли сте, за да водите живота, който водехте преди три месеца? Евроинтегрирани ли сте, или можете и още? Чувствате ли общото бъдеще с хора, които вземат десет пъти повече от вас за същата работа? И пазаруват на по-тънки цени от тези във вашия магазин? Чухте ли колко фирми фалираха, или това не ви засяга?Видяхте ли какво ви се случи, или още може? Че ще има още, не се съмнявайте. Платихте ли си последните сметки за месеца? Ядохте ли пица за 20 еврака? Влязохте ли в близката кръчма да изпиете две бири с картофки? Платихте ли сметката? Уроците на детето платихте ли? Колата мина ли ГТП? На зъболекар бяхте ли? Заплата взехте ли? Въобще къде живеете? В паралелна вселена или във вашата си малоумна такава?

    16:12 05.04.2026

  • 33 Никси

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "Ром":

    Е ако е тоя Ром на снимката с Боко я не бих му дал магарешка каруца а камо ли Автобус да управлява !!!.

    16:12 05.04.2026

  • 34 Налудник

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "ГЕРБ":

    Че то в София кражбите да не са по-малки? Я как оглушително се замълча за ония 25 Citaro, 18-годишни, за 2,5 милиона евро.

    16:21 05.04.2026

  • 35 Тази снимка е от Бургас

    8 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ром":

    На втори план се вижда кмета на Бургас .

    16:24 05.04.2026

  • 36 бай благои

    3 4 Отговор
    ала бала ли ще управляват пловдив видяхме ги колко могат при просто киро пълна трагедия са така че градски орпичаите си акъла

    16:24 05.04.2026

  • 37 Георги Илиев Митев

    5 2 Отговор
    Това е от ревност на българските студенти към другаря Бойко Борисов, защото те го възприемат като цвета на нацията и техен подръжник ! Всички знаем, че другаря Бойко Борисов е доктор на пожарникарските науки .

    16:37 05.04.2026

  • 38 Като братовчеди са

    6 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ром":

    Обаче от опит знам че те са хора на Делян.

    16:42 05.04.2026

  • 39 Българин

    5 2 Отговор
    В София най-новите автобуси са подарените ни Мерцедеси от кметството на Истанбул през 1997-ма!

    16:47 05.04.2026

  • 40 Та Няма Да Губи Време !

    2 0 Отговор
    Та Няма Да Губи Време !

    Да Спира !

    16:59 05.04.2026

  • 41 Общински автобуси в Пловдив няма,

    6 0 Отговор
    всичко е на частници, които те дерат по левче на всяко качване и слизане за скрап събирана по бунищита на ЕС. ГРОБавите кметове хотелиери са така. Мафиотска ГРОБарска държава!

    17:27 05.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ашвабадили са

    0 5 Отговор

    До коментар #42 от "Съветските войници":

    дедофцитити от zanopa

    Коментиран от #44

    17:39 05.04.2026

  • 44 Неграмотник,

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "ашвабадили са":

    който не може да пише на български, но се опитва там нещо да драска! Какво общо имаш с българите, че се обаждаш? 🤦

    Коментиран от #45

    17:46 05.04.2026

  • 45 Това са непео тролове от малцинствата

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Неграмотник,":

    Те не знаят езика и преписват мнения по опорки. Всичко е една грандиозна манипулация срещу нашия народ и държава.

    21:55 05.04.2026

  • 46 Зулу Чакала 🇿🇦

    0 0 Отговор
    🤩 Огъня и сърбежа винаги започва от "задната част "🤑

    Коментиран от #47, #48

    00:50 06.04.2026

  • 47 Кокорчо Натопорчен

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Зулу Чакала 🇿🇦":

    Аз карам колело и общественият транспорт не ме интересува. Пловдив има европейски велоалеи.
    Сега ПП като вземем властта ще нарежем Альоша на парчета, това е цел номер едно. После църквите стават джамии, а всички пешеходни пътеки се боядисват в цветовете на дъгата. Гласувайте за Европа!

    04:02 06.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове