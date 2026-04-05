Полицейска операция срещу купения вот в област Монтана

В ход е специализирана полицейска операция в населени места на територията на област Монтана, насочена към предотвратяване на престъпленията срещу изборното законодателство и гарантиране честността на предстоящия вот, съобщават от МВР.
Обект на контрол са били 27 души с криминални прояви и 26 обекта – частни адреси, заложни къщи, дружества за бързи кредити и търговски обекти, разполагащи с финансов ресурс за неправомерно влияние върху вота на гражданите. Извършени са проверки на лица, установили се като местни лидери на групи, влияещи на изборния процес. Полицейското присъствие е било засилено в рисковите населени места и райони, както и в районите около учебни заведения, детски градини и паркови зони.
В хода на операцията са образувани 10 досъдебни производства - 7 по чл. 167, ал. 2 от НК/купуване на гласове/, 2 по чл. 354а, ал. 3 от НК / държане на наркотични вещества/ и едно по чл. 339, ал.1 от НК /притежание на незаконно оръжие/. Открито е незаконно съхранение на дърва за огрев.
С полицейска заповед до 24 часа са задържани 3-ма жители на областния град – двама по подозрение за купуване на гласове и един – като автор на 6 кражби.
При полицейска проверка в град Брусарци са иззети незаконно притежавана пушка и боеприпаси. От 4 търговски обекти в град Лом и село Расово, община Лом, са иззети 4 тефтера и 2 тетрадки, съдържащи списъци с имена на хора и посочени суми срещу тях. Поставена в един от тефтерите е намерена сумата от 120 евро в банкноти с различен номинал. В същото помещение е намерено и иззето портмоне с поставена в него сумата от 1 905 евро в банкноти с различен номинал.
На изградените контролно-пропускателни пунктове на възлови места в областта са извършени проверки на 204 моторни превозни средства и 264 човека. Съставени са 17 акта и 24 фиша по Закона за движение по пътищата. Връчени са 13 фиша за превишена скорост. Съставени са 14 предупредителни протокола по Закона за МВР.
В акцията участваха служители от Криминална, Икономическа, Охранителна полиция, експерти от научно-техническата лаборатория, разследващи полицаи и екипи на Зоналното жандармерийско управление, Областната дирекция по безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите.
Активните полицейски действия, насочени срещу противодействие на купуването на гласове, ще продължат до края на изборния процес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пустиня(к)
Коментиран от #10
15:59 05.04.2026
2 Браво
16:04 05.04.2026
3 Нострадамус
Коментиран от #20
16:05 05.04.2026
4 асан кукорчев
16:09 05.04.2026
5 асан спецоф кукорчев
16:17 05.04.2026
6 Мда, чакаме Нидялко от Гербавопеевския
Коментиран от #21
16:18 05.04.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Или са фанале некой дето ЩЯЛ БИЛ да купи нечий вот🤔❗
16:20 05.04.2026
8 Никой
16:24 05.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хайде пак
До коментар #1 от "Пустиня(к)":Отново събраха оборота на магазинчетата и списъците с вересиите.
16:29 05.04.2026
11 Нидялко от Пийкс,
16:34 05.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пеевски съгласен ли е
16:41 05.04.2026
14 Никой
Или в МВР на клавиатурите нямат буквите - "Г" и "Д".
Това са купувачите на гласове.
16:54 05.04.2026
15 Прав е
16:59 05.04.2026
16 Анонимен
Коментиран от #18
17:01 05.04.2026
17 Коста цигането
Къде дават пари за леба.Там съм.
17:08 05.04.2026
18 Евгени от Алфапласт
До коментар #16 от "Анонимен":Къш, птицо неграмотна!🤣
17:10 05.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Прав си
До коментар #3 от "Нострадамус":Олигархията е под контрол и опандизина За първи път Браво Дано МВР си покричал разносите по акции те ЧЕ КОИ ЩЕ ГИ ПЛАЩА Като гледам какви хора вкарват в полицейското /с скъпи коли с скъпо обвекло и платени адвокат защитници / доста милионери пострадаха
17:15 05.04.2026
21 След турското кафе
До коментар #6 от "Мда, чакаме Нидялко от Гербавопеевския":Както каза Радев някои надигнали глава / явно долната / затова им е хубаво да стоят там
17:20 05.04.2026
22 Данко Харсъзина
17:21 05.04.2026
23 Данко Харсъзина
В Расово по разни сборове дори са ме били няколко пъти.
По времето на Живков в Расово дори имаше болница с лекари и стационар. Сега болницата си стои, лекари няма. Има един фелдшер пияница, който понякога идва от друго място.
Коментиран от #25
17:36 05.04.2026
24 Та самото мвр в Монтана участва активно
17:43 05.04.2026
25 Боруна Лом
До коментар #23 от "Данко Харсъзина":А САМО БОЙ ЛИ СИ ЯЛ ИЛИ СА ТИ ПРАВИЛИ И ДРУГО?
18:58 05.04.2026
26 Дедо
19:01 05.04.2026
27 Тервел
19:02 05.04.2026
28 Гледащ
19:16 05.04.2026