Полицейска операция срещу купения вот в област Монтана

5 Април, 2026 15:49 1 844 28

Обект на контрол са били 27 души с криминални прояви и 26 обекта – частни адреси, заложни къщи, дружества за бързи кредити и търговски обекти, разполагащи с финансов ресурс за неправомерно влияние върху вота на гражданите

Снимка: МВР
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В ход е специализирана полицейска операция в населени места на територията на област Монтана, насочена към предотвратяване на престъпленията срещу изборното законодателство и гарантиране честността на предстоящия вот, съобщават от МВР.

Обект на контрол са били 27 души с криминални прояви и 26 обекта – частни адреси, заложни къщи, дружества за бързи кредити и търговски обекти, разполагащи с финансов ресурс за неправомерно влияние върху вота на гражданите. Извършени са проверки на лица, установили се като местни лидери на групи, влияещи на изборния процес. Полицейското присъствие е било засилено в рисковите населени места и райони, както и в районите около учебни заведения, детски градини и паркови зони.

В хода на операцията са образувани 10 досъдебни производства - 7 по чл. 167, ал. 2 от НК/купуване на гласове/, 2 по чл. 354а, ал. 3 от НК / държане на наркотични вещества/ и едно по чл. 339, ал.1 от НК /притежание на незаконно оръжие/. Открито е незаконно съхранение на дърва за огрев.

С полицейска заповед до 24 часа са задържани 3-ма жители на областния град – двама по подозрение за купуване на гласове и един – като автор на 6 кражби.

При полицейска проверка в град Брусарци са иззети незаконно притежавана пушка и боеприпаси. От 4 търговски обекти в град Лом и село Расово, община Лом, са иззети 4 тефтера и 2 тетрадки, съдържащи списъци с имена на хора и посочени суми срещу тях. Поставена в един от тефтерите е намерена сумата от 120 евро в банкноти с различен номинал. В същото помещение е намерено и иззето портмоне с поставена в него сумата от 1 905 евро в банкноти с различен номинал.

На изградените контролно-пропускателни пунктове на възлови места в областта са извършени проверки на 204 моторни превозни средства и 264 човека. Съставени са 17 акта и 24 фиша по Закона за движение по пътищата. Връчени са 13 фиша за превишена скорост. Съставени са 14 предупредителни протокола по Закона за МВР.

В акцията участваха служители от Криминална, Икономическа, Охранителна полиция, експерти от научно-техническата лаборатория, разследващи полицаи и екипи на Зоналното жандармерийско управление, Областната дирекция по безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите.

Активните полицейски действия, насочени срещу противодействие на купуването на гласове, ще продължат до края на изборния процес.


Монтана / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    13 12 Отговор
    По прицип, фанале са тие, дет сме искале да ги фанат. Алъшвериша си връи, нема фалове.

    Коментиран от #10

    15:59 05.04.2026

  • 2 Браво

    16 6 Отговор
    Значи тоя път вота ще е честен и никой няма да може да обвини Пеевски, че го е купил. Този път резултатите ще са реални, така че да няма мрънкане след изборите.

    16:04 05.04.2026

  • 3 Нострадамус

    23 8 Отговор
    Шиши и боко са побеснели.

    Коментиран от #20

    16:05 05.04.2026

  • 4 асан кукорчев

    20 6 Отговор
    пак ли тея от дпс-гроб ?

    16:09 05.04.2026

  • 5 асан спецоф кукорчев

    8 5 Отговор
    ходих да ближа хамериканската посланичка в гърця шот си нямаме вече херуту мустафа

    16:17 05.04.2026

  • 6 Мда, чакаме Нидялко от Гербавопеевския

    14 4 Отговор
    парцал да се изфърли колко лош е Началника Дечев.🤣😂🤣

    Коментиран от #21

    16:18 05.04.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 6 Отговор
    МинАха ли изборите, че вече има купен вот2🤔❓
    Или са фанале некой дето ЩЯЛ БИЛ да купи нечий вот🤔❗

    16:20 05.04.2026

  • 8 Никой

    9 8 Отговор
    Предизборния щаб на " Прогресивна България " в София се намира в луксозния хотел " Анел ". Червения милионер е виден русофил и меценат на изобразителното изкуство . При посещенията си в България преди 10 г. един руски руски генерал от КГБ винаги е отсядал в този хотел . Там могат да се видят доста служители на " Дондуков " 2 и едни млади момичета " които работят " в офиса на партията . Това всичко е направило впечатление на духовника Атанас Стефанов - иподякон осветил офиса под зоркото око на Николай Копринков.

    16:24 05.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хайде пак

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "Пустиня(к)":

    Отново събраха оборота на магазинчетата и списъците с вересиите.

    16:29 05.04.2026

  • 11 Нидялко от Пийкс,

    7 2 Отговор
    пе е рас, журналиска хиена прехранваща се хамска помойка.🇧🇬🤣😂🤣

    16:34 05.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пеевски съгласен ли е

    18 1 Отговор
    Зящо не казвате КОИ са партиите за, които са купували гласов

    16:41 05.04.2026

  • 14 Никой

    14 3 Отговор
    Но кажете името на Партията.

    Или в МВР на клавиатурите нямат буквите - "Г" и "Д".

    Това са купувачите на гласове.

    16:54 05.04.2026

  • 15 Прав е

    6 6 Отговор
    Всичко е вятър и мъгла и след изборите ниищо няма да се промени а на бас много и здраве на Бг отдавна е продадена с нотариаен акт оди я търси

    16:59 05.04.2026

  • 16 Анонимен

    2 9 Отговор
    Изборите са на 19 април Това си е акция на гюровите нелигитимници Сега избори днес няма как ще говориш измислици Днес избори няма нелигитимници никой никога не избирал заблуди огромни

    Коментиран от #18

    17:01 05.04.2026

  • 17 Коста цигането

    8 3 Отговор
    Пари нема! Гладен см! Продадох жената.Продадох дъщерята Продавам мене.
    Къде дават пари за леба.Там съм.

    17:08 05.04.2026

  • 18 Евгени от Алфапласт

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    Къш, птицо неграмотна!🤣

    17:10 05.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Прав си

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Нострадамус":

    Олигархията е под контрол и опандизина За първи път Браво Дано МВР си покричал разносите по акции те ЧЕ КОИ ЩЕ ГИ ПЛАЩА Като гледам какви хора вкарват в полицейското /с скъпи коли с скъпо обвекло и платени адвокат защитници / доста милионери пострадаха

    17:15 05.04.2026

  • 21 След турското кафе

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Мда, чакаме Нидялко от Гербавопеевския":

    Както каза Радев някои надигнали глава / явно долната / затова им е хубаво да стоят там

    17:20 05.04.2026

  • 22 Данко Харсъзина

    8 4 Отговор
    Обраха оборота на магазинчетата и списъците с вересиите. Всичко е затворено. Няма от къде човек да си купи хляб или цигари. До неделя никой магазин няма да работи. Дори тези дето мразят Шишко, в неделя ще гласуват за него. Тези от ПП ДБ са полезните идиоти. Имам чувството, че работят за Шиши.

    17:21 05.04.2026

  • 23 Данко Харсъзина

    8 3 Отговор
    В Расово ги познавам всички. Това беше голямо село някога, вече не е. Там циганите при Живков ги цивилизоваха. Селото и циганската махала са по чисти от центъра на София. Няма да намериш една хартийка, един фас. Тези 120 евро дето са ги взели, женицата е приготвила да плати на доставчика на хляба.
    В Расово по разни сборове дори са ме били няколко пъти.
    По времето на Живков в Расово дори имаше болница с лекари и стационар. Сега болницата си стои, лекари няма. Има един фелдшер пияница, който понякога идва от друго място.

    Коментиран от #25

    17:36 05.04.2026

  • 24 Та самото мвр в Монтана участва активно

    10 1 Отговор
    В покупката на избори, а ще се саморазследва и арестува! Стига смешки отидете в община медковец, чипровци, Георги Дамянов всичко си върви по план парите се раздават мвр ги пази все пак Митко галата и Ирена Димова са им работодатели на шефовете на мвр Монтана! Димова разнася наркотици и мвр мълчи

    17:43 05.04.2026

  • 25 Боруна Лом

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Данко Харсъзина":

    А САМО БОЙ ЛИ СИ ЯЛ ИЛИ СА ТИ ПРАВИЛИ И ДРУГО?

    18:58 05.04.2026

  • 26 Дедо

    5 0 Отговор
    Е там е района на основния купувач на гласове за свинския тандем Пеефски-Борисоф , с прякора Пръча

    19:01 05.04.2026

  • 27 Тервел

    5 0 Отговор
    Абсолютна забрана за игрални зали, казина , заложни къщи и офиси за бързи кредити. Всички тези места са реално свърталища на криминалния контингент и разяждат цялата ни държавност .

    19:02 05.04.2026

  • 28 Гледащ

    1 2 Отговор
    А срещу 500 евро бих си продавал гласа но за по-малко просто да не ме е питат

    19:16 05.04.2026

