Камелия Нейкова: Много се надявам да не се допускат нарушенията, на които бяхме свидетели
Камелия Нейкова: Много се надявам да не се допускат нарушенията, на които бяхме свидетели

5 Април, 2026 22:15, обновена 5 Април, 2026 21:19 822 15

Ползвайте приложението, за да не приличат протоколите на бойно поле, призова шефката на ЦИК СИК-овете

Камелия Нейкова: Много се надявам да не се допускат нарушенията, на които бяхме свидетели
„Много се надявам на тези избори, дори и да има оспорване на резултата, да не се допускат нарушенията, на които всички бяхме свидетели“, каза в „Защо?“ председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

„Ключовото място са секционните избирателни комисии. Този път ЦИК е доста категорична и безкомпромисна по отношение на много въпроси, свързани с тяхната работа“, заяви Нейкова.

ЦИК извършва проверки и ако има членове на секционни избирателни комисии, които отново са предложени за предстоящите избори, а са извършили нарушения при предходните, незабавно ще даде указания те да бъдат освободени.

„Няма да позволим и ще налагаме санкции, ако се наруши изискването на закона, да не се правят масови замени на членове на секционни избирателни комисии, без да има законово основание за това“, категорична бе Камелия Нейкова.

Тя обясни и че членовете на секционните избирателни комисии ще получат много елементарни инструкции за това как да работят с устройството за видеонаблюдение.

"В крайна сметка това е един мобилен телефон на една стойка, която прилича на стойка за селфи. Не вярвам да има член на СИК, който не знае как да включи едно мобилно устройство и как да го насочи към бюлетините и към процеса по преброяване на гласовете, така че да има видимост", обясни Нейкова.

ЦИК пусна мобилно приложение за правилното изчисляване на резултатите, така че членовете на СИК-ове да бъдат максимално улеснени. Нейкова показа приложението и как се работи с него.

Тя посъветва членовете на секционните избирателни комисии, преди да попълнят оригинала на своя протокол, да въведат данните в мобилното приложение, да направят проверка, за да няма грешки, драсканици и протоколите „да не приличат на бойно поле“.

Тя изрази надежда при следващ „ремонт“ на Изборния кодекс всички предложения на ЦИК поне да бъдат разгледани.

„Всички са смислени и са въз основа на практическите проблеми, които възникват при прилагане на изборните законодателство. Надявам се да бъдем чути, за да може изборният процес да премине много по-лесно и без скандали“, каза Нейкова.

Председателят на ЦИК заяви, че всичко е наред с машините за гласуване. По думите ѝ машинният вот не може да бъде манипулиран и това го потвърждават експертите.

„По отношение на хартията тази година отново поискахме от производителя характеристиките, които са необходими, за да работят машините без проблем. Те ни бяха изпратени, предоставихме ги на печатницата на БНБ и имаме нейната писмена гаранция, че хартията отговаря точно на тези изисквания“, обясни Нейкова.

В България ще гласуваме с 9354 машини, а в секциите извън страната са 129.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много се надявам да не се допускат

    5 0 Отговор
    калинките стари на хранилка, на които бяхме свидетели

    21:23 05.04.2026

  • 2 Горски

    8 1 Отговор
    България е единствената европейска държава, в която ви казват, че милицията прави изборите. МВР обикновенно превозва купувачите на глас и ги пази. МВР е най-голямата организирана престъпка група в страната. Датата на изборите е почивен ден за полицията, защото през останалите дни е претоварена с работа. ПП/ДБ се водят по акъла на Цвъки, бившия от ГЕРБ и бивш шофьор в ДС с мозък на пиле! Този индивид си мисли, че нещо зависи от полицията и ПП започнаха масова чистка! Криминалния вот е под 10%, главния е от корпоративния вот, при който от полицията нищо не зависи! В провалената държава гласуването е на принципа “търсете парите и зависимостите”, а те са във фирмите с обществени поръчки, синдикати, държавни служители, социални домове, общини и мн. др.

    21:27 05.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Купуват се цели избирателни комисии за по 5 -6 000 евро.

    Коментиран от #5

    21:32 05.04.2026

  • 4 Киро на Лена

    2 1 Отговор
    важното е да не допуснете

    "СКРИТ ВОТ "
    И АЛА БАЛА с мушенгиите

    21:32 05.04.2026

  • 5 Коментар до 3

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    а за кво са онези наблюдатели от запасните

    Нали за това са навалят за наблюдатели

    2000 са проблемните секции

    но те там нема да влязят

    21:34 05.04.2026

  • 6 Васко

    5 1 Отговор
    Ками, как върви корупцията? Развиваш ли я още? Много поздрави на Януаров! Дано да си напълниш ненаситната устица. 😀
    Щом тая ви прави изборите, хич не си губете времето.

    21:51 05.04.2026

  • 7 тиририрам

    4 1 Отговор
    Много се надявам да ви сменят най-после, за да сме сигурни, че няма да се допускат повече!

    22:10 05.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Цвете

    2 3 Отговор
    МНОГО МИ ХАРЕСА ИНТЕРВЮТО С Г- ЖА НЕЙКОВА. ПРЕКРАСНО ОБЯСНЕНИЕ, КАК ТРЯБВА ДА СЕ СЛУЧАТ ИЗБОРИТЕ И НИКОЙ ДА НЕ СИ ВЪОБРАЗЯВА ,ЧЕ МОЖЕ ДА МАНИПУЛИРА.ДА СЕ ОБЕДИНИМ ВСИЧКИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ ЦВЕТЯ. 👍🇧🇬👍🍀🌹👏🌹

    22:32 05.04.2026

  • 10 нннн

    7 0 Отговор
    Със стар ,,персонал" ново ,,заведение"? Не го вярвам.

    22:34 05.04.2026

  • 11 Веселяка

    0 1 Отговор
    Аз мисля пак да гласувам за Пеевски 🤪 ей така за майтапа 😆 понеже Волен и Лупи този път не участват 🤣

    Коментиран от #12

    23:17 05.04.2026

  • 12 наблюдател

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Веселяка":

    Чатботовете не гласуват!😆🤪🤣🖕

    23:20 05.04.2026

  • 13 Калинки всякакви

    3 0 Отговор
    Моме, не става само с надежда, трябва и да се работи !

    23:22 05.04.2026

  • 14 Тъмен субект

    1 0 Отговор
    То с надежди, душко, не става. Дела трябват.

    23:23 05.04.2026

  • 15 Пройчо

    0 0 Отговор
    Самата Камелия е нарушение! Колко още фалшификации трябва да станат за да се смени ръководството на ЦИК?

    23:54 05.04.2026

