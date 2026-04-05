Явор Гечев, „Прогресивна България“: Формацията ни се финансира прозрачно
Явор Гечев, „Прогресивна България": Формацията ни се финансира прозрачно

5 Април, 2026 22:22, обновена 5 Април, 2026 21:26 1 129 20

Нямаме зависимости, декларира бившият министър на земеделието

Явор Гечев, „Прогресивна България“: Формацията ни се финансира прозрачно - 1
Снимка: БГНЕС
Явор Гечев от „Прогресивна България“, водач на листата в Кюстендил, обяви в специалното предизборно издание на предаването „120 минути“ на bTV, че формацията се финансира прозрачно и без зависимости.

„Нашата кампания се финансира много прозрачно, хората даряват всякакви суми и то по банков път, които са проверими“, каза той.

По думите му подкрепата идва и под формата на доброволен труд – хората даряват помещения за офиси и лепят плакати на магазините и оградите си.

Гечев отрече наличието на големи донори със скрити интереси: „Няма такава. Намирам го като част от внушенията в предизборната кампания, опитват се да ни омаскарят.“

Като ключов приоритет той посочи темата за хранителния суверенитет на България.

„Означава, че държавата трябва да може да се изхранва, да разчита на собствената си сигурност, на собствените си продукти и на собствените си фермери“, обясни Гечев.

Гечев разкритикува липсата на адекватна подкрепа от страна на държавата за земеделието.

„Подпомагането, което би трябвало да се направи още сега, е доста неадекватно. По-скоро то липсва“, смята представителят на „Прогресивна България“.

Сред предложенията му за мерки са: компенсации за транспорт и производство, контрол върху ценообразуването по цялата хранителна верига, регистри и системи за проследимост и ограничаване на прекомерните надценки.

Гечев беше категоричен, че „Прогресивна България“ не обсъжда никакви коалиции преди изборите.

Той отправи предупреждение към избирателите: „Всеки лев, който им е даден за купен глас, взима стотици хиляди от самите тях. Купеният вот е зараза, с която нашето общество трябва да се пребори“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хаха

    11 7 Отговор
    Верваме ти, парите от Боташ са чисти и прозрачни...

    21:29 05.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 6 Отговор
    Вече има алтернатива -Движение на непартийните кандидати.Партията на трудовите хора от протеста без олигарси.С номер 10 народа влиза в парламента.

    21:29 05.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да ги питам

    8 1 Отговор
    Земевладелците.Защо не садят домати и краставици ,а всички бръмчат на зърно и слънчоглед.Отговорете ми бе зърнарчетата.Щото Келепира ви е по голям това е истината.

    21:37 05.04.2026

  • 8 сенки от миналото

    5 2 Отговор
    -------Сред предложенията му за мерки са: компенсации за транспорт и производство, контрол върху ценообразуването по цялата хранителна верига, регистри и системи за проследимост и ограничаване на прекомерните надценки.-------
    За сравнение при отживелия социализъм контрола върху ценообразуването се прави като Държавния Комитет за цените след анализ, определя цените на хранителните и на промишлените стоки, (с което се осигурява хроничния дефицит от стоки).
    Приликата е случайна и привидна.

    21:37 05.04.2026

  • 9 Иван

    5 4 Отговор
    Яворе,кофти са ви листите.Стратега Копринков нещо птопусна,иначе щехте да имате истинско мнозинство.

    21:41 05.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мунчовци

    6 4 Отговор
    Богат български народ, дарява яко, а водача ви твърди обратното! Хайде, вземете се разберете!Този е лъжлив гнусаристик, комкопелдашко изчадие!

    21:45 05.04.2026

  • 12 хмммм

    8 6 Отговор
    Тоз охранен гълъб и той изскочи да прави реклама на таз кирлива партия. Сиганката умряла, та ги хвали той като е от тях.

    21:51 05.04.2026

  • 13 Казанлъшкия

    3 4 Отговор
    Чета коментарите и пак се делим на проруски и прозападни. Прозападните си въобразяват,че Русия е зло,но Западът е добро... И Русия, и Западът са ни врагове и винаги са били. България е сама срещу всички. Никой не ни мисли доброто.

    21:52 05.04.2026

  • 14 Виж сега,

    4 3 Отговор
    Не бях виждал прозрачни чували,натъпкани с пари. "Прогресивните" с такива ли работят?

    22:18 05.04.2026

  • 15 !!!?

    7 2 Отговор
    Интереса финансира Прогреса...!!!?

    22:18 05.04.2026

  • 16 Красимир Петров

    3 7 Отговор
    Помиярската трол плюе по Радев,но това няма да им помогне.

    22:18 05.04.2026

  • 17 Анонимен

    4 2 Отговор
    И този слуга на регресите излязъл да лъже Аман от лъжци Защо сте решили че българите са толкова прости И лъжите ви са нафталинени Скъпа и прескъпа е кампанията на радевите вижда се ясно А Радев се движи с огромна охрана има билбордове навсякъде защо лъжете хората

    22:24 05.04.2026

  • 18 Фарфалюлю

    3 1 Отговор
    Ето с такива отломки от други партии се е обградил зеления чорап. Затова няма да гласувам за него.

    Коментиран от #20

    22:51 05.04.2026

  • 19 Веселяка

    0 3 Отговор
    Аз мисля пак да гласувам за Пеевски 🤪 ей така за майтапа 😆 понеже Волен и Лупи този път не участват 🤣

    23:16 05.04.2026

  • 20 Боярйышник

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Фарфалюлю":

    И аз няма.

    23:50 05.04.2026

