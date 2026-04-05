Явор Гечев, „Прогресивна България“: Формацията ни се финансира прозрачно

Явор Гечев от „Прогресивна България“, водач на листата в Кюстендил, обяви в специалното предизборно издание на предаването „120 минути“ на bTV, че формацията се финансира прозрачно и без зависимости.
„Нашата кампания се финансира много прозрачно, хората даряват всякакви суми и то по банков път, които са проверими“, каза той.
По думите му подкрепата идва и под формата на доброволен труд – хората даряват помещения за офиси и лепят плакати на магазините и оградите си.
Гечев отрече наличието на големи донори със скрити интереси: „Няма такава. Намирам го като част от внушенията в предизборната кампания, опитват се да ни омаскарят.“
Като ключов приоритет той посочи темата за хранителния суверенитет на България.
„Означава, че държавата трябва да може да се изхранва, да разчита на собствената си сигурност, на собствените си продукти и на собствените си фермери“, обясни Гечев.
Гечев разкритикува липсата на адекватна подкрепа от страна на държавата за земеделието.
„Подпомагането, което би трябвало да се направи още сега, е доста неадекватно. По-скоро то липсва“, смята представителят на „Прогресивна България“.
Сред предложенията му за мерки са: компенсации за транспорт и производство, контрол върху ценообразуването по цялата хранителна верига, регистри и системи за проследимост и ограничаване на прекомерните надценки.
Гечев беше категоричен, че „Прогресивна България“ не обсъжда никакви коалиции преди изборите.
Той отправи предупреждение към избирателите: „Всеки лев, който им е даден за купен глас, взима стотици хиляди от самите тях. Купеният вот е зараза, с която нашето общество трябва да се пребори“.
8 сенки от миналото
За сравнение при отживелия социализъм контрола върху ценообразуването се прави като Държавния Комитет за цените след анализ, определя цените на хранителните и на промишлените стоки, (с което се осигурява хроничния дефицит от стоки).
Приликата е случайна и привидна.
21:37 05.04.2026
