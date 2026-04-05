Ивайло Мирчев: Сарафов не може да продължава да бъде главен прокурор. Големият въпрос е какво правим с „джуджетата“

В специалното предизборно издание на предаването „120 минути“ на bTV Ивайло Мирчев от ПП-ДБ, водач на листите на формацията в 24 МИР в София, заяви, че държавната помощ в условия на растящи цени на горивата трябва да бъде строго таргетирана.

„Много е важно тази подкрепа да не бъде на калпак. Тя да бъде само за нуждаещите се, за тези, за които има смисъл да има такава“, подчерта той.

По думите му, през последните години в България често са се раздавали средства без ясна насоченост.

Мирчев отбеляза, че в условията на удължен бюджет възможностите на служебния кабинет са ограничени: „В условия, когато няма бюджет, ръцете на служебното правителство са в голяма степен вързани.“

„Бизнесът трябва да вижда адекватна реакция от държавата, никакво повишаване на данъците, по-малко администрация и по-бърза администрация“, смята представителят на ПП-ДБ.

Относно скандала около подписаното от служебния премиер Андрей Гюров 10 годишно споразумение той отбеляза, че това не е договор, а рамково споразумение.

Политикът подчерта, че съдебната реформа остава ключов приоритет на ПП-ДБ. Сред първите задачи ще са нов Закон за съдебната власт и нов Висш съдебен съвет (ВСС)

„Сарафов не може да продължава да бъде главен прокурор. Големият въпрос е какво правим с „джуджетата“ и зависимостите в съдебната система“, допълни Мирчев.

Мирчев очерта три основни въпроса пред страната - какво правим с корупцията, накъде гледа България и как реформираме съдебната система.