Ивайло Мирчев: Сарафов не може да продължава да бъде главен прокурор. Големият въпрос е какво правим с „джуджетата“

5 Април, 2026 22:28, обновена 5 Април, 2026 21:36 1 745 48

Снимка: БГНЕС
В специалното предизборно издание на предаването „120 минути“ на bTV Ивайло Мирчев от ПП-ДБ, водач на листите на формацията в 24 МИР в София, заяви, че държавната помощ в условия на растящи цени на горивата трябва да бъде строго таргетирана.

„Много е важно тази подкрепа да не бъде на калпак. Тя да бъде само за нуждаещите се, за тези, за които има смисъл да има такава“, подчерта той.

По думите му, през последните години в България често са се раздавали средства без ясна насоченост.

Мирчев отбеляза, че в условията на удължен бюджет възможностите на служебния кабинет са ограничени: „В условия, когато няма бюджет, ръцете на служебното правителство са в голяма степен вързани.“

„Бизнесът трябва да вижда адекватна реакция от държавата, никакво повишаване на данъците, по-малко администрация и по-бърза администрация“, смята представителят на ПП-ДБ.

Относно скандала около подписаното от служебния премиер Андрей Гюров 10 годишно споразумение той отбеляза, че това не е договор, а рамково споразумение.

Политикът подчерта, че съдебната реформа остава ключов приоритет на ПП-ДБ. Сред първите задачи ще са нов Закон за съдебната власт и нов Висш съдебен съвет (ВСС)

„Сарафов не може да продължава да бъде главен прокурор. Големият въпрос е какво правим с „джуджетата“ и зависимостите в съдебната система“, допълни Мирчев.

Мирчев очерта три основни въпроса пред страната - какво правим с корупцията, накъде гледа България и как реформираме съдебната система.


  • 1 Последния Софиянец

    15 15 Отговор
    Съдиите, прокурорите и шефовете на МВР трябва да се избират пряко от народа като кметовете и системата ще се изчисти.Елементарно!

    Коментиран от #5, #6, #31, #46

    21:40 05.04.2026

  • 2 койдазнай

    21 11 Отговор
    мирчу, ти влашки циганино, нали отлично знаеш, че съдебната система принадлежи на ДПС?!?
    Как си представяш, те да се стобразяват с тебе?!?

    Коментиран от #39

    21:41 05.04.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    29 16 Отговор
    Абе, на вас от ППДБ мира не ви дава Сарафов. Затънали сте до шия в помията на Петрохан и ви е страх, че ще ви изкара на показ кирливите ризи. Нищо друго не ви интересува, а само на Сарафа скачате. Стана ми чак симпатичен този човек.

    21:42 05.04.2026

  • 4 оня с коня

    23 7 Отговор
    Според Мирчев Гл. Прокурор не може да е Гл. Прокурор защото е Неможач.Според други обаче Може ...И ОЩЕ КАК:)

    21:42 05.04.2026

  • 5 Лелеееееее, този е забравил

    15 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Мирчев, защо изпрахте простата Тиква Борисов и Пеевски?! Защо се сглобихте с пеевско-герберската мафия?! Никой за нищо не ви вярва вече.

    21:42 05.04.2026

  • 6 Българин

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    пешу коня и оная ирландска пастирка бяха избрани директно от народа! Те много ли опрвиха прокуратурата и шефа на МВР?!?

    Коментиран от #11

    21:43 05.04.2026

  • 7 Алиту

    7 4 Отговор
    Големия въпрос е "Кой е дядо Мраз?" Снежанка разбрахме коя е

    Коментиран от #41

    21:44 05.04.2026

  • 8 ХиХи

    8 7 Отговор
    То и зелю не мое да продължава да е президен, не мое вашето временно правителство да продължава да му дава държавни пари и държавен ток

    21:45 05.04.2026

  • 9 Юуп

    10 9 Отговор
    Даже и шуши не е толкова противен колкото правителствата на зелю у София

    21:46 05.04.2026

  • 10 Нарцис като всички

    11 9 Отговор
    Когато няма идея за подобряване на икономиката, се захваща с предложения за Сарафов (за санитарния кордон е отложил темата за следващия път) Та каква е идеята на Мирчев за съдебна реформа? Отг.съдебна реформа.

    21:46 05.04.2026

  • 11 Последния Софиянец

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    По места хората се познават.Има много добри кметове.

    Коментиран от #22

    21:47 05.04.2026

  • 12 111

    7 11 Отговор
    Мога да се подпиша под всяка нетова дума. СарафOFF!

    21:47 05.04.2026

  • 13 Само питам

    6 5 Отговор
    И кво правим с продажници на Турция като този ?!

    21:58 05.04.2026

  • 14 Удри

    12 9 Отговор
    Сарафов така ще ви подпука всички от петроханската секта заедно с Радев и Доган.

    21:59 05.04.2026

  • 15 Развитие

    15 6 Отговор
    Телевизиите са овладени единствено и само от тези нищоправещи живеещи единствено и само от лъжи клевети заблуди и лъжат нахално лъжат агресивно лъжат отвратително Ето го гтози например кръгла нула отвсякъде

    22:01 05.04.2026

  • 16 Опа

    12 7 Отговор
    Мирчев да каже нещо за Теди еврото. Знаем, че Сарафов им е трън в очите защото е погнал олигархията за ППДБ и Прогресивна България.

    22:01 05.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 хихи

    12 6 Отговор
    Майнанента му на Сарафов???
    Ще даваме ли реакторите на Украйна?
    Ще пренаписваме ли историята, както еудобно на Украйна?
    Ще гарантираме ли заеми за Украйна? Ще им даваме ли безплатен ток?
    Не трябва ли даима рефепендум по тези въпроси?
    П-С. като сменихте Гешев, каво постигнахте?

    Коментиран от #21, #26

    22:02 05.04.2026

  • 19 Хаха

    14 5 Отговор
    Прогресивните пудели от Петрохан нещо много ги е страх от Сарафов. Защо така?

    22:03 05.04.2026

  • 20 Гошо

    5 5 Отговор
    Тоо па смиалът на живота, а и на тия около него са Пеевски, Борисов и Сарафов....после цветя и рози!....Продажна сган!

    22:03 05.04.2026

  • 21 хихи

    11 6 Отговор

    До коментар #18 от "хихи":

    един Петроханец вече цъкна минус?!??!

    22:05 05.04.2026

  • 22 Само питам

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    А как ще живеят при такива силови структури българите в селата , където повечето жители са вече индийци , които се движат на глутници ?

    22:05 05.04.2026

  • 23 Той

    12 5 Отговор
    Големия въпрос е какво правим с теб.

    Коментиран от #25

    22:08 05.04.2026

  • 24 Червения oлиго с 2 пръста чело:

    8 3 Отговор
    - Дошъл съм от село да ви лъжа как ще ви оправя демократично!

    22:12 05.04.2026

  • 25 хихи

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Той":

    Чукче и на кариерата, да чука чакъл да си изкарва прехраната

    22:12 05.04.2026

  • 26 Мирчефф съм

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "хихи":

    Всичко ще дадем за Украйната! 6aл съм ви у тъпитеe българи!

    22:13 05.04.2026

  • 27 Хмм

    7 5 Отговор
    Само не разбирам защо вътрешният министър на Румен Радев, Емил Дечев прикрива и се опитва да потули случая Петрохан. По медиите Радев ги наричаше шарлатани и ги обвиняваше за сглобката, а в същото време им прикрива убийствата и секса с деца.

    22:13 05.04.2026

  • 28 Ами, щом още не си разбрал

    4 2 Отговор
    Нищо
    Така я докарахте
    Че остана само
    Всичките джюджета на кюфтета
    Дано се наядете на власт която вие провалихте

    22:13 05.04.2026

  • 29 Ний ша Ва упрайм

    6 2 Отговор
    що тия не искат Сарафов? Истината е проста щото Сарафов погна Кире и Кокорчо за изцепката при ареста на бате Бойчо.И корто е по интересно що не са у пандиза?

    22:27 05.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 факт

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    пръво теоанье..

    22:44 05.04.2026

  • 32 Пит

    7 3 Отговор
    Тоя нещастник съратник на
    Хр. Иванов дето правеха реформа в съдебната система нещо много се страхува от главния прокурор.
    Защо ли ?

    22:45 05.04.2026

  • 33 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 3 Отговор
    ИВО , ГОЛЕМИЯ ВЪПРОС Е ........................ КАКВО ПРАВИМ С БАНДАТА В ПАРТИЯ ПЕТРОХАН В ....................... КОЯТО СТЕ СПОНСОРИ НА "КРИМИНАЛНИ УБИЙСТВА ......................... ФАКТ !

    22:58 05.04.2026

  • 34 Мюмю

    4 2 Отговор
    може, можееее. ти не си в час, затуй. ай чупката след изборите

    23:04 05.04.2026

  • 35 Ироничен

    2 0 Отговор
    Оземпик Мирчонов е недоразумение.

    23:12 05.04.2026

  • 36 Доктор

    4 0 Отговор
    Невероятно тъпа физиономия.

    23:15 05.04.2026

  • 37 Ти ли бе .

    1 2 Отговор
    Ти ли ще казваш / кой може и кой не .

    23:29 05.04.2026

  • 38 Порно филм бе Мирчев

    2 1 Отговор
    С твое участие.

    23:30 05.04.2026

  • 39 Ужас!!!!!☹️☹️☹️

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "койдазнай":

    Толкова тежък примитив не се е появявал в бг политика! Обида за всеки нормален човек!

    23:35 05.04.2026

  • 40 Сарафов

    3 0 Отговор
    си го премести!

    Това да не е Боко Нежната Мимоза, дето хвърля оставки след два мижави митинга!

    23:51 05.04.2026

  • 41 иван костов

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Алиту":

    Всички са синове на Ламата Калушев, така ги е Окалушвал имбецилите от ппдб/ЛГБТ, че не им е останал мозък, а този конкретен примат с два пръста чело е олицетворение на стадото , което гласува без никаква мисъл! Те не правят разлика между добро и лошо, дават си децата на педофили и плащат затова! Еволюцията е спряла, там където започват бананите!😂

    00:00 06.04.2026

  • 42 Циганин ли си, българино? 🤔

    5 1 Отговор
    Ивайло Мирчев.
    Черен.
    Изглежда като циганин.


    Ивайло Мирчев - циганин ли си???

    00:14 06.04.2026

  • 43 Т.КОЛЕВ

    0 0 Отговор
    ДОБРЕ ЧЕ ГО НВМА ВЕЧР Т.ЖИЕКОВ БЕЛЕНЕ ЩРШЕ.ДА СЕ ПРЕПЪЛНИ С ПОЛИТИЦИ.И.СЪДЕБНИ ОДОБИ.
    И ЗАРАДИ ТИЯ ИМА ВЕТИЯТНОСТ ОТ БРЮКСЕЛ ДА СПРЪТ ОТРФЖАТ ПЛСЩАНЕ КЪМ БГ НВКОЛКО МИЛИОНА. ТОВА ТИЯ НЕ ГИ ВАЛНУВАТ ВЗИМАТ ПО ЕДИН ЧУЕСЛ ЕВРО ЗАПЛАТИ ЗА РСБОТА КОЯТО РЕАЛНО.НЕ.СТРУВА.ПОВФЧЕ ОТ 2000 ЕВРЕТ А ТЕ ВЗИМАТ ОКОЛО.5 000 И НАГОРЕ. Много хора в.българия живест с доходи от 400 евро до 1200 евро страшна диспропорция .ТО ЗАТОВС ХОРСТС БЯГАТ ОТ Б ти БГАРИЯ И НИКОЙ НЕ.ВЯРВА.НС БГ ПОЛИТИЦИ ЧЕ.НЯКОЛХО ХИЛ.БЪЛГСРИ СА СЕ ВЪРНАЛИ ОТ.ЧУЖБ.Е БЪЛГАР.

    00:14 06.04.2026

  • 44 454

    2 1 Отговор
    Решението е много просто, събират се джуджетата и политическата им компания с пед@филите и политическите им дружки в един затвор. Вероятно ще се препълни, но не е проблем.

    00:23 06.04.2026

  • 45 Хаха

    0 0 Отговор
    Големия въпрос Свирчев е какво правим с националните предатели от Партията на Петрохан? Кога закон за чуждите агенти ще има?

    01:09 06.04.2026

  • 46 Големият въпрос е

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кой нормален човек би гласувал за сектата петрохан

    01:45 06.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Томчо неверника

    0 0 Отговор
    с джуджетата решихте проблема! скрихте ги подходящо! остава ние да решим какво ще правим с вас! а то е ясно-шут в пърдялниците ви!

    05:21 06.04.2026

