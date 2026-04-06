Времето днес, прогноза за понеделник, 6 април: Почти безоблачно. Слаб до умерен вятър от запад-северозапад

6 Април, 2026 04:26, обновена 6 Април, 2026 03:34 1 164 9

Максималните температури ще са между 20° и 25°, в София – около 20°

Ще бъде почти безоблачно. Минималните температури ще са между 4° и 9°, в София – около 5°, по Черноморието – от 9° до 11°, а максималните - между 20° и 25°, в София – около 20°, на морския бряг - между 16° и 20°.

Временни увеличения на облачността ще има в следобедните часове, но вероятността за валежи е малка.

Ще духа слаб до умерен вятър с посока от запад-северозапад, който през втората половина на деня по Черноморието ще се ориентира от юг-югозапад и ще се усили.

Добри условия за туризъм в планините. Ще бъде слънчево, с повече облаци през втората половина на деня, но почти без валежи. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, по високите части – от север.

През следващите дни от северозапад ще прониква по-студен въздух и постепенно ще застудява.

До сряда ще се понижават само максималните температури, но след това понижение предстои и при минималните. Ще бъде предимно облачно, но във вторник и сряда ще превалява все още предимно слабо и главно в източните и планинските райони.

В четвъртък и петък валежи от дъжд ще има на повече места в страната, а в отделни северни и планински райони ще превали и сняг.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    3 5 Отговор
    Хубав ден!

    Коментиран от #2, #4, #5

    03:43 06.04.2026

  • 2 ДЕТЕ

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Име":

    Чичо Вальо, не можеш да спиш нали?

    Коментиран от #3

    03:51 06.04.2026

  • 8 хаберих

    0 2 Отговор
    Един мъж се приближил до непозната жена и й казал:
    - Как искам да се вмъкна в гащичките ти!
    - Съжалявам,но вътре има място само за един задник!

    06:22 06.04.2026

  • 9 Анонимен

    2 0 Отговор
    Обикновено се поздравява!

    07:39 06.04.2026

