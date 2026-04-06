Времето днес, прогноза за понеделник, 6 април: Почти безоблачно. Слаб до умерен вятър от запад-северозапад

Ще бъде почти безоблачно. Минималните температури ще са между 4° и 9°, в София – около 5°, по Черноморието – от 9° до 11°, а максималните - между 20° и 25°, в София – около 20°, на морския бряг - между 16° и 20°.
Временни увеличения на облачността ще има в следобедните часове, но вероятността за валежи е малка.
Ще духа слаб до умерен вятър с посока от запад-северозапад, който през втората половина на деня по Черноморието ще се ориентира от юг-югозапад и ще се усили.
Добри условия за туризъм в планините. Ще бъде слънчево, с повече облаци през втората половина на деня, но почти без валежи. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, по високите части – от север.
През следващите дни от северозапад ще прониква по-студен въздух и постепенно ще застудява.
До сряда ще се понижават само максималните температури, но след това понижение предстои и при минималните. Ще бъде предимно облачно, но във вторник и сряда ще превалява все още предимно слабо и главно в източните и планинските райони.
В четвъртък и петък валежи от дъжд ще има на повече места в страната, а в отделни северни и планински райони ще превали и сняг.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
