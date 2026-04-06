НАП: Горивата в България скочиха с до 37% от началото на конфликта в Иран

Цената на дизела по бензиностанциите в България се е покачила с 37 процента от началото на конфликта в Близкия изток, а цената на бензина - с 18,7 процента, сочат оповестените данни на страницата на Националната агенция за приходите (НАП), цитирани от dariknews.bg.

Средната цена на дизела у нас е достигнала 1,74 евро към събота, 4 април, което представлява ръст с 37 процента спрямо 28 февруари, когато САЩ и Израел предприеха удари срещу Иран.

За същия петседмичен период средната цена на дребно на бензин А95 се е покачила с 18,7 процента - до 1,46 евро за литър, сочат данните на НАП.

НАП публикува ежедневно на сайта си актуалните средни цени на дребно на горивата, както и месечни статистически данни за изменението на цените на дизела и бензин А95. За изчислението на средните цени се взима информация от фискалните бонове, издадени при продажбата на горива, които НАП получава от търговците.

На 28 февруари средната цена на бензин А95 в България беше 1,23 евро за литър, а на дизеловото гориво - 1,27 евро за литър.

След началото на американско-израелската офанзива срещу Иран в края на февруари и последвалите ответните ирански удари срещу държавите от региона, цените на суровия петрол се покачиха рязко, което доведе до поскъпване на горивата по целия свят. Много държави въведоха мерки, за да противостоят на поскъпването на енергията.

В България служебното правителство на премиера Андрей Гюров одобри „Програмата за компенсиране на физически лица за увеличените цени на горивата след избухване на конфликта в Близкия изток на 28.02.2026 г.“.

Така крайните потребители на бензин А95 и дизел могат да ползват месечна компенсация от 20 евро, ако за три последователни дни цената на литър гориво бензин А95 или дизел достигне и надвиши 1,60 евро. Средната цена на дизеловото гориво регистрира три поредни дни на ниво 1,60 евро за литър на 24 март, с което мярката влезе в сила.

Право на компенсацията имат всички физически лица, които са получили през 2025 г. средно на месец доход по-малък или равен на 652,41 евро, или два пъти размера на линията на бедност за този период, или средномесечен брутен доход за 2024 г., по-малък или равен на 537,88 евро, или два пъти размера на линията на бедност за 2024 г.

Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов заяви днес, че са подадени около 50 900 заявления за допълнителната компенсация от 20 евро за поскъпването на горивата. Очакват се и допълнителни заявления по линия на Министерството на електронното управление, с което окончателно подадените заявления вероятно ще надвишат 60 000, допълни Адемов.