НАП: Горивата в България скочиха с до 37% от началото на конфликта в Иран

Цената на дизела по бензиностанциите в България се е покачила с 37 процента от началото на конфликта в Близкия изток, а цената на бензина - с 18,7 процента, сочат оповестените данни на страницата на Националната агенция за приходите (НАП), цитирани от dariknews.bg.
Средната цена на дизела у нас е достигнала 1,74 евро към събота, 4 април, което представлява ръст с 37 процента спрямо 28 февруари, когато САЩ и Израел предприеха удари срещу Иран.
За същия петседмичен период средната цена на дребно на бензин А95 се е покачила с 18,7 процента - до 1,46 евро за литър, сочат данните на НАП.
НАП публикува ежедневно на сайта си актуалните средни цени на дребно на горивата, както и месечни статистически данни за изменението на цените на дизела и бензин А95. За изчислението на средните цени се взима информация от фискалните бонове, издадени при продажбата на горива, които НАП получава от търговците.
На 28 февруари средната цена на бензин А95 в България беше 1,23 евро за литър, а на дизеловото гориво - 1,27 евро за литър.
След началото на американско-израелската офанзива срещу Иран в края на февруари и последвалите ответните ирански удари срещу държавите от региона, цените на суровия петрол се покачиха рязко, което доведе до поскъпване на горивата по целия свят. Много държави въведоха мерки, за да противостоят на поскъпването на енергията.
В България служебното правителство на премиера Андрей Гюров одобри „Програмата за компенсиране на физически лица за увеличените цени на горивата след избухване на конфликта в Близкия изток на 28.02.2026 г.“.
Така крайните потребители на бензин А95 и дизел могат да ползват месечна компенсация от 20 евро, ако за три последователни дни цената на литър гориво бензин А95 или дизел достигне и надвиши 1,60 евро. Средната цена на дизеловото гориво регистрира три поредни дни на ниво 1,60 евро за литър на 24 март, с което мярката влезе в сила.
Право на компенсацията имат всички физически лица, които са получили през 2025 г. средно на месец доход по-малък или равен на 652,41 евро, или два пъти размера на линията на бедност за този период, или средномесечен брутен доход за 2024 г., по-малък или равен на 537,88 евро, или два пъти размера на линията на бедност за 2024 г.
Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов заяви днес, че са подадени около 50 900 заявления за допълнителната компенсация от 20 евро за поскъпването на горивата. Очакват се и допълнителни заявления по линия на Министерството на електронното управление, с което окончателно подадените заявления вероятно ще надвишат 60 000, допълни Адемов.
Коментиран от #28
Този коментар е премахнат от модератор.
Коментиран от #16
07:24 06.04.2026
Коментиран от #14
12 Грешка на политиците
Изнасят евтини горива за Укр., това са си грешки на политиците, да се оправят. 6000 лв. за костюми си раздали, увеличиха заплатата на шеф на Нефтохив от 180 000 с 9000 лв. увеличението 5%. Малко ви беше чудовищната инфлация с Юрошита, и чудовищно повишение на цени. Без референдум. Унищожиха ЮП, Б.А., Белене 2012 ГЕРБ, СДС, ДПС, сега реват. Унищожиха и Нефтохим, завод за АЗОТНИ ТОРОВЕ затвори, какво ще садите. С какво ще го храните този народ, че избихте и животните? 80% внос храни, при енергийната криза и липса на доставки, какво ще ядем?
Замразявате бюджетни заплати, които са над 2500, разликата я давате на българският народ по 200 юро на месец със заплати под 2500 лв. и пенсии под 1000 лв..
И търсете евтини горива, ако сте некадърни дайте шанс на можещите хора, милеещи за народа.
07:31 06.04.2026
До коментар #10 от "УРСУЛ":КАКО МА ТЕ И ЯИЦАТА СКОЧИХА
07:31 06.04.2026
Коментиран от #36
16 РЕАЛИСТ
До коментар #8 от "Смех баъе":Че кой друг? Който е на власт, той обира пешкира. Като знаеха международното положение, що взеха властта ППДБ. Бойко пак им го нахендри. Що мислиш отказа, да прави служебно правителство, а ПеПейците лакоми за власт , веднага захапаха кукичката. Да си берат гайлето сега.
07:35 06.04.2026
18 Факти
Коментиран от #34
07:37 06.04.2026
21 Жеро
на себе си? Цената на дизела за месец е поскъпнала с 0,50 евро за литър!
Коментиран от #23
07:45 06.04.2026
23 РЕАЛИСТ
До коментар #21 от "Жеро":С високата цена на дизел компенсират по-ниското увеличаване на бензина. Като при тока, бизнесът плаща по-ниската цена за обикновения потребител. Иначе няма логика, като погледнеш технологията на производство на бензин и дизел. Правителствата ги е страх да дигнат бензина, щото народите могат да извадят гилотината на площада.
07:56 06.04.2026
28 Мухахаха
До коментар #1 от "КОЙ ПЪК ИМА ВРЕМЕ":Сичко пунта мара
08:07 06.04.2026
Този коментар е премахнат от модератор.
Този коментар е премахнат от модератор.
34 Острова на Епстийн
До коментар #18 от "Факти":Петроханците плюехте против Тръмп когато спечели изборите. Но когато разбрахте, че е педофил като вас почнахте да му се кланяте.
08:33 06.04.2026
36 хахаха
До коментар #15 от "демократ":Теслата е страхотен автомобил, често обича да се самозапалва и когато го направи те затваря в купето за да се насладиш от удоволствието да изгориш жив:) Другото хубаво на теслата е, че след 6 години когато му замине батерията ще имаш безплатен фитнес - ще си я буташ напред назад:) Разбира се трябва да приготвиш десетина хиляди евро за рециклиране на батерията, все пак не може да я хвърлиш в коша:)
08:41 06.04.2026
