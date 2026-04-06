НАП: Горивата в България скочиха с до 37% от началото на конфликта в Иран

НАП: Горивата в България скочиха с до 37% от началото на конфликта в Иран

6 Април, 2026 07:05 1 516 40

Цените на бензина и дизела пълзят нагоре

НАП: Горивата в България скочиха с до 37% от началото на конфликта в Иран - 1
Венцислав Михайлов

Цената на дизела по бензиностанциите в България се е покачила с 37 процента от началото на конфликта в Близкия изток, а цената на бензина - с 18,7 процента, сочат оповестените данни на страницата на Националната агенция за приходите (НАП), цитирани от dariknews.bg.

Средната цена на дизела у нас е достигнала 1,74 евро към събота, 4 април, което представлява ръст с 37 процента спрямо 28 февруари, когато САЩ и Израел предприеха удари срещу Иран.

За същия петседмичен период средната цена на дребно на бензин А95 се е покачила с 18,7 процента - до 1,46 евро за литър, сочат данните на НАП.

НАП публикува ежедневно на сайта си актуалните средни цени на дребно на горивата, както и месечни статистически данни за изменението на цените на дизела и бензин А95. За изчислението на средните цени се взима информация от фискалните бонове, издадени при продажбата на горива, които НАП получава от търговците.

На 28 февруари средната цена на бензин А95 в България беше 1,23 евро за литър, а на дизеловото гориво - 1,27 евро за литър.

След началото на американско-израелската офанзива срещу Иран в края на февруари и последвалите ответните ирански удари срещу държавите от региона, цените на суровия петрол се покачиха рязко, което доведе до поскъпване на горивата по целия свят. Много държави въведоха мерки, за да противостоят на поскъпването на енергията.

В България служебното правителство на премиера Андрей Гюров одобри „Програмата за компенсиране на физически лица за увеличените цени на горивата след избухване на конфликта в Близкия изток на 28.02.2026 г.“.

Така крайните потребители на бензин А95 и дизел могат да ползват месечна компенсация от 20 евро, ако за три последователни дни цената на литър гориво бензин А95 или дизел достигне и надвиши 1,60 евро. Средната цена на дизеловото гориво регистрира три поредни дни на ниво 1,60 евро за литър на 24 март, с което мярката влезе в сила.

Право на компенсацията имат всички физически лица, които са получили през 2025 г. средно на месец доход по-малък или равен на 652,41 евро, или два пъти размера на линията на бедност за този период, или средномесечен брутен доход за 2024 г., по-малък или равен на 537,88 евро, или два пъти размера на линията на бедност за 2024 г.

Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов заяви днес, че са подадени около 50 900 заявления за допълнителната компенсация от 20 евро за поскъпването на горивата. Очакват се и допълнителни заявления по линия на Министерството на електронното управление, с което окончателно подадените заявления вероятно ще надвишат 60 000, допълни Адемов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КОЙ ПЪК ИМА ВРЕМЕ

    13 1 Отговор
    Да пише и подава документи за 20 евра?

    Коментиран от #28

    07:09 06.04.2026

  • 2 Мурка

    20 0 Отговор
    И АГНЕШКОТО - НО НИЕ СМЕ В КЛУБА РИЧ

    07:09 06.04.2026

  • 3 Тити

    19 0 Отговор
    Амииии какво ли щяхме да ,правим баз НАП наблюдателите.

    07:15 06.04.2026

  • 4 Боруна Лом

    16 2 Отговор
    ОБОРА ДА ПЛАТИ РАЗЛИКАТА ЧРЕЗ НАШИТЕ ЕВРО. ГЕЙЗЕРИ!

    07:18 06.04.2026

  • 5 Феликс Дж

    11 2 Отговор
    гюр off, гюр off, гюр off, кост of,f кост off, кост off, борис off , борис off, борис off. Бананиииии, бананиииии и маслиниии.

    07:18 06.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Споко

    11 1 Отговор
    Нема да се пуашите - тиквата и пра се то че ви оправят

    07:23 06.04.2026

  • 8 Смех баъе

    3 6 Отговор
    Герберасти сега Гюров ли ви увеличи цените?

    Коментиран от #16

    07:24 06.04.2026

  • 9 още

    17 0 Отговор
    НАП: Горивата в България скочиха с до 37% ,а заплатите и пенсиите не скачат.Седят си на пейките в парка.

    07:27 06.04.2026

  • 10 УРСУЛ

    20 0 Отговор
    Важното е че не купувате от Русия. Плащайте.

    Коментиран от #14

    07:29 06.04.2026

  • 11 Това

    5 2 Отговор
    не плаши пенсионерите на РМС - а наследници , все "прогресивни" и "наши хора" , джиткат със скъпи и гълтащи като лами лимузини на воля , с охрана , и тя в лимузини и не им дреме ! Цял живот на държавна ясла , готови да убиват и хвърлят бомби по заповед военни , и те щели да донесат "прогрес" на държавата ни , топтан с олигарсите им ?

    07:30 06.04.2026

  • 12 Грешка на политиците

    10 0 Отговор
    Като не искате евтини горива, скъсахте дългосрочни договори за газ, нефт, ядрено гориво ГЕРБ, СДС, ПП и ДБ, БКП и ДПС, сега раздавайте по 200 юро на всяко едно домакинство, защото вие повишиха ток с 12% декември, студена вода с 15%, а тя е под наклон за София. Сега искат да върнат незаконната СИнсталация парно, отменена от ВАС, и слагат такса електромер, защото им бяха малко надписаните киловатчасове на половин Територия с по 200 лв и 400 лв.
    Изнасят евтини горива за Укр., това са си грешки на политиците, да се оправят. 6000 лв. за костюми си раздали, увеличиха заплатата на шеф на Нефтохив от 180 000 с 9000 лв. увеличението 5%. Малко ви беше чудовищната инфлация с Юрошита, и чудовищно повишение на цени. Без референдум. Унищожиха ЮП, Б.А., Белене 2012 ГЕРБ, СДС, ДПС, сега реват. Унищожиха и Нефтохим, завод за АЗОТНИ ТОРОВЕ затвори, какво ще садите. С какво ще го храните този народ, че избихте и животните? 80% внос храни, при енергийната криза и липса на доставки, какво ще ядем?
    Замразявате бюджетни заплати, които са над 2500, разликата я давате на българският народ по 200 юро на месец със заплати под 2500 лв. и пенсии под 1000 лв..
    И търсете евтини горива, ако сте некадърни дайте шанс на можещите хора, милеещи за народа.

    07:31 06.04.2026

  • 13 Слънчасалия

    0 10 Отговор
    Тесльо.Бъдещето е на електромобилите.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 20 милиона електромобила Тесла през 2030 година.Статистически е доказано.

    07:31 06.04.2026

  • 14 Дони

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "УРСУЛ":

    КАКО МА ТЕ И ЯИЦАТА СКОЧИХА

    07:31 06.04.2026

  • 15 демократ

    2 10 Отговор
    Ще се молите за Тесли

    Коментиран от #36

    07:33 06.04.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Смех баъе":

    Че кой друг? Който е на власт, той обира пешкира. Като знаеха международното положение, що взеха властта ППДБ. Бойко пак им го нахендри. Що мислиш отказа, да прави служебно правителство, а ПеПейците лакоми за власт , веднага захапаха кукичката. Да си берат гайлето сега.

    07:35 06.04.2026

  • 17 Незбавно

    8 0 Отговор
    Разследване на рафинерията за спекула.

    07:36 06.04.2026

  • 18 Факти

    1 12 Отговор
    Копейките се радваха когато Тръмп спечели изборите. Да се помни! Сега му плащат инфлацията, също както плащаха инфлацията на Путин. Бедняци, а имат за кумири двама мултимилиардери. Той Путин може и да е трилионер. На тях за инфлация не им дреме. Копейките ще я платят. То и аз я плащам, но поне съм чист пред себе си, че винаги съм бил против тия двамата агресори.

    Коментиран от #34

    07:37 06.04.2026

  • 19 Слънчо

    7 0 Отговор
    Не знам, какви ги говорите, но планетата се тресе от зобане, а гориво намало

    07:38 06.04.2026

  • 20 Сорт Урал

    12 1 Отговор
    Руския петрол, сорт Урал не се е вдигнал, но ние сме бананова република и изпълняваме заповеди, без значение националния интерес.

    07:38 06.04.2026

  • 21 Жеро

    11 0 Отговор
    На кого да вярваме на лъжливите институции или
    на себе си? Цената на дизела за месец е поскъпнала с 0,50 евро за литър!

    Коментиран от #23

    07:45 06.04.2026

  • 22 Геро

    11 0 Отговор
    Най-важно за Гюро Михайлов е да има дарения за урките и пълна мизерия за българина! Драги празноглавци, как живеят близо 900 000 българи с 323 евро месечно? Как?

    07:53 06.04.2026

  • 23 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Жеро":

    С високата цена на дизел компенсират по-ниското увеличаване на бензина. Като при тока, бизнесът плаща по-ниската цена за обикновения потребител. Иначе няма логика, като погледнеш технологията на производство на бензин и дизел. Правителствата ги е страх да дигнат бензина, щото народите могат да извадят гилотината на площада.

    07:56 06.04.2026

  • 24 Мухахаха

    4 0 Отговор
    Кой не скача е русофил а кой скача педофил

    08:00 06.04.2026

  • 25 Дръта чанта

    4 0 Отговор
    Нотата не е заплаха а предупреждение

    08:02 06.04.2026

  • 26 9ти септември

    5 0 Отговор
    Ами за сметка на това трутунетките поевтиняха

    08:03 06.04.2026

  • 27 Купейка

    5 0 Отговор
    Какво ви пука нали сте в клуба на богатите ще плащате

    08:06 06.04.2026

  • 28 Мухахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "КОЙ ПЪК ИМА ВРЕМЕ":

    Сичко пунта мара

    08:07 06.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Кокорчо

    6 0 Отговор
    Гласувайте пак за НЕМЪЖЕ и за украини-зация на България.

    08:16 06.04.2026

  • 32 Мошето

    6 0 Отговор
    Да плащаме на ч и -фу -- та.За да си купи кюлчета и имоти в Италия

    08:19 06.04.2026

  • 33 Забравих и най-високите Екотакси техника

    3 0 Отговор
    в ЕС, увеличени с 30%, на най-бедният народ. Важи за всяка домакинска техника перални, печки, ние ги плащаме. Че искат и увеличение на местни данъци и такси, при видим СПЕКУЛАТИВЕН БАЛОН. Вие не сте спрели спекулата да я храните. Процесите започнаха от 2020 г., някой даде заповед на Борсите да почват повишение цени с 30%. На кого са борсите. Защо Нефтохим ще завежда дело за 3 млрд. лв., и ако спечелят, кои ще ги плати. 6000 лв. раздадени за 2026 г. за костюмчета. А искат увеличение на ВСИЧКО, понеже ток и вода, лекарства, местни данъци, парно не ги вкарват в потребителската, как с ХИЛЯДА ЛЕВА средна пенсия ще платиш 200 лв. ток, 250 парно и топла вода, сто лева осигуровки и местни данъци. Как се живее с 500 лв на месец оставащи, като само минералната вода по един литър и половина, 6 лв. за 6 бутилки дневно на ПРОМОЦИЯ и е 30 лв месечно. 125% надценка минерална вода? Вие пощуряхте ли? А граждански, ами технически прегледи, ами такси банки, ами лекарства. За сапуни, прахове, лична хигиена изобщо не говорим. За храна изобщо не говорим.

    08:28 06.04.2026

  • 34 Острова на Епстийн

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    Петроханците плюехте против Тръмп когато спечели изборите. Но когато разбрахте, че е педофил като вас почнахте да му се кланяте.

    08:33 06.04.2026

  • 35 тиквенсониада

    3 0 Отговор
    Ето , че пак ние плащаме ежедневно войната , която САЩ и Израел започнаха за свой си кеф и интерес !

    08:35 06.04.2026

  • 36 хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "демократ":

    Теслата е страхотен автомобил, често обича да се самозапалва и когато го направи те затваря в купето за да се насладиш от удоволствието да изгориш жив:) Другото хубаво на теслата е, че след 6 години когато му замине батерията ще имаш безплатен фитнес - ще си я буташ напред назад:) Разбира се трябва да приготвиш десетина хиляди евро за рециклиране на батерията, все пак не може да я хвърлиш в коша:)

    08:41 06.04.2026

  • 37 И то

    2 0 Отговор
    СПЕКУЛАТИВНО...

    09:01 06.04.2026

  • 38 Тези дни

    1 0 Отговор
    Трафикът понамаля.

    09:09 06.04.2026

  • 39 Гост

    2 0 Отговор
    Бай Тръмпа направо ни закопа.

    09:19 06.04.2026

  • 40 Красимир

    0 0 Отговор
    Преди 2-3 месеца тук пишеха: как е зле в Русия. Талони на бензин, опашки и т.н Вчера налях 95 бензин - по 71 евроцента. Няма талони, няма опашки.

    09:51 06.04.2026

