Унищожават над 6,5 тона храни и спират предприятие в Соколово

Над 6,5 тона храни са насочени за унищожаване, а част от дейността на предприятие за добиване и преработка на месо е спряна заради нарушения в няколко обекта на една и съща фирма в дряновското село Соколово. Инспектори на Българската агенция по безопасност на храните са установили съхранение на храни при несъответстваща температура и без етикети на български език, продукти с нарушена цялост на опаковките, както и лошо хигиенно и техническо състояние на помещения и оборудване.
В един от обектите на фирмата са открити храни от животински произход в значителни количества, които са били без задължителна идентификационна маркировка, включително близо 3 тона свински глави, телешко месо, агнешки продукти и осолени черва в бидони. Според БАБХ проследимостта на храните не може да бъде гарантирана, а това създава риск за здравето на потребителите. Общо 6596,9 кг. храни ще бъдат унищожени.
Проверката е разкрила сериозни проблеми със сградния фонд и оборудването. В хладилни камери са констатирани плесени по тавани и стени, корозирали врати, както и ръждясало технологично оборудване. В някои производствени помещения стенните покрития са били с лющещи се повърхности, а подово-стенните ъгли – в незадоволително хигиенно състояние. Поради тези причини част от дейността е спряна.
Нарушения са установени и в останалите проверени обекти на същата фирма - млекопреработвателно предприятие, предприятие за имитиращи продукти, хладилна складова база и склад за търговия на едро. Сред тях са неизползване на помещения по предназначение, нарушена поточност на производството, непълно или неточно водене на технологични дневници, както и несъответствия между реално прилаганите технологични процеси и утвърдената документация. В хладилни бази са открити млечни и имитиращи продукти без идентификационна маркировка, както и кашкавал с плесени, който не е бил отделен и насочен за унищожаване, каквито са нормативните изисквания.
За всички обекти са предвидени допълнителни административни действия, включително издаване на предписания със срокове за отстраняване на несъответствията и последващ контрол за тяхното изпълнение.
1 Дачко Яворов
09:33 06.04.2026
2 Някой
09:39 06.04.2026
3 честен ционист
Коментиран от #8
09:39 06.04.2026
4 Ако не стават за хора,
09:42 06.04.2026
5 дряновска луканка
09:42 06.04.2026
6 замислен
09:44 06.04.2026
7 От екипа
09:51 06.04.2026
8 А на
До коментар #3 от "честен ционист":Гуланските възвишения си мечтаят вече за нашите "гладни времена"
09:54 06.04.2026
9 Вносител на месо
Коментиран от #23
09:58 06.04.2026
10 Този ненормалник Христанов
Коментиран от #13
09:59 06.04.2026
11 Известен
09:59 06.04.2026
12 бабх
10:05 06.04.2026
14 Дориана
10:19 06.04.2026
15 замислен
До коментар #13 от "Ти като искаш да ядеш б о к л у ц и":Пак прочети какво са констатирали "свински глави" и "осолени черва" - т.е. това е клано и разфасовано на място т.е. месо от местни производители. Сега за "тези дето вярват на телевизора" като теб, има осигурен внос на месо от държавните военни запаси на Аржентина или Англия на по 50 години, ще бъде прясни размразено, натъпкано с нитрати да стане червено и изложено по витрините на Кауфланд на "промоция прясно със сертификат". Щом предпочиташ с нещо такова да си храниш децата ОК. Местните производители може да фалират.
10:25 06.04.2026
16 Йордан Йовков
10:29 06.04.2026
17 Програмист
10:37 06.04.2026
18 Търновец
10:37 06.04.2026
20 Лекар
Коментиран от #45
10:39 06.04.2026
22 Зле
10:40 06.04.2026
23 Учител
До коментар #9 от "Вносител на месо":Вносител на отрова си ти
10:40 06.04.2026
24 Търновец
10:40 06.04.2026
27 ще намалеят стоките за потребителите
10:46 06.04.2026
28 Ето..
Коментиран от #30
10:47 06.04.2026
29 Будител
10:54 06.04.2026
30 Търновец
До коментар #28 от "Ето..":Хората казват че гражданин Пеевски е станал преди години частичен собственик на фирмата и много Роми са доведени на работа а река Дряновска в този участък беше отровена още при предишния собственик - даже и жабите изчезнаха.
10:56 06.04.2026
31 Теслатъ
10:59 06.04.2026
33 Чех – Йосиф Новосад
Коментиран от #40
11:00 06.04.2026
37 Корупцията yбива !
11:02 06.04.2026
38 БеГемот
11:02 06.04.2026
39 ужас
11:06 06.04.2026
40 Търновец
До коментар #33 от "Чех – Йосиф Новосад":Моля за проверка и по надолу по Дряновската река - откъде Мутрата и Мутресата взеха пари за пилешарници покрай реката - преди това там имаше рибици 5+ килограма а сега малкото останали са на петна. А в пилешарника беше открита болест и кокошките хуманитарно умъртвени но май държавата плати сметката. А Мутресата иска още земя
11:16 06.04.2026
41 Фин
Коментиран от #43
11:24 06.04.2026
45 Да,
До коментар #20 от "Лекар":знаем защо сме на първо място в света по смъртност без война. Имате по 6 милиарда евро за крадене на година от бюджета и пак не ви стига на бялата мафия!
11:54 06.04.2026
46 Защо не
Какъв е смисълът да пишете за нарушения, като не казвате, КОЯ е компанията 🤔🤔🤔
Нали сте ги установили - кажете ги на хората.
Нали трябва да ни пазите
Коментиран от #47
12:00 06.04.2026
47 Фин
До коментар #46 от "Защо не":В коментарите я пише, така че малко си поразмърдай мозъка. Иначе това е закон - докато няма съд, нямат право да дават информация. Не яжте месо, за да сте здрави, щастливи, красиви, младолики и така нататък и така нататък.
Коментиран от #48, #50
12:30 06.04.2026
48 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #47 от "Фин":ТО ПО ЗАКОН И МУТРОКОМУНИСТА БОРИСОВ НЕ ТРЯБВАШЕ ДА ИМА ПАЧКИ АМА ИМА ..НАЛИ ...
12:43 06.04.2026
49 Мишо Шамара
12:49 06.04.2026
50 Коментара
До коментар #47 от "Фин":Не е позиция на държават, тка че ти ви поразмърдай мозъка 😤😤😤
Искам компетентните власти да ни казват информацията, а не някой като тебе😂😂😂
Аз затова плащам данъци - за да ме защитава държавата.
А зайоните си ги променя кой-както си желае🤔🤔🤔
13:19 06.04.2026
51 🇪🇺 Дочолу 🇪🇺
13:24 06.04.2026
52 ЧЕХА
МНОГО ОТДАВНА ПО ВЕЧЕ ОТ 10 години
14:41 06.04.2026
