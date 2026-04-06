Унищожават над 6,5 тона храни и спират предприятие в Соколово

6 Април, 2026 09:30 3 060 53

Установени са лошо хигиенно и техническо състояние на помещения и оборудване

Снимка: БАБХ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над 6,5 тона храни са насочени за унищожаване, а част от дейността на предприятие за добиване и преработка на месо е спряна заради нарушения в няколко обекта на една и съща фирма в дряновското село Соколово. Инспектори на Българската агенция по безопасност на храните са установили съхранение на храни при несъответстваща температура и без етикети на български език, продукти с нарушена цялост на опаковките, както и лошо хигиенно и техническо състояние на помещения и оборудване.

В един от обектите на фирмата са открити храни от животински произход в значителни количества, които са били без задължителна идентификационна маркировка, включително близо 3 тона свински глави, телешко месо, агнешки продукти и осолени черва в бидони. Според БАБХ проследимостта на храните не може да бъде гарантирана, а това създава риск за здравето на потребителите. Общо 6596,9 кг. храни ще бъдат унищожени.

Проверката е разкрила сериозни проблеми със сградния фонд и оборудването. В хладилни камери са констатирани плесени по тавани и стени, корозирали врати, както и ръждясало технологично оборудване. В някои производствени помещения стенните покрития са били с лющещи се повърхности, а подово-стенните ъгли – в незадоволително хигиенно състояние. Поради тези причини част от дейността е спряна.

Нарушения са установени и в останалите проверени обекти на същата фирма - млекопреработвателно предприятие, предприятие за имитиращи продукти, хладилна складова база и склад за търговия на едро. Сред тях са неизползване на помещения по предназначение, нарушена поточност на производството, непълно или неточно водене на технологични дневници, както и несъответствия между реално прилаганите технологични процеси и утвърдената документация. В хладилни бази са открити млечни и имитиращи продукти без идентификационна маркировка, както и кашкавал с плесени, който не е бил отделен и насочен за унищожаване, каквито са нормативните изисквания.

За всички обекти са предвидени допълнителни административни действия, включително издаване на предписания със срокове за отстраняване на несъответствията и последващ контрол за тяхното изпълнение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дачко Яворов

    25 16 Отговор
    Закривай Аспаруховото недоразумение, дайте територията на Сърбия и Турция, това е мъчение, психически тормоз, морално изнасилване !

    09:33 06.04.2026

  • 2 Някой

    39 4 Отговор
    Само дето не сте казали името на обекта. А в него има нещо чешко.

    09:39 06.04.2026

  • 3 честен ционист

    11 23 Отговор
    Храната никога не се унищожава просто така, а се попълва с нея резерва, защото идат гладни времена за Ганчо.

    Коментиран от #8

    09:39 06.04.2026

  • 4 Ако не стават за хора,

    24 7 Отговор
    стават за животни.Дайте ги на “ Фуражни храни” ООД за гранули, защо ще ги унищожавате.

    09:42 06.04.2026

  • 5 дряновска луканка

    18 12 Отговор
    Скоро това месо ще е деликатес. Защо го крадат властимащите? Суджуци ли ще правят?

    09:42 06.04.2026

  • 6 замислен

    23 9 Отговор
    Едно време за да отстраниш конкурента си плащал на яки момчета "мутри". Сега много по-евтино е, да платиш на някой и той "да направи проверка" и "да си свърши работата". Особено актуален е този въпрос преди избори, кога удряш този, който спонсорира "неправилната партия". Само едно уточнение - глави, черва и т.н. не се внасят, значи тези са обработвали българско месо - някой внесе 50 годишно месо от нечий резерв "със всички сертификати и проследимост" и сега отвори пазарна ниша да го изядем. А българския производител? къде ще си продаде продукцията? от какво ще живее?

    09:44 06.04.2026

  • 7 От екипа

    20 10 Отговор
    Така е, приватизатора е бивш партиен секретар, комуняга

    09:51 06.04.2026

  • 8 А на

    10 7 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Гуланските възвишения си мечтаят вече за нашите "гладни времена"

    09:54 06.04.2026

  • 9 Вносител на месо

    43 1 Отговор
    Фирмата се казва ЧЕХ-Йосиф Новосад ако от ФАКТИ ги е срам да ви кажат

    Коментиран от #23

    09:58 06.04.2026

  • 10 Този ненормалник Христанов

    16 14 Отговор
    ще ни остави даже без боклуците, които ни пробутват за храна! Иде гладомор, гответе се!

    Коментиран от #13

    09:59 06.04.2026

  • 11 Известен

    23 8 Отговор
    мошеник от много време ! Колко ли хиляди хора са яли отровите.....

    09:59 06.04.2026

  • 12 бабх

    12 5 Отговор
    е ОПГ!

    10:05 06.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дориана

    18 11 Отговор
    Корупционния мафиотски модел на управление Борисов- Пеевски щяха да изтровят народа, добре , че дойде Служебното правителство да спаси народа от отровните храни и тези с изтекъл срок на годност.

    10:19 06.04.2026

  • 15 замислен

    16 5 Отговор

    До коментар #13 от "Ти като искаш да ядеш б о к л у ц и":

    Пак прочети какво са констатирали "свински глави" и "осолени черва" - т.е. това е клано и разфасовано на място т.е. месо от местни производители. Сега за "тези дето вярват на телевизора" като теб, има осигурен внос на месо от държавните военни запаси на Аржентина или Англия на по 50 години, ще бъде прясни размразено, натъпкано с нитрати да стане червено и изложено по витрините на Кауфланд на "промоция прясно със сертификат". Щом предпочиташ с нещо такова да си храниш децата ОК. Местните производители може да фалират.

    10:25 06.04.2026

  • 16 Йордан Йовков

    13 9 Отговор
    Производството на храна е финна работа. Който не може да се справя, да ходи да гледа крави на полето.

    10:29 06.04.2026

  • 17 Програмист

    11 7 Отговор
    ЧАКА НИ ОГРОМЕН ГЛАД!

    10:37 06.04.2026

  • 18 Търновец

    17 6 Отговор
    Според местни хора фирмата за месо в Соколово е отчасти собственост на Лили и са докарани Роми за работа и заплатите са понижени. Има и охранителна фирма от София може би собственост на същия. Трябват повече проверки около фирмата - как са давани парцели общинска земя на физически лица как се стопанисват държавни имоти в Соколово и Ромите които живеят там как са настанени и плащат ли рента? Крайно е необходимо да се види как месната фирма влияе на Дряновска река - водата по течението след фирмата страшно мирише рибата я няма и даже и жаби няма

    10:37 06.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Лекар

    14 8 Отговор
    Сега разбрахте ли защо България е на първо място по смъртност в света 😏😏😏

    Коментиран от #45

    10:39 06.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Зле

    15 4 Отговор
    Докато беше жив стария Чех всичко беше добре, след като сина му хвана бизнеса всичко се сведе до това ниво да не говорим и за екологичната щета която това предприятие нанася на дряновската река

    10:40 06.04.2026

  • 23 Учител

    7 6 Отговор

    До коментар #9 от "Вносител на месо":

    Вносител на отрова си ти

    10:40 06.04.2026

  • 24 Търновец

    17 1 Отговор
    В коментара фирмата в Соколово е отчасти собственост на много скандално известен Софийски политик, а е и крайно желателно да се провери чистят ли се отпадните води защото Дряновска река след фирмата няма и жаби

    10:40 06.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ще намалеят стоките за потребителите

    11 0 Отговор
    то унищожиха за 5 месеца 120 тона негодни продукти и нелегални . а всеки гледа и цената и да се хвали . в другите страни ядат нелегални и негодни продукти . по евтини са . ако кон си отиде от света 2000 г . те го замразяват . после го правят на суджучета и кайма . сега с новите цени го изваждат от хладилника и на тезгяха . и дрехите ги правят така че по бързо да им пада цветът . и да се късат повече . въртят едни обороти . еко било . позамогнаха се доста месари .

    10:46 06.04.2026

  • 28 Ето..

    15 2 Отговор
    Това е собствения ти народ да те трови.Важното е да падат пари и така.Алчност,много сте гладни бе,и търговци и производители.Ненаяли сте се

    Коментиран от #30

    10:47 06.04.2026

  • 29 Будител

    11 1 Отговор
    Бързо на луканки от 100 евро килото и реклама по всички телевизии , че е 100 % от български производител

    10:54 06.04.2026

  • 30 Търновец

    10 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ето..":

    Хората казват че гражданин Пеевски е станал преди години частичен собственик на фирмата и много Роми са доведени на работа а река Дряновска в този участък беше отровена още при предишния собственик - даже и жабите изчезнаха.

    10:56 06.04.2026

  • 31 Теслатъ

    9 6 Отговор
    Всеки народ и държава получава онова, което заслужава! Приятен апетит!!!

    10:59 06.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Чех – Йосиф Новосад

    15 0 Отговор
    взех някакви вакуум дебърцини или нещо подобно от тези герой.Срок на годност - още 2 месеца, отварям, лепнат.Сложих ги до мрежата на съседните два двора.3 дни по късно месото не беше пипнато нито от комшийските 10+ котки , или мойте кучета.И с това ви хранят децата.

    Коментиран от #40

    11:00 06.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Корупцията yбива !

    16 1 Отговор
    А, ама това е фиpмата на Миро мpъшляка, когото боко тиквоний отърва от правосъдие.

    11:02 06.04.2026

  • 38 БеГемот

    12 0 Отговор
    Тоя продава агнешки кебапчета на промоция във веригите....

    11:02 06.04.2026

  • 39 ужас

    10 4 Отговор
    При такъв хаос на пазара като нищо ще започнат да пробутват и човешко месо. Какви ли боклуци сме яли - кучета, котки и какво ли не още. Добре, че дойде Христанов, за да разбута нещата.

    11:06 06.04.2026

  • 40 Търновец

    8 1 Отговор

    До коментар #33 от "Чех – Йосиф Новосад":

    Моля за проверка и по надолу по Дряновската река - откъде Мутрата и Мутресата взеха пари за пилешарници покрай реката - преди това там имаше рибици 5+ килограма а сега малкото останали са на петна. А в пилешарника беше открита болест и кокошките хуманитарно умъртвени но май държавата плати сметката. А Мутресата иска още земя

    11:16 06.04.2026

  • 41 Фин

    2 9 Отговор
    Какво щастие е, че от 1993 година не ям месо. Какво имат в главата си хората, които се тъпчат с тези гнусотии не ми е ясно - изключително извращение.

    Коментиран от #43

    11:24 06.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Да,

    11 0 Отговор

    До коментар #20 от "Лекар":

    знаем защо сме на първо място в света по смъртност без война. Имате по 6 милиарда евро за крадене на година от бюджета и пак не ви стига на бялата мафия!

    11:54 06.04.2026

  • 46 Защо не

    6 0 Отговор
    Казвате КОЯ е фирмата, за да знаят хората да не купуват боклук 😤😤😤😤
    Какъв е смисълът да пишете за нарушения, като не казвате, КОЯ е компанията 🤔🤔🤔
    Нали сте ги установили - кажете ги на хората.
    Нали трябва да ни пазите

    Коментиран от #47

    12:00 06.04.2026

  • 47 Фин

    0 4 Отговор

    До коментар #46 от "Защо не":

    В коментарите я пише, така че малко си поразмърдай мозъка. Иначе това е закон - докато няма съд, нямат право да дават информация. Не яжте месо, за да сте здрави, щастливи, красиви, младолики и така нататък и така нататък.

    Коментиран от #48, #50

    12:30 06.04.2026

  • 48 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Фин":

    ТО ПО ЗАКОН И МУТРОКОМУНИСТА БОРИСОВ НЕ ТРЯБВАШЕ ДА ИМА ПАЧКИ АМА ИМА ..НАЛИ ...

    12:43 06.04.2026

  • 49 Мишо Шамара

    2 0 Отговор
    След такава реклама фирмата производител от това село и едно кебабче вече няма да може да продаде.

    12:49 06.04.2026

  • 50 Коментара

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Фин":

    Не е позиция на държават, тка че ти ви поразмърдай мозъка 😤😤😤
    Искам компетентните власти да ни казват информацията, а не някой като тебе😂😂😂
    Аз затова плащам данъци - за да ме защитава държавата.
    А зайоните си ги променя кой-както си желае🤔🤔🤔

    13:19 06.04.2026

  • 51 🇪🇺 Дочолу 🇪🇺

    1 0 Отговор
    🤩 Иззели са материала за предизборната кампания. Язък ,няма да има чорба и кюфтета 😱🤩🤑

    13:24 06.04.2026

  • 52 ЧЕХА

    0 0 Отговор
    ОТДАВНА Я ПРЕХВЪРЛИ НА ПОСТАВЕНО ЛИЦЕ НА ПЕЕВСКИ
    МНОГО ОТДАВНА ПО ВЕЧЕ ОТ 10 години

    14:41 06.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

