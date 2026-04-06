Омбудсманът: Проектът за новата формула за сградната инсталация повтаря старата

6 Април, 2026 10:42 979 20

Снимка: Омбудсман
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков по проекта за изменение и допълнение на наредбата за формулата, по която да се изчислява сградната инсталация, публикуван за обществено обсъждане на 13 март 2026 г.

В позицията си омбудсманът подчертава, че основно право на клиентите на топлинна енергия е да заплащат за реално измерено и отчетено потребление в имотите си. Съгласно чл. 63, ал. 2, т. 2, б. „вв“ от наредбата, количеството на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, може да бъде реално измерено.

В тази връзка омбудсманът поддържа многократно заявяваното становище по обсъжданата тема, че ако количеството топлинна енергия, отдадено от сградната инспирация, може да бъде реално измерено, то логично е всички други варианти за определянето ѝ да отпаднат.

Според Велислава Делчева предложените изменения на практика възпроизвеждат вече спряната от съда формула за изчисляване на топлинната енергия, отдавана от сградната инсталация, като са направени единствено технически уточнения в параметрите.

„Налице е формална промяна, без реално преодоляване на установените проблеми“, се посочва в становището.

Делчева обръща внимание, че липсва убедителна обосновка за ключови елементи във формулата, включително за приравняването на коефициентите при различни видове вътрешни отоплителни инсталации, както и за начина на определяне на корекционните стойности. По думите ѝ това поставя под съмнение точността и справедливостта при разпределението на разходите между потребителите.

Омбудсманът подчертава още, че проектът не отчита в достатъчна степен ефекта от мерките за енергийна ефективност върху реалното потребление.

„В този си вид предложенията не гарантират прозрачност и справедливо отчитане на индивидуалното потребление“, се казва още в позицията.

Като положителна стъпка се отчита предвиденото задължение за ежемесечно информиране на потребителите за използваните параметри при изчисленията, но според омбудсмана това не компенсира основните слабости на проекта.

В становището се настоява и за промяна в разпоредбите, които дават възможност – но не и задължение – на топлопреносните предприятия да намаляват мощността при подобрена енергийна ефективност на сградите, като тази мярка следва да бъде въведена като задължителна в интерес на гражданите.

В заключение Велислава Делчева подчертава, че промените, макар и належащи, са недостатъчни и не отговарят на очакванията за реална защита на потребителите, включително с оглед на практиката на Съда на Европейския съюз.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    3 1 Отговор
    Ми кът я повтаря, атакувай я в съда, какво само са обясняваш.

    10:45 06.04.2026

  • 2 Исторически факти

    6 2 Отговор
    Безсмислена жена

    10:46 06.04.2026

  • 3 Трол

    3 0 Отговор
    Зимното стригане свърши за тази година, време е за лакърдиите.

    10:46 06.04.2026

  • 4 007 лиценз ту кил

    4 2 Отговор
    Само Мая манолова, колкото и да е противна, свърши някаква реална работа за хората като омбудсман.

    10:47 06.04.2026

  • 5 явно има съвпадение

    3 0 Отговор
    а защо има предлагане на нова кат старата формула . и искат увеличаване за потребителите . ако газта я вдигнат 200 пъти . тогава какво ще стане . с 3 трильона евро дългове топлофикация сигурно ще отиде към други предложения . рязко съкращаване на клиентите . намаляване на мрежата . и намаляване на персонала с 60 процента . така ще повишат и качеството . на мазут е още по спестовно за тях .

    10:53 06.04.2026

  • 6 пресолена

    2 0 Отговор
    и все пак софиянци трябва да си плащат сметките. поскъпването е за всеки вид отопление.

    10:54 06.04.2026

  • 7 И на

    1 1 Отговор
    тая селянка и намериха тлъста заплата на държавната хранилка , нали има дете от човек на Бою , замесен тук - там , май наскоро умря . Та тя самата е абсолютно неподходяща за тоя. пост , а и той е напълно , на 100 % ненужен ! Зер много богата държавата , че да пилее пари на вятъра !

    10:54 06.04.2026

  • 8 Измамниците са в Топлофицация.

    2 2 Отговор
    Народа трябва да им потърси сметка.

    11:01 06.04.2026

  • 9 Копипасте

    2 0 Отговор
    Когато една топлотехническа формула не харесва на адвокатите - това се получава! Докато има топлофицирани сгради с общи части ще има и сградна инсталация и съответно и разход на топлина за общите части на сградата! включен във формулата под една или друга форма! Топлофикация начислява във фактурата общо за сградата отчетената от измервателното устройство енергия, а топлинния счетоводител разпределя по консуматори в сградата! Докато юристите държат сградите да имат общи части ще има и енергия за сградна инсталация!

    11:04 06.04.2026

  • 10 Факт

    3 1 Отговор
    Мафия със съд не се бори, само с тояга

    11:10 06.04.2026

  • 11 Даниел

    4 0 Отговор
    Монополист с над 400к абонати и закон написан в негова полза определящ сам формирането на сметките е на загуба с над 2млрд!!!!????

    11:15 06.04.2026

  • 12 Е добре де ... безплатен обяд няма

    2 3 Отговор
    Вие на какво се надявате да си топлите стените без да плащате ли... нямате си напредстава каква е температурата без парно!!!

    11:16 06.04.2026

  • 13 Топлофикацията

    3 0 Отговор
    трябва да газифицират всяка абонатна станция, да монтират локални котли и абонатите да заплащат газта и цената на обслужването. Явно с километрите тръби които разсейват топлината и се чупят само се увеличават загубите. Топлинните счетоводители и джакузните шефове увеличават загубите с огромните си заплати.

    11:23 06.04.2026

  • 14 Няма такава формула

    2 0 Отговор
    отчитаща справедливо топлинните загуби в общите помещения, абонатната станция и евентуално тези с откачените радиатори. Не търсете под вола теле, направете го както съм описал в пост 13.

    11:30 06.04.2026

  • 15 Българин

    0 0 Отговор
    Много е красива тая жена !

    12:11 06.04.2026

  • 16 Георгиев

    0 0 Отговор
    Плащам като поп по 55€ месечно за сградна инсталация, без да ползвам апартамента. И нищо не мога да направя, защото съм на първия етаж.
    И да отбележа: Топлофикация ползва при нас безплатно наше помещение около 40 кв.м.

    12:51 06.04.2026

  • 17 Тая

    1 0 Отговор
    глуповата женица не посмя да се пробва за служебен премиер, толкова си може. Заместничката й се оказо по смела, така както приляга на една напориста кака

    Коментиран от #20

    12:58 06.04.2026

  • 18 Немога Да плащам !

    1 0 Отговор
    Немога Да плащам !

    Чужди сметки !

    Докато Държавата !

    В Противоовест Със Закона !

    Нормативно !

    Ми Бърка В Джоба !

    Така Че !

    Заеми Се !

    Най - Напред !

    С Това !

    14:15 06.04.2026

  • 19 В тая Работа !

    1 0 Отговор
    Трябва да има АРБИТРАЖ !

    Какви са тези Глупости !

    Престъпника !

    Сам Да оценява Своите престъпления !

    И Съвсем Безнаказано !

    Да продължава !

    Да ги Налага !

    На Обществото !

    14:21 06.04.2026

  • 20 Поне !

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тая":

    Си Го Знае !

    14:25 06.04.2026

