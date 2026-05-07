Омбудсманът с апел към парламента за спешни законодателни решения

7 Май, 2026 09:58 618 7

  • велислава делчева-
  • писмо-
  • народно събрание

Съществено място в писмото на омбудсмана заемат и проблемите, свързани с качеството и достъпа до ВиК услуги

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати официално писмо до председателя на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова и народните представители, в което ги запозна с основните проблеми, поставени в жалбите на гражданите до институцията. В него Делчева акцентира върху необходимостта от предприемане на спешни законодателни мерки за защита на правата на хората.

Повод за писмото е внесеният на 31 март 2026 г. в Народното събрание Годишен доклад за дейността на омбудсмана за 2025 г. Общественият защитник информира депутатите, че през отчетния период в институцията са постъпили над 10 500 жалби и сигнали, а повече от 102 000 граждани са получили съдействие и подкрепа. Докладът обхваща широк спектър от случаи на нарушени права, като в редица от тях омбудсманът се е самосезирал и е предприел действия в защита на обществения интерес.

Делчева подчертава, че се наблюдава значителен ръст на жалбите, свързани с повишаването на цените на стоки и услуги от първа необходимост. Тя посочва, че само за първите месеци на 2026 г. в институцията на омбудсмана са получени над 6000 сигнала, в които гражданите поставят въпроси, свързани с инфлацията при хранителните продукти, медицинските изделия, лекарствените продукти, електроенергията и транспортните услуги. Отчита и отражението върху хората от малките населени места, където се прекратяват транспортни връзки заради нарастващите разходи.

„В тази връзка се обръщам към Вас с призив за спешни и ефективни законодателни действия за овладяване на ситуацията, особено що се отнася до рязкото поскъпване на хранителните продукти и услуги от първа необходимост", пише Делчева.

Съществено място в писмото на омбудсмана заемат и проблемите, свързани с качеството и достъпа до ВиК услуги. Тя посочва, че най-голям дял от жалбите за нарушени потребителски права са именно в този сектор, като отчита липсата на достъп до вода в отделни населени места, както и несъответствието между цената и качеството на предоставяната услуга.

Тя обръща внимание и върху необходимостта за защита на гражданите от дейността на колекторите и фирмите за бързи кредити. В писмото омбудсманът описва редица порочни практики, включително липсата на уведомяване при прехвърляне на задължения, начисляването на неоснователни такси, упражняване на психически натиск и недостатъчна прозрачност на размера и произхода на задълженията.

В писмото си Делчева разглежда и въпроси, свързани със социалните права на гражданите - размерът на социалните помощи, достъпът до социални услуги и необходимостта от механизъм за определяне на минималните пенсии в съответствие с линията на бедност. Подчертава и нуждата от законодателни промени, които да гарантират равнопоставеност на хората с увреждания.

Омбудсманът обръща внимание и на необходимостта от реформи в областта на детското правосъдие, както и върху остарелия модел на запрещението, който следва да бъде заменен с механизми за подкрепено вземане на решения, съобразени с международните стандарти. Делчева поставя акцент и върху правата на пациентите с психични заболявания, включително необходимостта от регламентиране на прилагането на принудителни мерки и създаване на механизми за защита при нарушени права.

В областта на правото на собственост омбудсманът посочва необходимостта от законодателно уреждане на поземлената реституция и гарантиране на правата на гражданите с признати претенции, както и въвеждане на механизъм за преценка на пропорционалността при административни действия, засягащи единствено жилище.

Във връзка с последните избори за народни представители на 19 април 2026 г. общественият защитник отчита и необходимостта от промени в изборното законодателство с оглед гарантиране на пълноценното упражняване на избирателните права, включително за българските граждани в чужбина и за хората със сензорни увреждания.

В заключение омбудсманът заявява готовността си за сътрудничество с Народното събрание.

„В качеството си на омбудсман имам готовност да участвам активно с конкретни предложения и становища по всички теми, които пряко засягат правата и свободите на българските граждани", пише Делчева.

Тя подчерта, че институцията на омбудсмана ще продължава да изпълнява своята роля на независим защитник на правата на гражданите и ще поставя на вниманието на законодателната власт въпроси от ключово обществено значение.


  • 1 Ти да видиш!

    8 0 Отговор
    При Хаяшито и Кюмюро тая герберюга беше по-тиха от водата и по-ниска от тревата, а днес как резко се сетила за законодателни промени уж в полза на граждането.

    10:01 07.05.2026

  • 2 хмммм

    5 0 Отговор
    Напълно безсмислена.

    10:33 07.05.2026

  • 3 Феодална !

    2 0 Отговор
    Епархия !

    10:33 07.05.2026

  • 4 В Началото !

    1 0 Отговор
    Тъпана За Омбудсмана !

    Беше Голям !

    Но Се Оказа !

    Виртуална !

    Реалност !

    10:41 07.05.2026

  • 5 Винаги Верен !

    1 0 Отговор
    На Партията !

    10:53 07.05.2026

  • 6 видиш ли

    0 0 Отговор
    топлодефекация и ерп тата не взимали майка от дете а кевр защитавал потребителите

    11:07 07.05.2026

  • 7 Честито

    1 0 Отговор
    Достъп до ВиК услуги няма, но има банани

    11:11 07.05.2026

