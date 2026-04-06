Асен Василев в Турция: Знам колко е болно и тъжно да си далече от вкъщи

Асен Василев в Турция: Знам колко е болно и тъжно да си далече от вкъщи

6 Април, 2026 11:37

Всички ние сме български граждани, обичаме нашата страна, плащаме си данъците там и искаме тя да се грижи като майка за всичките български граждани, а не като мащеха за някои

Асен Василев в Турция: Знам колко е болно и тъжно да си далече от вкъщи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев, зам.-председателят на партията Николай Денков, както и водачите на листите на ПП-ДБ в Шумен и Кърджали Айлин Пехливанова и Себахатин Гьокче, се срещнаха с български изселници в Истанбул.

Залата беше препълнена със стотици наши сънародници. На срещата бяха обсъдени проблемите на българите в Турция и представителите на ПП поеха ангажимент още в първите дни на новия парламент да ги поставят на масата за решаване, информират от пресцентъра на партията.

Асен Василев обясни личното си убеждение – че хората не трябва да се делят на българи, християни, мюсюлмани, роми.

„Всички ние сме български граждани, обичаме нашата страна, плащаме си данъците там и искаме тя да се грижи като майка за всичките български граждани, а не като мащеха за някои“, заяви лидерът на ПП.

Той допълни, че за съжаление в България все още има много хора, които се страхуват и които не са свободни. „Има много хора, за които страната ни е мащеха. Колко от вас харесват пътищата, когато се приберат в България? Не защото няма пари – пари има, но се краде безобразно. И тези, които отказват да крадат и да участват в схемите, ги вкарват в затвора, вместо тези, които крадат, да са в затвора“, каза Василев.

И допълни: „Нищо в България няма да стане по-добре, докато крадците не отидат в затвора“.

Лидерът на ПП припомни, че е живял 10 г. в чужбина. „Знам колко е болно и тъжно да си далече от вкъщи. И знам, че никой това не го избира от добро. Ако ние си свършим работата като политици, всички вие, както и всички българи навсякъде из света, ще искат да се върнат в България – с добри болници, добри училища, добри пътища и добри заплати“, заяви бившият финансов министър.

„Последните 4 г. България взе да наваксва към европейските заплати и хората да живеят малко по-добре. Това не беше магия, това беше разбирането ни, че парите от вашите данъци трябва да се върнат обратно при вас“, обясни философията на изготвяните бюджети Асен Василев.

Той разказа пред българските изселници в Истанбул какво направи правителството „Денков“ за развитието на регионите в България – изработи се програма за общински проекти, по която всеки кмет може да кандидатства за финансиране, за да си оправи пътищата, водата, детските площадки, детските градини. „И парите да не се дават на база дали кметът е приятел на финансовия министър или на министър-председателя, а на база колко хора живеят в тази община. Чух, че в Кърджали много са се хвалили колко добре тръгнала общината – с нови улици, нови тротоари. Въпросът е защо в предишните 30 г. това не се случваше?“, попита риторично Асен Василев.

Българските изселници поставиха въпроса защо има само по 20 изборни секции в Турция, Англия, САЩ. „Защото същите тези хора, които ви крадат, искат да ви откраднат и правото да гласувате. Аз и моите колеги се борихме, но за съжаление, с нашите 36 депутати не ни стигнаха силите да спрем този закон“, обясни лидерът на ПП.

Той гарантира, че в следващия парламент това ще бъде един от първите закони, който ще бъде внесен за разглеждане. Делегацията от ПП пое ангажимент да предложи промени, така че българските граждани да могат да подават документи електронно до консулските ни служби, както и да се разреши справедливо въпросът с пенсиите – така че всеки, който е внасял в една система, да може да получи обратно от нея.

Акад. Николай Денков заяви пред сънародниците ни, че проблемите ни са общи и можем да ги решим заедно. „В новото Народно събрание още първия месец ще поканим председателите на изселническите организации в Турция да дойдат в парламента и да разкажат как точно изглеждат проблемите им. Още първата седмица на Народното събрание ще внесем промяна в законите, която да върне броя на изборните секции, какъвто беше досега. Ще сложим на масата законопроект за пенсиите на изселниците. Аз съм работил в три чужди държави и получавах право или на пенсия, или ми връщаха парите от пенсионните вноски. Това е справедливото, това е честното и това ще сложим на масата в Народното събрание“, каза Денков.

Той допълни, че няма държава на Балканския полуостров, от която да не са се оплакали българите за това, че не работят консулските отдели, за това, че трябва да чакат много дълго, че им искат пари под тезгяха, за да им свършат работата. По думите му начинът тази порочна практика да се пресече е консулските служби да минат изцяло на електронно обслужване.

Водачът на листата на ПП-ДБ за Шумен Айлин Пехливанова допълни, че депутатите на ПП търсят в парламента решение на проблемите на българите навсякъде по света. „Проблемите, които нашите приятели назоваха, са от много години и само чуваме обещания как ще бъдат решени. Изисква се смелост те да бъдат решени. Първо да говориш, когато никой не те слуша, когато всички срещу теб викат, и да можеш и да имаш смелост да гласуваш в полза на гражданите и техните права“, заключи Пехливанова.

Ден по-рано Денков се срещна с над 60 участници от организацията “Балгьоч” в централата им в Бурса. Той, заедно с водачите в листата на ПП-ДБ в Шумен и Кърджали – Айлин Пехливанова и Себахатин Гьокче, както и със зам.-кмета на столичния район „Триадица“ Джани Антова и третата в листата на Кърджали Гюлчин Дурмуш, разговаряха за бързите промени в България през последните години.

„Приемането ни в Шенген и еврозоната направи България още по-привлекателна за бизнеса и за нашите сънародници, които силно се интересуват от европейското развитие на страната“, заяви Денков. Сънародниците ни в Бурса с тревога споделиха, че 35 години след промените все още има много изостанали населени места и бедност, заради корупционни зависимости в порочния модел „Пеевски-Борисов“, който разчита на натиска върху хората в смесените райони.

Акад. Денков и делегацията от ПП посетиха в Бурса предприятието “Гьокчелер“ – едно от водещите в света за производство на хладилни компресори и резервни части за тях, в което работниците са почти изцяло изселници от районите на Кърджали и Лудогорието. Те гостуваха и на Асоциацията на турските фирми, основани от български изселници – “Кърджали СИАД”. С председателя ѝ Осман Гюлер и колегите му обсъдиха възможностите за инвестиции в България, с фокус върху регионите, които имат най-голяма нужда.


  • 1 Последния Софиянец

    44 19 Отговор
    При анадолските м@н@fi

    Коментиран от #28, #32

    11:39 06.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анонимен

    38 10 Отговор
    Готви автобусите там за изборите ли?

    11:40 06.04.2026

  • 4 Спецов

    48 12 Отговор
    Кога пък е плащал данъци в България Кокорчо.

    Коментиран от #25

    11:41 06.04.2026

  • 5 Трол

    34 7 Отговор
    Със сигурност си е прекарал добре.

    11:41 06.04.2026

  • 6 Нещо е заслабнал

    31 9 Отговор
    Откак падна от власт! Намаляла е далаверката, бързо пак на държавната паничка!

    11:43 06.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Оня с рикията

    35 6 Отговор
    Tоя да не се опитва да забременее в Турция?

    11:45 06.04.2026

  • 9 Мими Кучева🐕

    33 9 Отговор
    Кво е правил в Турция?Ходил е по мъже?🤔🌈🛴🌈🤔

    Коментиран от #23

    11:45 06.04.2026

  • 10 Вчера ви помолих да не му пускате снимки

    29 7 Отговор
    Предизвиква отвращение и непоносимо желание за повръщане

    11:46 06.04.2026

  • 11 Забравил си е чалмата

    24 4 Отговор
    Пътя за европа минавал през Турция?!

    11:46 06.04.2026

  • 12 хихи

    23 3 Отговор
    Да, да !?? Там знаят, че не може но опитите продължават

    Коментиран от #19

    11:46 06.04.2026

  • 13 Ах Ох

    20 4 Отговор
    Асан байрам, ахахахахахаааа 🤣🌈🖕

    11:46 06.04.2026

  • 14 Мухахаха

    11 1 Отговор
    Верно ли ве 6627

    11:48 06.04.2026

  • 15 Вероятно

    18 2 Отговор
    е бил посрещнат радушно , с уважение и интерес от хората , които милеят за България и копнеят за промени !

    Коментиран от #20

    11:48 06.04.2026

  • 16 Сърби , боли , ориенталски кеф.

    20 2 Отговор
    Драго ти е.

    11:48 06.04.2026

  • 17 иван

    17 2 Отговор
    Асен беше с пискюл, много му отива, като Хаджи Генчо.

    11:48 06.04.2026

  • 18 честен ционист

    16 4 Отговор
    Следваща спирка сектор Газа.

    11:49 06.04.2026

  • 19 Абе не бе

    15 2 Отговор

    До коментар #12 от "хихи":

    И той знае, че не може, но манипулациите с епруветките са толкова сладки.

    11:51 06.04.2026

  • 20 провинциалист

    14 6 Отговор

    До коментар #15 от "Вероятно":

    Промените на Па лави те Пет рохан че та - До вижда не Бъл га рия се изразяват в незаконно наливане на оръжия в Украйна и репресивни мерки в територията - виж напр. кирчо по време на ковида какви ги надроби.

    Коментиран от #26, #30

    11:52 06.04.2026

  • 21 Аз,достатъчно ли е?

    16 3 Отговор
    Гаден популист

    11:52 06.04.2026

  • 22 Обаче

    16 4 Отговор
    хАсане Петрохан те чака

    11:56 06.04.2026

  • 23 Как какво е правил

    8 12 Отговор

    До коментар #9 от "Мими Кучева🐕":

    Отишъл е в Турция да ви провокира простотията,щото вие с това на раменете не можете да проумеете,че тя работи срешу вас

    11:57 06.04.2026

  • 24 Курдо Коленков

    13 6 Отговор
    Не му е болно на този. Той е свикнал!

    11:57 06.04.2026

  • 25 Еле пък някой от Истанбул

    18 2 Отговор

    До коментар #4 от "Спецов":

    да плаща данъци в БГ ??

    11:58 06.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Неподписан

    8 3 Отговор
    Имащите мозък участват в Зелената лотария на САЩ, чуят ли българска реч бягат надалеч в случай че искат да преуспеят в живота

    Коментиран от #84

    11:59 06.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    19 4 Отговор
    Какво "вкъщи" бе, хюмммне?
    Те идват в България, САМО като има избори и САМО като им платят.
    Повечето от тях нямам никакъв имот в България...

    12:01 06.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ококорен смешко продължава промяната

    16 3 Отговор
    нерде софия нерде истанбул 1 час с самолет и 7 с кола

    Знам колко е болно и тъжно да си далече от вкъщи

    12:02 06.04.2026

  • 32 На кой език им говори

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    че те повечето не знаят български/

    Коментиран от #79

    12:02 06.04.2026

  • 33 мастър йода

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "А бе празен":

    "Няма ли кой да ти каже колко си много?" - силен йода спич с тебе е, юруде разумний не, но бързо начало училище в върнеш трябва да.

    12:05 06.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 либерал

    11 4 Отговор
    Аз пък знам колко /не/нормално е да се Сглобиш с боко и шиши!

    12:06 06.04.2026

  • 36 Казанлъшкия

    14 2 Отговор
    Голям лицемер.

    12:07 06.04.2026

  • 37 ....

    18 3 Отговор
    Та сами избраха къде искат да живеят! Айде стига сълзливи истории... Над половината се върнаха в България до половин година след великата любов към Turkye-то..

    12:07 06.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Пенсионер

    6 19 Отговор
    Това момче единствено се погрижи за пенсионерите и младите семейства. Реално се погрижи, а не както всички популисти до сега.

    Коментиран от #66

    12:09 06.04.2026

  • 40 Тити на Кака

    15 3 Отговор
    Кокоран е прав!
    Когато те загащят в Лондонски съд по обвинение в крупна финансова измама на съдружници, наистина ти става тъжно за родната България, където за такива неща с перце не биха те пипнали😂

    12:10 06.04.2026

  • 41 000

    13 3 Отговор
    Философията на василев - към 31.03.26 г. бюджетен дефицит от 1.5 млрд евро, а само за март 1.7 млрд. Пестете, идва жестока криза.

    12:12 06.04.2026

  • 42 1488

    14 5 Отговор
    "Асен Василев обясни личното си убеждение – че хората не трябва да се делят на българи, християни, мюсюлмани, роми."

    и тия станаха турска партия
    ми че как ше минат 4% иначе

    12:12 06.04.2026

  • 43 ТИР

    11 3 Отговор
    Този ТН лидер да обясни как един непознат идва в България става първи, бута паметници, разпродава ценното оборудване и реактори за Аец Белене, скандал след скандал и успява да е след ( първите),,,

    12:16 06.04.2026

  • 44 Имат субсидии, пътуват за последно

    16 3 Отговор
    Келемета
    Няма. Там да намерят съмишленици
    Сапунджии

    12:17 06.04.2026

  • 45 Мухахаха

    2 10 Отговор
    Е това е мъж

    12:20 06.04.2026

  • 46 Простокурин

    13 3 Отговор
    Защо се смеете бе? Знаете ли как боли?

    12:20 06.04.2026

  • 47 ахааа

    13 6 Отговор
    български изселници в Истанбул - но комент

    12:21 06.04.2026

  • 48 Как така

    14 5 Отговор
    изселниците си плащат данъците тук??? Тоя чува ли се какво говори? Щом си плащаш данъците в страна извън ЕС, значи не бива да имаш право да гласуваш на български избори

    Коментиран от #58

    12:28 06.04.2026

  • 49 Хайде стига

    13 4 Отговор
    Кога беше " Голямата екскурзия" в България -Юли месец 1989 г. Цели тридесет и шест години са минали!.Тогавашните бебета,днес са 34-35 годишни мъже и жени.А како остава за екскурзиантите" , тогава на възраст 30-35 г? Колко трудов стаж са " натрупали" тук в България, за имат права за българска пенсия? А тъкмо тази възрастова група днес е над 70 г,възраст за пенсиониране.Оставям настрани,групите от хора,който тогава са били над 45-50 г( с по дълъг трудов стаж) ,.Групата ,която по чисто физиологични процеси,днес е рязко намаляла - говорим за хора 82-85 години и нагоре.Това изтичане на средства( от НОИ) трябва да се прекрати.Едно разумно и трезвомислещо Народно събрание,трябва да премахне и двойното гражданство за техните наследници.Който там са израснали,там работят,там плащат данъци.Но имат същите права на всеки български гражданин, който живее тук постоянно.Не може,не е политически целесъобразно,една немалка група от хора- десетки хиляди,да определят политическата система в Държавата,в която те нито живеят,нито подпомагат с данъци,работа нейния бюджет.

    Коментиран от #59

    12:28 06.04.2026

  • 50 Асане,

    12 6 Отговор
    напълниха ли те в Анадола?

    Коментиран от #54

    12:32 06.04.2026

  • 51 Много

    11 8 Отговор
    правилна политика. Тодор Живков ги прокуди в Турция, като им вземаха и имотите в България, и то главно агенти на ДС. Свидетел съм как ги заплашваха с пистолети да напуснат родината си за 24 часа. А това бяха работни хора. Има някои от тях още не са си върнали нивите. Това е безобразие.

    Коментиран от #81

    12:34 06.04.2026

  • 52 Някой

    7 6 Отговор
    Трябва да се прави разлика между български гражданин и български произход. Български гражданин е този, който живее на териториата на България. Според мен хора с звойно гражсанство живеещи в чужбина не трябва да имат прово на глас. Даже ще е добри да се забрани двойното граждавство на българскиге граждани. Или си българин или не си.

    Който прекарва повече от 180 дни годишно извън България, който здравно се осигерава извън България през изминалите 3-4 години. Не трябва да има право да гласува. Изключение дипломатите изпратени в чужбина от бйлгарската държава. Но те да гласуват по дипломатическата поща. Избирателни секции да се откриват само на територията на България, без секции в чужбина.

    Коментиран от #55

    12:38 06.04.2026

  • 53 Хайде

    6 3 Отговор
    и теб да те натирим в чужбина и да започнеш отначало от нулата, като си работил за родината си, но като се пенсионираш никаква пенсия! И защо българите , които работят в чужбина, си получават хубави пенсии от Германия, Нидерландия и т.н. Това от твоята уста е фашизъм!!!

    12:38 06.04.2026

  • 54 В Анадола го пълнят, събира материал

    3 6 Отговор

    До коментар #50 от "Асане,":

    И като дойде в България разтоварване за да се раждат повече българчета

    12:39 06.04.2026

  • 55 И това няма да ви помогне

    7 0 Отговор

    До коментар #52 от "Някой":

    Пак ще сте на ръба, а от следващият парламент при волен, винкело и каракачанката🤣🤣

    Коментиран от #71

    12:41 06.04.2026

  • 56 Корман

    5 4 Отговор
    Похвално, така трябва да бъде. Нашето общество е съставено от различни етноси. Част от тях бяха обяздени и яхнати от една политическа сила, както в България, така и в Турция. Прави впечатление, че в определени общини ги държат в подобна на феодална зависимост, буквално като крепостни селяни и този модел трябва да бъде разрушен . 3799

    12:41 06.04.2026

  • 57 охо, ще спортува

    4 2 Отговор
    Най-правилното място за не традиционни ..практики. У дома после пак рутина

    12:48 06.04.2026

  • 58 Ми така бе даул

    6 5 Отговор

    До коментар #48 от "Как така":

    Имам няколко апартамента в бг, омам и немалко ниви. Плащам си данъците, както и данък от 10% от наемите които получавам за тях. Сигурен съм, че плащам в пъти повече от теб данъци. Ти вероятно нямаш нищо и не плащаш нищо. Не трябва да гласуваш, а дори трябва да ти се отнеме и гражданството защото си абсолютно безполезен на тази държава.

    Коментиран от #60

    12:48 06.04.2026

  • 59 Някой

    6 4 Отговор

    До коментар #49 от "Хайде стига":

    Не е провилно някой си да живее, да работи в чужбина, да плаща данъци и осигуровки в чужцина ... Да не внася една стотинка осигуровки или данъци в бг хазната. И да ми гласува за български парламент.

    Мнението ми по въпроса няма да се промени, ако в Турция вместо за ДПС-Пеевски, започтат да гласуват за ПП или за Радев... Напротив мнението ми е да се премахне двойното гражданство. Възмутен съм как преди една година когато за пореден път палестинци и евреи започнаха поредната война. Българската държава изпращаше самолети за наша сметка, за да прибира в България и палестинци, и евреи с двойно гражданстно. Които са във война помежду си. Които не знаят една дума на български, не знаят да кажат дори БЛАГОДАРЯ, но имат двойно гражданство и български паспорт. И повече права от мен, който плащам и данъци, и осигуровки в Бългапия.

    Коментиран от #62, #83

    12:52 06.04.2026

  • 60 Някой

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Ми така бе даул":

    Няма как твоите 10% данък доход!

    Да са повече от това, което плаща живеещ и роботещ в Бългория:
    22% пенсионна осигуровка
    + 8% цдпавна осигуровка
    + 10% доход
    + 20% ДДС
    + акцизи
    + местни данъци.
    Даже и ако общо наемети, които получаваш са 5 пъти по-големи от неговата заплата.

    Коментиран от #65, #72

    12:59 06.04.2026

  • 61 Мюфтията

    3 4 Отговор
    С чалми ли бяха? Кyrana цалуваха ли?

    13:01 06.04.2026

  • 62 Правото на глас

    3 3 Отговор

    До коментар #59 от "Някой":

    Не е обвързано с плащането на данъци и осигуровки. Ако това не ви харесва правите си партия, печелите изборите, свикват Велико народно събрание и променяте конституцията. Това е начинът, дерзайте😄😄😄

    13:02 06.04.2026

  • 63 Пеуник

    5 1 Отговор
    Ще пробваш да имаш деца ли?

    13:03 06.04.2026

  • 64 гнусен

    6 3 Отговор
    предател.
    Тези там нито говорят, нито могат да четат на български.

    13:04 06.04.2026

  • 65 Всички ли сте такива прости

    5 4 Отговор

    До коментар #60 от "Някой":

    Ти правиш ли разлика между данъци които получава Държавата и такива от които се ползваш ти? Здравни, пенсионни и други осигурителни са си за тебе. За държавата са данък собственост и данък общ доход. Даже и таксата смет пак отива за теб за да може някой да изчисти боклука който генерираш

    13:07 06.04.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ъхъ!!!

    1 7 Отговор
    Който иска почтеност и просперитет трябва да гласува с номер 7! Асен Василев е показал и доказал, че е свестен човек, който няма нищо общо с Кремълските терористи. Зад Асен Василев няма Боташ, изсечени гори, дивашка бетонизация, чували с пари, осем джуджета, схеми и обръчи от фирми!!!

    Коментиран от #82

    13:09 06.04.2026

  • 68 Озадачен

    4 6 Отговор

    До коментар #66 от "колко ви плащат":

    А на вас троловете колко ви плащат за да ръсите глупости във всеки форум??? Външният дълг не се повиши при Василев, а при Боко и Шиши-кабинета Желязков!!!

    Коментиран от #70

    13:14 06.04.2026

  • 69 Горски

    8 3 Отговор
    Интересно, колко са българите в Турция!? Само като се въведе само едно гражданство за българските граждани, ще започне оздравителен процес за родината ни. Сега на мода са българите, които не говорятбългарски език. Тях повечето партии най-много ги обичат, най-добрите българи са те. Препълнена зала.. смях. колко са им платили на тези? Или са си мислили, че става въпрос за събиране на ДПС. И мостове на Дунава и тунели под Стара планина и метро в Пловдив и т.н. - блазя ни. Големо имане ще падне скоро. Аска там отпушват много добре канали.

    Коментиран от #76

    13:15 06.04.2026

  • 70 като резултат

    6 1 Отговор

    До коментар #68 от "Озадачен":

    от политиките на този самозванец, който изгради 8 моста над Дунав ... за сметка на корупцията

    13:18 06.04.2026

  • 71 Някой

    3 4 Отговор

    До коментар #55 от "И това няма да ви помогне":

    Аз цял живот съм така - извън парламента. Така си живея цял живот.

    Безпартиен съм, никога не съм членувал в партия. Никога не съм бил министър или депутат или кмет или общински съветник... Понякога съм гласувал, друг път не съм, "ходил съм за гъби". През изминалите 35 години съм гласувал за около 7 различни партии, като само 3 пъти съм гласувал за партия унищителка на България. Веднъж за партията на пожарникаря и 2 пъти за чалга партията. Но това беше отдавна. Аз съм просто човек, който се учи от ГРЕШЩИТЕ СИ. И за това никога повече няма да гласувом за пожарникари или чалгари. Никога не съм гласувал за червените, депесарите, царедворците, русофилити, менте патриотите ... и няма и да гласувам някога за тях.

    Коментиран от #73

    13:22 06.04.2026

  • 72 Айде да писмятаме малко

    5 3 Отговор

    До коментар #60 от "Някой":

    Понеже беше съвсем наскоро подаването на данъчните декларации и помня. ДОО за 2025 съм платил близо 7050 лв. Казвам ти ги в левове понеже счетоводното отчитане за мин. година е в левове. На тази сума имам 5% отстъпка защото ги внесох до края на март. Отделно данък собственост и такси смет съм платил всичко малко над 3000 лв. Та кво викаш, един работещ на минималната в България плаща повече на държавата от мен ли? Не ми слагай сега тука здравни, пенсионни и други подобни.

    Коментиран от #78

    13:23 06.04.2026

  • 73 Е то си беше ясно

    4 1 Отговор

    До коментар #71 от "Някой":

    Останало ти е само израждане

    13:24 06.04.2026

  • 74 Тити на Кака

    6 3 Отговор
    Само да напомня на бавно колебаещите се - позицията на Кокоран е на 100% препис от позицията на омразното ДПС на омразно неококорения Делян "Шиши" Пеевски!
    Същото е и с думата "корупция".
    Когато корупцията е в ръцете на Буци и Шиши - тя е истинско зло, но когато кори падне в пълничките ръчички на Кокорани и Простокировци....ееееххххх, какви щастливи кученца, затрупани с пачки се появяват. каквиииии

    13:25 06.04.2026

  • 75 Кокорчо

    5 2 Отговор
    Дано те уважават по турски

    13:42 06.04.2026

  • 76 Някой

    2 5 Отговор

    До коментар #69 от "Горски":

    Аз като живеещ в България съм задължен да гласувам само по местоживеене. Задължен съм да проверя дали фигурирам в избирателните списъци. Ако си сменя местоживеенето съм задължен да подам заяврение за гласевани на друго място.

    Живеещите в чужби двойни, тройни ... граждани, нямат такива задължиния. Могат да отидат, в която си поискат изборта секция в чужбина. Да ги допишат в избирателния списък и да гласуват. Писнало ми е от двойни стандарти, писвало ми е от привилегии. Нямам друго второ, трето ... граждавство, имам само българско гражданство. Писнало ми е да съм по-онепровдан от собствената си държава и от политшци за които съм гласевал.

    Г-н Асен Василев, а кога ще дойдете да се срещнете с мен, да ме попигате аз какво искам от вас като мой придставител в парламинта, а не вие като "мой лидер" да ми казвате кокво сте рещили да ми направите. Даже правилно е не вие лично да дойдете да се срещате с мен. Защото Хасково не е районо в който живея. А правилното е кандидате за депетати от моят район да идват и да се спещат с мен избирателя и то не само приди избори. Ами всеки месец, че дори и по често. И провилното е моите народни представитили да гласеват така кокто искам аз, а не така както им каже лидера Бойка, Зарко ...

    13:43 06.04.2026

  • 77 асанка

    4 1 Отговор
    в анадолска тройка

    13:46 06.04.2026

  • 78 Някой

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "Айде да писмятаме малко":

    Ха така, кажи си платил си НУЛА здравни и пенсионни осигуповки, НУЛА ДДС, НУЛА акциз ... А българската държава основно събира парите за хазната от ДДС и осигуровки, а не от 10% плосък данък доход.

    Осигуровките също са данък: данък пенсия, данък здраве, данък безработти ... Просто властимащите ви баламосват, че осигоровкиге не били данък. Всичко, което държавата събира и харчи са данъци. Държавата събира осигуровките и ги харчи/разпределя/ за пенсии, болтици, безработни, майчински ..., осигуровка отговаря на 100% на дефиницията: Що е то данък?.

    Коментиран от #92

    13:59 06.04.2026

  • 79 681

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "На кой език им говори":

    Явно тези които знаят са превеждали,не е голям проблем...

    14:03 06.04.2026

  • 80 Кокорчо Натопорчен

    3 2 Отговор
    За мен в къщи е там където е Урсула, моята стара трудна любов

    14:07 06.04.2026

  • 81 1453

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Много":

    За съжаление този манталитет все още го има,и лошото е че не осъзнават че страната губи не само малцинства но и мнозинството се топи с опасни количества...

    14:10 06.04.2026

  • 82 Някой

    3 1 Отговор

    До коментар #67 от "Ъхъ!!!":

    Мен, ако питаш, Асен Василев е показал, че е по-свестен от Пеевски, Бойко, Радев, Донев, Станишев, Балабанов, Костадинов, Дончев, Каракачанов ... Но не е доказал, че е свестен човек. Не може да е свестен някой, който защитава "плоския датък", "плоското" ДДС ... Не вярвам в университета Харвард да са го учили, че данък доход трябна да е "плосък", че не трябва да има необрагаем минимум. Защото в САЩ където е живял Василев данък доход е прогрисивен. И в САЩ данъчните връщат част от данъците на бедните, което е подобно на необлагаем минимум. Но там проблемите са им вратичките за богаташи в данъчния им закон.

    Коментиран от #85

    14:12 06.04.2026

  • 83 Българските турци

    2 3 Отговор

    До коментар #59 от "Някой":

    Всички които отидоха в Турция с български лични документи през 1989 година само след едогодишно пребиваване придобиха право на турско гражданство !.."Българските турци" са с българско гражданство което не е придобито а е тяхно изконно конституционно право ,което право се отнема от всеки българин , етнически турчин , помак , влах или арменец евреин или джипси само при извършено противоконституционно престъпление в България !... Вие първо си изберете свестен лидер или свестни политици които със стабилно мнозинство да имат възможност "анджак" да скалъпят точки от Конституцията на България за да отнемат гражданството на Турците Ви или да им скалъпят възродителен процес по конституционни правила !!!...😊💖😊

    Коментиран от #86

    14:20 06.04.2026

  • 84 Някой

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Неподписан":

    Който има мозък панически бяга далеч от САЩ. Там мирише на нова "Голяма депресия", гражданска война и разпад. Независима мексиканска държава Тексас, мексиканска Калифорния, независима държава Вирджиния, независим юдейски Ню Йорд, недависима Аляска ...

    14:26 06.04.2026

  • 85 Ами той

    4 1 Отговор

    До коментар #82 от "Някой":

    Харвард е котилото. Те оттам плъзнаха да олигавят света в кървава слуз и канадски еко хляб.
    Явно си в неведение откъде изпълзяват пепелянките.
    Никога за тези. За всеки друг но не и за ПП

    14:34 06.04.2026

  • 86 Хасан Келеш

    3 3 Отговор

    До коментар #83 от "Българските турци":

    Мдааа, всички , които отидоха в Турция по време на възродителния процес, първом малко ги "обиждаха", и който устиска получи паспорт. Срамът беше голям, бая им олабиха халките, та затова сега обвиняват България.

    Коментиран от #87

    14:47 06.04.2026

  • 87 Българските турци

    6 1 Отговор

    До коментар #86 от "Хасан Келеш":

    Абе то туй Бг гражданство е уникално нещо !... Всички на Балканите се натискат да стават българи по документи и учат на поразия бг език !...Затуй в България коренните българи в скоро време са на път да станат малцинство в собствената си държава !.. Колкото и да се напъваш и да бичиш ирония всяко придобито от българин чуждо гражданство е негово положително индивидуално постижение и е голям плюс в днешния ни глобален свят !... Попитай един от етническите ви турци които не са устискали тогава и са се върнали в скапаното си българско село дали днес ако отиде в Турция за колко време ще може да придобие Тр гражданство и ще си купи апартамент в Истанбул,Анкара ,Анталия, Измир или в Бурса !?... А ти щото си умен ,си задай въпроса каква облага би имал един "Български турчин" който си е подредил живота в Истанбул,като гласува на български избори и си направи съпоставка със своите очаквания и неговите предполагаеми облаги !...😊 Голяма комедия сте ... няма спор !...😊💖😊

    Коментиран от #88, #89

    15:24 06.04.2026

  • 88 Келеш Хасан

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "Българските турци":

    И аз това казвам.Фишеците да си кютат в Турция, където ги третират като пом@ци и да не се напинят да гласуват на нашите избори.

    Коментиран от #90

    15:34 06.04.2026

  • 89 Поглед в бъдещето

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "Българските турци":

    Българите никога няма да бъдат малцинство, а вас ще ви накараме да избирате!

    Коментиран от #91

    16:17 06.04.2026

  • 90 Българските турци

    3 2 Отговор

    До коментар #88 от "Келеш Хасан":

    В Източна Тракия , в Одрин и Лозенград , в Кешан и Бабаески има повече помаци и джипсита отколкото в Родопите на България и не са като вашите заразени със Саудитски вахабизъм ! ... А ония които ги изгонихте от Бг през 1989 година от Благоевград и Пиринско всите успяха и преуспяха в Турция макар и бъкел турски да не знаеха....!..В Турция няма етнически национализъм , няма и религиозна дискриминация !... Всеки който носи турски паспорт е свободен да се прави на турчин макар да е арменец ,кюрдин или българин !.. Никой на никого не му натяква етнически корен или религиозна секта или орден !... Само българският бай ганю бичи елитизъм и се пъчи за елитна нация за да игнорира и замаскира анадолския си комплекс за малоценност и да се пише за цивилизован европеец който видите ли останал недоцивилизован заради 500 годишно робство под ислямска религия!...😊

    Коментиран от #93

    16:23 06.04.2026

  • 91 Българските турци

    3 2 Отговор

    До коментар #89 от "Поглед в бъдещето":

    Какво ще ни накарате да избираме ?... Къде и как да живеем ли ?!..." Умря Марко на кръстопът" мой човек !... Ония "сладки" ренаншистки времена отминаха !... Не малцинство... дори пак да покръстите малцинствата си ... генът ви е обречен и сте на път да изчезнете от фауната на планетата !...😊❤

    16:38 06.04.2026

  • 92 Хич те няма

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "Някой":

    За какво да плащам здравни вноски като съм пенсионер и на всичкото отгоре в Турция ми е всичко безплатно що се отнася до здравето. Какво ДДС да плащам отделно като за всяко нещо което съм си купил в България съм го платил по време на покупката. Какви акцизи да плащам като като съм платил акциза на всяка кутия цигари съм го платил в момента на покупката. Какви акции за гориво да платя като зареждам гориво в Турция дори и за редките случаи в които си идвам по родните места. Та я опитай пак и ми кажи защо аз който сумарно плащам повече данъци от един полуграмотен българин, даже може да се каже, че заплатата му идва само от моите данъци не трябв да мога да гласувам, а той да може. Докато такова мислене като вашето преобладава ще продължавате да затъвате

    17:02 06.04.2026

  • 93 Куртулуш

    2 0 Отговор

    До коментар #90 от "Българските турци":

    Мдааа, затова толкова се "обичат" с кюрдите.Където се видят се прегръщат.Айде иди сега Шиши да ти подхвърли някой куруш за "усилията",. Да имаш за турско кайве.

    Коментиран от #95

    17:11 06.04.2026

  • 94 бай Даньо

    3 0 Отговор
    Асан Вазелинов на приятелско посещение в тюмбел хале, ще мърка на мек миндер ...Ашколсун Машала Асане!

    17:12 06.04.2026

  • 95 Турция проблем с кюрдите като такива ням

    2 2 Отговор

    До коментар #93 от "Куртулуш":

    Аааа, имаш в предвид терористите от ПКК. Ама не мислиш ли, че обиждаш кюрдите като всичките ги слагаш под шапката на тероризма? Я виж колко кюрди има в управлението на държавата. А я да видим в България как е

    17:27 06.04.2026

  • 96 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    2 0 Отговор
    🤩 Какъв проблем може да имат турците в Турция? За нас всякъде е Телеорман! 🤡Само турските тираджии имат проблеми в България. 🤑🤑🤑

    18:19 06.04.2026

