Асен Василев в Турция: Знам колко е болно и тъжно да си далече от вкъщи

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев, зам.-председателят на партията Николай Денков, както и водачите на листите на ПП-ДБ в Шумен и Кърджали Айлин Пехливанова и Себахатин Гьокче, се срещнаха с български изселници в Истанбул.

Залата беше препълнена със стотици наши сънародници. На срещата бяха обсъдени проблемите на българите в Турция и представителите на ПП поеха ангажимент още в първите дни на новия парламент да ги поставят на масата за решаване, информират от пресцентъра на партията.

Асен Василев обясни личното си убеждение – че хората не трябва да се делят на българи, християни, мюсюлмани, роми.

„Всички ние сме български граждани, обичаме нашата страна, плащаме си данъците там и искаме тя да се грижи като майка за всичките български граждани, а не като мащеха за някои“, заяви лидерът на ПП.

Той допълни, че за съжаление в България все още има много хора, които се страхуват и които не са свободни. „Има много хора, за които страната ни е мащеха. Колко от вас харесват пътищата, когато се приберат в България? Не защото няма пари – пари има, но се краде безобразно. И тези, които отказват да крадат и да участват в схемите, ги вкарват в затвора, вместо тези, които крадат, да са в затвора“, каза Василев.

И допълни: „Нищо в България няма да стане по-добре, докато крадците не отидат в затвора“.

Лидерът на ПП припомни, че е живял 10 г. в чужбина. „Знам колко е болно и тъжно да си далече от вкъщи. И знам, че никой това не го избира от добро. Ако ние си свършим работата като политици, всички вие, както и всички българи навсякъде из света, ще искат да се върнат в България – с добри болници, добри училища, добри пътища и добри заплати“, заяви бившият финансов министър.

„Последните 4 г. България взе да наваксва към европейските заплати и хората да живеят малко по-добре. Това не беше магия, това беше разбирането ни, че парите от вашите данъци трябва да се върнат обратно при вас“, обясни философията на изготвяните бюджети Асен Василев.

Той разказа пред българските изселници в Истанбул какво направи правителството „Денков“ за развитието на регионите в България – изработи се програма за общински проекти, по която всеки кмет може да кандидатства за финансиране, за да си оправи пътищата, водата, детските площадки, детските градини. „И парите да не се дават на база дали кметът е приятел на финансовия министър или на министър-председателя, а на база колко хора живеят в тази община. Чух, че в Кърджали много са се хвалили колко добре тръгнала общината – с нови улици, нови тротоари. Въпросът е защо в предишните 30 г. това не се случваше?“, попита риторично Асен Василев.

Българските изселници поставиха въпроса защо има само по 20 изборни секции в Турция, Англия, САЩ. „Защото същите тези хора, които ви крадат, искат да ви откраднат и правото да гласувате. Аз и моите колеги се борихме, но за съжаление, с нашите 36 депутати не ни стигнаха силите да спрем този закон“, обясни лидерът на ПП.

Той гарантира, че в следващия парламент това ще бъде един от първите закони, който ще бъде внесен за разглеждане. Делегацията от ПП пое ангажимент да предложи промени, така че българските граждани да могат да подават документи електронно до консулските ни служби, както и да се разреши справедливо въпросът с пенсиите – така че всеки, който е внасял в една система, да може да получи обратно от нея.

Акад. Николай Денков заяви пред сънародниците ни, че проблемите ни са общи и можем да ги решим заедно. „В новото Народно събрание още първия месец ще поканим председателите на изселническите организации в Турция да дойдат в парламента и да разкажат как точно изглеждат проблемите им. Още първата седмица на Народното събрание ще внесем промяна в законите, която да върне броя на изборните секции, какъвто беше досега. Ще сложим на масата законопроект за пенсиите на изселниците. Аз съм работил в три чужди държави и получавах право или на пенсия, или ми връщаха парите от пенсионните вноски. Това е справедливото, това е честното и това ще сложим на масата в Народното събрание“, каза Денков.

Той допълни, че няма държава на Балканския полуостров, от която да не са се оплакали българите за това, че не работят консулските отдели, за това, че трябва да чакат много дълго, че им искат пари под тезгяха, за да им свършат работата. По думите му начинът тази порочна практика да се пресече е консулските служби да минат изцяло на електронно обслужване.

Водачът на листата на ПП-ДБ за Шумен Айлин Пехливанова допълни, че депутатите на ПП търсят в парламента решение на проблемите на българите навсякъде по света. „Проблемите, които нашите приятели назоваха, са от много години и само чуваме обещания как ще бъдат решени. Изисква се смелост те да бъдат решени. Първо да говориш, когато никой не те слуша, когато всички срещу теб викат, и да можеш и да имаш смелост да гласуваш в полза на гражданите и техните права“, заключи Пехливанова.

Ден по-рано Денков се срещна с над 60 участници от организацията “Балгьоч” в централата им в Бурса. Той, заедно с водачите в листата на ПП-ДБ в Шумен и Кърджали – Айлин Пехливанова и Себахатин Гьокче, както и със зам.-кмета на столичния район „Триадица“ Джани Антова и третата в листата на Кърджали Гюлчин Дурмуш, разговаряха за бързите промени в България през последните години.

„Приемането ни в Шенген и еврозоната направи България още по-привлекателна за бизнеса и за нашите сънародници, които силно се интересуват от европейското развитие на страната“, заяви Денков. Сънародниците ни в Бурса с тревога споделиха, че 35 години след промените все още има много изостанали населени места и бедност, заради корупционни зависимости в порочния модел „Пеевски-Борисов“, който разчита на натиска върху хората в смесените райони.

Акад. Денков и делегацията от ПП посетиха в Бурса предприятието “Гьокчелер“ – едно от водещите в света за производство на хладилни компресори и резервни части за тях, в което работниците са почти изцяло изселници от районите на Кърджали и Лудогорието. Те гостуваха и на Асоциацията на турските фирми, основани от български изселници – “Кърджали СИАД”. С председателя ѝ Осман Гюлер и колегите му обсъдиха възможностите за инвестиции в България, с фокус върху регионите, които имат най-голяма нужда.