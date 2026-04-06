Асен Василев в Турция: Знам колко е болно и тъжно да си далече от вкъщи

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев, зам.-председателят на партията Николай Денков, както и водачите на листите на ПП-ДБ в Шумен и Кърджали Айлин Пехливанова и Себахатин Гьокче, се срещнаха с български изселници в Истанбул.
Залата беше препълнена със стотици наши сънародници. На срещата бяха обсъдени проблемите на българите в Турция и представителите на ПП поеха ангажимент още в първите дни на новия парламент да ги поставят на масата за решаване, информират от пресцентъра на партията.
Асен Василев обясни личното си убеждение – че хората не трябва да се делят на българи, християни, мюсюлмани, роми.
„Всички ние сме български граждани, обичаме нашата страна, плащаме си данъците там и искаме тя да се грижи като майка за всичките български граждани, а не като мащеха за някои“, заяви лидерът на ПП.
Той допълни, че за съжаление в България все още има много хора, които се страхуват и които не са свободни. „Има много хора, за които страната ни е мащеха. Колко от вас харесват пътищата, когато се приберат в България? Не защото няма пари – пари има, но се краде безобразно. И тези, които отказват да крадат и да участват в схемите, ги вкарват в затвора, вместо тези, които крадат, да са в затвора“, каза Василев.
И допълни: „Нищо в България няма да стане по-добре, докато крадците не отидат в затвора“.
Лидерът на ПП припомни, че е живял 10 г. в чужбина. „Знам колко е болно и тъжно да си далече от вкъщи. И знам, че никой това не го избира от добро. Ако ние си свършим работата като политици, всички вие, както и всички българи навсякъде из света, ще искат да се върнат в България – с добри болници, добри училища, добри пътища и добри заплати“, заяви бившият финансов министър.
„Последните 4 г. България взе да наваксва към европейските заплати и хората да живеят малко по-добре. Това не беше магия, това беше разбирането ни, че парите от вашите данъци трябва да се върнат обратно при вас“, обясни философията на изготвяните бюджети Асен Василев.
Той разказа пред българските изселници в Истанбул какво направи правителството „Денков“ за развитието на регионите в България – изработи се програма за общински проекти, по която всеки кмет може да кандидатства за финансиране, за да си оправи пътищата, водата, детските площадки, детските градини. „И парите да не се дават на база дали кметът е приятел на финансовия министър или на министър-председателя, а на база колко хора живеят в тази община. Чух, че в Кърджали много са се хвалили колко добре тръгнала общината – с нови улици, нови тротоари. Въпросът е защо в предишните 30 г. това не се случваше?“, попита риторично Асен Василев.
Българските изселници поставиха въпроса защо има само по 20 изборни секции в Турция, Англия, САЩ. „Защото същите тези хора, които ви крадат, искат да ви откраднат и правото да гласувате. Аз и моите колеги се борихме, но за съжаление, с нашите 36 депутати не ни стигнаха силите да спрем този закон“, обясни лидерът на ПП.
Той гарантира, че в следващия парламент това ще бъде един от първите закони, който ще бъде внесен за разглеждане. Делегацията от ПП пое ангажимент да предложи промени, така че българските граждани да могат да подават документи електронно до консулските ни служби, както и да се разреши справедливо въпросът с пенсиите – така че всеки, който е внасял в една система, да може да получи обратно от нея.
Акад. Николай Денков заяви пред сънародниците ни, че проблемите ни са общи и можем да ги решим заедно. „В новото Народно събрание още първия месец ще поканим председателите на изселническите организации в Турция да дойдат в парламента и да разкажат как точно изглеждат проблемите им. Още първата седмица на Народното събрание ще внесем промяна в законите, която да върне броя на изборните секции, какъвто беше досега. Ще сложим на масата законопроект за пенсиите на изселниците. Аз съм работил в три чужди държави и получавах право или на пенсия, или ми връщаха парите от пенсионните вноски. Това е справедливото, това е честното и това ще сложим на масата в Народното събрание“, каза Денков.
Той допълни, че няма държава на Балканския полуостров, от която да не са се оплакали българите за това, че не работят консулските отдели, за това, че трябва да чакат много дълго, че им искат пари под тезгяха, за да им свършат работата. По думите му начинът тази порочна практика да се пресече е консулските служби да минат изцяло на електронно обслужване.
Водачът на листата на ПП-ДБ за Шумен Айлин Пехливанова допълни, че депутатите на ПП търсят в парламента решение на проблемите на българите навсякъде по света. „Проблемите, които нашите приятели назоваха, са от много години и само чуваме обещания как ще бъдат решени. Изисква се смелост те да бъдат решени. Първо да говориш, когато никой не те слуша, когато всички срещу теб викат, и да можеш и да имаш смелост да гласуваш в полза на гражданите и техните права“, заключи Пехливанова.
Ден по-рано Денков се срещна с над 60 участници от организацията “Балгьоч” в централата им в Бурса. Той, заедно с водачите в листата на ПП-ДБ в Шумен и Кърджали – Айлин Пехливанова и Себахатин Гьокче, както и със зам.-кмета на столичния район „Триадица“ Джани Антова и третата в листата на Кърджали Гюлчин Дурмуш, разговаряха за бързите промени в България през последните години.
„Приемането ни в Шенген и еврозоната направи България още по-привлекателна за бизнеса и за нашите сънародници, които силно се интересуват от европейското развитие на страната“, заяви Денков. Сънародниците ни в Бурса с тревога споделиха, че 35 години след промените все още има много изостанали населени места и бедност, заради корупционни зависимости в порочния модел „Пеевски-Борисов“, който разчита на натиска върху хората в смесените райони.
Акад. Денков и делегацията от ПП посетиха в Бурса предприятието “Гьокчелер“ – едно от водещите в света за производство на хладилни компресори и резервни части за тях, в което работниците са почти изцяло изселници от районите на Кърджали и Лудогорието. Те гостуваха и на Асоциацията на турските фирми, основани от български изселници – “Кърджали СИАД”. С председателя ѝ Осман Гюлер и колегите му обсъдиха възможностите за инвестиции в България, с фокус върху регионите, които имат най-голяма нужда.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #28, #32
11:39 06.04.2026
3 Анонимен
11:40 06.04.2026
4 Спецов
Коментиран от #25
11:41 06.04.2026
5 Трол
11:41 06.04.2026
6 Нещо е заслабнал
11:43 06.04.2026
8 Оня с рикията
11:45 06.04.2026
9 Мими Кучева🐕
Коментиран от #23
11:45 06.04.2026
10 Вчера ви помолих да не му пускате снимки
11:46 06.04.2026
11 Забравил си е чалмата
11:46 06.04.2026
12 хихи
Коментиран от #19
11:46 06.04.2026
13 Ах Ох
11:46 06.04.2026
14 Мухахаха
11:48 06.04.2026
15 Вероятно
Коментиран от #20
11:48 06.04.2026
16 Сърби , боли , ориенталски кеф.
11:48 06.04.2026
17 иван
11:48 06.04.2026
18 честен ционист
11:49 06.04.2026
19 Абе не бе
До коментар #12 от "хихи":И той знае, че не може, но манипулациите с епруветките са толкова сладки.
11:51 06.04.2026
20 провинциалист
До коментар #15 от "Вероятно":Промените на Па лави те Пет рохан че та - До вижда не Бъл га рия се изразяват в незаконно наливане на оръжия в Украйна и репресивни мерки в територията - виж напр. кирчо по време на ковида какви ги надроби.
Коментиран от #26, #30
11:52 06.04.2026
21 Аз,достатъчно ли е?
11:52 06.04.2026
22 Обаче
11:56 06.04.2026
23 Как какво е правил
До коментар #9 от "Мими Кучева🐕":Отишъл е в Турция да ви провокира простотията,щото вие с това на раменете не можете да проумеете,че тя работи срешу вас
11:57 06.04.2026
24 Курдо Коленков
11:57 06.04.2026
25 Еле пък някой от Истанбул
До коментар #4 от "Спецов":да плаща данъци в БГ ??
11:58 06.04.2026
27 Неподписан
Коментиран от #84
11:59 06.04.2026
29 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Те идват в България, САМО като има избори и САМО като им платят.
Повечето от тях нямам никакъв имот в България...
12:01 06.04.2026
31 ококорен смешко продължава промяната
Знам колко е болно и тъжно да си далече от вкъщи
12:02 06.04.2026
32 На кой език им говори
До коментар #1 от "Последния Софиянец":че те повечето не знаят български/
Коментиран от #79
12:02 06.04.2026
33 мастър йода
До коментар #26 от "А бе празен":"Няма ли кой да ти каже колко си много?" - силен йода спич с тебе е, юруде разумний не, но бързо начало училище в върнеш трябва да.
12:05 06.04.2026
35 либерал
12:06 06.04.2026
36 Казанлъшкия
12:07 06.04.2026
37 ....
12:07 06.04.2026
39 Пенсионер
Коментиран от #66
12:09 06.04.2026
40 Тити на Кака
Когато те загащят в Лондонски съд по обвинение в крупна финансова измама на съдружници, наистина ти става тъжно за родната България, където за такива неща с перце не биха те пипнали😂
12:10 06.04.2026
41 000
12:12 06.04.2026
42 1488
и тия станаха турска партия
ми че как ше минат 4% иначе
12:12 06.04.2026
43 ТИР
12:16 06.04.2026
44 Имат субсидии, пътуват за последно
Няма. Там да намерят съмишленици
Сапунджии
12:17 06.04.2026
45 Мухахаха
12:20 06.04.2026
46 Простокурин
12:20 06.04.2026
47 ахааа
12:21 06.04.2026
48 Как така
Коментиран от #58
12:28 06.04.2026
49 Хайде стига
Коментиран от #59
12:28 06.04.2026
50 Асане,
Коментиран от #54
12:32 06.04.2026
51 Много
Коментиран от #81
12:34 06.04.2026
52 Някой
Който прекарва повече от 180 дни годишно извън България, който здравно се осигерава извън България през изминалите 3-4 години. Не трябва да има право да гласува. Изключение дипломатите изпратени в чужбина от бйлгарската държава. Но те да гласуват по дипломатическата поща. Избирателни секции да се откриват само на територията на България, без секции в чужбина.
Коментиран от #55
12:38 06.04.2026
53 Хайде
12:38 06.04.2026
54 В Анадола го пълнят, събира материал
До коментар #50 от "Асане,":И като дойде в България разтоварване за да се раждат повече българчета
12:39 06.04.2026
55 И това няма да ви помогне
До коментар #52 от "Някой":Пак ще сте на ръба, а от следващият парламент при волен, винкело и каракачанката🤣🤣
Коментиран от #71
12:41 06.04.2026
56 Корман
12:41 06.04.2026
57 охо, ще спортува
12:48 06.04.2026
58 Ми така бе даул
До коментар #48 от "Как така":Имам няколко апартамента в бг, омам и немалко ниви. Плащам си данъците, както и данък от 10% от наемите които получавам за тях. Сигурен съм, че плащам в пъти повече от теб данъци. Ти вероятно нямаш нищо и не плащаш нищо. Не трябва да гласуваш, а дори трябва да ти се отнеме и гражданството защото си абсолютно безполезен на тази държава.
Коментиран от #60
12:48 06.04.2026
59 Някой
До коментар #49 от "Хайде стига":Не е провилно някой си да живее, да работи в чужбина, да плаща данъци и осигуровки в чужцина ... Да не внася една стотинка осигуровки или данъци в бг хазната. И да ми гласува за български парламент.
Мнението ми по въпроса няма да се промени, ако в Турция вместо за ДПС-Пеевски, започтат да гласуват за ПП или за Радев... Напротив мнението ми е да се премахне двойното гражданство. Възмутен съм как преди една година когато за пореден път палестинци и евреи започнаха поредната война. Българската държава изпращаше самолети за наша сметка, за да прибира в България и палестинци, и евреи с двойно гражданстно. Които са във война помежду си. Които не знаят една дума на български, не знаят да кажат дори БЛАГОДАРЯ, но имат двойно гражданство и български паспорт. И повече права от мен, който плащам и данъци, и осигуровки в Бългапия.
Коментиран от #62, #83
12:52 06.04.2026
60 Някой
До коментар #58 от "Ми така бе даул":Няма как твоите 10% данък доход!
Да са повече от това, което плаща живеещ и роботещ в Бългория:
22% пенсионна осигуровка
+ 8% цдпавна осигуровка
+ 10% доход
+ 20% ДДС
+ акцизи
+ местни данъци.
Даже и ако общо наемети, които получаваш са 5 пъти по-големи от неговата заплата.
Коментиран от #65, #72
12:59 06.04.2026
61 Мюфтията
13:01 06.04.2026
62 Правото на глас
До коментар #59 от "Някой":Не е обвързано с плащането на данъци и осигуровки. Ако това не ви харесва правите си партия, печелите изборите, свикват Велико народно събрание и променяте конституцията. Това е начинът, дерзайте😄😄😄
13:02 06.04.2026
63 Пеуник
13:03 06.04.2026
64 гнусен
Тези там нито говорят, нито могат да четат на български.
13:04 06.04.2026
65 Всички ли сте такива прости
До коментар #60 от "Някой":Ти правиш ли разлика между данъци които получава Държавата и такива от които се ползваш ти? Здравни, пенсионни и други осигурителни са си за тебе. За държавата са данък собственост и данък общ доход. Даже и таксата смет пак отива за теб за да може някой да изчисти боклука който генерираш
13:07 06.04.2026
67 Ъхъ!!!
Коментиран от #82
13:09 06.04.2026
68 Озадачен
До коментар #66 от "колко ви плащат":А на вас троловете колко ви плащат за да ръсите глупости във всеки форум??? Външният дълг не се повиши при Василев, а при Боко и Шиши-кабинета Желязков!!!
Коментиран от #70
13:14 06.04.2026
69 Горски
Коментиран от #76
13:15 06.04.2026
70 като резултат
До коментар #68 от "Озадачен":от политиките на този самозванец, който изгради 8 моста над Дунав ... за сметка на корупцията
13:18 06.04.2026
71 Някой
До коментар #55 от "И това няма да ви помогне":Аз цял живот съм така - извън парламента. Така си живея цял живот.
Безпартиен съм, никога не съм членувал в партия. Никога не съм бил министър или депутат или кмет или общински съветник... Понякога съм гласувал, друг път не съм, "ходил съм за гъби". През изминалите 35 години съм гласувал за около 7 различни партии, като само 3 пъти съм гласувал за партия унищителка на България. Веднъж за партията на пожарникаря и 2 пъти за чалга партията. Но това беше отдавна. Аз съм просто човек, който се учи от ГРЕШЩИТЕ СИ. И за това никога повече няма да гласувом за пожарникари или чалгари. Никога не съм гласувал за червените, депесарите, царедворците, русофилити, менте патриотите ... и няма и да гласувам някога за тях.
Коментиран от #73
13:22 06.04.2026
72 Айде да писмятаме малко
До коментар #60 от "Някой":Понеже беше съвсем наскоро подаването на данъчните декларации и помня. ДОО за 2025 съм платил близо 7050 лв. Казвам ти ги в левове понеже счетоводното отчитане за мин. година е в левове. На тази сума имам 5% отстъпка защото ги внесох до края на март. Отделно данък собственост и такси смет съм платил всичко малко над 3000 лв. Та кво викаш, един работещ на минималната в България плаща повече на държавата от мен ли? Не ми слагай сега тука здравни, пенсионни и други подобни.
Коментиран от #78
13:23 06.04.2026
73 Е то си беше ясно
До коментар #71 от "Някой":Останало ти е само израждане
13:24 06.04.2026
74 Тити на Кака
Същото е и с думата "корупция".
Когато корупцията е в ръцете на Буци и Шиши - тя е истинско зло, но когато кори падне в пълничките ръчички на Кокорани и Простокировци....ееееххххх, какви щастливи кученца, затрупани с пачки се появяват. каквиииии
13:25 06.04.2026
75 Кокорчо
13:42 06.04.2026
76 Някой
До коментар #69 от "Горски":Аз като живеещ в България съм задължен да гласувам само по местоживеене. Задължен съм да проверя дали фигурирам в избирателните списъци. Ако си сменя местоживеенето съм задължен да подам заяврение за гласевани на друго място.
Живеещите в чужби двойни, тройни ... граждани, нямат такива задължиния. Могат да отидат, в която си поискат изборта секция в чужбина. Да ги допишат в избирателния списък и да гласуват. Писнало ми е от двойни стандарти, писвало ми е от привилегии. Нямам друго второ, трето ... граждавство, имам само българско гражданство. Писнало ми е да съм по-онепровдан от собствената си държава и от политшци за които съм гласевал.
Г-н Асен Василев, а кога ще дойдете да се срещнете с мен, да ме попигате аз какво искам от вас като мой придставител в парламинта, а не вие като "мой лидер" да ми казвате кокво сте рещили да ми направите. Даже правилно е не вие лично да дойдете да се срещате с мен. Защото Хасково не е районо в който живея. А правилното е кандидате за депетати от моят район да идват и да се спещат с мен избирателя и то не само приди избори. Ами всеки месец, че дори и по често. И провилното е моите народни представитили да гласеват така кокто искам аз, а не така както им каже лидера Бойка, Зарко ...
13:43 06.04.2026
77 асанка
13:46 06.04.2026
78 Някой
До коментар #72 от "Айде да писмятаме малко":Ха така, кажи си платил си НУЛА здравни и пенсионни осигуповки, НУЛА ДДС, НУЛА акциз ... А българската държава основно събира парите за хазната от ДДС и осигуровки, а не от 10% плосък данък доход.
Осигуровките също са данък: данък пенсия, данък здраве, данък безработти ... Просто властимащите ви баламосват, че осигоровкиге не били данък. Всичко, което държавата събира и харчи са данъци. Държавата събира осигуровките и ги харчи/разпределя/ за пенсии, болтици, безработни, майчински ..., осигуровка отговаря на 100% на дефиницията: Що е то данък?.
Коментиран от #92
13:59 06.04.2026
79 681
До коментар #32 от "На кой език им говори":Явно тези които знаят са превеждали,не е голям проблем...
14:03 06.04.2026
80 Кокорчо Натопорчен
14:07 06.04.2026
81 1453
До коментар #51 от "Много":За съжаление този манталитет все още го има,и лошото е че не осъзнават че страната губи не само малцинства но и мнозинството се топи с опасни количества...
14:10 06.04.2026
82 Някой
До коментар #67 от "Ъхъ!!!":Мен, ако питаш, Асен Василев е показал, че е по-свестен от Пеевски, Бойко, Радев, Донев, Станишев, Балабанов, Костадинов, Дончев, Каракачанов ... Но не е доказал, че е свестен човек. Не може да е свестен някой, който защитава "плоския датък", "плоското" ДДС ... Не вярвам в университета Харвард да са го учили, че данък доход трябна да е "плосък", че не трябва да има необрагаем минимум. Защото в САЩ където е живял Василев данък доход е прогрисивен. И в САЩ данъчните връщат част от данъците на бедните, което е подобно на необлагаем минимум. Но там проблемите са им вратичките за богаташи в данъчния им закон.
Коментиран от #85
14:12 06.04.2026
83 Българските турци
До коментар #59 от "Някой":Всички които отидоха в Турция с български лични документи през 1989 година само след едогодишно пребиваване придобиха право на турско гражданство !.."Българските турци" са с българско гражданство което не е придобито а е тяхно изконно конституционно право ,което право се отнема от всеки българин , етнически турчин , помак , влах или арменец евреин или джипси само при извършено противоконституционно престъпление в България !... Вие първо си изберете свестен лидер или свестни политици които със стабилно мнозинство да имат възможност "анджак" да скалъпят точки от Конституцията на България за да отнемат гражданството на Турците Ви или да им скалъпят възродителен процес по конституционни правила !!!...😊💖😊
Коментиран от #86
14:20 06.04.2026
84 Някой
До коментар #27 от "Неподписан":Който има мозък панически бяга далеч от САЩ. Там мирише на нова "Голяма депресия", гражданска война и разпад. Независима мексиканска държава Тексас, мексиканска Калифорния, независима държава Вирджиния, независим юдейски Ню Йорд, недависима Аляска ...
14:26 06.04.2026
85 Ами той
До коментар #82 от "Някой":Харвард е котилото. Те оттам плъзнаха да олигавят света в кървава слуз и канадски еко хляб.
Явно си в неведение откъде изпълзяват пепелянките.
Никога за тези. За всеки друг но не и за ПП
14:34 06.04.2026
86 Хасан Келеш
До коментар #83 от "Българските турци":Мдааа, всички , които отидоха в Турция по време на възродителния процес, първом малко ги "обиждаха", и който устиска получи паспорт. Срамът беше голям, бая им олабиха халките, та затова сега обвиняват България.
Коментиран от #87
14:47 06.04.2026
87 Българските турци
До коментар #86 от "Хасан Келеш":Абе то туй Бг гражданство е уникално нещо !... Всички на Балканите се натискат да стават българи по документи и учат на поразия бг език !...Затуй в България коренните българи в скоро време са на път да станат малцинство в собствената си държава !.. Колкото и да се напъваш и да бичиш ирония всяко придобито от българин чуждо гражданство е негово положително индивидуално постижение и е голям плюс в днешния ни глобален свят !... Попитай един от етническите ви турци които не са устискали тогава и са се върнали в скапаното си българско село дали днес ако отиде в Турция за колко време ще може да придобие Тр гражданство и ще си купи апартамент в Истанбул,Анкара ,Анталия, Измир или в Бурса !?... А ти щото си умен ,си задай въпроса каква облага би имал един "Български турчин" който си е подредил живота в Истанбул,като гласува на български избори и си направи съпоставка със своите очаквания и неговите предполагаеми облаги !...😊 Голяма комедия сте ... няма спор !...😊💖😊
Коментиран от #88, #89
15:24 06.04.2026
88 Келеш Хасан
До коментар #87 от "Българските турци":И аз това казвам.Фишеците да си кютат в Турция, където ги третират като пом@ци и да не се напинят да гласуват на нашите избори.
Коментиран от #90
15:34 06.04.2026
89 Поглед в бъдещето
До коментар #87 от "Българските турци":Българите никога няма да бъдат малцинство, а вас ще ви накараме да избирате!
Коментиран от #91
16:17 06.04.2026
90 Българските турци
До коментар #88 от "Келеш Хасан":В Източна Тракия , в Одрин и Лозенград , в Кешан и Бабаески има повече помаци и джипсита отколкото в Родопите на България и не са като вашите заразени със Саудитски вахабизъм ! ... А ония които ги изгонихте от Бг през 1989 година от Благоевград и Пиринско всите успяха и преуспяха в Турция макар и бъкел турски да не знаеха....!..В Турция няма етнически национализъм , няма и религиозна дискриминация !... Всеки който носи турски паспорт е свободен да се прави на турчин макар да е арменец ,кюрдин или българин !.. Никой на никого не му натяква етнически корен или религиозна секта или орден !... Само българският бай ганю бичи елитизъм и се пъчи за елитна нация за да игнорира и замаскира анадолския си комплекс за малоценност и да се пише за цивилизован европеец който видите ли останал недоцивилизован заради 500 годишно робство под ислямска религия!...😊
Коментиран от #93
16:23 06.04.2026
91 Българските турци
До коментар #89 от "Поглед в бъдещето":Какво ще ни накарате да избираме ?... Къде и как да живеем ли ?!..." Умря Марко на кръстопът" мой човек !... Ония "сладки" ренаншистки времена отминаха !... Не малцинство... дори пак да покръстите малцинствата си ... генът ви е обречен и сте на път да изчезнете от фауната на планетата !...😊❤
16:38 06.04.2026
92 Хич те няма
До коментар #78 от "Някой":За какво да плащам здравни вноски като съм пенсионер и на всичкото отгоре в Турция ми е всичко безплатно що се отнася до здравето. Какво ДДС да плащам отделно като за всяко нещо което съм си купил в България съм го платил по време на покупката. Какви акцизи да плащам като като съм платил акциза на всяка кутия цигари съм го платил в момента на покупката. Какви акции за гориво да платя като зареждам гориво в Турция дори и за редките случаи в които си идвам по родните места. Та я опитай пак и ми кажи защо аз който сумарно плащам повече данъци от един полуграмотен българин, даже може да се каже, че заплатата му идва само от моите данъци не трябв да мога да гласувам, а той да може. Докато такова мислене като вашето преобладава ще продължавате да затъвате
17:02 06.04.2026
93 Куртулуш
До коментар #90 от "Българските турци":Мдааа, затова толкова се "обичат" с кюрдите.Където се видят се прегръщат.Айде иди сега Шиши да ти подхвърли някой куруш за "усилията",. Да имаш за турско кайве.
Коментиран от #95
17:11 06.04.2026
94 бай Даньо
17:12 06.04.2026
95 Турция проблем с кюрдите като такива ням
До коментар #93 от "Куртулуш":Аааа, имаш в предвид терористите от ПКК. Ама не мислиш ли, че обиждаш кюрдите като всичките ги слагаш под шапката на тероризма? Я виж колко кюрди има в управлението на държавата. А я да видим в България как е
17:27 06.04.2026
96 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
18:19 06.04.2026