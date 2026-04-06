1/3 от всички лекари у нас са над пенсионна възраст

6 Април, 2026 15:51 912 30

В болницата в Дупница една от лекарките е близо на 90 години

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младите ни лекари масово емигрират в чужбина в търсене на по-добре платени работни места. Така в болниците остават все по-възрастните им колеги. Такъв пример е Милка Богоева. На близо 90-годишна възраст, тя продължава да работи. В родния ѝ град Дупница, над 70% от лекарите в болниците са в пенсионна възраст.

„Може би е в гените ми, не знам. Радвам се, че на тези години още мога да се справям”, споделя тя пред Нова тв.

В България една трета от всички лекари са над пенсионна възраст. Без тях системата би се срутила. Страната ни е сред най-бързо застаряващите в света — търсенето на медицински грижи расте. Но държавата харчи значително по-малко за здравеопазване от средното за Европейския съюз. Страната има най-ниската минимална заплата в ЕС, а лекарите понякога печелят едва около хиляда евро на месец. Директорът на болницата, Стефан Николов, който също е над пенсионна възраст, много трудно привлича нови кадри.

„Намираме се на ръба. Не мога да доведа млад лекар тук със заплата от хиляда евро. Никой не идва”, каза той.

И докато болниците в отдалечените райони се борят да намерят достатъчно лекари, за да функционират лекционните зали в българските медицински университети са препълнени. В България завършилите медицина са два пъти повече спрямо средното за ЕС. Проблемът е, че много от тези студенти заминават да работят в чужбина за по-високи заплати.

Миналата година Василена-Киара Димитрова участва в организацията на национален протест. Лекари и медицински сестри поискаха по-добро заплащане и условия на труд под лозунга „Бъдеще в България“. Демонстрациите доведоха до обещания за повишения на заплатите от правителството, но плановете бяха замразени. А в края на 2025 г. масови протести принудиха кабинета да подаде оставка, оставяйки лекарите и медицинските сестри в цялата страна в неясно положение.

„Младите лекари в България са поставени в ситуация, в която трябва да търпят години на „робиня“, преди най-сетне да могат да практикуват и да печелят пари”, обясни Василена-Киара Димитрова.


  • 1 Весело

    16 1 Отговор
    Същото е и в МВР, представяте ли си как 75 годишен дядка милиционер арестува лихвари, телефонни измамвици, крадци на автомобили, купувачи на гласове ...

    15:53 06.04.2026

  • 2 бобошен

    15 1 Отговор
    1/3 от всички лекари у нас са над пенсионна възраст,втората трета са в процес на пенсиониране,а третата трета са се устремили стремглаво към стаж и години за пенсиониране.За медицинските сестри не знам как е,ама и там има доста баби.

    Коментиран от #9

    15:54 06.04.2026

  • 3 Трол

    6 2 Отговор
    Добре че пазихме здравната система по време на ковида, че щяхме да останем без лекари.

    Коментиран от #10

    15:55 06.04.2026

  • 4 шперц

    2 10 Отговор
    Всички лекари и лекарки са ваксинирани.

    Коментиран от #6

    15:57 06.04.2026

  • 5 Гробар

    15 7 Отговор
    Това племе не заслужава да има здравеопазване.

    15:58 06.04.2026

  • 6 причинно-следствен фактор

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "шперц":

    жевея близо до улица.по която минават често линейки на път към близката болница,напоследък се увеличиха доста!

    16:03 06.04.2026

  • 7 1/3 са пред пенсия

    18 2 Отговор
    2/3 са калпави но за сметка на това пък много алчни.

    16:03 06.04.2026

  • 8 Тома

    15 1 Отговор
    Старите лекари работят в България а младите в Германия

    16:06 06.04.2026

  • 9 Весело

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "бобошен":

    Там е още по-зле. Всяка втора медицинска сестпа е пенсионерка. Че на всичко отгоре една медицинскя сестра обслужва 3-ма лекари.

    16:06 06.04.2026

  • 10 Добре

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    доста пенсионери дадоха фира при ковида че да се удължи опоскания ресурс както на здравната, така и на пенсионната системи. Май това беше и целта на "пандемията".

    16:07 06.04.2026

  • 11 Точно така

    16 4 Отговор
    Със заплата от 700 евро за млад лекар- никакъв шанс да попълните липсите!!!
    За празноглави депутати пари има, за лекарите- няма!
    Няма такава държава

    Коментиран от #13

    16:13 06.04.2026

  • 12 б@лх@р хекамин

    8 0 Отговор
    от кръста нагоре-аналгин,надолу аспирин

    16:19 06.04.2026

  • 13 в гърлото

    9 3 Отговор

    До коментар #11 от "Точно така":

    да ви ги натъпчат тиа евраци

    Коментиран от #24

    16:21 06.04.2026

  • 17 и 2/3 от сестрите

    8 0 Отговор
    щот неа ора, а малкото останали дофторе немат наяждане

    16:37 06.04.2026

  • 18 българин

    5 2 Отговор
    Е време е на "маститите" лекари "булгарски" да им сложим по една тахошайба, като на шофьорите! Те да факто "работят" нон стот по 20 мин. 20 часа! Трупат парички! Кажете какъв е % на болните приемани в болниницаите , сбез предписания и направления от "специалистите"! Е не повече от 5%. Тези свръх люде работят по 15-20 на ден и те основно направляват коий и кога и къде да се лекува! Е извйредният им труд се заплаща! Има клининики , в които само "богопомазаните " дават направления! Просто нема един обикновен лекар, без заплащане, но с направление от JP-то да го преглефда и да има възможност да даде направление за хоспитализация!

    17:15 06.04.2026

  • 21 иван

    1 3 Отговор
    Е време е на "маститите" лекари "български" да им сложим по една тахошайба, като на шофьорите! Те да факто "работят" нон стот по 20 мин. 20 часа! Трупат си парички, но и контрол по време Кажете какъв е % на болните приемани в болниниците , без предписания и направления от "специалистите" с платен преглед! Е не повече от 5%. Тези свръх люде работят по 15-20ч. на ден и те основно направляват кой и кога и къде да се лекува! А извъредният им труд се заплаща! Има клининики , в които само "богопомазаните " дават направления на 100%! Просто нема един обикновен лекар, да направи предлег ,по направление от JP-то и да има възможност да даде направление за хоспитализация! " Спициалистите" са обсебилили всичко!!

    Коментиран от #25

    17:22 06.04.2026

  • 22 Ами имаме ли Даскали, Стругари и т.н.

    2 1 Отговор
    загрижили са се за болницата в Дупница.
    -;-

    17:23 06.04.2026

  • 23 Роза

    6 2 Отговор
    Моя личен лекар е над 80г.,с няколко прекарани операции,със слухов апарат,трудно работи с компютъра и ако я няма сестрата да му помага,трудно се оправя.Веднъж той ми каза,че здравеопазването в БГ умишлено се унищожава,а лекарствата в БГ били най-скъпите в ЕС.Като стар работен кон е,но въпрос на време е кога ще рухне на браздата.Предишната ми лична лекарка почина по време на ковида-на 66г.Казвам тези факти като илюстрация какво представлява здравеопазването ни.Дори и да не си болен ,зорлем ще те разболеят!

    17:35 06.04.2026

  • 24 Уточнение

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "в гърлото":

    И ти ще се разболееш някой ден- дано депутат да те лекува или урси- подходяща е за теб

    Коментиран от #27

    18:08 06.04.2026

  • 25 Уточнение

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "иван":

    Истината е, че повечето хора сами решават да си платят, за да им обърнат повече внимание! Но пари взимат некачествените лекари! Тежките заболявания и с пари и без пари, не минават

    18:11 06.04.2026

  • 26 дядо дръмпир

    5 1 Отговор
    Не знам ,защо смятате ,че лекар завършил в бг ,може с лекота да работи в германия???Мога да ви обяснявам надълго и пространно ,че това не е така...германците държат на техните кадри и ако има българин или българка завършили един медицински университет с много по добра оценка на Българина това не означава ,че Българин или българка с отлична диплома от немски медицински университет не са с плредимство пред немец или германка със средна оценка от същия унивезситет.Вие сега понеже сте дълбоко незапознати.....си пишете.ПС.Сега си представете как ще посрещат бг с бг диплом....

    Коментиран от #29

    18:40 06.04.2026

  • 27 ще ти направя

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Уточнение":

    аутопсията а може и вивисекция
    а евразите ще ти изкарам през хр.систева

    Коментиран от #30

    19:35 06.04.2026

  • 28 Яяяяя

    0 1 Отговор
    Това се нарича йерархия и натрупване на опит. Млад лекар да се пусне на жив човек да лекува е престъпление и към лекаря и към пациента

    19:49 06.04.2026

  • 29 Яяяяяяв

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "дядо дръмпир":

    Трябва да защитят дипломата на немски, в тяхните университети. Някои успяват, други остават асистент лекари, т.е. Бъхтят като лекари, заплата на асистент докато не защитиш

    19:55 06.04.2026

  • 30 Цъцъцъ

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "ще ти направя":

    Запишете си час за психиатър

    20:15 06.04.2026

