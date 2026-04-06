1/3 от всички лекари у нас са над пенсионна възраст

Младите ни лекари масово емигрират в чужбина в търсене на по-добре платени работни места. Така в болниците остават все по-възрастните им колеги. Такъв пример е Милка Богоева. На близо 90-годишна възраст, тя продължава да работи. В родния ѝ град Дупница, над 70% от лекарите в болниците са в пенсионна възраст.
„Може би е в гените ми, не знам. Радвам се, че на тези години още мога да се справям”, споделя тя пред Нова тв.
В България една трета от всички лекари са над пенсионна възраст. Без тях системата би се срутила. Страната ни е сред най-бързо застаряващите в света — търсенето на медицински грижи расте. Но държавата харчи значително по-малко за здравеопазване от средното за Европейския съюз. Страната има най-ниската минимална заплата в ЕС, а лекарите понякога печелят едва около хиляда евро на месец. Директорът на болницата, Стефан Николов, който също е над пенсионна възраст, много трудно привлича нови кадри.
„Намираме се на ръба. Не мога да доведа млад лекар тук със заплата от хиляда евро. Никой не идва”, каза той.
И докато болниците в отдалечените райони се борят да намерят достатъчно лекари, за да функционират лекционните зали в българските медицински университети са препълнени. В България завършилите медицина са два пъти повече спрямо средното за ЕС. Проблемът е, че много от тези студенти заминават да работят в чужбина за по-високи заплати.
Миналата година Василена-Киара Димитрова участва в организацията на национален протест. Лекари и медицински сестри поискаха по-добро заплащане и условия на труд под лозунга „Бъдеще в България“. Демонстрациите доведоха до обещания за повишения на заплатите от правителството, но плановете бяха замразени. А в края на 2025 г. масови протести принудиха кабинета да подаде оставка, оставяйки лекарите и медицинските сестри в цялата страна в неясно положение.
„Младите лекари в България са поставени в ситуация, в която трябва да търпят години на „робиня“, преди най-сетне да могат да практикуват и да печелят пари”, обясни Василена-Киара Димитрова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Весело
15:53 06.04.2026
2 бобошен
Коментиран от #9
15:54 06.04.2026
3 Трол
Коментиран от #10
15:55 06.04.2026
4 шперц
Коментиран от #6
15:57 06.04.2026
5 Гробар
15:58 06.04.2026
6 причинно-следствен фактор
До коментар #4 от "шперц":жевея близо до улица.по която минават често линейки на път към близката болница,напоследък се увеличиха доста!
16:03 06.04.2026
7 1/3 са пред пенсия
16:03 06.04.2026
8 Тома
16:06 06.04.2026
9 Весело
До коментар #2 от "бобошен":Там е още по-зле. Всяка втора медицинска сестпа е пенсионерка. Че на всичко отгоре една медицинскя сестра обслужва 3-ма лекари.
16:06 06.04.2026
10 Добре
доста пенсионери дадоха фира при ковида че да се удължи опоскания ресурс както на здравната, така и на пенсионната системи. Май това беше и целта на "пандемията".
16:07 06.04.2026
11 Точно така
За празноглави депутати пари има, за лекарите- няма!
Няма такава държава
Коментиран от #13
16:13 06.04.2026
12 б@лх@р хекамин
16:19 06.04.2026
13 в гърлото
До коментар #11 от "Точно така":да ви ги натъпчат тиа евраци
Коментиран от #24
16:21 06.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 и 2/3 от сестрите
16:37 06.04.2026
18 българин
17:15 06.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 иван
Коментиран от #25
17:22 06.04.2026
22 Ами имаме ли Даскали, Стругари и т.н.
-;-
17:23 06.04.2026
23 Роза
17:35 06.04.2026
24 Уточнение
До коментар #13 от "в гърлото":И ти ще се разболееш някой ден- дано депутат да те лекува или урси- подходяща е за теб
Коментиран от #27
18:08 06.04.2026
25 Уточнение
До коментар #21 от "иван":Истината е, че повечето хора сами решават да си платят, за да им обърнат повече внимание! Но пари взимат некачествените лекари! Тежките заболявания и с пари и без пари, не минават
18:11 06.04.2026
26 дядо дръмпир
Коментиран от #29
18:40 06.04.2026
27 ще ти направя
До коментар #24 от "Уточнение":аутопсията а може и вивисекция
а евразите ще ти изкарам през хр.систева
Коментиран от #30
19:35 06.04.2026
28 Яяяяя
19:49 06.04.2026
29 Яяяяяяв
До коментар #26 от "дядо дръмпир":Трябва да защитят дипломата на немски, в тяхните университети. Някои успяват, други остават асистент лекари, т.е. Бъхтят като лекари, заплата на асистент докато не защитиш
19:55 06.04.2026
30 Цъцъцъ
До коментар #27 от "ще ти направя":Запишете си час за психиатър
20:15 06.04.2026