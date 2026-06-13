След трагедията на „Челопешко шосе“: Как чуждите книжки заобикалят българските изисквания?

Тежкият инцидент на „Челопешко шосе“ отново насочи вниманието към контрола върху шофьорските книжки и въпроса изобщо има ли такъв.
Преди седмица, след тежката катастрофа, в която четирима души загинаха, стана ясно, че двамата водачи, обвинени за трагичния инцидент, са шофирали с чешки книжки.
С книжка от друга държава беше и Георги Семерджиев, която се оказа фалшива. При движение по столичен булевард автомобилът се удари последователно в такси и в асансьора, водещ към близката метростанция, и се разполови. Така причини смъртта на две жени. Преди година получи присъда от 20 години затвор.
Тези случаи отново повдигат въпросите как се получава шофьорска книжка у нас и защо трябва да отидеш в друга държава, за да вземеш свидетелство за управление на автомобил.
Ивета Герджикова е на последния си урок по кормуване и скоро ще се явява на изпит.
„Днес е последният урок по кормуване, който ми се полага. Смятам, че часовете са с една идея по-малко, отколкото ни трябват на нас, обучаващите се шофьори. Но в диапазона, който имам, успях да се науча“, каза Ивета, която е курсистка от Пловдив.
„Надявам се, ако няма някакви опасни ситуации, създадени понякога от другите участници, които не се съобразяват много с учебните автомобили, че тя ще се справи“, коментира Дафин Урдажиев, автоинструктор и собственик на автошкола в Пловдив.
Ивета познава правилата за движение, но се притеснява от поведението на останалите водачи на пътя.
„Дори в градския транспорт, който има в Пловдив, шофьорите са доста изнервени, обстановката също е такава. И много често се случва да се случат и нарушения по пътя“, обясни Ивета.
„Чувствам се спокойна, като карам“, сподели тя. На въпроса кой е най-важният урок, който е разбрала от своя инструктор, Ивета отговари: „Винаги трябва да съм спокойна и да гледам движението на другите автомобили около мен“.
Дафин Урдажиев е автоинструктор от 45 години. Според него днешните курсисти не обичат да четат и имат повече проблеми с листовките.
„Обучаемите излизат малко по-слабо теоретично подготвени. Практически те са по-натоварени. Сега движението е много интензивно. И аз си мисля, че и часовете не са съвсем достатъчни, за да ги пуснем в това интензивно движение“, обясни Урдажиев.
Изборът за шофьорска книжка извън страната има няколко обяснения.
„Най-вероятно причините са само две. Или обичайното му пребиваване е там, или по-ниските стандарти в образованието, от заложените в България - 10-и клас е задължителен“, посочи Дафин Урдажиев.
„Човек вероятно ще изкара вероятно по-лесно книжка в чужбина. А тук законът му дава право да си я подмени, без да му изискват образование“, коментира Урдажиев.
„Имате право да шофирате 6 месеца с книжка от ЕС. След 6 месеца трябва да извадите българска книжка. Когато отидете да си извадите български документ, трябва да представите диплома“, каза пътният експерт Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.
Според нея, ако проверки се правят постоянно, такива недобросъвестни водачи лесно биха били засечени.
„Имаме изключително много пропуски по веригата. Ако някой спре да те провери, ще те хванат, но може няколко години да не го направят - както със Семерджиев и тези двамата, които предизвикаха катастрофата на „Челопешко шосе“, коментира Русинова.
Основната причина за травматизма по пътищата тя определя като усещането за безнаказаност.
„Ако се разходите, ще видите спрели автомобили в кръстовища, по тротоари, къде ли не. И от едно малко нарушение започвате да правите все по-големи и по-големи“, смята Русинова.
По думите ѝ тази година има с 26 повече загинали по пътищата от миналата.
По-рано тази седмица министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев назначи проверка на шофьори с книжки от държави, които издават книжки с облекчен режим.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
08:49 13.06.2026
2 Не е Въпроса Как ?
А Как ?
Да не Ги Заобикалят !
То е като С Дипломите !
Пише Диплома !
Но не пише на какво отговоря !
За това Тук !
Няма Лекяри !
Инженери !
И специалисти !
коитоп да си пРазбират !
От Занаята !
С Книжките !
Е Същото !
Професор = Нула !
08:51 13.06.2026
3 Гост
Почти сигурно е, че ние ще спрем да искаме диплом за средно, при издаването на книжка.
08:59 13.06.2026
4 Любопитен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти от там ли си купи дипломата професор-търтей?
09:00 13.06.2026
5 Миризлив пор
Коментиран от #9
09:03 13.06.2026
6 Пак неразбрал
09:13 13.06.2026
7 РЕАЛИСТ
Коментиран от #10
09:15 13.06.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А в ЗКУ-то и в контрола❗
Били "известни" на КАТ🤔 и какво направиха от КАТ- дремКАТ с кинти в шапКАТа
09:40 13.06.2026
9 Не е само
До коментар #5 от "Миризлив пор":до контрол. Контрола е само върха на айсберга. Ако някой си мили, че и на всеки километър да сложат полицаи, нещата ще се променят, лъже се. Типично по български - винаги се търси причината или деийствто някъде другаде, но никога не се поглеждаме себе си. Все някой друг е виновен. Няма самосъзнаие, 30г демокрация ги учат, че едва ли не демокрацията е свобдоа.. а то се превърна в анархия. И резултата е виден.- всеки се мисли за по- по- най.. Напуснал селото ама селото не го е напуснало. Мисли си че като е слжил 5Е в джоба и се качил на кола е голямото добро утро, всеки е длъжен да му прави път. Липсва каквото и да е уважение и толерантсност към оснталите.. (да не кажа дори първите 7, че и повече години). СЕднал в колата, не знае къде се намира,но останалите му пречат. Спира 2-ра редица на аварийки - "само да вземе нещо", ама това че пречи не му дреме... Купените книжки са следващтото ниво... барабар с учебните часове, където дефато на нищо не те учат, освен сляпо спазване на правилник.. И при тази схема, колкото и часове да имат, все са недостатъчно. та проблема е много по комплексен, и ти подобнона 90% виждаш само "върха"
Коментиран от #11
09:40 13.06.2026
10 Прав си
До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":В една Германия не искат диплома, но ако не можеш да четеш, теорията никога няма да я вземеш. Зубренто на листовките помага, ама като ти разменят местата на отговоите и си до там. Но пък и системата е такава, че до 15-16г си задължително на училище и може да повтаряш годината докато не се научип да четеш и пишеш.
09:44 13.06.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "Не е само":Ами първите седем години КОНТРОЛЪТ трябва да е от родителите и роднините,
а след това от обществото и органите за реда❗
Какво ще рече самосъзнание и как се формира то-
ами колкото да не ти се вярва-
"с моркова и тоягата"❗
Как ще научиш докъде се простират ПРАВАТА ти, ако някой не ти покаже , че те стигат докато нарушиш правата на някой друг❗
09:49 13.06.2026