Състоянието на детето, пострадало с тротинетка в София, остава тежко

Състоянието на 14-годишното момче, което пострада тежко с тротинетка, остава непроменено. Това съобщиха от „Пирогов“ в изявление до медиите.

Детето е с тежка черепно-мозъчна травма след инцидента с тротинетка в столичния квартал "Бояна".

При падането пострада и друго 14-годишно момче, което е със счупена ключица и множество охлузни наранявания. Нощта е преминала спокойно за него. Пациентът е настанен в Детска травма на „Пирогов“ без непосредствена опасност за живота.

Сигнал за инцидента бе подаден 13:51 часа. Веднага на място бяха изпратени две линейки.

Децата са се возили на една тротинетка. Паднали са след засилване по велоалеята в посока квартал "Бояна".