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Състоянието на детето, пострадало с тротинетка в София, остава тежко

Състоянието на детето, пострадало с тротинетка в София, остава тежко

13 Юни, 2026 09:38, обновена 13 Юни, 2026 08:41 885 10

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14-годишният е с черепно-мозъчна травма в "Пирогов"

Състоянието на детето, пострадало с тротинетка в София, остава тежко - 1
Снимка: БГНЕС
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Състоянието на 14-годишното момче, което пострада тежко с тротинетка, остава непроменено. Това съобщиха от „Пирогов“ в изявление до медиите.

Детето е с тежка черепно-мозъчна травма след инцидента с тротинетка в столичния квартал "Бояна".

При падането пострада и друго 14-годишно момче, което е със счупена ключица и множество охлузни наранявания. Нощта е преминала спокойно за него. Пациентът е настанен в Детска травма на „Пирогов“ без непосредствена опасност за живота.

Сигнал за инцидента бе подаден 13:51 часа. Веднага на място бяха изпратени две линейки.

Децата са се возили на една тротинетка. Паднали са след засилване по велоалеята в посока квартал "Бояна".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пенсионер от Варна

    15 1 Отговор
    играчка - плачка ! безотговорни родители ! безотговорни институции ! безотговорно общество !

    08:43 13.06.2026

  • 2 Пич

    16 1 Отговор
    Тези тротинетки ги забраниха почти в цяла Европа!!! Тука какво чакат...?! Някой "наш" вкарва тротинетки...??!

    08:45 13.06.2026

  • 3 Да Му Е !

    6 1 Отговор
    Честито !

    08:47 13.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Абе

    9 1 Отговор
    Само да не земат да отменат прайда.

    08:50 13.06.2026

  • 6 НЕ Е ВИНОВНО ДЕТЕТО

    13 0 Отговор
    Да му мислят родителите, които въпреки многото аргументи против притежаването на тези опасни играчки, са му купили тротинетка!!! И моите деца колко са ми искали закупуването на подобни глу пости никога не е било на тяхното и няма да бъде докато сами не почнат да си печелят парите!

    08:52 13.06.2026

  • 7 Жбръц

    9 0 Отговор
    Два казуса: Това е лична тротинетка.Което означава,че " купувача" е татко или мама.Абсолютна безотговорност,и криворазбрана родителска обич...Да има и нашето дете,да не се чувства различно,по така! Под наем: Може единствено и само с дебитна карта.Кеш там не върви..Кой е виновен - тати и мамита.Пълнят им пластиките,да имат самочувствие.Отделно грам контрол,как ги харчат.Е,сега им падна тавана на главата.Дано се оправят децата,, но главните виновници са родителите Затова му дай кеш,на ръка,сутринта.3-4 евро,да си купи някоя закуска в междучасията.А Ганъо( нагледал се на голивудски бози) му открива сметка с пластика.И вътре -100-150 евро.Резултат- реанимацията в Пирогов.

    08:53 13.06.2026

  • 8 Гост

    8 0 Отговор
    Родители кухи лейки самозабравили се сами се наказват супер двама глупендъра по малко вече ще знаят че не се правят така нещата. Научават нещата по трудния начин. Дано се оправят и поправят

    09:01 13.06.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    🚓🚓🚓
    ОрганЪТ да не си бара органА,
    ами да се захване с тези
    Моторни Превозни Средства ❗

    09:16 13.06.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Както електромобилът е МПС
    наравно с автомобилите с ДВГ-
    така с елктроМОТОРИТЕ си скутерите са наравно с моторите с ДВГ
    ( категории М, че дори и А)❗

    09:21 13.06.2026

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