Състоянието на детето, пострадало с тротинетка в София, остава тежко

Състоянието на 14-годишното момче, което пострада тежко с тротинетка, остава непроменено. Това съобщиха от „Пирогов“ в изявление до медиите.
Детето е с тежка черепно-мозъчна травма след инцидента с тротинетка в столичния квартал "Бояна".
При падането пострада и друго 14-годишно момче, което е със счупена ключица и множество охлузни наранявания. Нощта е преминала спокойно за него. Пациентът е настанен в Детска травма на „Пирогов“ без непосредствена опасност за живота.
Сигнал за инцидента бе подаден 13:51 часа. Веднага на място бяха изпратени две линейки.
Децата са се возили на една тротинетка. Паднали са след засилване по велоалеята в посока квартал "Бояна".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пенсионер от Варна
08:43 13.06.2026
2 Пич
08:45 13.06.2026
3 Да Му Е !
08:47 13.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Абе
08:50 13.06.2026
6 НЕ Е ВИНОВНО ДЕТЕТО
08:52 13.06.2026
7 Жбръц
08:53 13.06.2026
8 Гост
09:01 13.06.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ОрганЪТ да не си бара органА,
ами да се захване с тези
Моторни Превозни Средства ❗
09:16 13.06.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
наравно с автомобилите с ДВГ-
така с елктроМОТОРИТЕ си скутерите са наравно с моторите с ДВГ
( категории М, че дори и А)❗
09:21 13.06.2026