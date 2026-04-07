Одобрени са екологичните процедури по изграждането на ГКПП Струмяни – Берово

Висшият експертен екологичен съвет към Министерството на околната среда и водите одобри Екологичните процедури за изграждането на ГКПП Струмяни – Берово (Клепало). Решението дава „зелена светлина“ за реализиране на инвестиционното предложение за строителство на граничния пункт, свързаната с него инфраструктура и довеждащия път III-1008 от Струмяни до границата с възложители Областна администрация Благоевград и Агенция „Пътна инфраструктура“.

Одобрен е Вариант 1 за трасето, който предвижда по-кратко преминаване, по-малък обем строителни дейности и ограничено въздействие върху околната среда. Избраното решение е съобразено с изискванията за опазване на природата, включително с целите за защита на зона „Кресна – Илинденци“ от мрежата Натура 2000. В същото време то позволява реализацията на инфраструктурата при минимално засягане на природните ландшафти и биологичното разнообразие.

Новият двустранен граничен пункт, който ще бъде разположен на територията на общините Струмяни и Берово, е стратегически проект по Приоритет 2 „По-свързан трансграничен регион“ на управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Програма Интеррег VI-A ИПП България – Северна Македония. Общата стойност на проекта е 11 млн. евро, включително националното съфинансиране на двете държави.

Водещ партньор е Областна администрация Благоевград, определена за бенефициер с решение на Министерския съвет на Република България, а партньор от страна на Република Северна Македония е Управление „Митници“.

Реализирането на проекта изисква координирани действия между редица институции на национално и регионално ниво, свързани с организацията и функционирането на граничния контрол. Успешното приключване на екологичните процедури е важна стъпка към неговото изпълнение и към подобряване на свързаността в трансграничния регион.