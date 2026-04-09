Новини
България »
Запрянов: Априлското въстание бележи апогея на българския революционен дух

9 Април, 2026 12:58 798 39

  • атанас запрянов-
  • априлско въстание-
  • знамена

Изложбата „Кървавият пламък на българския Великден 1876“ акцентира върху оригиналните въстанически знамена

Снимка: МО
Светослава Ингилизова

„Априлското въстание бележи апогея на българския революционен дух и желанието ни за национална свобода“. Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов при откриването на изложбата „Кървавият пламък на българския Великден 1876“ в Националния военноисторически музей (НВИМ) днес, 9 април. Министър Запрянов подчерта, че през настоящата 2026 г. ще бъдат проведени редица мероприятия, посветени на 150-ата годишнина от избухването на Априлското въстание (1876 г.). По думите му подобни събития са важни и за българските военнослужещи: „Историята на нашия народ е тази, която трябва да вдъхновява военните, да опазваме свободата, независимостта и териториалната цялост на нашата Родина“, подчерта той.

Министър Запрянов благодари на екипа на музея затова, че са посветили събитие на тази славна годишнина, и посочи, че в националните чествания въоръжените сили ще участват със зари и тържествени мероприятия в почти всички населени места, в които е имало активна дейност по време на Априлското въстание.

Директорът на НВИМ доц. д-р Соня Пенкова подчерта в словото си, че Априлското въстание е сериозна крачка по пътя към българското освобождение. „Не случайно въстанието е наричано най-могъщата, най-мощна проява на българската национална революция“, посочи тя. Днес в НВИМ се съхранява най-голямата българска колекция от лични вещи на българските национални революционери от епохата, подчерта директорът и припомни, че това е ангажимент, който НВИМ е поел още със създаването си.

Изложбата „Кървавият пламък на българския Великден 1876“ акцентира върху оригиналните въстанически знамена. Сред тях са Карловското знаме – поръчано още от Васил Левски, под чиито дипли Панайот Волов обявява въстанието в Панагюрище, тъй като знамето на Райна Попгеоргиева още не е готово; три от 12 знамена, ушити по поръчка на Георги Бенковски за 4-ти революционен окръг; знамето на Горнооряховските въстаници, задържано от османските власти преди избухването на въстанието, но продължило пътя си към свободата с участието си в кръвопролитните боеве при Шипка и Шейново в Руско-турската война; знамето на четата на Димитър Беровски от Разловското въстание, съхранило паметта за борбите в Източна Македония; знамето на Сливенския революционен окръг, на комитета в с. Радилово и др. Представени са още лични оръжия на участници във въстанието, национални отличия по повод годишнини, международния отзвук от събитията през април 1876 г. и др.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Време е за ново Априлско въстание!

    22 2 Отговор
    Да изметем мафията!

    13:06 09.04.2026

  • 2 Чао

    19 5 Отговор
    Жалко че тези хора са си дали живота за такава злобна нация

    Коментиран от #15, #31

    13:09 09.04.2026

  • 3 Горски

    11 7 Отговор
    Априлското въстание е вдъхновено и проведено от враждебни на България и днес сатанински сили. Ако не се е намесила Русия, народът е щял да бъде изтребен като арменския. Левски е предаден за да не спре Априлското Въстание, следва Батак, българите са клани както и добитък не е. Следва плюене по Освободителите на България, Опълченци, Руска Имперска Армия, след Освобождението Майката на Васил Левски умира в нищета, Българската Държава отказва Пенсия на Майката на Васил Левски.

    Коментиран от #4, #7, #10

    13:11 09.04.2026

  • 4 Абе

    2 12 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    Къ па те не е срам да ги пишеш тиа глу пости.

    13:22 09.04.2026

  • 5 Възмутен

    17 5 Отговор
    Ти си срам за героите от априлското въстание . Те умряха , но не предадоха България ,за разлика от теб.

    13:29 09.04.2026

  • 6 ГЛУПОСТИ!

    4 7 Отговор
    Върхът на българския революционен дух е СЪЕДИНЕНИЕТО, когато народът ни се опълчва не само на Турция, но и на Русия, а и на цяла Европа и постига УСПЕХ!!! ГУсин Запрянов просто се е изказл неподготвен!!!

    13:38 09.04.2026

  • 7 явер

    6 9 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    По думи на Захари Стоянов, всеки с такава жар се е захванал за възстанието, нямало мало голямо. Това е революция създадена и организирана от нас българите. В другите революционни райони е имало също голям отпор, защото в Дряновският манастир има храм за убитите през възстанието, ама никой не го е написал. Бенковси казва да чуе цяла Европа за този народ, той е знаел, че няма да победим и е умрял за България. Свиква се Цариградската конференция и България щяла да е свободна, разделена на две по предложение на Англия, но руснаците бързат да завземат нова територия и да паднат ограниченията наложени от Кримската война, Англия получава Кипър без война, Астроунгария Босна и Херцеговина,така всички са доволни само не българите. Принципа разделяй и владей се ползва и тогава. Руснаците, ако не са се намесили тука, щяхме да сме по-голяма по територия държава.

    Коментиран от #32, #38

    13:40 09.04.2026

  • 8 хмммм

    12 3 Отговор
    За какъв революционен дух говори този дърт продажник? Защо още не е уволнен след като нагло иска помощ от слаба Гърция?

    13:41 09.04.2026

  • 9 пешо

    13 3 Отговор
    предател , продажник нямаш право да говориш за хората загинали за свободата

    13:42 09.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 сноу

    7 2 Отговор
    Ти за апогея не се тревожи ами се погледни в огледалото, и се виж какъв дърт палячо и слагачо в апогея си...

    13:42 09.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 чикчирик

    7 3 Отговор
    Дали щяхме да го честваме без 3 март или като кюрдите Йоджалан ?!

    13:45 09.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мнение

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Чао":

    Не е проблемът чак толкова в злобността на нацията!
    И в Германия да дават пари на зеленски и да обясняват, че няма средства за децата с онкологични заболявания, УВЕРЯВАМ ТЕ, ЧЕ ТАМ ЩЕ СТАНАТ МНОГО ПО-ЗЛОБНИ (ДА НЕ КАЖА ТЪРСЕЩИ МЪСТ)!!!

    ПРОБЛЕМЪТ Е В РАЗЕДИНЕНАТА НАЦИЯ!
    ОГРОМНА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРИТЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ГЪРЦИЯ ПОВЕЧЕ ОТКОЛКОТО ОТ СТРАНАТА СИ!
    ФАЩ НИ ОКУПИРА ГРАЖДАНСКОТО ЛЕТИЩЕ (ПРЕЦЕДЕНТ МОЖЕ БИ В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ), А НАРОДЕЦЪТ БЪЛГАРСКИ СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ "ЕРГЕНЪТ" И ПОЧИВКИТЕ В ГЪРЦИЯ???

    НАРОДЕ ИЗЛИЗАЙ МАСОВО ДА ГЛАСУВАШ ПРОТИВ ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ, ИНАК СКОРО МОЖЕ И ДА НЯМАШ СОБСТВЕНА ДЪРЖАВА!!!

    Коментиран от #18, #26

    13:50 09.04.2026

  • 16 Читател на Факти

    1 3 Отговор
    Априлското въстание не е ли акт на Майдан на нацистки жълтопаветни бандеровци подбудени от Соросоидни иноагенти срещу законната власт?

    13:52 09.04.2026

  • 17 Гост на събитието

    4 1 Отговор
    Лидера на ДПС - Д. Пеьовски при откриването държа реч в която наблегне на приятелските отношения на страните ни и изпрати поздравителна телеграма до президента на съседната ни държава

    13:54 09.04.2026

  • 18 Трай бре

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мнение":

    Тъ по пи тек.

    Коментиран от #22

    13:58 09.04.2026

  • 19 Безсрамник!!!☹️

    4 3 Отговор
    Един педофилски министър да говори за Априлското въстание!

    14:02 09.04.2026

  • 20 Дрогаре и дрогарки !

    4 3 Отговор
    Каквито ти са въстанията, такава ти е и историята и държавата . Добре че са турските братушки от НАТО да ни бранят Свободата. Е, и американските - разбира се. А то, феновете на Априлците, отдавна да са спретнали още едно “Деветосептемврийско асвабадително въстание.

    Коментиран от #33

    14:07 09.04.2026

  • 21 русоляв

    5 1 Отговор
    Как сте тутманици , нарязаха ли ви армията , подариха ли ви оръжията на друга държава , чуствате ли се зашитени от отбраната на колективния запад ?

    14:11 09.04.2026

  • 22 Мнение

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Трай бре":

    Ама като излезеш в някой списък от ферма към съответното нпо, да не вземеш да м.чиш на умряло?!
    Това което вършите (вие продалата се био маса), остава публично и се документира!
    Един ден сметката ще ви почука на вратата!
    Да няма изненадани тогава?!

    14:12 09.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Болен мозък

    3 1 Отговор
    Знае ли някой ТОЧНАТА ДАТА на която АСПАРУХОВА БЪЛГАРИЯ е призната за държава.....това трябва да е НАЦИОНАЛНИЯТ ПРАЗНИК на България.

    Коментиран от #30

    14:15 09.04.2026

  • 26 АГАТ а Кристи

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Мнение":

    Това "Мнение" го запази единственно за себе си! Когато възродите първичните пъртиини организации, тогава пред "другарите" си се възмущавай от СССР, за това, че въпреки силното ни искане в лицето на ръководството на БКП и Народното събрание те не се съгласиха да бъдем преименовани на 16-та республика Заддунайская...
    "Комунист, това звучи гордо".
    Гордей се "другарю" !

    Коментиран от #34

    14:18 09.04.2026

  • 27 Стига плещене на глупости

    2 0 Отговор
    1. Левски е искал въстанието да се проведе през зимата, защото Османската армия неможе да ползува оръдията в снега. Така въстанието ще обхване по-голяма част от Българско.Както се видя прибързанто въстание през пролетта донесе много жертви. Не месете Русия в предателството на Левски, то е плод на вътрешни сили: несъгласуваното ограбване на пощата при Арабаконак, Издаюнечеството на заловените, че същетвува подгтовка за въоръжено вътание и посочването на Васил Левски , като основен ръководител на подготовкото ме. Османскта власт започво търсенето му и намира снимката му, подхвърлена от Сърбите.
    Виновник за недаването но пенсии на участниците революционери е Стамболов, който е ненавиждал Левски и останалите Букурещки революционен комитет.
    Имената на предателите ги има в архивите на наследника на Османлиите - Турция.Един от трите вагона архиви изпратени до София е изгорен ,защото начело на България са били част от предателите. Предполагам, че все още има нещо останало от архивите в Турция

    14:19 09.04.2026

  • 28 АГАТ а Кристи

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Горски":

    Казвайки му "комунист" - изпълваш целия спектър на отрицанието и гну@отията !
    А пък ако е и "Горски".... - по две !!!

    14:25 09.04.2026

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    САМО ДЕТО АПРИЛСКИТЕ БУНТОВНИЦИ
    ЩЯХА ДА МУ СКЪСАТ ФЕСА
    НА НАТОФИЛА КИРИЯК ЗАПРЯНОВ:)

    14:26 09.04.2026

  • 30 Болен мозък

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Болен мозък":

    09. АВГУСТ 681г...това е датата в която Византия и Вселенския Събор признават България за държава...по важна от тая дата няма.

    14:26 09.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 глупости

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "явер":

    на търкалета, дрън-дрън...

    14:30 09.04.2026

  • 33 Шкумбата

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Дрогаре и дрогарки !":

    Доста си пр0$т, признавам.

    14:30 09.04.2026

  • 34 Мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "АГАТ а Кристи":

    Тези инфантилни ппдб-ейски опорки, си ги запази за родата си (където общото ви ай кю е равно на стайна температура)!!!

    Кой управлява България в момента???
    Не са ли родата и слугите на комунистите???
    Напр. от къде Васил Терзиев има толкова пари ,че да спонсорира п.дофилски секти???

    Когато опорките ви водят до първопричина, тия дето ви споснсорират, тогава е редно да се самонакажете!
    Щото такива като вас сте проблемът на България!!!

    Коментиран от #37

    14:33 09.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 някой си

    1 1 Отговор
    Слава на героите, отдали живота си за свободата на България. Добре, че не могат да видят, в какво се е превърнала родината, за която умряха.

    14:41 09.04.2026

  • 37 Питане

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Мнение":

    А бе, червен,
    На коя фабрика беше партиен секретар ?

    Коментиран от #39

    14:41 09.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Питане":

    Не съди за другите по себе си, комуняго нежен!

    18:53 09.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове