БДЖ осигурява над 13 400 допълнителни места за Великден

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предприема допълнителни мерки във връзка с предстоящите великденски празници и очакваното значително увеличение на пътникопотока, с цел осигуряване на по-спокойно, предвидимо и комфортно пътуване. За целта през периода от 8 до 14 април ще бъдат осигурени над 13 400 допълнителни седящи места в съставите на влаковете по основните направления в страната.
БДЖ препоръчва на своите клиенти да закупят билетите си за пътуване възможно най-рано, да не разчитат на закупуването им в последния момент на гишетата в гарата на заминаване и да планират предварително своето прибиране, тъй като продажбата на билети ще бъде преустановявана при запълване на максималния капацитет на всяка от влаковите композиции. При закупуване на билет за отиване и връщане пътуващите могат да ползват намаление от редовната цена от 10% до 20% в зависимост от различните търговски оферти на дружеството.
За клиентите, които предпочитат да закупят билети за своето пътуване от билетните каси, вече е в ход предварителна продажба за всички влакове, пътуващи през празничния период. Клиентите на БДЖ могат да закупуват билети и посредством онлайн системата за продажба на железопътни билети, която е достъпна на официалната интернет страница на БДЖ – www.bdz.bg, както и на електронен адрес https://bileti.bdz.bg/. С оглед повишаване на комфорта при пътуване, при бързите влакове се препоръчва закупуването на запазено място.
Националният железопътен превозвач напомня, че за нормалното протичане на пътуването е необходимо пътниците да предвидят достатъчно време преди началния час на тръгване за придвижване до перона, качване във влака и заемане на място. Във влаковете не се допуска превоз на багаж с размери и тегло над установените норми, както и на забранени предмети и течности.
Подробна информация за разписанието на влаковете може да бъде предоставена от служителите на гишетата „Информация” и билетните каси във всички железопътни бюра и гари в страната, на националния информационен телефон 02/931 11 11 или от електронния пътеводител на официалната интернет страница на дружеството: www.bdz.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да питам само
15:42 07.04.2026
2 БялаКраставица
15:45 07.04.2026
3 файчо
15:48 07.04.2026
4 ммм ного яко
15:49 07.04.2026
5 Ани Пенева
15:51 07.04.2026
6 Тръгвайте
15:58 07.04.2026
7 Статистик
16:00 07.04.2026
8 завод
16:00 07.04.2026
9 Сатана Z
16:38 07.04.2026
10 всички сте помияри в бдж
и пишете че нямало места , за трепанее сте
16:39 07.04.2026
11 Ужас!!!!!☹️☹️☹️
Знам го от опит, едвам оживях преди две години!
16:41 07.04.2026
12 ще го търсите вие тошо
ама бавно вървял влака? на кой му пука? като се наспя и съм на морето със колата!
вие сега това не можете да го проумеете нали сте поколението на урсула
също имаше и вагон ресторант, там хапнеш, пийнеш биричка после дремнеш и хоп влака вече е на морето , не като сега да се звериш по магистралата със 200 гладен и изнервен веган
16:43 07.04.2026
13 ще го търсите вие тошо
ама едно време нямаше ограничение на капацитета на влака
купуваш си билет и се качваш!!!!!!
влака софия-бургас беше със над 15 вагона като първия е пощенския и нямаше еконт да те дере по 7 евро доставка а беше символична цена
тъпаци урсуляшки, добър ден европа хак да ви е в клуба на богатите
със 100лв+ карта за почивка изкарвахме на морето 14 дена лежане
храната ти платена по 3 пъти те хранят на ден!
бирата ти не е платена ама беше към 70ст биричката на плажа!
16:45 07.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ренета
ЖИВОТ! Там е пътуване към ада!
17:16 07.04.2026