БДЖ осигурява над 13 400 допълнителни места за Великден

7 Април, 2026 15:41 616 17

Продажбата на билети ще спира при запълване на капацитета

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предприема допълнителни мерки във връзка с предстоящите великденски празници и очакваното значително увеличение на пътникопотока, с цел осигуряване на по-спокойно, предвидимо и комфортно пътуване. За целта през периода от 8 до 14 април ще бъдат осигурени над 13 400 допълнителни седящи места в съставите на влаковете по основните направления в страната.

БДЖ препоръчва на своите клиенти да закупят билетите си за пътуване възможно най-рано, да не разчитат на закупуването им в последния момент на гишетата в гарата на заминаване и да планират предварително своето прибиране, тъй като продажбата на билети ще бъде преустановявана при запълване на максималния капацитет на всяка от влаковите композиции. При закупуване на билет за отиване и връщане пътуващите могат да ползват намаление от редовната цена от 10% до 20% в зависимост от различните търговски оферти на дружеството.

За клиентите, които предпочитат да закупят билети за своето пътуване от билетните каси, вече е в ход предварителна продажба за всички влакове, пътуващи през празничния период. Клиентите на БДЖ могат да закупуват билети и посредством онлайн системата за продажба на железопътни билети, която е достъпна на официалната интернет страница на БДЖ – www.bdz.bg, както и на електронен адрес https://bileti.bdz.bg/. С оглед повишаване на комфорта при пътуване, при бързите влакове се препоръчва закупуването на запазено място.

Националният железопътен превозвач напомня, че за нормалното протичане на пътуването е необходимо пътниците да предвидят достатъчно време преди началния час на тръгване за придвижване до перона, качване във влака и заемане на място. Във влаковете не се допуска превоз на багаж с размери и тегло над установените норми, както и на забранени предмети и течности.

Подробна информация за разписанието на влаковете може да бъде предоставена от служителите на гишетата „Информация” и билетните каси във всички железопътни бюра и гари в страната, на националния информационен телефон 02/931 11 11 или от електронния пътеводител на официалната интернет страница на дружеството: www.bdz.bg.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да питам само

    6 0 Отговор
    БШЖ (българската шиши железница) активи за колко милиарда прилапа?

    15:42 07.04.2026

  • 2 БялаКраставица

    7 0 Отговор
    Правостоящи ли са местата? Лятото имат два спални вагона, които са заети един месец по-рано. толкова са слаби началниците в бдж, че е страшно.

    15:45 07.04.2026

  • 3 файчо

    2 0 Отговор
    По времето на социализма билети се продаваха винаги. Влаковете бяха пълни с пътници и пътнички.Можеше да пътуваш прав и в барчетата. Но това се отнася за втора класа вагони. В купетата от първа класа прав се пътуваше само в коридора.

    15:48 07.04.2026

  • 4 ммм ного яко

    3 0 Отговор
    Това вероятно означава, че ще видим господин Радев едновременно на 13 хиляди и 400 места в БГ, имагинерно да ни агитира с екран на зелен фон

    15:49 07.04.2026

  • 5 Ани Пенева

    1 0 Отговор
    БеДеЖе-то вече не е онова,което беше. Има малко влакове. Гарите в по-голямата част от времето са празни. А и хората в България са наполовина вече.

    15:51 07.04.2026

  • 6 Тръгвайте

    1 0 Отговор
    с БДЖ....и дано стигнете...!!!

    15:58 07.04.2026

  • 7 Статистик

    0 2 Отговор
    Бензинът не е чак толкова скъп, че да се прежаля с влак.

    16:00 07.04.2026

  • 8 завод

    1 0 Отговор
    Гледайте да не изскочите някъде от релсите или да не ви се стоварят камъни или дървеса!

    16:00 07.04.2026

  • 9 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Интересно,от кога във влаковете се пътува с билети за да бъдат закупени предварително?

    16:38 07.04.2026

  • 10 всички сте помияри в бдж

    2 0 Отговор
    по времето на комунизъма БДЖ беше без капацитет , винаги можеше да закачи още един пътнически вагон за композицията и винаги имаше и вагон ресторант сега разкарвате композиций със два вагона безсрамници

    и пишете че нямало места , за трепанее сте

    16:39 07.04.2026

  • 11 Ужас!!!!!☹️☹️☹️

    0 0 Отговор
    Най ужасният начин за придвижване! Малцина ще оцелеят в душегубките на БДЖ, а след това ще бъдат изгорени във вагоните крематориуми! За сметка на това мъченията са бавни и продължителни. Това е недостатъчно на садистите от БДЖ и и те увеличават удоволствието си със закъснения!
    Знам го от опит, едвам оживях преди две години!

    16:41 07.04.2026

  • 12 ще го търсите вие тошо

    2 0 Отговор
    при бай тошо можеше да си качиш колата на влака и да полегнеш във спалния вагон и така се пътуваше от софия до бургас

    ама бавно вървял влака? на кой му пука? като се наспя и съм на морето със колата!

    вие сега това не можете да го проумеете нали сте поколението на урсула


    също имаше и вагон ресторант, там хапнеш, пийнеш биричка после дремнеш и хоп влака вече е на морето , не като сега да се звериш по магистралата със 200 гладен и изнервен веган

    16:43 07.04.2026

  • 13 ще го търсите вие тошо

    2 0 Отговор
    ама бавно вървял влака едно време

    ама едно време нямаше ограничение на капацитета на влака

    купуваш си билет и се качваш!!!!!!

    влака софия-бургас беше със над 15 вагона като първия е пощенския и нямаше еконт да те дере по 7 евро доставка а беше символична цена

    тъпаци урсуляшки, добър ден европа хак да ви е в клуба на богатите

    със 100лв+ карта за почивка изкарвахме на морето 14 дена лежане

    храната ти платена по 3 пъти те хранят на ден!

    бирата ти не е платена ама беше към 70ст биричката на плажа!

    16:45 07.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ренета

    0 0 Отговор
    Електрички, мотриси и вагони претъпкани до горе с двама трима пътници на БДЖ! НАЙ-ВАЖНОТО, НАПРАВЕТЕ СИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАСТРСХОВКА
    ЖИВОТ! Там е пътуване към ада!

    17:16 07.04.2026

