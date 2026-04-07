Ивайло Мирчев: Какво всъщност казва Радев при Карбовски?

Какво всъщност казва Радев при Карбовски?

Че България трябва да се върне към енергийна зависимост от Русия. Към същата Русия, която превърна газа в геополитическо оръжие и отприщи война в Европа.

Това не е реализъм, а подмяна на фактите.

За това предупреди във "Фейсбук" съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Европа не се отказа от руската енергия по идеологически причини, както той внушава. Отказа се, защото тази зависимост се превърна в тежка икономическа, политическа и стратегическа уязвимост.

Призивът за рестарт на отношенията с Русия и за премахване на санкциите, без да се търси отговорност, не намалява риска. Напротив. Дава сигнал, че подобно поведение може да бъде повторено без последици.

Затова дебатът, за който призоваваме, е толкова нужен. Затова и толкова упорито се бяга от него. За да слушаме вместо аргументи опорки срещу общия европейски отговор на руската агресия и срещу необходимостта Европа да бъде по-силна, по-самостоятелна и по-малко зависима.

Ние сме за силна България в силна Европа. Не за зависима от Русия България в отслабена Европа. В такава "визия" няма бъдеще.