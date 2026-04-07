Ивайло Мирчев: Какво всъщност казва Радев при Карбовски?
  Тема: Избори

Ивайло Мирчев: Какво всъщност казва Радев при Карбовски?

7 Април, 2026 16:38 2 670 135

  • ивайло мирчев-
  • румен радев-
  • русия-
  • кампания-
  • избори-
  • парламент-
  • отношения

Това не е реализъм, а подмяна на фактите

Ивайло Мирчев: Какво всъщност казва Радев при Карбовски? - 1
Ивайло Мирчев политик

Какво всъщност казва Радев при Карбовски?

Че България трябва да се върне към енергийна зависимост от Русия. Към същата Русия, която превърна газа в геополитическо оръжие и отприщи война в Европа.

Това не е реализъм, а подмяна на фактите.

За това предупреди във "Фейсбук" съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Европа не се отказа от руската енергия по идеологически причини, както той внушава. Отказа се, защото тази зависимост се превърна в тежка икономическа, политическа и стратегическа уязвимост.

Призивът за рестарт на отношенията с Русия и за премахване на санкциите, без да се търси отговорност, не намалява риска. Напротив. Дава сигнал, че подобно поведение може да бъде повторено без последици.

Затова дебатът, за който призоваваме, е толкова нужен. Затова и толкова упорито се бяга от него. За да слушаме вместо аргументи опорки срещу общия европейски отговор на руската агресия и срещу необходимостта Европа да бъде по-силна, по-самостоятелна и по-малко зависима.

Ние сме за силна България в силна Европа. Не за зависима от Русия България в отслабена Европа. В такава "визия" няма бъдеще.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каза

    85 21 Отговор
    Вадете за зелю пари от вашите заплати, не от общите

    16:40 07.04.2026

  • 2 Капитан Крийч

    95 25 Отговор
    Марш украински шпионин. Марш мръсен народоотстъпник.

    16:40 07.04.2026

  • 3 Ама защо давате дума

    91 22 Отговор
    на това гнусно и лъжливо нещо от партията на мафията и олигархията ПП и ДБ? Още повече този боклук ще коментира Радев!

    16:41 07.04.2026

  • 4 пешо

    80 17 Отговор
    педофили боклуци

    16:41 07.04.2026

  • 5 Истината

    77 15 Отговор
    Мирчев ти каква си мъст ия ...

    16:41 07.04.2026

  • 6 Анонимен

    57 21 Отговор
    С вас сме господин президент

    Коментиран от #108

    16:42 07.04.2026

  • 7 Ами..

    64 16 Отговор
    Когато чета че Русия "превърнала енергията в оръжие" неволно се сещам за действията на Тръмп по света....

    Подобна риторика като на този човечец на снимката е ДЕМОДЕ. Но той сигурно ще го разбете след 10 години горкия

    16:43 07.04.2026

  • 8 На този

    61 15 Отговор
    Трябва трябва да му дадът жълта книжка а не да го бутат за депутат аман от психари

    16:45 07.04.2026

  • 9 Тити

    26 56 Отговор
    Радев е същият боклук като Орбан.

    Коментиран от #13

    16:45 07.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Вижте го бе! Вижте му мутрата!🤪

    56 15 Отговор
    С новата си визия този примитив е заприличал на м-р Бийн! Цялата педофилска секта са криви муцуни, природата предупреждава- стойте далеч и пазете децата!🤥🤥🤥

    16:46 07.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ганчо каза

    33 16 Отговор

    До коментар #9 от "Тити":

    Дано да е същия като Орбан поне малко.

    16:46 07.04.2026

  • 14 Тошо

    45 11 Отговор
    Щом реват ДеБилите, значи всичко е наред!

    16:47 07.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Българин 🇧🇬

    29 15 Отговор
    Да сме роби на турците - това искат англосаксонците и брюкселски Урсули и Как - вече сме зависими от Турция за Руски газ , зависими сме от Турция за ток от Руски Аец-и в Турция .

    16:48 07.04.2026

  • 17 Ах на мама

    33 11 Отговор
    Комунистическото синче какъв. Русофоб са извъди,добре са нагоди на краварските господари.да ми жив и здрав,цял живот дупедат ама то за друго и не става много е н ЕТ би ен

    16:48 07.04.2026

  • 18 хахх

    32 5 Отговор
    Каза че сте цървули

    16:48 07.04.2026

  • 19 Казва

    34 11 Отговор
    Казва че сте джендърски лекета продали българския народ.

    16:49 07.04.2026

  • 20 Василеску

    30 13 Отговор
    Последен сезон за Ивайло Кирчев. Но не 4 години. Защото тази година ще има още едни избори, докато ПП и ДБ ще сеявят отделно и ще паднат под 4% - зад борда.

    Коментиран от #47

    16:51 07.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хохо Бохо

    19 9 Отговор
    Редника печкат от толбухинското летище коментира 5 звезден НАТО генерал завършил Стратегически колеж.....Ням такива клоуни като умнокрасивите амеби

    16:53 07.04.2026

  • 24 Фори

    20 15 Отговор
    На нас дори Путин ни врътна крана без предупреждение. Каква търговия , като може да ти спре газа или да ти вдигне цената?

    Коментиран от #46

    16:53 07.04.2026

  • 25 бесен

    39 16 Отговор
    Абе неадекватник, на хората изобщо не им пука за твоите Украйни, Русии и други евроатлантически простотии. Искат нормален живот с нормални цени. Всичко вече е двойно, а не като продължавате да лъжете, че няма инфлация. Няма всички да умират от мизерия, защото така сте решили и искате да водите война с Русия докрай. Русия си има нефт и газ и те не са никакво оръжие - просто са си нейни природни богатства. Ще си ги продава както иска и на който иска. А ти какво си мислиши - че ти ще нареждаш на Русия какво да прави с ботгатствата си и армията си. Дано по-скоро дойде деня българският народ да ви види на подсъдимата скамейка за национално предателство. Ако ги нямаше ПП/ДБ, България отдавна щеше да е на светлинни години по-развитие. Само дърпате назад и ни правите слуги на всевъзможни чужди отрепки.

    Коментиран от #29

    16:53 07.04.2026

  • 26 Ура,,Ура

    24 11 Отговор
    Вие срещу прасетата ли ще воювате, или ще се заяждате с какви ли не теми с Радев? Много хора не ви прощават, че седяхте на една маса с мафията. Вместо да се снишите вие се държите наопътки по много теми най вече с опозиционно настроените партии.

    16:53 07.04.2026

  • 27 Дано ПП-ДБ да спечелят изборите

    8 20 Отговор
    Нека да вкарат България във войната, да ви засилят за Украйна с вашите деца и най-после да ви дойде акъла в главата.

    Коментиран от #31

    16:57 07.04.2026

  • 28 Факт

    14 6 Отговор
    Десет дни преди края на предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори на 19 април коалицията "Прогресивна България" е привлякла рекордните 597 950,11 евро под формата на дарения за вота, показва справка на в регистъра на Сметната палата.

    Коментиран от #49

    16:58 07.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Горски

    16 9 Отговор
    Може да си сигурен, че веднага след Великден Грозев ще си изпълни мисията, за която го сложиха, а медиите, които са изцяло под техен контрол, ще раздухат нещата до такава степен, че папагалското им русофобско каканижене досега ще ни се види детска игра. Гледай Румъния и Унгария и се сещай за България. Нещата ги правят по един и също калъп. Ще им се получи дюшеш, целта е хората да не излязат да гласуват и Радев да остане с 90 депутата. Служебният и много удобен на Началниците Гюро продължава да управлява, което означава на практика, че Петрохан е на власт. Единственият български държавник, който постави киевското джудже на мястото му, докато всички други се скъсваха да му се мазнят. И то в момент, когато това носеше само негативи заради идиотската русофобска пропаганда и наративи. Обаче българинът е напът да попадне в капана на самоизпълняващото се пророчество, като не гласува и Радев влезе само с 85-90 депутата. Тогава ще е с вързани ръце и или прави коалиция, или продължаваме с Гюро и Надка до ноември.

    17:00 07.04.2026

  • 31 Уточнение

    9 11 Отговор

    До коментар #27 от "Дано ПП-ДБ да спечелят изборите":

    Така говори Митрофанова

    Коментиран от #32

    17:01 07.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Дориана

    22 8 Отговор
    А, Вие какво казвате на българския народ? Трябва да бъдем зависими от Америка и да изпълняваме прищевките ня Тръмп. Че, трябва да бъдем зависими от Турция, който получава газ от Русия и го продава на България на завишени в пъти цени? Вие сте провал.

    17:03 07.04.2026

  • 34 Жечко

    14 5 Отговор
    А да мрем ли,бе пръдльо ньеден?

    17:06 07.04.2026

  • 35 Абе

    15 5 Отговор
    И-и-т смирчев Христо Иванов излезе по достоен след като изопачихте конституцията,а вие сте крадливи о-р-пки

    17:06 07.04.2026

  • 36 Аз съм от ссср

    20 6 Отговор
    Силна България в силна Европа но се оказа че Европа е слаба,НАТО приключва а газ,петрол и ресурси няма в Европа а какво означава това,мизерия и бедност а на Мирчев и всички от ПП-ДБ им е добре дават им пари от "Америка за България "а народа мизерува.

    17:06 07.04.2026

  • 37 Инж1

    11 10 Отговор
    Продължават да се насаждат митовете за "евтините" руски суровини. Това е измислица.
    Евтиното излиза винаги скъпо!!!

    17:07 07.04.2026

  • 38 няма нужда

    18 5 Отговор
    Мирчев да ми обяснява какво е казал Радев. Аз слушах Радев и намирам, че говори изключително разумно, по начин, който от години никой политик не го е правил. Ситуацията в света е такава, че всяка държава гледа само собствените си интереси и нито един съюз няма да ни спаси при необходимост. Затова е важно да имаме пробългарски политици и да се отървем решително от Мирчевци, Василевци, Петковци и пр. платени соросоидни лакеи. Трябва да дадем шанс на Радев да направи това, което заявява, че иска да направи. Ако не го направи, ще го сваляме и да идва следващия. На Мирчевци времето им отмина безвъзвратно, каквото награбили, награбили, да си ходят на островите и да не ни занимават със себе си. Не ни интересува нито какво САЩ,нито ЕС, нито НАТО. Тук е БЪЛГАРИЯ!

    17:09 07.04.2026

  • 39 Ти си

    11 1 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    циганин, а не българин. Факт.

    17:10 07.04.2026

  • 40 Чувате ли,

    15 7 Отговор
    виждате ли кои са западните меке рета изопачаващи и унищожаващи всичко до което се докопат! Да,това са неофашистите в България наричащи се"евроатлантици"! Изпълняващи безропотно заповедите на урсулите,мразещи Русия,наведени на запад и непонасящи"простите"Българи! Гласувайте по съвест,но гласувайте против плъзналия отново октоподна нацизма!!!

    17:13 07.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Преди

    13 4 Отговор
    ...да спрем руския газ и после и нефт...ЕС беше мечта за много народи, а в Бг цените бяха поносими а сега са вече за четири год двойни, а заплатите с вдигнаха с 30% или 70% сме вътрешно и пак ни баламосват. Агнешко от 17лв на 15€, сирене от 15лв на 15€, една пострижка от 10лв на 10€, апартамент от 100 хил лв на 100 хил €....дано някой ден си платите за това

    17:15 07.04.2026

  • 43 Няма значение

    11 3 Отговор
    какво казва лошото е, че ще върне държавата в годините тиквени, заедно с туту и ел сланиньо, с любезното съдействие на зафирките

    17:19 07.04.2026

  • 44 Фуражките затриха армията

    4 8 Отговор
    Сега ще затриват и държавата, копринките атакуват!

    Коментиран от #133

    17:20 07.04.2026

  • 45 Мишел

    15 3 Отговор
    България трябва да се върне към закупуване на най достъпните, най евтините суровини и енергийни ресурси. За България това са руските. Ако Мирчев знае други, да каже.

    17:21 07.04.2026

  • 46 Глупости

    12 2 Отговор

    До коментар #24 от "Фори":

    дрънкаш,а тези които ти слагат плюсове са по зле и от теб! Та нали точно ппдб прекратиха предсрочно договора за газ от Русия! Нещо много ви е плитка паметта! ппдб за месеците в управлението на Държавата и нанесоха толкова щети,колкоББ за 12 години не можа да нанесе! Толкоз,кой разбрал,разбрал,за останалите-няма смисъл!

    Коментиран от #58

    17:22 07.04.2026

  • 47 Саша Грей

    3 11 Отговор

    До коментар #20 от "Василеску":

    София гласува за ППДБ, помисли отново как падат под 4%. Жокер - 2 милиона жители, една трета от българите. Друг е въпросът колко излизат да гласуват.

    Коментиран от #134

    17:24 07.04.2026

  • 48 Антимафия

    9 2 Отговор
    Стига сте се занимавали с потенциални партньори в разграждането на мафиотската държава. Други са ви враговете. Първо оправете България, заедно, защото сте си взаимно необходими, а след това мислете за външна политика.

    17:26 07.04.2026

  • 49 Хм Хм

    4 8 Отговор

    До коментар #28 от "Факт":

    Само да припомня факта, че офисът на Радев в президентския апартамент в х-л "Анел" е 700€ на ден.

    17:28 07.04.2026

  • 50 Дедовия

    10 2 Отговор
    И се чудя как едно комунистическо недоносче плюе по ръката която ги хранеше и правеше "активни борци" срещу тези на които им лижат сега задните части. Този има ли право да дава мнение, като оня де....ил наречен министър председател подписващ 10 годишен договор с укрите. Е как да не подготвиш Белене за тези!!.

    17:29 07.04.2026

  • 51 анонимен

    3 12 Отговор
    Радев иска да направи евроскептичен завой идеологическа хватка на Русия. Основното му мото е да продава страхове. Когато има криза той казва следвайте ме (както Орбан) без да говори, но за къде. Към Русия където е диктатурата, болката. Той се помъчи и да открадне протеста.

    17:29 07.04.2026

  • 52 анонимен

    2 16 Отговор
    България ще се оправи когато тримата представители с групировки: Борисов(ГЕРБ) ; Пеевски(НН); Радев(ПБ който с Митрофанова и мутри ТИМ ) , заедно тримцата останете извън парламента. Те тогава България ще има европейски път на развитие без мафиотско завземане държавните институции, кражби и без зависимости от Москва която чрез Радев иска да ни завземе, погълне. Без външно и вътрешно поробване.

    17:30 07.04.2026

  • 53 Дошел от добричкото село с 2 пръста чело

    15 3 Отговор
    Тате вече не е комунист!

    17:33 07.04.2026

  • 54 анонимен

    3 14 Отговор
    КОЙ стои зад радев -ТИМ те са описвани като „групировка на организираната престъпност“ в дипломатически доклад от 2005 г. (Софиа – ЦРУ), с обвинения за изнудване, рекет, бизнеса с проституткит, трафик на наркотици и кражби на коли. Въпреки това, групировката упорито отрича тези обвинения и твърди, че работи като „отбор“ с етични принципи. Спряганият за идеолог и покровител на ТИМ шеф на Прокуратурата на въоръжените сили Варна полк. Николай Колев

    17:34 07.04.2026

  • 55 анонимен

    5 10 Отговор
    Това на Радев не е партия а е групировка (митрофанова и мутрите ТИМ) както ВИС- Васил Илиев и брат му Георги Илиев, СИК-Младен Михалев-Маджо(където бе и Боко), ОЛИМП-Борисов(преди царя), ГЕРБ-Борисов, НН-Пеевски. При тях има еднолична власт, смяна на вожда няма или ако някой от тях изчезне. Чрез тях мафията навлезе в държавата.И сега чрез Радев ТИМ ще завземе държавните институции Това е и ТАКТИКАТА на МОСКВА ДА НАВЛЕЗЕ ВЪВ ВЛАСТА ЕДНОЛИЧНО И ЗАВЗЕМА ДЪРЖАВАТА.

    17:36 07.04.2026

  • 56 Дани

    7 0 Отговор
    За първи път не е споменал Певски и ББ.

    17:37 07.04.2026

  • 57 истината

    3 8 Отговор
    ЦЯЛАТА ИСТИНА за за връзките на Радев с Кремъл - от признанията на Решетников до шпионите в Лондон " четете в ПИК от 12.12.2024

    17:38 07.04.2026

  • 58 Саша Грей

    4 9 Отговор

    До коментар #46 от "Глупости":

    "Та нали точно ппдб прекратиха предсрочно договора за газ от Русия!"

    Абе, човек, в кое измерение живееш? Русия спря доставките на газ, защото искаше плащане в рубли, при положение, че договорът е в ДОЛАРИ! Това беше трето поред едностранно спиране на газ за България, която до този момент винаги е плащала по-скъпо, отколкото Германия.
    Предпоследното спиране беше посред зима и топлофикациите минаха на мазут и не се дишаше. Ти такъв доставчик ли искаш?

    Коментиран от #60

    17:38 07.04.2026

  • 59 анонимен

    2 10 Отговор
    Знаем че Радев приказва едно а прави друго, С президентите на, Полша, Румъния, Унгария, Словакия, Литва, Латвия и Естония, Чехия, осъдиха, войната, започната от Русия. И това Радев и Орбан подписана с треперещи ръчички. След това каза че Крим е руски!!! А Орбан не иска да подпише санкции на ЕС срещу русия. Всички приказки са за руското мероприятие "Радев".Затова голямата цел е да се позиционира като европеец в центъра и да отнеме от електората на ПП-ДБ. И той да стане Алтернативата, а те да бъдат третирани като “Сглобкаджии”.

    Коментиран от #62

    17:40 07.04.2026

  • 60 Ами да бяха плащали

    9 4 Отговор

    До коментар #58 от "Саша Грей":

    като останалите, а не по чужда заповед да прекратяват! ПП и ДБ са доказани национални предатели. Дори самопризнания в записите. Да се чуди човек колко трябва да е глупав някой след всичко да гладува за такава из мет!

    Коментиран от #64

    17:41 07.04.2026

  • 61 анонимен

    2 5 Отговор
    Прогнозните резултати са на Митрофанова, която активно работи за мероприятието "Радев" на Москва. По точно Радев да ни върне страната в евразия под ботуша на москва, да сме им пета колона. ПП-ДБ нямат нищо общо с Радев. Той създаде групировка. За разлика от него русофила,Радев, то ПП-ДБте са Евроатлантици за Европейски път на развитие на страната.

    Коментиран от #63

    17:42 07.04.2026

  • 62 Цял ден тролене

    7 2 Отговор

    До коментар #59 от "анонимен":

    Не се ли замисляш колко глупаво изглеждаш? После защо хората ще гласуват за Радев!

    17:42 07.04.2026

  • 63 Не те ли е гнус

    6 2 Отговор

    До коментар #61 от "анонимен":

    да те ползват за евтини и глупави лъжи?

    17:44 07.04.2026

  • 64 отговор 60

    2 2 Отговор

    До коментар #60 от "Ами да бяха плащали":

    Отговор 60 : Да се напомни нещо,че условията, които ни се наложиха,или че искаха от нас да плащаме в рубли,бяха в твърдия вариант на плащане в рубли,тоест,ние да можем да получаваме газ и едва след като Булгаргазе купил рубли и ги преведе по сметката на Газпром.Буквално 4-5 дена след като ни спряха газа,в разговори с Шолц и Драги,Путин видеоизмени тази формулировка,като направи така,че преводите в евро бяха достатъчни,за да се изпълни условията на договора,пък вече Газпромза пропагадни цели превалутираше и тръбеше наляво и надясно,че германски,италиански и всякакви фирми плащат в рубли.Нищо подобно.

    Коментиран от #68

    17:45 07.04.2026

  • 65 Абе мирчев

    7 3 Отговор
    и колко е силана България и Европа бре. Как ще станат силни, като нямат ресурси???

    Коментиран от #71

    17:46 07.04.2026

  • 66 анонимен

    3 4 Отговор
    преговорите с "Газпром“ и "Лукойл“ не са преговори за постигане на енергийната сигурност или търговско споразумение. "Газпром“ и "Лукойл“ не са търговски партньори, а са политическо средство за изнудване в ръцете на Кремъл. Поведението на президента Радев е акт на капитулация, отнемане на суверенитета на България и подчиняването й пред Руската държава. За съжаление, има хора, които твърдят, че трябва да направим точно това – да се подчиним на интересите на Кремъл с мотива, че това ще ни осигури по-евтин газ и петрол. Това обаче са отношенията на наркодилъра с жертвата му. Първите дози са почти безплатни, уж заради старата дружба, но след като си осигури зависимостта на жертвата, цената драстично се променя.

    17:47 07.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ами припомни си

    4 2 Отговор

    До коментар #64 от "отговор 60":

    че това го сътвори САЩ, а Русия просто не искаше да я крадат. А твоите подлоги от ПП и ДБ оставиха България без газ.

    17:50 07.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Мирчев

    4 1 Отговор
    Не знам Русия дали е виновна, но Европа и по-точно евролиберастите сами унищожиха собствените си народи. Така ви наредиха давоските шефове, които ви инсталираха във властта.

    17:51 07.04.2026

  • 71 Хм Хм

    0 3 Отговор

    До коментар #65 от "Абе мирчев":

    Италия няма ресурси, няма нефт и газ, а икономически е силна колкото Русия. Да, Италия.

    17:52 07.04.2026

  • 72 анонимен

    2 5 Отговор
    Радев служи на Русия. Както е казал руският писател - Аксаков-син : “Всяко тържество на българите е смърт за Русия. Балканските държави не трябва да имат нищо свое. Те трябва да бъдат притежание на русите или по-ясно казано, те трябва да бъдат погълнати от русите!”

    Коментиран от #76

    17:53 07.04.2026

  • 73 Муньото

    1 2 Отговор
    е вреден

    17:54 07.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 анонимен

    2 2 Отговор
    В допълнение: Всички руски тролейчета от форума трябва да станат обект на разследване от компетентните органи. В крайна сметка на тях ще им се отрази много ползотворно ако пробационните служби ги пратят да боядисват пейки и да садят дръвчета в парка.

    17:57 07.04.2026

  • 76 Цял ден лъжи и тролене

    2 2 Отговор

    До коментар #72 от "анонимен":

    Затова хората ще гласуват за Радев! Само лъжлива из мет изкарали.

    17:57 07.04.2026

  • 77 дъра бъра

    2 1 Отговор
    Европа не се отказа от Руската газ . Беше и наложен отказ .

    18:05 07.04.2026

  • 78 Факти.бг

    2 0 Отговор
    Какво ще "спечели" от пристрастия към някои политици - пари???

    18:06 07.04.2026

  • 79 Просто човек

    0 1 Отговор
    🇧🇬🇪🇺🇧🇬🇪🇺🇧🇬🇪🇺🇧🇬🇪🇺

    18:10 07.04.2026

  • 80 истината

    1 3 Отговор
    Радев и служебното му правителство - превръщат България в жертва и я правят зависима от интересите и прищевките на Кремъл. Поведението им трябва да бъде оценявано от обществото по същия начин, по който се оценява поведението на наркодилърите.Защото те превръщат българската държава и българското общество в зависими и дават възможност България да бъде изнудвана от друга държава за своите политически и икономически решения, а не да се води от интересите на българските граждани.В ролята си на президент на България, Румен Радев изпълнява целите на Руската държава. Служебното му правителство издебна момент, в който да се възползват от проблемите на българското общество, че е притиснато за цената на газа и бензина и да реализират интересите на Кремъл.Радев е новият Гешев – абсолютно безконтролен.

    Коментиран от #84

    18:16 07.04.2026

  • 81 анонимен

    1 1 Отговор
    ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
    Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.
    Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия /комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на чужда сила, обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска конституция.
    (2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г., довело страната до национална катастрофа.
    Чл. 2. (1) Ръководствата и ръководните дейци на Българската комунистическа партия са отговорни за:
    1. целенасоченото и преднамереното унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация;
    2. съзнателното нарушаване на основните човешки права и свободи;
    3. безпрецедентната разправа с народните представители от ХХV Народно събрание и всички невинно осъдени от така наречения "Народен съд";
    4. моралния и икономическия упадък на държавата;

    18:18 07.04.2026

  • 82 анонимен

    2 4 Отговор
    Радев е поставен от Русия. Русия постоянно играе доста зловеща роля за България. Още с осуетяването на идеята за Задунайска губерния след Руско-турската война,.
    1- 1885 г. Русия е против Съединението и насъсква султана да окупира - Източна Румелия.
    2- 1885 г. по време на Сръбско-българската война Русия е на страната на Сърбия.
    3- 1913 г Русия насъсква Сърбия да ни нападне и така избухва Междусъюзническата война. В същото време предоставя понтонни мостове и кораби на Румъния, за да атакува България в гръб и по този начин носи пряка отговорност за сполетялата ни национална катастрофа.
    4- Русия напада България 1916 година нейни войски нахлуват в Добруджа.
    5-Русия организира септемврийския метеж през 1923 г.взел хиляди жертви.
    6- Русия стои зад най-страшния атентат в историята на България в църквата "Света Неделя"през 1925 година.
    7 -Русия напада и окупира България през септември 1944 г., въпреки че нито един български войник не се е сражавал на Източния фронт.
    8- Руски инструктори ръководят изтребването на българския политически и интелектуален елит през страшните дни на 1944-1945 година.
    9- Русия създава така наречената македонска нация и принуждава десетки хиляди българи да се отричат от род и родина.
    10- Русия откъсна за цели 45 години България и цяла Източна Европа от света, в резултат на което и до днес не можем да наваксаме изоставането.
    11-Русия непрестанно води необявена хибридна война срещу България, опитвайки се да я откъсне от обществото

    Коментиран от #86

    18:20 07.04.2026

  • 83 !!!?

    2 2 Отговор
    Путин врътна кранчето на газа и обяви България за вражеска държава, а Радев призовава за "рестарт на отношенията" с Кремъл...!???

    Поредно доказателство, че Русофилството е тежка форма на Стокхолмски синдром !

    18:20 07.04.2026

  • 84 Цял ден лъжи и тролене

    0 3 Отговор

    До коментар #80 от "истината":

    Затова хората ще гласуват за Радев! Само лъжлива из мет изкарали.

    18:20 07.04.2026

  • 85 истината

    2 2 Отговор
    Посоченият от руските разузнавателни служби за президент Радев показва грубо политическо суеверно русофилство, умишлено го култивирано сред народните маси; политически юмрук, вървенето и воюването под което неизбежно води към предателство и национална катастрофа. С русофилството си Радев с безогледно дипломанстване с руската дипломация (с Митрофанофа ) неизбежно и фатално прави от България едно сляпо и послушно оръдие в ръцете на руската завоевателна политика на Балканите.

    Коментиран от #87

    18:22 07.04.2026

  • 86 Троленето е приоритет

    0 3 Отговор

    До коментар #82 от "анонимен":

    на най пропадналата част в едно общество. Затова мафия, крадци и лъжци като ПП, ДБ, ГЕРБ ги ползват за тролене!

    18:22 07.04.2026

  • 87 Цял ден лъжи и тролене

    0 2 Отговор

    До коментар #85 от "истината":

    Затова хората ще гласуват за Радев! Само лъжлива из мет изкарали.

    18:23 07.04.2026

  • 88 истината

    2 0 Отговор
    Притисната от месеци наред от служебни правителства, публично русофилство, ендемична корупция и президент, който изглежда симпатизира на Кремъл, България е една от европейските държави, в които руският президент Владимир Путин търси признаци на разломи в западния единен фронт по отношение на Украйна.

    Коментиран от #90

    18:23 07.04.2026

  • 89 анонимен

    1 1 Отговор
    Независимия президент Румен Радев, бивш началник на българските военновъздушни сили, бивш пилот на МиГ-29 е един от най-ценните приятели на Путин в Западния блок.

    Коментиран от #91

    18:24 07.04.2026

  • 90 Цял ден лъжи и тролене

    0 1 Отговор

    До коментар #88 от "истината":

    Затова хората ще гласуват за Радев! Само лъжлива из мет изкарали от мафията и национални предатели ПП, ДБ и ГЕРБ..

    18:24 07.04.2026

  • 91 Браво на Радев

    0 3 Отговор

    До коментар #89 от "анонимен":

    Да е жив и здрав!

    18:25 07.04.2026

  • 92 истината

    2 1 Отговор
    При съседите в Румъния руснаците не успяха, но сега са се заели с активното мероприятие "Радев" като постоянно пускат статии за него и ни занимават като го представят за независим. А генерала от КГБ отговорник за политиката на Москва на Балканите Леонит Решетников, го препоръча и постави за президент.

    Коментиран от #93

    18:26 07.04.2026

  • 93 Цял ден лъжи и тролене

    0 2 Отговор

    До коментар #92 от "истината":

    Затова хората ще гласуват за Радев! Само лъжлива из мет изкарали от мафията и национални предатели ПП, ДБ и ГЕРБ..

    18:27 07.04.2026

  • 94 истината

    2 1 Отговор
    Годината е 1916, а думите са на бившият генерал от КГБ и отговорник за политиката на Москва на Балканите Леонит Решетников.В интервю през ноември за Г. Коритаров по TV+ той ракрива, че кандидатурата на току-що избраният за президент на България за първи мандат Румен Радев е била консултирана и обсъждана с него от соцлидер К.Нинова на среща през лятото в София. Няколко месеца преди пилота да бъде номиниран за поста на държавен глава от левицата. Решетников до скоро бе шев на Института за стратегически изследвания към администрацията на президента Путин.А данни за връзките и зависимостите на Радев от Москва –които стават все повече и солидни,- пише в своя анализ „Стандарт“.

    Коментиран от #96

    18:27 07.04.2026

  • 95 истината

    2 0 Отговор
    И кой обедини "спасителя" около себе си? Най-тежката комунистическа номенклатура и отломките от разбитата гемия на ДС. И точно тези които съсипаха България с комунистическата си ретроградна утопия днес ще ни спасяват?!? Трябва да си луд за да се вържеш отново на тая nacмина.

    18:28 07.04.2026

  • 96 Троленето е занимание

    0 1 Отговор

    До коментар #94 от "истината":

    на най пропадналата част в едно общество. Затова мафия, крадци и лъжци като ПП, ДБ, ГЕРБ ги ползват за тролене!

    18:28 07.04.2026

  • 97 истината

    1 1 Отговор
    1.02.Ден на жертвите от комунизма. Само издадените смъртни присъди от Народният съд е 2730 но броя на жертвите е по-голям, Само убитите без съд и присъда по най-консервативна оценка е над 6000 но с безследно изчезналите числото надхвърля 26000. Радев е представител на комунизма. Бивш комунис няма

    Коментиран от #98

    18:29 07.04.2026

  • 98 Цял ден лъжи и тролене

    0 2 Отговор

    До коментар #97 от "истината":

    Затова хората ще гласуват за Радев! Само лъжлива из мет изкарали от мафията и национални предатели ПП, ДБ и ГЕРБ..

    18:30 07.04.2026

  • 99 анонимен

    1 1 Отговор
    При съседите в Румъния руснаците не успяха, но сега са се заели с активното мероприятие "Радев" като постоянно пускат статии като го представят за независим. А генерала от КГБ отговорник за политиката на Москва на Балканите Леонит Решетников, го препоръча и постави за президент. Според Подоляк е възможно методите на Москва да включват дори убийства в страни, които иска да дестабилизира

    Коментиран от #100

    18:31 07.04.2026

  • 100 Цял ден лъжи и тролене

    0 1 Отговор

    До коментар #99 от "анонимен":

    Затова хората ще гласуват за Радев! Само лъжлива из мет изкарали от мафията и национални предатели ПП, ДБ и ГЕРБ..

    18:32 07.04.2026

  • 101 жужу

    2 2 Отговор
    "Ивайло Мирчев: Какво всъщност казва Радев при Карбовски?", че сте гола вода, кал по гърбината и тиня в ушаците, което е известно на целокупния български народ, с изключение на де билите, които ви подкрепят!

    18:33 07.04.2026

  • 102 истината

    2 1 Отговор
    Руското мероприятие „Радев“. В момента Русия води хибридна война срещу България!!! Радев да бъде премиер на България. България да се върне в блатото на москва,да сме пета колона, искат да ни откъснат от Европа. Според Подоляк Москва включва дори убийства в страни, които иска да дестабилизира. Нищо чудно с отломките от разбитата гемия на ДС. Да се оплюят партиите една друга, дискредитират и да лигитимират Радев Затова голямата му цел е да се позиционира като европеец в центъра и да отнеме от електората на ПП-ДБ. И той да стане Алтернатива

    Коментиран от #103

    18:34 07.04.2026

  • 103 Цял ден лъжи и тролене

    0 3 Отговор

    До коментар #102 от "истината":

    Затова хората ще гласуват за Радев! Само лъжлива из мет изкарали от мафията и национални предатели ПП, ДБ и ГЕРБ..

    18:34 07.04.2026

  • 104 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    2 3 Отговор
    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!

    18:34 07.04.2026

  • 105 истината

    2 1 Отговор
    ЦЯЛАТА ИСТИНА за за връзките на Радев с Кремъл - от признанията на Решетников до шпионите в Лондон " четете в ПИК от 12.12.2024

    Коментиран от #106

    18:35 07.04.2026

  • 106 Троленето е приоритет

    0 2 Отговор

    До коментар #105 от "истината":

    на най пропадналата част в едно общество. Затова мафия, крадци и лъжци като ПП, ДБ, ГЕРБ ги ползват за тролене!

    Коментиран от #110

    18:36 07.04.2026

  • 107 истината

    3 2 Отговор
    Това на Радев не е партия а е групировка (митрофанова и мутрите ТИМ) както ВИС-на- Васил Илиев и брат му Георги Илиев, СИК-на-Младен Михалев-Маджо(където бе и Боко), ОЛИМП-Борисов(преди царя), ГЕРБ-на-Борисов, НН-на-Пеевски. При тях има еднолична власт, смяна на вожда няма или ако някой от тях изчезне. Чрез тях мафията навлезе в държавата.И сега чрез Радев ТИМ ще завземе държавните институции Това е и ТАКТИКАТА на МОСКВА ДА НАВЛЕЗЕ ВЪВ ВЛАСТА ЕДНОЛИЧНО И ЗАВЗЕМА ДЪРЖАВАТА.

    Коментиран от #109

    18:37 07.04.2026

  • 108 мунчо БО(га)ТАШ!

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    ДРУГАРИ, ДАЙТ€ ДА ДАД€Т€,НА$ $ Д€$Ито Н€ НИ МИ$Л€Т€...!
    $И$Т€МАТъ НИ ОБОГАТИ, ИМАМ€ $И БООООЛ ПАРИ!

    НА$ Ч€РВ€НОТО ЗНАМ€ РОДИ НИ!
    НА$ Н€ Щ€ НИ УПЛАШИ $ЪДА!
    НИ€ $М€ ВЪВ В$ЯКА ДАЛАВ€РА,
    НИ€ $М€ ВЪВ В$ЯКА ДАЛАВ€РА-
    И ТАКА ДО КРАЯ НА $В€ТА!

    ПАДА разбойкУ В $МЪРТ€Н БОЙ,
    ПАДА ЗА Т€Б $ВОБОДА!
    ЗА ДА ИЗГР€€ И $ТАН€ ТОЙ
    ГОЛЯМА Ч€РВ€НА "ЗВ€ЗДА",
    НО Д€БН€ ГО ши ши-$ВИНЯ!

    18:37 07.04.2026

  • 109 Цял ден лъжи и тролене

    0 5 Отговор

    До коментар #107 от "истината":

    Затова хората ще гласуват за Радев! Само лъжлива из мет изкарали от мафията и национални предатели ПП, ДБ и ГЕРБ..

    18:38 07.04.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 истината

    4 1 Отговор
    Радев иска да направи евроскептичен завой идеологическа хватка на Русия. Основното му мото е да продава страхове. Когато има криза той казва следвайте ме (както Орбан) без да говори, но за къде. Към Русия където е диктатурата, болката. Той се помъчи и да открадне протеста.

    18:41 07.04.2026

  • 112 истината

    4 1 Отговор
    Историята помни едно. Когато Русия изтегля посланиците си последно от България, след като се обединяват Княжество Румелия и източна България ПРОТИВ волята на руския цар, те си изтеглят цялата мисия от България. Следват най-успешните икономически години за България под ръководството на Стефан Стамболов. Страната е давана пример за "лъв" в икономическото развитие и икономическия бум! Всичко това свърша до момента когато Русия обявява Война на България през 1945г. въпреки, че България никога не е обявявала и след това се налага в продължение на 6г България да изхранва Руската армия, която изнасилва, убива и беснее из нашите територии.

    Коментиран от #113

    18:42 07.04.2026

  • 113 Цял ден лъжи и тролене

    0 4 Отговор

    До коментар #112 от "истината":

    Затова хората ще гласуват за Радев! Само лъжлива из мет изкарали от мафията и национални предатели ПП, ДБ и ГЕРБ..

    Коментиран от #115, #116, #117

    18:44 07.04.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 ДОЧУТО

    1 1 Отговор

    До коментар #113 от "Цял ден лъжи и тролене":

    -ТАТЕ,ТАТЕ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ЛЯВ ЛИ € ,В СМИСЪЛ П€ Д€ Р. $Т ЛИ €?

    -ПО-ЛОШО ТАТИ, т€ $ митко $€(Х)кр€тарката И гълъбч€то дон€в ОТДАВНА $ТАНАХА Г€ ЙО В€(€вро-дж€н дъри) ,НА ГЪРБА НА НАРОДА....!

    Коментиран от #119

    18:46 07.04.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Цял ден лъжи и тролене

    0 4 Отговор

    До коментар #116 от "ДОЧУТО":

    Затова хората ще гласуват за Радев! Само лъжлива из мет изкарали от мафията и национални предатели ПП, ДБ и ГЕРБ..

    18:47 07.04.2026

  • 120 истината

    3 2 Отговор
    Украйна ще излезе от войната по силна от всякога. След 20г ще са много по напред от нас, защото ще се изчистят от всичкото русофилство и комунизъм дето им смуче кръвчицата.
    Нещо което ние пропуснахме да направим през 90-те

    Коментиран от #122

    18:48 07.04.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Троленето е занимание

    0 2 Отговор

    До коментар #120 от "истината":

    на най пропадналата част в едно общество. Затова мафия, крадци и лъжци и национални предатели като ПП, ДБ, ГЕРБ ги ползват за тролене!

    18:50 07.04.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 анонимен

    3 1 Отговор
    България ще се оправи когато тримата представители с групировки: Борисов(ГЕРБ) ; Пеевски(НН); Радев(ПБ който с Митрофанова и мутри ТИМ ) , заедно тримцата останете извън парламента. Те тогава България ще има европейски път на развитие без мафиотско завземане държавните институции, кражби и без зависимости от Москва която чрез Радев иска да ни завземе, погълне. Без външно и вътрешно поробване.

    18:55 07.04.2026

  • 125 истината

    3 1 Отговор
    КОЙ стои зад радев -ТИМ те са описвани като „групировка на организираната престъпност“ в дипломатически доклад от 2005 г. (Софиа – ЦРУ), с обвинения за изнудване, рекет, бизнеса с проституткит, трафик на наркотици и кражби на коли. Въпреки това, групировката упорито отрича тези обвинения и твърди, че работи като „отбор“ с етични принципи. Спряганият за идеолог и покровител на ТИМ шеф на Прокуратурата на въоръжените сили Варна полк. Николай Колев

    Коментиран от #126

    18:56 07.04.2026

  • 126 Цял ден лъжи и тролене

    1 4 Отговор

    До коментар #125 от "истината":

    Затова хората ще гласуват за Радев! Само лъжлива из мет изкарали от мафията и национални предатели ПП, ДБ и ГЕРБ..

    18:56 07.04.2026

  • 127 Мемфис

    3 3 Отговор
    Радев е по- скоро руски памперс от колкото зелен чорап! Дамазлъка на Т. Живков!

    18:56 07.04.2026

  • 128 анонимен

    2 0 Отговор
    Има един русофилски трол който повтаря едно и също, (не ги броих но сигурно са 30 и повече), Пратете му нещо да напише да не се измъчва

    18:58 07.04.2026

  • 129 анонимен

    3 1 Отговор
    Знаем че Радев приказва едно а прави друго, С президентите на, Полша, Румъния, Унгария, Словакия, Литва, Латвия и Естония, Чехия, осъдиха, войната, започната от Русия. И това Радев и Орбан подписана с треперещи ръчички. След това каза че Крим е руски!!! А Орбан не иска да подпише санкции на ЕС срещу русия. Всички приказки са за руското мероприятие "Радев".Затова голямата цел е да се позиционира като европеец в центъра и да отнеме от електората на ПП-ДБ. И той да стане Алтернативата, а те да бъдат третирани като “Сглобкаджии”.

    Коментиран от #135

    19:00 07.04.2026

  • 130 Факт

    2 1 Отговор
    Ген.Радев е завършил академията на ВВС ,,Максуел"САЩ два пъти с отличие-1992г и 2003 г магистратура.Снимката му стои в ,,Алеята на славата" в Академията.На Мирчев и червения Атанасов къде им стоят снимките-в архивите на ДС.

    19:01 07.04.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Мемфис

    1 2 Отговор
    Румен Гадев се оказа главният посраник пардон, посланик на подлото азиатско джудже в БГ! Дано българите проявят разум и не допуснат червената мафия да ги излъже за пореден път!

    19:07 07.04.2026

  • 133 Айше

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Фуражките затриха армията":

    Аджеба, за коприна е вече времето.
    На всички ни омръзна от груби материи.

    19:11 07.04.2026

  • 134 Биско Чекмеджето

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Саша Грей":

    Но не цяла София. Все още и там се намират разумни хора.

    19:12 07.04.2026

  • 135 Цял ден лъжи и тролене

    0 0 Отговор

    До коментар #129 от "анонимен":

    Затова хората ще гласуват за Радев! Само лъжлива из мет изкарали от мафията и национални предатели ПП, ДБ и ГЕРБ..

    19:15 07.04.2026

