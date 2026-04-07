Конституционният съд отхвърли искането на Апелативен съд-Варна, свързано с и. ф. главен прокурор

Конституционният съд отхвърли искането на съдебен състав на Апелативен съд – Варна за установяване на противоконституционност на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, съобщиха от пресцентъра на съда. В заседанието участваха всички 12 конституционни съдии. Решението е подписано със становище от съдиите Павлина Панова, Атанас Семов, Янаки Стоилов, Соня Янкулова и Борислав Белазелков. Решението беше докладвано от съдия Янаки Стоилов, уточни БТА.

Искането на Апелативен съд - Варна е дали на Конституцията противоречи текстът в Закона за съдебната власт (бел. ред. чл. 173, ал. 15) относно предсрочното прекратяване на мандата на главния прокурор, определянето на временно изпълняващ функциите и срокът, в който едно и също лице ги изпълнява. Също така варненският съд пита Конституционния съд как да тълкува разпоредбата - като такава, която не засяга заварени случаи или последиците ѝ обхващат и лица, определени за изпълняващи функциите на главен прокурор преди влизането ѝ в сила.

Текстът на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ се отнася до главния прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и гласи: „При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от шест месеца, независимо дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите.“

От Апелативния съд отбелязват, че искането за възобновяване на наказателно дело, което разглеждат, е обусловено от разрешаването на въпроса дали лицето, определено да изпълнява функциите на главен прокурор с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (бел. ред. – Борислав Сарафов), разполага към момента на сезирането с правомощието да поиска възобновяване на наказателно дело.

На 16 октомври 2025 г. Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) реши да не иска от Народното събрание автентично тълкуване на разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Решението беше взето единодушно след кратък дебат.

По отношение на текста от ЗСВ членовете на Прокурорската колегия приеха, че разпоредбата е неприложима спрямо изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и потвърдиха избора му за тази длъжност.

В началото на октомври два състава на Върховния касационен съд отказаха да образуват производства по депозирани искания от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за възобновяване на наказателни дела. Според становище на ВКС Сарафов не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор.