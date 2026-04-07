Конституционният съд отхвърли искането на Апелативен съд-Варна, свързано с и. ф. главен прокурор

Конституционният съд отхвърли искането на Апелативен съд-Варна, свързано с и. ф. главен прокурор

7 Април, 2026 20:09 2 157 12

На 16 октомври 2025 г. Пленумът на ВСС реши да не иска от Народното събрание автентично тълкуване на разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт

Конституционният съд отхвърли искането на Апелативен съд-Варна, свързано с и. ф. главен прокурор - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Конституционният съд отхвърли искането на съдебен състав на Апелативен съд – Варна за установяване на противоконституционност на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, съобщиха от пресцентъра на съда. В заседанието участваха всички 12 конституционни съдии. Решението е подписано със становище от съдиите Павлина Панова, Атанас Семов, Янаки Стоилов, Соня Янкулова и Борислав Белазелков. Решението беше докладвано от съдия Янаки Стоилов, уточни БТА.

Искането на Апелативен съд - Варна е дали на Конституцията противоречи текстът в Закона за съдебната власт (бел. ред. чл. 173, ал. 15) относно предсрочното прекратяване на мандата на главния прокурор, определянето на временно изпълняващ функциите и срокът, в който едно и също лице ги изпълнява. Също така варненският съд пита Конституционния съд как да тълкува разпоредбата - като такава, която не засяга заварени случаи или последиците ѝ обхващат и лица, определени за изпълняващи функциите на главен прокурор преди влизането ѝ в сила.

Текстът на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ се отнася до главния прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и гласи: „При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от шест месеца, независимо дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите.“

От Апелативния съд отбелязват, че искането за възобновяване на наказателно дело, което разглеждат, е обусловено от разрешаването на въпроса дали лицето, определено да изпълнява функциите на главен прокурор с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (бел. ред. – Борислав Сарафов), разполага към момента на сезирането с правомощието да поиска възобновяване на наказателно дело.

На 16 октомври 2025 г. Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) реши да не иска от Народното събрание автентично тълкуване на разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Решението беше взето единодушно след кратък дебат.

По отношение на текста от ЗСВ членовете на Прокурорската колегия приеха, че разпоредбата е неприложима спрямо изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и потвърдиха избора му за тази длъжност.

В началото на октомври два състава на Върховния касационен съд отказаха да образуват производства по депозирани искания от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за възобновяване на наказателни дела. Според становище на ВКС Сарафов не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в съд и прокуратура

    25 4 Отговор
    цари пълна МАФИЯ

    20:11 07.04.2026

  • 2 надрусан божанко

    15 3 Отговор
    защо не е в мазата като не е спрял за проверка ???

    20:12 07.04.2026

  • 3 Пич

    19 22 Отговор
    Тия са устойчиви малоумнци!!! Хората изнемогват, държавата потъва, а едни кретени от ПП искат да докопат поста на главния прокурор...!? Интересува ги само как да овладеят тези, които биха могли да ги подгонят за престъпленията им!!!

    Коментиран от #5, #6, #7

    20:13 07.04.2026

  • 4 Хипотетично

    17 3 Отговор
    ВСС би трябвало да избере И.Ф.гл.Прокурор ново, различно от Сарафов лице за поста съгласно непротиворечащия на конституцията нов закон.

    20:25 07.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тъпа тема

    13 9 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Тази тема изобщо не интерисува народа. Медиите поддържат целия цирк. Сектата ПП изпълнява външни поръчки. Ако беше Бай Тошо на власт, щяха да чукат камъни там дето няма АЕЦ.

    20:57 07.04.2026

  • 7 Така е.

    9 5 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Отдавна "демократичните сили" и техните олигарси са овладели cъдa и знаят, че той не може да ги осъди, но се
    дразнят, че понякога прокуратурата им повдига обвинения и затова им ce иcкa дa дoкoпaт и нея, нo cлaвa Бoгу
    зaceгa нe им ce пoлучaвa..

    21:16 07.04.2026

  • 8 Да,бе

    6 2 Отговор
    Съдебна власт на повикване...Нормално,все пак от там са тръгнали,ако не лично поне родово.

    21:19 07.04.2026

  • 9 По миналата година имаше

    7 1 Отговор
    Потресаващи нарушения на изборите за НС но КС реши че ще вкара една партийка мир да има , но няма да обяви изборите за недействителни и така фактически остави правителството на власт , което вкара България в еврозоната с всички последствия за това. Така че няма кой да им вярва. Ни най малко.

    21:52 07.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Защо

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "тиквенсониада":

    пропусна да споменеш и шарлатаните?

    23:12 07.04.2026

