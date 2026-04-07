РИОСВ-София започна нова наказателна процедура срещу ТЕЦ „Бобов дол“ за замърсяване на въздуха

7 Април, 2026 22:07 1 728 10

От началото на годината експертите на РИОСВ в София са извършили 20 проверки на дейността на централата и са съставили 10 акта за установяване на административни нарушения

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заради постъпили сигнали за замърсяване на атмосферния въздух от дейността на Топлоелектрическата централа (ТЕЦ) „Бобов дол“ АД, експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в София са извършили извънпланова проверка на място в понеделник, съобщават от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

По време на проверката са констатирани неорганизирани емисии, изпускани от сградата на котелния цех, където се намират енергийните мощности на централата, както и от компрометирани участъци на газоходите към горивната инсталация, пише в съобщението.

Установено е, че част от потоците от емисии, формирани в горивната инсталация, не преминават по определения в комплексното разрешително технологичен път. Това означава, че те не преминават през всички задължителни пречиствателни съоръжения – електрофилтри и сероочистващи инсталации, и се изпускат преждевременно в атмосферния въздух, допълват от МОСВ. За установеното нарушение е започната административно-наказателна процедура, предстои да бъде издадено наказателно постановление.

РИОСВ – София следи всекидневно дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ АД. Централата е обект на постоянен контрол, включително чрез регулярни проверки, както планирани, така и по сигнали на граждани. При всяко установено нарушение се предприемат незабавни санкции съгласно действащото законодателство, пише в съобщението.

От началото на годината експертите на РИОСВ в София са извършили 20 проверки на дейността на централата и са съставили 10 акта за установяване на административни нарушения, уточняват от екоминистерството и заявяват, че РИОСВ – София ще продължи да упражнява строг контрол върху работата на ТЕЦ „Бобов дол“ АД с оглед опазване качеството на атмосферния въздух.

На 23 март Районен съд-Дупница потвърди наказателно постановление от 12 ноември м.г., издадено от директора на РИОСВ-София, с което на ТЕЦ „Бобов дол“ АД е наложена имуществена санкция в размер на 250 хиляди лв.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Като политиците ни направиха

    Отговор
    Бананова държава и тия от Бобов дол нямат пари за филтър е така. Отпадъци се горят и в Австрия , Германия , Франция , Италия , Швейцария ама там дори няма дим.

    22:13 07.04.2026

  • 2 Морски

    Отговор
    В Дания разтоварвахме въглища в една централа ,и ел.механика каза ,че тя е по чиста и от аптеката която са отворили до дома му. А тук Ковачки гори всичко ,и плаща на мафията ,и за това не го барва никой.

    22:21 07.04.2026

  • 3 УдоМача

    Отговор
    РИОСВ да се закрие, веднага!

    22:34 07.04.2026

  • 4 TV Бобов дол

    Отговор
    А за боклука от Италия който се гори в ТЕЦа и трови хората от Големо село , Палатово и Балинов нито дума ! Следели били , следят таратанци и някакви си смешни глоби които могат да ги извадят от Порто касата!

    22:42 07.04.2026

  • 5 Нафтата

    Отговор
    Пичуи, много скоро ш с молим некой да замърсева колко ще, само да пуска там ток, топло, нещо да царцори з назе.

    22:49 07.04.2026

  • 6 Прокси

    Отговор
    РИОСВ да започнат процедури и заради замръсяванията в Персийския залив и Украйна,или те са на друга планета според Зелените Олигуфрени.Малоумни управници......

    22:57 07.04.2026

  • 7 Бензиностанция с ракети

    Отговор
    и бензиностанция нямаме
    и ракети
    а от утре и нафтата няма да има

    23:24 07.04.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    Отговор
    Глупости на търкалета. При война никой не мисли за природара. Целта е кой кого. Цял свят се в свил и не знае ,кво ще прави утре, тоя тръгнали Ел централи да тормозят. Без ток може ли бе? Гаче ли тия от РИОВС сами вкъщи си го произвеждат.

    00:38 08.04.2026

  • 9 чичко тревичко

    Отговор
    елате пиленца при батко!

    00:40 08.04.2026

  • 10 България - законна цел

    Отговор
    бай Дончо не може ли поне 5-6 бонби да пусне и да приключи въпроса?!? И без това са им тука самолетите, поне да свършат някаква работа!

    02:11 08.04.2026

