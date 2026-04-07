РИОСВ-София започна нова наказателна процедура срещу ТЕЦ „Бобов дол“ за замърсяване на въздуха

Заради постъпили сигнали за замърсяване на атмосферния въздух от дейността на Топлоелектрическата централа (ТЕЦ) „Бобов дол“ АД, експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в София са извършили извънпланова проверка на място в понеделник, съобщават от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

По време на проверката са констатирани неорганизирани емисии, изпускани от сградата на котелния цех, където се намират енергийните мощности на централата, както и от компрометирани участъци на газоходите към горивната инсталация, пише в съобщението.

Установено е, че част от потоците от емисии, формирани в горивната инсталация, не преминават по определения в комплексното разрешително технологичен път. Това означава, че те не преминават през всички задължителни пречиствателни съоръжения – електрофилтри и сероочистващи инсталации, и се изпускат преждевременно в атмосферния въздух, допълват от МОСВ. За установеното нарушение е започната административно-наказателна процедура, предстои да бъде издадено наказателно постановление.

РИОСВ – София следи всекидневно дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ АД. Централата е обект на постоянен контрол, включително чрез регулярни проверки, както планирани, така и по сигнали на граждани. При всяко установено нарушение се предприемат незабавни санкции съгласно действащото законодателство, пише в съобщението.

От началото на годината експертите на РИОСВ в София са извършили 20 проверки на дейността на централата и са съставили 10 акта за установяване на административни нарушения, уточняват от екоминистерството и заявяват, че РИОСВ – София ще продължи да упражнява строг контрол върху работата на ТЕЦ „Бобов дол“ АД с оглед опазване качеството на атмосферния въздух.

На 23 март Районен съд-Дупница потвърди наказателно постановление от 12 ноември м.г., издадено от директора на РИОСВ-София, с което на ТЕЦ „Бобов дол“ АД е наложена имуществена санкция в размер на 250 хиляди лв.