Прокурорка гази закона и заплашва в центъра на София (ВИДЕО)

8 Април, 2026 08:57, обновена 8 Април, 2026 08:08 7 667 159

Още една дума и ще ти съсипя живота, казала дамата след опита на потърпевшия да негодува

Снимка: Фейсбук
Снимка: Фейсбук
Дама, прокурор от София, е погазила закона в центъра на столицата пред погледа на очевидци, които заплашила, предаде сайтът Podlupa.bg, като цитира пост на замесения в инцидента Боян Георгиев.

Ето пълния разказ на Георгиев, публикуван във Фейсбук:

Днес, на 06.04.26 г. около 17:00 ч., при завиване от ул. „Алабин“ по ул. „Цар Самуил“, която е еднопосочна за влизащите от ул. „Алабин“ (сигнализирано с пътен знак), точно пред входа на платения паркинг, където имам абонамент, бях пресрещнат от червен „Мерцедес“ модел GLC. Регистрационния номер не видях.

Зад волана беше жена на приблизителна възраст 56–57 години, която, въпреки че караше в насрещното движение и знаеше, че извършва нарушение, започна да ми прави знаци да мина назад, за да ѝ направя път. Важно е да отбележа, че дори зад волана тя беше хванала в едната си ръка нещо като брускета и невъзмутимо дъвчеше. Разбира се, отказах и просто продължих напред с колата си, което много ядоса жената – но не я спря да продължи напред с „Мерцедеса“ и да се допре броня до броня с мен.

Тя излезе от автомобила и ми каза следното: „Бързам, дай назад, защото съм прокурор и ако продължиш да стоиш, ще видиш какво ще ти се случи.“

Отново, тези, които ме познават, лесно могат да отгатнат как ѝ отвърнах – това още повече ядоса госпожата. Нейният отговор беше: „Още една дума и ще ти съсипя живота“, като понечи да снима регистрационните ми табели. Това заби последния пирон в ковчега на търпението ми и, преди да се усетя, вече бях казал повече от „още една дума“ и излязох от колата, като на свой ред започнах да я снимам.

Вече имаше две коли зад мен, които чакаха жената да спре да снима регистрационния ми номер и да ни направи място да влезем в улицата, както и четирима случайни минувачи, които станаха свидетели на цялата сцена. Това я уплаши и я накара най-накрая да се върне зад волана и да си премести колата.

Забравих да отбележа, че майка ми беше с мен през цялото време и за жалост стана свидетел на всичко.

Посланието ми към жената:

Която и да си, повярвай ми – ако майка ми не беше с мен в колата, щях да бъда много по-нелюбезен. Ще се радвам да се видим отново и да поговорим – убеден съм, че мога да ти обясня как работи наказателният процес и какви са функциите ти като прокурор.

Моля, който разпознае тази жена, да ми каже как се казва“, завършва публикацията на Боян Георгиев.

Източник: narod.bg


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    40 9 Отговор
    търговията с гласове не е престъпление
    гласовете на гражданите не са свещени

    щото търговията с гражданства е позволена
    това прави търговията с гласове също позволена

    едно бг гражданство струва точно 300 лв (150 дойче марки). миналата година беше 30 лв, ама инфлацията и войната на марс я надуха, както надуха цената на хляба и кренвиршите. демек да станеш българин струваше около две кила кренвирши

    престъпление и безотговорност е да овластяваш престъпници и то без пари щото било "граждански дьлг" и други митове и легенди, щото реално те те мислят че имаш акьл колкото три пилешки кренвирша на кръст

    доядоха ми се кренвирши

    Коментиран от #10, #95

    08:09 08.04.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    110 18 Отговор
    КОМУНИСТКА, С ЧЕРВЕН МЕРЦЕДЕС ‼️

    Коментиран от #3, #91

    08:12 08.04.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    73 2 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Че май и водач на листа 🤔❗

    08:12 08.04.2026

  • 4 Ами

    105 8 Отговор
    Гласувайте за Дебелите ББДП за да има още повече такива случки иначе е скучно!
    Тоя е добър човек, какво търпение🙄

    08:13 08.04.2026

  • 5 Територията БГ

    178 1 Отговор
    Самозабравили се прокурори седят в скута на властимащите. На единия сина му вилнее с години, тая ке стъжнявала животи. Абсурдистан.

    08:14 08.04.2026

  • 6 Баце ЕООД

    133 1 Отговор
    Големи боклуци.. Полицаите същите номера ги играят

    Коментиран от #42

    08:16 08.04.2026

  • 7 така е

    133 0 Отговор
    Колт прави хората равни.

    08:16 08.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Андрешко

    152 0 Отговор
    Тези “прокурори” трябва да защитават правата на гражданите, но им “стъжняват живота “. Мислите ли, че сте европейци?

    08:17 08.04.2026

  • 10 Един булгаристанец вдлъбнат

    28 6 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    едно бг гражданство струва точно 300 лв (150 дойче марки)
    -;-
    Какви 300 лева - какви дойчемарки
    сега разбирам защо Шиткойна има 10% подкрепа при 30% електоралната активност.
    Аман

    08:17 08.04.2026

  • 11 На улицата

    87 0 Отговор
    По светлото са силни, по тъмното треперят. Има защо, нали?

    08:19 08.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Според мен

    40 16 Отговор
    Това е някаква луда, не вярвам обаче да е прокурор.

    08:20 08.04.2026

  • 14 Ццц

    82 0 Отговор
    Изглеждаа с чисто съдебно минало в прокуратурата е само портрета на Васил Левски и паяците по ъглите.

    08:20 08.04.2026

  • 15 Не прокурори

    105 0 Отговор
    А чиста проба мутри!Плащаме им 5 хиляди евро за да си играят игрички в делата и да се държат като богопомазани !!!Срам!!!

    08:22 08.04.2026

  • 16 Дзак

    11 65 Отговор
    Всекидневно има такива ситуации. Човек може и да отстъпи и да влезе в положението да другия водач, макар да има право!

    Коментиран от #25, #26, #27, #64, #82

    08:22 08.04.2026

  • 17 Крив лост

    86 5 Отговор
    Нищо няма да се промени. Тая и такива като нея се грижат за спокойствието на Бочко и Шиши. Това им е работата, за това са назначени, за това им плащат. Мачкат всички по команда а някои дори за удоволствие.

    08:22 08.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 демокрация в кочината

    108 2 Отговор
    Не я познавам тази конкретно, но ми напомня на профил ск ойто се сблъсквам всеки ден. Нагли, противни изрусени стари чанти, лансирани от прасетата. Има ги хиляди из София. Всякакви шефки с печати и бюджети, които правят каквото им скимне и нарушават всеки писан и неписан закон.
    Безнаказани зли и противни.
    Дтържавата бачка за тях. Първо за прасетата де, след това за тях.
    ....
    Ако има една политическа силя която се наеме да измете тази гмеж, ще спечели 70%,

    Коментиран от #29

    08:23 08.04.2026

  • 21 Трол

    65 2 Отговор
    Много красива прокурорка, със сигурност и тя ходи на яхти и се вози с разни бизнесмени.

    Коментиран от #92

    08:24 08.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 тук на територията е така

    49 0 Отговор
    някой учудва ли се?

    08:25 08.04.2026

  • 24 Боце

    60 1 Отговор
    В тази съдебна система всичко трябва да се реже от корен. Иначе в държавица ни няма да има управия......

    08:25 08.04.2026

  • 25 Да те питам

    54 4 Отговор

    До коментар #16 от "Дзак":

    И защо да го прави? Да отспъпва винаги заради някой селяндур помислел си че е богопомазан? Защо?

    08:25 08.04.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    58 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дзак":

    Само дето такива като неА винаги искат другите да им отстъпват- а те самите НИКОГА ❗

    08:26 08.04.2026

  • 27 Може и да е така

    41 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дзак":

    Ако другия не е такъв наглец, нарушава правилата, че и те заплашва отгоре на всичко!!!

    08:26 08.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Гост

    44 1 Отговор
    пеефките много злобни, нагли и пр"ос"ти.

    08:28 08.04.2026

  • 31 Ъхъ!!!

    24 14 Отговор
    Поредната слугиня на дебелите "политици"!
    Хора, излезте и гласувайте с номер 7 за да изметем боклука!

    Коментиран от #146

    08:29 08.04.2026

  • 32 Боко праните гащи

    40 0 Отговор
    Тая кака малко и на градус да е ми прилича

    08:29 08.04.2026

  • 33 Факт

    10 0 Отговор
    Кто мира от илинденче

    08:29 08.04.2026

  • 34 Репликата е

    65 6 Отговор
    Ти знаеш ли аз кой съм, а? Едно телефонче да врътна и си чао!
    Мутренските години не са отминали а са облечени в костюми и скъпи джипове. Благодарете на вожда Слънце, който ви управлява повече от 30 години и сега сте ЕВРОПЕЙЦИ!

    08:30 08.04.2026

  • 35 направо

    19 5 Отговор
    "КОМУНИСТКА, С ЧЕРВЕН МЕРЦЕДЕС" - всички водачи на Ферари са гадни комунисти ;-)

    08:31 08.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Бррго

    43 2 Отговор
    Тази е кандидат депутат от Русе, от неСправедлива България. Ще се бори за справедливост. И не е чак толкоз дърта, 81-и набор е.

    Коментиран от #54

    08:31 08.04.2026

  • 38 Кой крив, кой прав,

    3 31 Отговор
    по разказа се разбира , че и двамата сте от село.

    Коментиран от #112

    08:32 08.04.2026

  • 39 Ега ти наглата

    21 0 Отговор
    Пицинка!
    Дай им власт и не ги мисли!

    08:33 08.04.2026

  • 40 честен ционист

    2 39 Отговор
    Дай път на дамата бре, Ганчо шофьорчето.

    08:34 08.04.2026

  • 41 аз лично

    35 2 Отговор
    Аз лично ВИНАГИ отстъпвам, когато видя кола с несофийска регистрация която ясно показва, че водача и се е ошашкал в големия град.
    Обаче НИКОГА не отстъпвам на тарикати опитващи се да финтират задръстването използвайки неправилните ленти за движение и разчитайки "някой да ги пусне". За съжаление голяма част от тези тарикати също за с несофийски номера.

    Коментиран от #58, #143

    08:34 08.04.2026

  • 42 Ако полицията не ги пази

    31 1 Отговор

    До коментар #6 от "Баце ЕООД":

    няма да са толкова курназ нали? А кой плаща заплатите на полицията?

    Коментиран от #59

    08:34 08.04.2026

  • 43 духалка

    18 4 Отговор
    Нагли софийски боклу.и

    08:35 08.04.2026

  • 44 Лично изпитал го

    38 1 Отговор
    Всички прокурорки имат точно същото самочувствие и аргументация - нагли, самозабравили се, истерични… За прокурорите не знам.

    Коментиран от #47

    08:36 08.04.2026

  • 45 КУБРАТ

    45 0 Отговор
    На мен ми се е случвало подобно , жената беше на мутра жена . Не и дадох път и много ми се ядоса. Явно се мислят за недосегаеми. Нямаме държава , МВР и институции работят за тия идиоти затова се получава така.

    08:37 08.04.2026

  • 46 Върви ли, върви ли?

    19 3 Отговор

    До коментар #8 от "АНТИКОМУНИ$Т":

    Как върви борбата с комунизма? Докъде я докара?😂😂😂

    Коментиран от #76, #81

    08:37 08.04.2026

  • 47 Само

    13 0 Отговор

    До коментар #44 от "Лично изпитал го":

    Пред Големия стоят мирно и изпълняват безропотно! И не ти го казвам образно!

    08:39 08.04.2026

  • 48 Абсурдистан

    27 1 Отговор
    Всяко стадо си заслужава прокурорите!

    Коментиран от #53

    08:41 08.04.2026

  • 49 защо сте изтрили

    23 0 Отговор
    Реплика номер 29?
    Нека човека се изкаже в подкрепа на поръсените из цялата мила родина нагли тьотки, колещи, бесеши и прахосващи националното богатство.
    Хайде да прочетем колко са ценни и полезни и как трябва пак да изберем прас етата , че да им запазим властчицата.

    08:41 08.04.2026

  • 50 Мнение

    27 0 Отговор
    Вместо да отиде да заплашва престъпниците от ВСС и полуолигифрена Сарафов, тя се прави на отворена като селянка

    08:42 08.04.2026

  • 51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    40 0 Отговор
    Тук таме с недомлъвки ....
    Оказа се, че прокурорката мутреса е обвинителката от Военно-окръжната прокуратура в София Деница Иванова, която на всичкото от горе е и претендент за народен представител от листата на Българска социалистическа партия, като водач на листа🤔‼️

    Коментиран от #128

    08:42 08.04.2026

  • 52 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    18 5 Отговор
    Тази е човек на някой от Двете Пра$$$ета...

    08:43 08.04.2026

  • 53 не са само те

    26 0 Отговор

    До коментар #48 от "Абсурдистан":

    Всяка подобна лелка с власт от която и система да е. Типичния профил - Изрусена, лансирана и протектирана от мутрите.
    Имаме си някава нова каста - лансирана от мутри лелка. Тежка форма на обществена гангрена са..

    08:44 08.04.2026

  • 54 ма моля те

    21 0 Отговор

    До коментар #37 от "Бррго":

    Човекът не е казал че е на 60, казал е "видима възраст 60".
    Описанието си му е точно.

    08:45 08.04.2026

  • 55 Миро

    19 2 Отговор
    Тая е толкова нагла, щото е спала с Тиквата

    08:45 08.04.2026

  • 56 като прокурорския син

    8 2 Отговор
    миньетье назади да мога да мина кат сам прокурор ама военен . този какъв е кавалер само . на тази дръг чек никога не са и правили . крият какви нарушения е навъртяла през годините . мацка а не спазва елементарни правила . то всеки греши . може да е объркана от нещо преди това . а е можело да стане лошо . момчето явно е добро . за няма нищо скандали .

    08:49 08.04.2026

  • 57 глоги

    14 0 Отговор
    прокурорКА от София е погазила закона в центъра на столицата.... ВИЖ ТИИИИ! АКО НЕ Е ПРОКУРОРКА,НЯМА КАК ДА ЯХНЕ ЗАКОНА И ДА ГАЗИ НАРЕД В КАЛТА НА КРИВОСЪДИЕТО,РЪЙШ?

    08:51 08.04.2026

  • 58 ти лично

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "аз лично":

    Се изказа крайно опростенческо и стереотипно.

    08:51 08.04.2026

  • 59 Ако

    12 4 Отговор

    До коментар #42 от "Ако полицията не ги пази":

    Не се лъжа, Асен Василевия бюджет им вдигна заплатите

    08:51 08.04.2026

  • 60 Разберете

    18 2 Отговор
    Прокуратурата е най голямата КАРИКАТУРА

    08:51 08.04.2026

  • 61 Гост

    21 0 Отговор
    А защо не взе брускетата и да я топнеш
    в шоколада? Прокурор е когато е по служба, тук е просто безвкусно облечена Гражданка!

    08:52 08.04.2026

  • 62 шофьор

    3 12 Отговор
    Винаги отстъпвам от колегиалност . Всеки може да сбърка , може да бърза , може неволно да сгреши .Ние сме обществото и трябва да се държим любезно и внимателно един с друг .На мен също ми се е случвало да излизам от малка улица на голям булевард и да ми направят място да вляза в трафика .Всичко е въпрос на възпитание .

    Коментиран от #68

    08:54 08.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Кажи че

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Дзак":

    Си платен, без да ми казваш, че си платен

    08:54 08.04.2026

  • 65 Васил

    8 0 Отговор
    Това се случва защото сме бананова република.

    08:55 08.04.2026

  • 66 РЕАЛИСТ

    5 11 Отговор
    Във Великобритания е забранено да снимаш човек, без негово съгласие. Вчера слушах дискусия по радиото. Служител в супермаркет снимал някого, който крадял от магазина и бил незабавно изгонен от работа. Не знам, как са законите в България.

    Коментиран от #70, #71, #93

    08:56 08.04.2026

  • 67 123

    14 0 Отговор
    Уволнение…!!! Веднага…!!!

    08:57 08.04.2026

  • 68 Колко

    10 1 Отговор

    До коментар #62 от "шофьор":

    Пъти си използвал служебното си положение да отправяш заплахи? Тази ковря тряа яко да я разпалват и силно понижат до ниво обществен работник.

    08:57 08.04.2026

  • 69 Жожи

    9 0 Отговор
    Тая е една смакла, не зная кой сулю може да поддържа такава дропла.

    08:57 08.04.2026

  • 70 Ахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #66 от "РЕАЛИСТ":

    Ами да ама на острова са психично болни хора..

    08:58 08.04.2026

  • 71 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #66 от "РЕАЛИСТ":

    Същите са, ама не се прилагат!

    08:58 08.04.2026

  • 72 ТИГО

    10 0 Отговор
    Докато някой/някоя такава /такъв , не украсят някое дърво няма да има оправия

    08:58 08.04.2026

  • 73 алхимик

    12 0 Отговор
    Ами просто , тя можеше да каже :Моля ви господине , извинявам се и тн .

    09:00 08.04.2026

  • 74 коко

    10 1 Отговор
    Защо се чудите комунистка ,те са научени че са богоподобни. Знаят само да лъжат,крадат и убиват. Ако се занимават с нещо то трябва да им носи парички без да се напрягат ,винаги се оправят с връзки, вързани са помежду си като свински черва,фамилиите на бившите шумкари и деветосептемврийски мародери.

    09:00 08.04.2026

  • 75 Мирослав

    11 4 Отговор
    Много хубав случай да покаже че ни Бойко ни Делян са виновни.
    Системата произвежда и се захранва с ненормални!

    09:00 08.04.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 ГОСПОДИН ГЛ.СЕКРЕТАР

    14 0 Отговор
    МВР ДА ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА АКО Е ВИНОВНА АКТ КАКВО ЩЕ ПЛАШИ ,МАНДАЛИНЧЕВ КВО ЧАКАШ .

    09:04 08.04.2026

  • 78 Любовник коко

    7 0 Отговор
    Добре че не е бил в кревата с такава жена, ако остане недоволна може и да го опандизи. За насилие над орган на властта,няколко години не му мърдат.

    09:05 08.04.2026

  • 79 Факти

    22 0 Отговор
    Най-много я е заболяло от "приблизителна възраст 56-57 години". Това така се е забило в съзнанието й, че никога няма да го забрави. За една жена е голям удар да чуе, че изглежда 10-15 години по-възрастна, отколкото е. Според мен човекът напълно умишлено е преувеличил за да й смачка егото. Хитър ход.

    09:05 08.04.2026

  • 80 Казва се ....разсейване.....на маймунки!

    8 0 Отговор
    Това не е по различно от децата на комунагите и дс-работягите сега да управляват...И ДА УЧАТ маймунките на ЧЕСТНОСТ...Не сте ли чели "Планетата на Маймунките"...Едните бяха Шимпанзета ,а другите Горили!

    09:06 08.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Баце ЕООД

    12 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дзак":

    Не не, прокурорката реално подлежи на съд по чл 144 "закана за престъпление". Освен и глоба нали, че очевидно нимой да кара

    09:06 08.04.2026

  • 83 Град Козлодуй

    8 0 Отговор
    Проста и нагла!Глупак на висок пост и крив мост се оправят само по-един начин!

    09:06 08.04.2026

  • 84 АМАH OT ИДИOTИ

    7 1 Отговор
    АКО СТЕ ЗАБЛУДЕНИ И НЕ ВИ Е ЯСЕН ЖИВОТА,
    ЧЕТЕТЕ КЛАСИЦИТЕ.
    ЖЕНИТЕ ВИЖДАТ НЕДОСТАТЪЦИТЕ САМО В ДРУГИТЕ.
    КОЙ ВКАРА ПУTKИTE B ПPOKУPAТУРАТА

    09:07 08.04.2026

  • 85 АНТИКОМУНИ$Т

    1 2 Отговор
    ВЪРВИ,ВЪРВИ "$вободната м€дия" -ПАТ КИ.БГ МИ ИЗТРИ КОМЕНТАРА!
    ви€ другари $т€ на в$€ки килом€тър....,ЩЕ ВИ Р Е Ж И М САН ТИ МЕ ТЪР ПО САН ТИ МЕ ТЪР!

    09:07 08.04.2026

  • 86 Тити на Кака

    4 0 Отговор
    Забележителни прояви на клекопикаещите проКУРори в последните няколко месеца!
    Наистина съм впечатлен!

    09:07 08.04.2026

  • 87 илия

    1 0 Отговор
    МРЪСНА..КУЧЕТО..от червен „Мерцедес“ модел GLC.

    09:09 08.04.2026

  • 88 Яяяя

    9 0 Отговор
    Прокурор Деница Иванова до колкото видях по други постове

    09:09 08.04.2026

  • 89 Тити на Кака

    7 0 Отговор
    Селска П@ча.

    Коментиран от #103

    09:09 08.04.2026

  • 90 По-скоро ми изглежда на

    5 4 Отговор
    една депутатка от ПП-ДБ, но автора трябва да провери сам.
    И защо не подаде жалба в МВР - тяхна е работата да я намерят и глобят.

    09:09 08.04.2026

  • 91 КОМУНИСТКА

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    кви комунисте бе наивник смешен бай долна глава увиснала
    и тиквата и другите ли са такива
    ако е имало наистина те са си отишли
    има лапачи и тикви и наивници които ги преизбират

    Коментиран от #101, #106

    09:11 08.04.2026

  • 92 Да, много

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "Трол":

    Нискостеблена и стара, с афинитет към кича.

    09:13 08.04.2026

  • 93 Пълни глупости

    9 0 Отговор

    До коментар #66 от "РЕАЛИСТ":

    Всеки може да бъде снимат на обществено място.
    Включително във Великобритания, нещо си се объркал.

    Коментиран от #110, #113

    09:13 08.04.2026

  • 94 Баш прокурор

    11 0 Отговор
    Дисциплинарно уволнение! Прекалено много калинки и мутреси се навъдиха. Трябва чистка.

    09:15 08.04.2026

  • 95 Изчакай малко

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    След изборите ще ядете бахур!

    09:15 08.04.2026

  • 96 Боже Боже

    14 2 Отговор
    Деница Иванова е първа в листата на БСП в Русе, лично Крум Зарков я представя.

    Коментиран от #98

    09:16 08.04.2026

  • 97 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    Ниска,трътлеста,изрусена,обла проста и дърта пирустия.

    09:19 08.04.2026

  • 98 Сега погледнах няколко видеа

    4 2 Отговор

    До коментар #96 от "Боже Боже":

    Не е Деница Димитрова, оная има по-издължено лице, по-висока е от тая и има по-дълъг нос.
    Спри да пишеш глупости.

    Коментиран от #102

    09:23 08.04.2026

  • 99 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Русенска провансалка повярвала,че е Софиянка.Тетката от село можеш да изкараш,но селото от Тетката-никога.

    09:24 08.04.2026

  • 100 ...

    5 0 Отговор
    Oще един пирон в кофчега на нашата прокуратура.

    Коментиран от #104

    09:24 08.04.2026

  • 101 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #91 от "КОМУНИСТКА":

    Не ти е лесно да си Т.Ъ.П. повече отколкото ТЕЖИШ❗
    Не знаеш значението на този Ник, ама мислейки с долните си полукълба, мислиш че се отнася до долната глава- единствената която ползваш❗
    И да, БорисОF е комунист, който НЕ си е върнал партийния билет/книжка❗

    09:25 08.04.2026

  • 102 Боже Боже

    5 0 Отговор

    До коментар #98 от "Сега погледнах няколко видеа":

    "Прокурор и кандидат-депутат се оказа наглата шофьорка с червения „Мерцедес“
    Заглавие от друга медия,така,че глупостите и пишеш ти.Чети бе Мама,Чети.......

    09:27 08.04.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Добрютро!

    4 0 Отговор

    До коментар #100 от "...":

    Аз отдавна ви казах, че е покойница и не дава никакви признаци на живот...

    09:29 08.04.2026

  • 105 Киро

    4 1 Отговор
    На 9тия джуджак Сарафа, духатела. ДъртаПача

    09:29 08.04.2026

  • 106 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "КОМУНИСТКА":

    Да беше прочел тук-таме, пише името и водач в чия листа е ❗
    Ама то за тази работа се иска да можеш да четеш и мислиш едновременно❗
    А ти едновременно можеш само плюеш и храчиш❗

    09:29 08.04.2026

  • 107 Истината е:

    10 2 Отговор
    "Самоличността на наглата прокурорка с червения „Мерцедес“ GLC за 90 000 евро, караща в насрещното по еднопосочната улица „Цар Самуил“ в идеалния център на София и заплашила изпречил се на пътя й шофьор, че ако не се махне веднага, „ще му съсипе живота“, вече е разкрита!"

    Оказа се, че прокурорката мутреса е обвинителката от Военно-окръжната прокуратура в София Деница Иванова, която на всичкото отгоре е и кандидат за депутат от листата на БСП и има реален шанс да влезе в следващото Народно събрание.

    Деница Иванова води листата на БСП в Русе за предстоящите на 19 април извънредни парламентарни избори, а предизвикания от нея грозен уличен скандал повдига въпроса какви хора издига новия лидер на социалистите Крум Зарков, който иначе обеща пълна промяна в БСП.

    Коментиран от #114

    09:32 08.04.2026

  • 108 Куку

    7 0 Отговор
    Напълно самозабравили се хора,изградили са своя държава в която гражданите са длъжни да ги хранят, поят и да им плащат тлъсти заплати,екскурзии и ресторанти!Сега решиха,че този хубав живот им принадлежи по право!Прогнила система!

    09:33 08.04.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 6135

    2 0 Отговор

    До коментар #93 от "Пълни глупости":

    Правилно!
    А на входа на Теско си пише, че магазинът е частна собственост и влизайки в него изрично се съгласяваш да бъдеш сниман от камери на фирмата.

    09:41 08.04.2026

  • 111 Бул а мач

    6 0 Отговор
    Боклукът си има скъпи парцалки и каручки ама си остава БОКЛУК колкото и парфюми да му сложиш СМЪРДИ

    09:41 08.04.2026

  • 112 Пиле шарено

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Кой крив, кой прав,":

    Всички сме от село и това не е срамно, но да ни сравняват с провинциалистите ние не обичаме.

    Коментиран от #115

    09:42 08.04.2026

  • 113 Катеричка рунтавелка

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Пълни глупости":

    А този всеки, да се съблече чисто гол на общественото място може ли 😀

    09:46 08.04.2026

  • 114 Политолог

    5 0 Отговор

    До коментар #107 от "Истината е:":

    Такива са кандидат-депутатите......това е нивото им.Не са виновни те.Виновни сме Ние,които гласуваме за подобни пар ца ли.

    Коментиран от #117

    09:47 08.04.2026

  • 115 Троянец

    1 1 Отговор

    До коментар #112 от "Пиле шарено":

    Извинявай,но не всички сме от село!

    09:48 08.04.2026

  • 116 И какво се оказва?!

    3 0 Отговор
    Цялата "Сарафатура" е едно голямо "ОПГ".В какво още ще са замесени?!Скандали с прокурорки,прокурори или просто/и кокори....всеки ден!

    09:53 08.04.2026

  • 117 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #114 от "Политолог":

    Като гласуваш - си виновен,
    като НЕ гласуваш -пак❗
    Да Ви се чуди човек какво да прави❗

    Коментиран от #119

    09:54 08.04.2026

  • 118 Перник

    3 1 Отговор
    Поредната слугиня на дебИлите "политици"!
    Хора, излезте и гласувайте, за да изметем боклука!

    Коментиран от #120

    09:56 08.04.2026

  • 119 оня с коня

    0 4 Отговор

    До коментар #117 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ами направете като мен.Отивам за гъби.Като не плащат отивам за гъби.

    Коментиран от #121

    09:57 08.04.2026

  • 120 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #118 от "Перник":

    Ама те само такива са в листите бе , колега❗

    09:58 08.04.2026

  • 121 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #119 от "оня с коня":

    Дори конят ти знае, че това не е трети вариант, но ти явно НЕ❗

    10:00 08.04.2026

  • 122 г-н

    4 1 Отговор
    Зарков да я маха от листите ако ще се бори за влизане в парламента

    Коментиран от #124, #126, #127

    10:01 08.04.2026

  • 123 Ама и ти

    0 0 Отговор
    Дай и го не я мъчи

    10:04 08.04.2026

  • 124 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #122 от "г-н":

    Срокът, в който могат да бъдат направени промени в листите с кандидатите за депутати, ИЗТЕЧЕ НА 19.03.🤔❗

    10:05 08.04.2026

  • 125 яяяяяя

    4 0 Отговор
    Поредната овластена нагла провинциалистка, взела се за нещо голямо. Гази наред с голямата кола, купена с рушвети! Задължително изрусена и облечена скъпо...Да ти се доповръща.

    10:06 08.04.2026

  • 126 Град Козлодуй

    4 0 Отговор

    До коментар #122 от "г-н":

    Ta "господина" ти Зарков не е ли същият?Зафира,Гуцана и Добрев-не са ли същите? БСП е минало невъзвратимо! 4% ама на кукуво лято!

    10:06 08.04.2026

  • 127 Троянец

    3 0 Отговор

    До коментар #122 от "г-н":

    Защо да я маха?Нека видят хората за какво им предлагат да гласуват!

    10:08 08.04.2026

  • 128 Даа!

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ако е вярна тази информация,и това нагло,самозабравило се човекоподобно е прокурор,плюс кандитат за депутат , независимо от коя партия,или коалиция,всички медии,ние ,хората, трябва да проследим под лупа,реакцията на съответната партия.Ако реагират веднага,да е отстранят от списъка е едно.Започне ли поредно офлянкване..Назначили сме проверка,ще се съберем, съответните органи трябва да вземат отношение,ние- народа трябва да ги накажем, включително и нея.Тях ,през гласуването,нея със протест пред Главна прокуратура.Иначе,ще продължи това брутално поведение от всички със служебна карта и длъжност във всички структури на властта.

    Коментиран от #137

    10:09 08.04.2026

  • 129 Левски

    3 0 Отговор
    Да бъде отстранена от работа.

    10:09 08.04.2026

  • 130 Тачо Шопа

    3 0 Отговор
    С тая имаше и скандал в Елин Пелин докато беше командирована там.

    10:09 08.04.2026

  • 131 евала

    3 0 Отговор
    Тоз Мерцедес от банички ли е събиран

    10:10 08.04.2026

  • 132 Пехливанов

    4 0 Отговор
    Лошото е, че не е само тя с такова поведение. Но примера идва от такива самозабравили се управници./преди два дни беше Божанков/. Направиха ги недосегаеми.

    10:11 08.04.2026

  • 133 Абе

    1 0 Отговор
    я па ако е докачим прокурорката ще и съсипем д.у.п.е.н.ц.е.т.о., ке стане на ветрилник....

    10:13 08.04.2026

  • 134 Хубаво

    0 2 Отговор
    , ама не разбрах коя е кифлата ? Име фамилия и така нататък.

    Коментиран от #136, #138

    10:16 08.04.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Боже Боже

    1 0 Отговор

    До коментар #134 от "Хубаво":

    Ами чети бе Мама.Написано е.

    Коментиран от #139

    10:18 08.04.2026

  • 137 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #128 от "Даа!":

    Ако не е вярна тази информация, досега от прокурорската колегия или избирателните комисии ЩЯХА ДА ОПРОВЕРГАЯТ изнесените данни❗
    А практическото ИЗХВЪРЛЯНЕ на водач на листа от избираемите места в кауза пердута ❗
    Ако от листата/листите, където тя е водач, бъдат избрани "N" кандидати - то трябва да се окаже, че толкова кандидати са събрали по повече от 7% ВСЕКИ🤔

    10:18 08.04.2026

  • 138 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #134 от "Хубаво":

    Чукча-писател, чукча НЕ ЧЕТЕ❗ Той не чете, само пише❗

    10:19 08.04.2026

  • 139 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #136 от "Боже Боже":

    Може да е прочел, но по новому -
    четене без разбиране😉
    Той така и пише, че не е разбрал❗

    10:22 08.04.2026

  • 140 твоя ден

    1 0 Отговор
    Брато давай на задна или към терминал номер 5 . Не виждаш ли , че вече не сме държава.

    10:24 08.04.2026

  • 141 Ода за кифлата

    3 0 Отговор
    С мигли дълги и поглед сериозен - в Мерцедеса е малко куриозен. Устни нацупени, поглед „фатален“, снимка в огледалото – кадър идеален.

    С маркова чанта и токчета тънки, тя гази уверено в дните трънки. Кафето е лате, със пяна богата- аз не давам нищо в замяна.

    Но нека не съдим, тя просто си знае – в този свят всеки луд всеки иска да сияе. Да си „кифла“ днес е сякаш изкуство – да будиш у другите поне малко чувство!
    Някакъв тук път не ми дава,нарича ме "кифла" а аз съм Русенска крава.Тоя за какъв се взема-ще му съсипя живота и парите ще му взема....

    Коментиран от #142

    10:29 08.04.2026

  • 142 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #141 от "Ода за кифлата":

    ДрОгарката си е кухпила апартамент в София ....
    с "дарения" и "Мерцедес" за 90 000 евро.

    Според данъчните й декларации, тя си е купила Мерцедеса през 2024 г. за 167145 лв. от заеми.

    Освен това Деница Иванова се е обзавела и с апартамент от 84 квадратни метра в София, за който твърди, че го е платила с „дарения“. Прокурорката кандидат депутат има и ипотека за 340000 лева.‼️

    Коментиран от #144

    10:32 08.04.2026

  • 143 Ицо Багера

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "аз лично":

    Видиш ли номера с започващи с ТХ, В или РВ приготвяй и щангата в багажника. Няма алтернативен подход с тях.

    Коментиран от #145

    10:33 08.04.2026

  • 144 Дени Йованка

    2 0 Отговор

    До коментар #142 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Катеричка рунтавелка с червена Мерцеделка.Купена е с рушвети и креватни рекушети.Борила съм се в Живота да съм на висока квота.

    10:36 08.04.2026

  • 145 Перник

    1 0 Отговор

    До коментар #143 от "Ицо Багера":

    О-о-о....забрави Р,КН,Е,ЕН.....за тях си нося бухалката под седалката.

    Коментиран от #149

    10:38 08.04.2026

  • 146 Шлйггфьж

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Ъхъ!!!":

    Пич,тази е точно от номер 7.

    10:41 08.04.2026

  • 147 Ода за кифлата-2

    1 0 Отговор
    Кифла с лъскава кола,
    в огледалото блести сама.
    Сутрин с кафе и селфи поза,
    животът ѝ – филтрирана проза.
    Токчета високи, походка смела,
    но често крие мисъл незряла.

    Смее се силно, говори бързо,
    драмата идва ѝ някак си вързано.
    Днес е любов, утре – раздяла,
    всичко е сцена, всичко е драма.

    Но нейде дълбоко, зад този блясък,
    душата е селска кат мокър пясък.
    И може би, ако някой я види така,
    ще срещне не кифла… а просто душа.

    10:43 08.04.2026

  • 148 4567

    2 0 Отговор
    Бабата не само е помислила, че вече е в Парламента, но и че е върнала Девети. Те са си такива открай време.

    10:45 08.04.2026

  • 149 Братчетата на Бойко

    0 1 Отговор

    До коментар #145 от "Перник":

    И РК с винкиУТ.

    10:47 08.04.2026

  • 150 Бесен - Язовец

    1 1 Отговор
    Хубавата Сийка Милева бившия говорител на прокуратурата

    Коментиран от #152

    10:49 08.04.2026

  • 151 РРРРРРРРР Гуцоооо

    3 0 Отговор
    Кифла върви — със стойка “кралица”,
    в TikTok живее, в живота — актриса.
    Устните — duck face, мисъл — на диета,
    драма се лее като сапунена касета.

    “Много съм deep” — казва с филтър и поза,
    а Google ѝ е личната проза.
    Цитира любов от статуси чужди,
    но чувствата — май са ѝ малко на служба.

    Снимка със кафе — “животът е стил”,
    пет часа поза за кадър “на chill”.
    Хаштагове тежки: blessed, мечти,
    а всъщност — батерията ѝ е 3%.

    Но нейсе, не съдим — такъв е светът,
    всеки си прави с лайкове път.
    И тя си играе роля позната —
    главна героиня… в измамна реклама.

    10:50 08.04.2026

  • 152 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #150 от "Бесен - Язовец":

    Сийка-Гешевата кайсийка е класа над тая селска пръчка.

    Коментиран от #154

    10:53 08.04.2026

  • 153 Жмръц

    3 0 Отговор
    Така е,когато си дощъл от село в големия град,почувстваш се с власт и пари.Айде нема нужда!Такива ги знаем.Затова полицията да си свърши работата.Както с онова ле ке б0жанков.

    10:56 08.04.2026

  • 154 Шери

    0 2 Отговор

    До коментар #152 от "оня с коня":

    Явно не си виждал Сийка това е точно тя

    Коментиран от #157

    10:58 08.04.2026

  • 155 Цако от Мездро

    1 0 Отговор
    Малииии тая още не е станала дупетатка и показва мурафети а ко остаа ако стане?Някой ора си надскачат сенката.А тая си е повервала,че е нящу.....а то не си струва дори да плюунеш...

    Коментиран от #156

    10:58 08.04.2026

  • 156 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #155 от "Цако от Мездро":

    Прав си Цако.Тая е мизерабъл.

    10:59 08.04.2026

  • 157 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #154 от "Шери":

    да бе да.Долу пише коя е.

    11:00 08.04.2026

  • 158 Боко

    1 0 Отговор
    УФСЪ СЕ КАЗВА

    11:01 08.04.2026

  • 159 развратния мешчо пух

    1 0 Отговор
    Тая кво преживя все едно си е напълнила камбата с кристали

    11:17 08.04.2026

