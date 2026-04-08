Прокурорка гази закона и заплашва в центъра на София (ВИДЕО)

Дама, прокурор от София, е погазила закона в центъра на столицата пред погледа на очевидци, които заплашила, предаде сайтът Podlupa.bg, като цитира пост на замесения в инцидента Боян Георгиев.
Ето пълния разказ на Георгиев, публикуван във Фейсбук:
Днес, на 06.04.26 г. около 17:00 ч., при завиване от ул. „Алабин“ по ул. „Цар Самуил“, която е еднопосочна за влизащите от ул. „Алабин“ (сигнализирано с пътен знак), точно пред входа на платения паркинг, където имам абонамент, бях пресрещнат от червен „Мерцедес“ модел GLC. Регистрационния номер не видях.
Зад волана беше жена на приблизителна възраст 56–57 години, която, въпреки че караше в насрещното движение и знаеше, че извършва нарушение, започна да ми прави знаци да мина назад, за да ѝ направя път. Важно е да отбележа, че дори зад волана тя беше хванала в едната си ръка нещо като брускета и невъзмутимо дъвчеше. Разбира се, отказах и просто продължих напред с колата си, което много ядоса жената – но не я спря да продължи напред с „Мерцедеса“ и да се допре броня до броня с мен.
Тя излезе от автомобила и ми каза следното: „Бързам, дай назад, защото съм прокурор и ако продължиш да стоиш, ще видиш какво ще ти се случи.“
Отново, тези, които ме познават, лесно могат да отгатнат как ѝ отвърнах – това още повече ядоса госпожата. Нейният отговор беше: „Още една дума и ще ти съсипя живота“, като понечи да снима регистрационните ми табели. Това заби последния пирон в ковчега на търпението ми и, преди да се усетя, вече бях казал повече от „още една дума“ и излязох от колата, като на свой ред започнах да я снимам.
Вече имаше две коли зад мен, които чакаха жената да спре да снима регистрационния ми номер и да ни направи място да влезем в улицата, както и четирима случайни минувачи, които станаха свидетели на цялата сцена. Това я уплаши и я накара най-накрая да се върне зад волана и да си премести колата.
Забравих да отбележа, че майка ми беше с мен през цялото време и за жалост стана свидетел на всичко.
Посланието ми към жената:
Която и да си, повярвай ми – ако майка ми не беше с мен в колата, щях да бъда много по-нелюбезен. Ще се радвам да се видим отново и да поговорим – убеден съм, че мога да ти обясня как работи наказателният процес и какви са функциите ти като прокурор.
Моля, който разпознае тази жена, да ми каже как се казва“, завършва публикацията на Боян Георгиев.
Източник: narod.bg
1 1488
гласовете на гражданите не са свещени
щото търговията с гражданства е позволена
това прави търговията с гласове също позволена
едно бг гражданство струва точно 300 лв (150 дойче марки). миналата година беше 30 лв, ама инфлацията и войната на марс я надуха, както надуха цената на хляба и кренвиршите. демек да станеш българин струваше около две кила кренвирши
престъпление и безотговорност е да овластяваш престъпници и то без пари щото било "граждански дьлг" и други митове и легенди, щото реално те те мислят че имаш акьл колкото три пилешки кренвирша на кръст
доядоха ми се кренвирши
Коментиран от #10, #95
08:09 08.04.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #3, #91
08:12 08.04.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Че май и водач на листа 🤔❗
08:12 08.04.2026
4 Ами
Тоя е добър човек, какво търпение🙄
08:13 08.04.2026
10 Един булгаристанец вдлъбнат
До коментар #1 от "1488":едно бг гражданство струва точно 300 лв (150 дойче марки)
-;-
Какви 300 лева - какви дойчемарки
сега разбирам защо Шиткойна има 10% подкрепа при 30% електоралната активност.
Аман
08:17 08.04.2026
20 демокрация в кочината
Безнаказани зли и противни.
Дтържавата бачка за тях. Първо за прасетата де, след това за тях.
....
Ако има една политическа силя която се наеме да измете тази гмеж, ще спечели 70%,
Коментиран от #29
08:23 08.04.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Дзак":Само дето такива като неА винаги искат другите да им отстъпват- а те самите НИКОГА ❗
08:26 08.04.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
51 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Оказа се, че прокурорката мутреса е обвинителката от Военно-окръжната прокуратура в София Деница Иванова, която на всичкото от горе е и претендент за народен представител от листата на Българска социалистическа партия, като водач на листа🤔‼️
Коментиран от #128
08:42 08.04.2026
84 АМАH OT ИДИOTИ
ЧЕТЕТЕ КЛАСИЦИТЕ.
ЖЕНИТЕ ВИЖДАТ НЕДОСТАТЪЦИТЕ САМО В ДРУГИТЕ.
КОЙ ВКАРА ПУTKИTE B ПPOKУPAТУРАТА
09:07 08.04.2026
85 АНТИКОМУНИ$Т
ви€ другари $т€ на в$€ки килом€тър....,ЩЕ ВИ Р Е Ж И М САН ТИ МЕ ТЪР ПО САН ТИ МЕ ТЪР!
09:07 08.04.2026
91 КОМУНИСТКА
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":кви комунисте бе наивник смешен бай долна глава увиснала
и тиквата и другите ли са такива
ако е имало наистина те са си отишли
има лапачи и тикви и наивници които ги преизбират
Коментиран от #101, #106
09:11 08.04.2026
101 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #91 от "КОМУНИСТКА":Не ти е лесно да си Т.Ъ.П. повече отколкото ТЕЖИШ❗
Не знаеш значението на този Ник, ама мислейки с долните си полукълба, мислиш че се отнася до долната глава- единствената която ползваш❗
И да, БорисОF е комунист, който НЕ си е върнал партийния билет/книжка❗
09:25 08.04.2026
106 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #91 от "КОМУНИСТКА":Да беше прочел тук-таме, пише името и водач в чия листа е ❗
Ама то за тази работа се иска да можеш да четеш и мислиш едновременно❗
А ти едновременно можеш само плюеш и храчиш❗
09:29 08.04.2026
107 Истината е:
Оказа се, че прокурорката мутреса е обвинителката от Военно-окръжната прокуратура в София Деница Иванова, която на всичкото отгоре е и кандидат за депутат от листата на БСП и има реален шанс да влезе в следващото Народно събрание.
Деница Иванова води листата на БСП в Русе за предстоящите на 19 април извънредни парламентарни избори, а предизвикания от нея грозен уличен скандал повдига въпроса какви хора издига новия лидер на социалистите Крум Зарков, който иначе обеща пълна промяна в БСП.
117 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #114 от "Политолог":Като гласуваш - си виновен,
като НЕ гласуваш -пак❗
Да Ви се чуди човек какво да прави❗
Коментиран от #119
09:54 08.04.2026
141 Ода за кифлата
С маркова чанта и токчета тънки, тя гази уверено в дните трънки. Кафето е лате, със пяна богата- аз не давам нищо в замяна.
Но нека не съдим, тя просто си знае – в този свят всеки луд всеки иска да сияе. Да си „кифла“ днес е сякаш изкуство – да будиш у другите поне малко чувство!
Някакъв тук път не ми дава,нарича ме "кифла" а аз съм Русенска крава.Тоя за какъв се взема-ще му съсипя живота и парите ще му взема....
Коментиран от #142
10:29 08.04.2026
144 Дени Йованка
До коментар #142 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Катеричка рунтавелка с червена Мерцеделка.Купена е с рушвети и креватни рекушети.Борила съм се в Живота да съм на висока квота.
10:36 08.04.2026
147 Ода за кифлата-2
в огледалото блести сама.
Сутрин с кафе и селфи поза,
животът ѝ – филтрирана проза.
Токчета високи, походка смела,
но често крие мисъл незряла.
Смее се силно, говори бързо,
драмата идва ѝ някак си вързано.
Днес е любов, утре – раздяла,
всичко е сцена, всичко е драма.
Но нейде дълбоко, зад този блясък,
душата е селска кат мокър пясък.
И може би, ако някой я види така,
ще срещне не кифла… а просто душа.
10:43 08.04.2026
151 РРРРРРРРР Гуцоооо
в TikTok живее, в живота — актриса.
Устните — duck face, мисъл — на диета,
драма се лее като сапунена касета.
“Много съм deep” — казва с филтър и поза,
а Google ѝ е личната проза.
Цитира любов от статуси чужди,
но чувствата — май са ѝ малко на служба.
Снимка със кафе — “животът е стил”,
пет часа поза за кадър “на chill”.
Хаштагове тежки: blessed, мечти,
а всъщност — батерията ѝ е 3%.
Но нейсе, не съдим — такъв е светът,
всеки си прави с лайкове път.
И тя си играе роля позната —
главна героиня… в измамна реклама.
10:50 08.04.2026
