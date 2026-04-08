Прокурорка гази закона и заплашва в центъра на София (ВИДЕО)

Дама, прокурор от София, е погазила закона в центъра на столицата пред погледа на очевидци, които заплашила, предаде сайтът Podlupa.bg, като цитира пост на замесения в инцидента Боян Георгиев.

Ето пълния разказ на Георгиев, публикуван във Фейсбук:

Днес, на 06.04.26 г. около 17:00 ч., при завиване от ул. „Алабин“ по ул. „Цар Самуил“, която е еднопосочна за влизащите от ул. „Алабин“ (сигнализирано с пътен знак), точно пред входа на платения паркинг, където имам абонамент, бях пресрещнат от червен „Мерцедес“ модел GLC. Регистрационния номер не видях.

Зад волана беше жена на приблизителна възраст 56–57 години, която, въпреки че караше в насрещното движение и знаеше, че извършва нарушение, започна да ми прави знаци да мина назад, за да ѝ направя път. Важно е да отбележа, че дори зад волана тя беше хванала в едната си ръка нещо като брускета и невъзмутимо дъвчеше. Разбира се, отказах и просто продължих напред с колата си, което много ядоса жената – но не я спря да продължи напред с „Мерцедеса“ и да се допре броня до броня с мен.

Тя излезе от автомобила и ми каза следното: „Бързам, дай назад, защото съм прокурор и ако продължиш да стоиш, ще видиш какво ще ти се случи.“

Отново, тези, които ме познават, лесно могат да отгатнат как ѝ отвърнах – това още повече ядоса госпожата. Нейният отговор беше: „Още една дума и ще ти съсипя живота“, като понечи да снима регистрационните ми табели. Това заби последния пирон в ковчега на търпението ми и, преди да се усетя, вече бях казал повече от „още една дума“ и излязох от колата, като на свой ред започнах да я снимам.

Вече имаше две коли зад мен, които чакаха жената да спре да снима регистрационния ми номер и да ни направи място да влезем в улицата, както и четирима случайни минувачи, които станаха свидетели на цялата сцена. Това я уплаши и я накара най-накрая да се върне зад волана и да си премести колата.

Забравих да отбележа, че майка ми беше с мен през цялото време и за жалост стана свидетел на всичко.

Посланието ми към жената:

Която и да си, повярвай ми – ако майка ми не беше с мен в колата, щях да бъда много по-нелюбезен. Ще се радвам да се видим отново и да поговорим – убеден съм, че мога да ти обясня как работи наказателният процес и какви са функциите ти като прокурор.

Моля, който разпознае тази жена, да ми каже как се казва“, завършва публикацията на Боян Георгиев.

Източник: narod.bg