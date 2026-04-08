Основната цел на "Възраждане"- изграждането на силно, независимо правителство, което да отстоява националния интерес

Лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов и водачът на листата в 1 МИР – Благоевград Цвета Рангелова представиха в студиото на „Здравей, България“ приоритетите на партията преди изборите на 19-и април. Те заявиха, че основната цел на формацията е изграждането на силно, независимо българско правителство, което да отстоява националния интерес, без да се подчинява на външен натиск.
Костадинов посочи, че в момента българският политически елит избягва да формира ясна геополитическа позиция, а липсата на лидерство предизвиква страх сред населението. „Нашата страна няма своя оценка за случващото се около нас. Войните и конфликти в съседство показват колко важно е да имаме независима политика“, заяви той.
По въпроса за възможни съюзи след изборите, Костадинов уточни, че „Възраждане“ не би преговаряла с ГЕРБ и ДПС, но е готова на диалог с победителя на вота при условие, че не се отстъпва от принципите на партията. „Ако победителят ни потърси, можем да разговаряме, но само при запазване на нашите позиции“, добави лидерът.
Една от ключовите теми за „Възраждане“ е връщането на българския лев. Костадинов аргументира това с негативните последствия от въвеждането на еврото – инфлация, обедняване на населението и зависимост от Европейската централна банка. „Влязохме в еврозоната с манипулирани данни за бюджета. България може и трябва да има собствена стабилна валута“, каза той.
Рангелова обърна внимание на съдебната реформа като друг приоритет. Според нея сегашният Висш съдебен съвет е компрометиран и трябва да бъде сменен. Тя подчерта необходимостта кандидатите за висши съдебни позиции да бъдат независими и експертни, без връзки с парламентарни партии или политическите елити.
По темата за миграцията, Костадинов и Рангелова заявиха, че е необходим строг контрол, като отбелязаха, че голяма част от хората, влизащи в страната, имат сериозни присъди и представляват риск за националната сигурност. „Ние сме поискали информация от МВР, но не сме я получили. Важно е да знаем колко и какви хора идват в България“, каза лидерът.
В областта на икономиката лидерът на „Възраждане“ даде примери за успешни независими държави, които могат да послужат за модел – Сингапур, Южна Корея, Япония, Швейцария и Норвегия. Според него България има исторически опит да бъде независима и да има собствена стабилна валута, като златният лев от началото на ХХ век.
Костадинов и Рангелова подчертаха, че основната цел на партията е създаване на независима България със силна икономика и висок стандарт на живот за гражданите. „Това може да го гарантира само едно истински българско правителство - независимо и решително“, заявиха те.
2 Основната цел на "Възраждане
Със потъпкването на правата и свободите на Българите
И заливане на нацията със про Руска Пропаганда 24/7
3 ОРБАН ФИЦО
Подкрепят Инициативата за МИР на
ДОНАЛД ТРЪМП.
Тръмп Наш
С Него се върнахме към Нормалноста.
4 А Кога ще приемем
Коце Копанара
Каза ли нещо по въпроса ?
Или ще залага на Рублата?
5 Възраждane са това против което са се
До коментар #2 от "Основната цел на "Възраждане":Борели
Ботев и Левски
Национални Предатели
Работещи против Благото на народът си
Интересуващи се единствено за личното си богатство
6 Скоро няма да има Възраждане
До коментар #2 от "Основната цел на "Възраждане":Народът осъзна че коста е Лъжлив наркоман
8 Ми а им модата на Зомбираните Русофили
Може да си грачи на воля
Няма кой да го чуе
Волен Сидеров 2
10 Не ме интересува дали е Наркоман
До коментар #6 от "Скоро няма да има Възраждане":Скоро няма да има Възраждане
До коментар 2 от "Основната цел на "Възраждане":
Народът осъзна че коста е Лъжлив наркоман
Шитнкойна върви по пътя на Ямболската Рубла- ще умре със времето.
Помните ли как Рублата се правеше на интересен при Клекшопа, Луфтханза и Парламента.
Къде са мадридското нищожество, Гоци Сирищника и Доносника Сава- мъртъвци!
13 Възраждане за Русия и Рублата
Под Руски ботуш!!!
Да осигуряваме по 10000 войника на месец
Да пращаме храна и пари за Фронта
А Коста да е нашият Диктатор
Ураааааа
08:50 08.04.2026
20 костя е
До коментар #6 от "Скоро няма да има Възраждане":пиянде
Коментиран от #22
08:54 08.04.2026
21 Те лаят по принцип
До коментар #12 от "Въпрос":Най лошото е че го правят с пари от бюджета. Преди малко слушах интервю с един човек от Величие. Прекъсваха го прекъсваха го и накрая времето му изтече.
08:55 08.04.2026
26 Дръта чанта
29 Коста е една Продажна Руска подметка
До коментар #2 от "Основната цел на "Възраждане":Шмърка по 5 грама на ден и се побърква като хване микрофона
Коментиран от #34
31 Не Може
До коментар #19 от "копейкин":Парите са вложени в
Палата в Тюленово.
Коце Копанара е сериозен Инвеститор.
32 Дръта чанта
До коментар #15 от "Българо руски интерес?":Грешиш цяла Европа зависи от евтините Руски ресурси
34 Стига сте
До коментар #29 от "Коста е една Продажна Руска подметка":Плюли Русия ве Костя не е Руска подметка а си чисто бг цървул продажен крадлив
39 израждане
До коментар #23 от "Мухахаха":не искат да управляват а само да крякат на субсидийка
40 не си мнение
До коментар #33 от "Мнение":Защото Възраждане имат 35 депутата. С толкова депутати не може нищо да се приеме. Ако не са им приели предложението пак ще ги опрекваш. Ти не знаеш какво искаш. Изглежда тролиш лаф да става за пари предполагам.
43 Възраждане
До коментар #1 от "честен ционист":И без Ди Джея сме първа политическа сила. Не вярвам някой да гласува реално за зеленият чорап. Българинът след ПП-ДБ е поумнял и не вярва на месии
Коментиран от #78
09:14 08.04.2026
47 ....
До коментар #6 от "Скоро няма да има Възраждане":Не знам народът какво е видял, но аз лично го намирам за единствения, който поддържа едни и същи възгледи, откакто е в парламента и от скептик започвам да ставам по-скоро симпатизант.
ПП–ДБ един път са против Бойко, друг път се коалират с него - след последната коалиция видяха, че си заминават и пак обърнаха палачинката, за да спечелят протестния вот - отчаяни хора, които са готови на всичко за властта - не стават.
Президентът е скрита лимонка и популист - не става.
Прасетата от ГЕРБ/ДПС, ИТН, МЕЧ и тн изобщо не заслужават да се коментират, което ни води до Костадин Костадинов/Възраждане, който поне проявява последователност и винаги отразява случващото се в парламента така, както е. Освен това е историк, патриот и доста ерудиран човек.
51 и с незаконни тоалетни
До коментар #48 от "Основната цел":изливащи се директно в морето...
09:18 08.04.2026
55 Ха ха ха ха ха ха ха
До коментар #47 от "....":За да живее демократично човек, трябва да е образован. ....... Ако можеш го разбери
09:24 08.04.2026
56 Б.си бokлyka !
Не вижда ли каква лавина от ботове има в тикток, истаграм и фейсбук в подкрепа на фатмака ?
09:25 08.04.2026
59 Последния Софиянец
До коментар #54 от "Ха ха ха":Важното е пари за къщи да има. Пък невежите нека го гласуват
09:27 08.04.2026
60 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Каквото и да говори късото и мекото, накрая обслужват пожарникаря и корпулентния.
По всички общини гласуват с ГЕРБ и ДПС, с мафията.
Това, че досега не е постигнал нито едно от заканите и обещанията си не е случайно, контролирано е.
09:28 08.04.2026
61 на морския бряг
До коментар #58 от "Ха ха ха ха ха ха ха":гага узина си построи два палата със субсидията която уж нямаше да взема и после излъга че насилствено са му я набутали в името на интересите на България...
09:28 08.04.2026
62 Жалки продажни северноазоатски еничapи !
Фашисти са онези, които са готови да избиват и свои, за да наложат своя дневен ред.
Хайде да си отворим очите, докато не е станало късно!
68 Сенко
69 За сега
До коментар #1 от "честен ционист":Възраждане са единственото интересно нещо на политическия пазар. Имат собствена визия по много въпроси. Затова други партии се опитват да ги имитират.
72 Факти
До коментар #47 от "....":ПП-ДБ никога не са се коалирали с Бойко. В кабинета Денков имаше само двама министри на ГЕРБ - Габриел на външните работи и Шалапатова на труда. Това не беше коалиция, а чисто правителство на ПП-ДБ. Когато дойде време за ротация те показаха среден пръст на Бойко и не му дадоха властта. Просто го излъгаха за да направят заедно промените в конституцията и да отнемат властта от руския агент Радев, който тъкмо ни беше закопал със скандалния договор с Боташ за 4,5 милиарда лева. Радев трябваше незабавно да бъде спрян и ПП-ДБ направиха този финт в интерес на България. В коалиция не са влизали. След като промениха конституцията и вързаха ръцете на руския агент Радев, кабинетът Денков си подаде оставката, защото ГЕРБ им стопираха съдебната реформа. Коалиция никога не е имало. Имаше само едно общо гласуване срещу Радев. Истинска коалиция беше това между ГЕРБ, БСП и ИТН, които си разделиха министрите и управляваха заедно. Възраждане пък винаги са в скрита коалиция с ГЕРБ и ги обслужват във важните гласувания.
78 честен ционист
До коментар #43 от "Възраждане":На кантар за 4-те %
80 Възраждане е
82 Пламен
Костя втори палат дигна на морето
87 Не гласувам за плюещи овчари
Костадинов като ужким е историк да вземе да каже, колко време за съществуването си този български лев не е бил в "борд" и какво се е случвало? Понеже Костадинов не е нито политик, нито историк и няма да ви каже, ще ви кажа аз като лаик: за цялото си съществуване левът е бил вързан или за френския франк или за германската марка или за рублата, а последните години за еврото.
България почти през цялото време не е имала независима валута и последният път като беше "независима" държавата я фалира Жан Виденов, червените олигарси я ограбиха пенсионерите загубиха спестяванията си, стигна се до гладни бунтове.
Това е историята на лева. След това въведоха официална валута марка/евро и хартийка с фиксирана стойност в марка/евро - лев.
И реално последните десетилетия всичко се смята с евро, а чейнчовете вземаха такса за обмен. Единствено чейнчовете имаха интерес да има "хартийка лев", вземаха си комисионна. Деца, къщи, коли издържаха.
88 Точно ти не си българин
До коментар #86 от "Един друг":Но добре че си един друг , каквото и да значи това.
91 Какви банани?
До коментар #80 от "Възраждане е":То хлаб и кисело мляко няма да има?
От нетен износител на пшеница ще внасяме евтина украинска, за да не измрем от глад. Такива ми ти работи, Санчо. Във Възраждане, Меч и подобни формации няма ни един нормален и честен. Там са отпадъците, които не могат да се впишат в по-големите партии. Те са еднодневки мухи и прехвърчат от боклук на боклук.
92 шопо с търнокопо
До коментар #7 от "глоги":"водачКАТА на листата в 1-ви МИР... "
Глоги, кажи как е с новоговора хирург в женски род, или пък хлебар, хлебар-ка?
Красив си е нашият език, без новите фантифлюшки.
94 Луд Скайуокър
До коментар #8 от "Ми а им модата на Зомбираните Русофили":А бе щом го коментираш значи ти е интересен !
99 Ей българите
До коментар #82 от "Пламен":Много завиждате бе. Как не ти е неудобно.
