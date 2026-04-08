Основната цел на "Възраждане"- изграждането на силно, независимо правителство, което да отстоява националния интерес
  Тема: Избори

8 Април, 2026 08:34 1 236 102

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов и водачът на листата в 1 МИР – Благоевград Цвета Рангелова представиха в студиото на „Здравей, България“ приоритетите на партията преди изборите на 19-и април. Те заявиха, че основната цел на формацията е изграждането на силно, независимо българско правителство, което да отстоява националния интерес, без да се подчинява на външен натиск.
Костадинов посочи, че в момента българският политически елит избягва да формира ясна геополитическа позиция, а липсата на лидерство предизвиква страх сред населението. „Нашата страна няма своя оценка за случващото се около нас. Войните и конфликти в съседство показват колко важно е да имаме независима политика“, заяви той.
По въпроса за възможни съюзи след изборите, Костадинов уточни, че „Възраждане“ не би преговаряла с ГЕРБ и ДПС, но е готова на диалог с победителя на вота при условие, че не се отстъпва от принципите на партията. „Ако победителят ни потърси, можем да разговаряме, но само при запазване на нашите позиции“, добави лидерът.

Една от ключовите теми за „Възраждане“ е връщането на българския лев. Костадинов аргументира това с негативните последствия от въвеждането на еврото – инфлация, обедняване на населението и зависимост от Европейската централна банка. „Влязохме в еврозоната с манипулирани данни за бюджета. България може и трябва да има собствена стабилна валута“, каза той.

Рангелова обърна внимание на съдебната реформа като друг приоритет. Според нея сегашният Висш съдебен съвет е компрометиран и трябва да бъде сменен. Тя подчерта необходимостта кандидатите за висши съдебни позиции да бъдат независими и експертни, без връзки с парламентарни партии или политическите елити.
По темата за миграцията, Костадинов и Рангелова заявиха, че е необходим строг контрол, като отбелязаха, че голяма част от хората, влизащи в страната, имат сериозни присъди и представляват риск за националната сигурност. „Ние сме поискали информация от МВР, но не сме я получили. Важно е да знаем колко и какви хора идват в България“, каза лидерът.

В областта на икономиката лидерът на „Възраждане“ даде примери за успешни независими държави, които могат да послужат за модел – Сингапур, Южна Корея, Япония, Швейцария и Норвегия. Според него България има исторически опит да бъде независима и да има собствена стабилна валута, като златният лев от началото на ХХ век.

Костадинов и Рангелова подчертаха, че основната цел на партията е създаване на независима България със силна икономика и висок стандарт на живот за гражданите. „Това може да го гарантира само едно истински българско правителство - независимо и решително“, заявиха те.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    25 36 Отговор
    Възраждане ще са на кантар, ако Коста не вземе да се натегне на Джей Ди Ванс с некоя четка.

    Коментиран от #43, #69

    08:40 08.04.2026

  • 2 Основната цел на "Възраждане

    36 58 Отговор
    Създаване на Руско Правителство
    Със потъпкването на правата и свободите на Българите
    И заливане на нацията със про Руска Пропаганда 24/7

    Коментиран от #5, #6, #26, #29

    08:41 08.04.2026

  • 3 ОРБАН ФИЦО

    18 28 Отговор
    И КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ

    Подкрепят Инициативата за МИР на

    ДОНАЛД ТРЪМП.

    Тръмп Наш

    С Него се върнахме към Нормалноста.

    08:42 08.04.2026

  • 4 А Кога ще приемем

    34 30 Отговор
    Доларът за Национална Валута ?

    Коце Копанара
    Каза ли нещо по въпроса ?

    Или ще залага на Рублата?

    08:43 08.04.2026

  • 5 Възраждане са това против което са се

    35 33 Отговор

    До коментар #2 от "Основната цел на "Възраждане":

    Борели
    Ботев и Левски
    Национални Предатели
    Работещи против Благото на народът си
    Интересуващи се единствено за личното си богатство

    08:44 08.04.2026

  • 6 Скоро няма да има Възраждане

    44 37 Отговор

    До коментар #2 от "Основната цел на "Възраждане":

    Народът осъзна че коста е Лъжлив наркоман

    Коментиран от #10, #20, #28, #47

    08:45 08.04.2026

  • 7 глоги

    10 7 Отговор
    водачКАТА на листата в 1-ви МИР – Благоевград -Цвета Рангелова

    Коментиран от #92

    08:46 08.04.2026

  • 8 Ми а им модата на Зомбираните Русофили

    38 25 Отговор
    Коста вече не е интересен
    Може да си грачи на воля
    Няма кой да го чуе

    Волен Сидеров 2

    Коментиран от #94

    08:47 08.04.2026

  • 9 баба Даба много слаба

    15 16 Отговор
    Основната цел на "Изграждане" е изграждането ...

    08:48 08.04.2026

  • 10 Не ме интересува дали е Наркоман

    16 17 Отговор

    До коментар #6 от "Скоро няма да има Възраждане":

    Скоро няма да има Възраждане
    00ОТГОВОР
    До коментар 2 от "Основната цел на "Възраждане":

    Народът осъзна че коста е Лъжлив наркоман
    -;-
    Шитнкойна върви по пътя на Ямболската Рубла- ще умре със времето.
    Помните ли как Рублата се правеше на интересен при Клекшопа, Луфтханза и Парламента.
    Къде са мадридското нищожество, Гоци Сирищника и Доносника Сава- мъртъвци!

    08:49 08.04.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    28 19 Отговор
    Основната цел на Възраждане е дострояването на палатите на Вожд Коста в катуня и осигуряването му на царска пенсия до дълбоки старини.

    08:50 08.04.2026

  • 12 Въпрос

    18 10 Отговор
    Защо водещите на БНТ "лаеха" срещу един от Възраждане?

    Коментиран от #21

    08:50 08.04.2026

  • 13 Възраждане за Русия и Рублата

    23 30 Отговор
    Трябва да излезнем от ЕЦ и НАТО и да идем доброволна колония на Русия
    Под Руски ботуш!!!
    Да осигуряваме по 10000 войника на месец
    Да пращаме храна и пари за Фронта
    А Коста да е нашият Диктатор

    Ураааааа

    08:50 08.04.2026

  • 14 Време е

    15 17 Отговор
    за "Алтернатива за България" с № 8 !!!

    08:51 08.04.2026

  • 15 Българо руски интерес?

    28 18 Отговор
    Интереса на България изключва подгъзуването на Фашистка русия!

    Коментиран от #32

    08:51 08.04.2026

  • 16 Как антибългарските тролове успяха

    27 9 Отговор
    Да пуснат толкова много и много глупави опорки за отрицателно време не ми е ясно.

    08:52 08.04.2026

  • 17 химик

    5 2 Отговор
    Щипка Сол. За натриев хлорид иде реч.

    08:52 08.04.2026

  • 18 Васил

    25 17 Отговор
    И да върнем копейките не мерси!

    08:53 08.04.2026

  • 19 копейкин

    20 14 Отговор
    връщай парите

    Коментиран от #31

    08:54 08.04.2026

  • 20 костя е

    14 16 Отговор

    До коментар #6 от "Скоро няма да има Възраждане":

    пиянде

    Коментиран от #22

    08:54 08.04.2026

  • 21 Те лаят по принцип

    22 8 Отговор

    До коментар #12 от "Въпрос":

    Най лошото е че го правят с пари от бюджета. Преди малко слушах интервю с един човек от Величие. Прекъсваха го прекъсваха го и накрая времето му изтече.

    08:55 08.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мухахаха

    19 16 Отговор
    Възраждане никога няма да управлява

    Коментиран от #39

    08:57 08.04.2026

  • 24 Озадачен

    14 17 Отговор
    Дали има някой да му се връзва на лакардиите на Тюленовския путинист?

    08:59 08.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Дръта чанта

    5 18 Отговор

    До коментар #2 от "Основната цел на "Възраждане":

    Бих гласувал за тях ако са проруски настроени но тези са проджобно настроени и мислят само за собственото си обогатяване

    09:00 08.04.2026

  • 27 Циганина пак лъже

    12 16 Отговор
    Връщай парите!

    09:00 08.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Коста е една Продажна Руска подметка

    14 16 Отговор

    До коментар #2 от "Основната цел на "Възраждане":

    Шмърка по 5 грама на ден и се побърква като хване микрофона

    Коментиран от #34

    09:02 08.04.2026

  • 30 Трябва обединение на партиите които

    11 12 Отговор
    Не подкрепят либералните евроатлантически опорки. Само и само да влязат повече не либерали. Либерализма и евроатлантизма са най вредни за България.

    09:02 08.04.2026

  • 31 Не Може

    11 13 Отговор

    До коментар #19 от "копейкин":

    Парите са вложени в
    Палата в Тюленово.

    Коце Копанара е сериозен Инвеститор.

    09:03 08.04.2026

  • 32 Дръта чанта

    13 7 Отговор

    До коментар #15 от "Българо руски интерес?":

    Грешиш цяла Европа зависи от евтините Руски ресурси

    09:03 08.04.2026

  • 33 Мнение

    13 12 Отговор
    Всички вече видяха, колко е независима политика на Възраждане. Вече е изпуснахте шанса да водите каква-то и да е било политика. А и тези ваши гласувания заедно с ГЕРБ, окончателно ви затриват.

    Коментиран от #40

    09:04 08.04.2026

  • 34 Стига сте

    7 8 Отговор

    До коментар #29 от "Коста е една Продажна Руска подметка":

    Плюли Русия ве Костя не е Руска подметка а си чисто бг цървул продажен крадлив

    09:06 08.04.2026

  • 35 Вече ви видяхме колко струвате

    4 16 Отговор
    Референдумът за еврото не мина, заради некадърността ви да пишете въпроси за референдум!

    09:06 08.04.2026

  • 36 Роми да преписват глупави опорки лозунги

    7 5 Отговор
    По форумите. Това ли ви е свободата на словото ?!?

    09:07 08.04.2026

  • 37 До Костя

    8 9 Отговор
    Никога няма да гласувам за Възраждане вече!!!!!!

    09:07 08.04.2026

  • 38 Червен картон

    5 5 Отговор
    Никаква алтернатива не е , още ГЕРБ му пази имунитета. Веднъж каза, че няма нищо лошо в това , че се е срещал в Банкя с Бойко. Пълен позьор.

    09:09 08.04.2026

  • 39 израждане

    11 5 Отговор

    До коментар #23 от "Мухахаха":

    не искат да управляват а само да крякат на субсидийка

    09:10 08.04.2026

  • 40 не си мнение

    10 2 Отговор

    До коментар #33 от "Мнение":

    Защото Възраждане имат 35 депутата. С толкова депутати не може нищо да се приеме. Ако не са им приели предложението пак ще ги опрекваш. Ти не знаеш какво искаш. Изглежда тролиш лаф да става за пари предполагам.

    09:12 08.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Възраждане

    15 11 Отговор
    Не вярвайте на Радев, същия е като ПП-ДБ. Та той ги създаде. На 19-ти да си върнем България и лева!!!

    09:13 08.04.2026

  • 43 Възраждане

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    И без Ди Джея сме първа политическа сила. Не вярвам някой да гласува реално за зеленият чорап. Българинът след ПП-ДБ е поумнял и не вярва на месии

    Коментиран от #78

    09:14 08.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Баба Абсурдана

    8 3 Отговор
    Динко, Динкооо, твоята стана "късно е либе за китка ама, дай да се пробваме". Няма да върнеш лева баби, не се напъвай. Може някога да стане, но няма да е скоро и няма да зависи от тебе.

    09:15 08.04.2026

  • 46 Куку

    12 9 Отговор
    Руските проекти винаги са кухи без никакво съдържание-Атака,Възраждане наред е Руменчо.Използват и после ги захвърлят, като ги оставят с малко дребни копейчици за къща,количка и хотелче!

    09:15 08.04.2026

  • 47 ....

    15 13 Отговор

    До коментар #6 от "Скоро няма да има Възраждане":

    Не знам народът какво е видял, но аз лично го намирам за единствения, който поддържа едни и същи възгледи, откакто е в парламента и от скептик започвам да ставам по-скоро симпатизант.
    ПП–ДБ един път са против Бойко, друг път се коалират с него - след последната коалиция видяха, че си заминават и пак обърнаха палачинката, за да спечелят протестния вот - отчаяни хора, които са готови на всичко за властта - не стават.
    Президентът е скрита лимонка и популист - не става.
    Прасетата от ГЕРБ/ДПС, ИТН, МЕЧ и тн изобщо не заслужават да се коментират, което ни води до Костадин Костадинов/Възраждане, който поне проявява последователност и винаги отразява случващото се в парламента така, както е. Освен това е историк, патриот и доста ерудиран човек.

    Коментиран от #55, #72

    09:16 08.04.2026

  • 48 Основната цел

    11 10 Отговор
    Къща с изглед към морето. С нашите пари

    Коментиран от #51

    09:16 08.04.2026

  • 49 Факти

    13 9 Отговор
    Тия ще се сринат от 13-14% на 5-6%. Връщат се в първи клас. От 5 години са в парламента и не са направили нищо, освен да подкрепят ГЕРБ-ДПС в ключовите гласувания. Добрата новина е, че Радев няма с кой да се коалира и служебното правителство ще остане поне до есента.

    Коментиран от #68

    09:17 08.04.2026

  • 50 Винкело

    12 5 Отговор
    Уф-ф-ф бе, Коце, на път сте да ме загубите. Що ги говорите тези глупости - връщане на лева? Пък лятото обясняваше как, влезе ли един път еврото - край, капанът щракнал, нямало вече връщане назад. Кога трябва да ви вярваме?

    09:17 08.04.2026

  • 51 и с незаконни тоалетни

    4 4 Отговор

    До коментар #48 от "Основната цел":

    изливащи се директно в морето...

    09:18 08.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ха ха ха

    12 7 Отговор
    Копейка българският лев не може да се върне никога. Набий си го в главата.

    Коментиран от #59

    09:23 08.04.2026

  • 55 Ха ха ха ха ха ха ха

    6 0 Отговор

    До коментар #47 от "....":

    За да живее демократично човек, трябва да е образован. ....... Ако можеш го разбери

    09:24 08.04.2026

  • 56 Б.си бokлyka !

    11 7 Отговор
    Този rarayZин не разбра ли, че подметките на руските мъpши вече се ближат от Целен чорап ?!
    Не вижда ли каква лавина от ботове има в тикток, истаграм и фейсбук в подкрепа на фатмака ?

    09:25 08.04.2026

  • 57 Не разбрах на кой интерес,

    4 1 Отговор
    няма да е българския национален със сигурност! 🤣🤣🤣

    09:25 08.04.2026

  • 58 Ха ха ха ха ха ха ха

    11 5 Отговор
    На следващия избор Костя няма да го има. Отива при Волен, Марешки, барека, шкембе войвода. Приключи му мисията като патерица. Построи къщата

    Коментиран от #61

    09:25 08.04.2026

  • 59 Последния Софиянец

    7 6 Отговор

    До коментар #54 от "Ха ха ха":

    Важното е пари за къщи да има. Пък невежите нека го гласуват

    09:27 08.04.2026

  • 60 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    7 7 Отговор
    Циркаджии !
    Каквото и да говори късото и мекото, накрая обслужват пожарникаря и корпулентния.
    По всички общини гласуват с ГЕРБ и ДПС, с мафията.
    Това, че досега не е постигнал нито едно от заканите и обещанията си не е случайно, контролирано е.

    09:28 08.04.2026

  • 61 на морския бряг

    6 1 Отговор

    До коментар #58 от "Ха ха ха ха ха ха ха":

    гага узина си построи два палата със субсидията която уж нямаше да взема и после излъга че насилствено са му я набутали в името на интересите на България...

    09:28 08.04.2026

  • 62 Жалки продажни северноазоатски еничapи !

    14 6 Отговор
    Хора, представящи се за български патриоти мразят други българи и обичат чужда държава - агресор и чужд диктатор.
    Фашисти са онези, които са готови да избиват и свои, за да наложат своя дневен ред.
    Хайде да си отворим очите, докато не е станало късно!

    09:31 08.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 стоянов

    8 4 Отговор
    Как ЗАВИСИМА от Русия партия има за цел НЕЗАВИСИМО правителство?

    09:32 08.04.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 три пъти трият следното

    4 6 Отговор
    костя копейкин и шайката му гласуваха да остане милионната охрана на дельо войвода...

    09:34 08.04.2026

  • 68 Сенко

    2 6 Отговор

    До коментар #49 от "Факти":

    Не е вярно. Приеха много важен текст цял ред за ЛГБТ и това оправдава милионите за заплатите им. Представяте ли си, каква държава щяхме да сме без този текст? Сега Костадинов щеше да си е пуснал дълга коса и да си я е боядисал в цветовете на дъгата.

    09:35 08.04.2026

  • 69 За сега

    8 9 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Възраждане са единственото интересно нещо на политическия пазар. Имат собствена визия по много въпроси. Затова други партии се опитват да ги имитират.

    09:36 08.04.2026

  • 70 Въпросът

    3 3 Отговор
    за независимостта на българската държава е ключов. Без да има категорична яснота по този въпрос, бъдещето на българския народ е заложено на карта.

    09:36 08.04.2026

  • 71 Русофилче

    2 9 Отговор

    До коментар #66 от "Пфф":

    Не може в едно изречение Русия и българия да се пишат с еднакво големи букви. Робите трябва да си знаете, че сте братушки.

    09:37 08.04.2026

  • 72 Факти

    5 8 Отговор

    До коментар #47 от "....":

    ПП-ДБ никога не са се коалирали с Бойко. В кабинета Денков имаше само двама министри на ГЕРБ - Габриел на външните работи и Шалапатова на труда. Това не беше коалиция, а чисто правителство на ПП-ДБ. Когато дойде време за ротация те показаха среден пръст на Бойко и не му дадоха властта. Просто го излъгаха за да направят заедно промените в конституцията и да отнемат властта от руския агент Радев, който тъкмо ни беше закопал със скандалния договор с Боташ за 4,5 милиарда лева. Радев трябваше незабавно да бъде спрян и ПП-ДБ направиха този финт в интерес на България. В коалиция не са влизали. След като промениха конституцията и вързаха ръцете на руския агент Радев, кабинетът Денков си подаде оставката, защото ГЕРБ им стопираха съдебната реформа. Коалиция никога не е имало. Имаше само едно общо гласуване срещу Радев. Истинска коалиция беше това между ГЕРБ, БСП и ИТН, които си разделиха министрите и управляваха заедно. Възраждане пък винаги са в скрита коалиция с ГЕРБ и ги обслужват във важните гласувания.

    09:38 08.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Гост

    6 3 Отговор
    Като знаеш, че няма да имаш резултат с който да влезеш в управление е лесно да говориш глупости за които да отговаряш

    09:41 08.04.2026

  • 75 марш ве

    6 4 Отговор
    Б О К Л У К

    09:42 08.04.2026

  • 76 Хм...

    8 4 Отговор
    Основната им цел е подчинението ни на расия. Гласъващите за тях са предатели.

    09:42 08.04.2026

  • 77 чудесно

    1 4 Отговор
    Как го вижда Костадинов да стане това?

    09:42 08.04.2026

  • 78 честен ционист

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "Възраждане":

    На кантар за 4-те %

    09:43 08.04.2026

  • 79 Аз го виждам

    3 1 Отговор
    Бойко Борисов е играч. Ще подкрепи Румен Радев да състеави правителство, за да се удави в собствения си популизъм. Народа лесно ще го свали. За съжаление на паветата ще има спукани глави.

    09:44 08.04.2026

  • 80 Възраждане е

    8 4 Отговор
    За руско робство!Излизане от ЕС,визи,опашки за банани и цитруси,за хладилници телевизори ,сирене ,салам..зе руска телевизия..И за Белене..на не АЕЦ...а лагери на смъртта.
    За това са!

    Коментиран от #91

    09:44 08.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Пламен

    5 3 Отговор
    Искат да сме марионетка като Беларус
    Костя втори палат дигна на морето

    Коментиран от #99

    09:51 08.04.2026

  • 83 НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА Е ТАКА И В ПРИРОДАТА

    3 0 Отговор
    ИНТЕРЕСА НИ Е ДА СЕ ПРИЛЕПИМ КЪМ НЯКОЙ ГОЛЯМ И ДА ПАПКАМЕ И СЛУШКАМЕ! ИНАЧЕ ВСЕКИ ЩЕ НИ КЛАТИ!

    09:51 08.04.2026

  • 84 Факти

    3 2 Отговор
    Тръмп поне не е лицемер като Хаяско. Каквото му е на сърцето, такова му е на устата. Хаяско половин година събираше войски по границата и повтаряше, че няма да напада, а после го направи. Предпочитам откровено арогантните хора, колкото и да са непредвидими, пред подлите и последователни измамници. Тръмп е просто луд и съвсем скоро ще е история, докато Путин е въплъщение на злото и ще направи поне 35 години на власт.

    09:51 08.04.2026

  • 85 уж българин

    2 1 Отговор
    , но със сини венци.Националист, ама русороб.Против еврото обаче с еврови сметки, беше антиваксър, но ваксиниран.Беше от вмро, нфсб,атака, абе вярвам му на човека...

    09:53 08.04.2026

  • 86 Един друг

    4 2 Отговор
    Възраждане са анти българска партия, защо им се дава думата? Тия защитават руски интереси, а не български. Освен това са патерица на Бойко и Пеевски.

    Коментиран от #88

    09:57 08.04.2026

  • 87 Не гласувам за плюещи овчари

    4 4 Отговор
    "връщането на българския лев" - тия или са идиоти или смятат хората за идиоти, а вероятно са и двете.

    Костадинов като ужким е историк да вземе да каже, колко време за съществуването си този български лев не е бил в "борд" и какво се е случвало? Понеже Костадинов не е нито политик, нито историк и няма да ви каже, ще ви кажа аз като лаик: за цялото си съществуване левът е бил вързан или за френския франк или за германската марка или за рублата, а последните години за еврото.
    България почти през цялото време не е имала независима валута и последният път като беше "независима" държавата я фалира Жан Виденов, червените олигарси я ограбиха пенсионерите загубиха спестяванията си, стигна се до гладни бунтове.

    Това е историята на лева. След това въведоха официална валута марка/евро и хартийка с фиксирана стойност в марка/евро - лев.

    И реално последните десетилетия всичко се смята с евро, а чейнчовете вземаха такса за обмен. Единствено чейнчовете имаха интерес да има "хартийка лев", вземаха си комисионна. Деца, къщи, коли издържаха.

    Коментиран от #93

    09:57 08.04.2026

  • 88 Точно ти не си българин

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "Един друг":

    Но добре че си един друг , каквото и да значи това.

    10:00 08.04.2026

  • 89 Мдаа

    6 2 Отговор
    Основната цел на "Възраждане"- изграждането на силно, независимо правителство, което да отстоява националния интерес на Русия !

    10:01 08.04.2026

  • 90 Майора

    4 2 Отговор
    Да , ама не , беше казал известен журналист! Така че Костадинов България отдавна е избрала своя път-ЕС и Еврозоната, а не Русия и Евразия! Парите от Митрофанова свършиха , така че връщай парите от Субсидиите и отивай при твоя любим Путин!

    10:01 08.04.2026

  • 91 Какви банани?

    4 1 Отговор

    До коментар #80 от "Възраждане е":

    То хлаб и кисело мляко няма да има?

    От нетен износител на пшеница ще внасяме евтина украинска, за да не измрем от глад. Такива ми ти работи, Санчо. Във Възраждане, Меч и подобни формации няма ни един нормален и честен. Там са отпадъците, които не могат да се впишат в по-големите партии. Те са еднодневки мухи и прехвърчат от боклук на боклук.

    10:01 08.04.2026

  • 92 шопо с търнокопо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "глоги":

    "водачКАТА на листата в 1-ви МИР... "

    Глоги, кажи как е с новоговора хирург в женски род, или пък хлебар, хлебар-ка?

    Красив си е нашият език, без новите фантифлюшки.

    10:04 08.04.2026

  • 93 лъжец

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "Не гласувам за плюещи овчари":

    Не си лаик. Дрънкало да.
    Като празна тенекия пусната по нанадолнището тя така дрънка.

    10:04 08.04.2026

  • 94 Луд Скайуокър

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ми а им модата на Зомбираните Русофили":

    А бе щом го коментираш значи ти е интересен !

    10:08 08.04.2026

  • 95 Костадинов

    1 1 Отговор
    Абе защо никой не ми честити международния празник ,днес

    10:10 08.04.2026

  • 96 Копейкин

    4 4 Отговор
    твърдеше до скоро,че ща са първи на изборите,ама само ако влязат.Дано не влязат

    10:15 08.04.2026

  • 97 Те са от малцинствата платени тролеи

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Пфф":

    Не знаят български език но преписват на електронната клавиатура по опорки или направо качват готова опорка лозунг. За пари го правят , това е антибългарско предателство. Тези които ги финансират не са българи еничари са наричат се евроатлантици и либерали справка ЕП и ЕК..

    10:19 08.04.2026

  • 98 ШЕФА

    1 4 Отговор
    ВЪЗРАЖДАНЕ са номер едно !

    10:27 08.04.2026

  • 99 Ей българите

    2 1 Отговор

    До коментар #82 от "Пламен":

    Много завиждате бе. Как не ти е неудобно.

    10:28 08.04.2026

  • 100 българин

    2 0 Отговор
    Потрес, как е възможно подобни кретени да са в политиката, путинска подлога, национален предател, рубладжийско мекере, копейкин е за затвора, той е национален предател, вреден за държавата.

    10:56 08.04.2026

  • 101 Остап Бендер

    3 0 Отговор
    Основна цел на тази партия е връщане на България в лапите на руската мечка и превръщане на българите в лакеи на тези неандерталци,които всеки ден убиват невинни украински деца.

    Коментиран от #102

    11:03 08.04.2026

  • 102 рашките

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Остап Бендер":

    НА ГРЕС!!!

    11:19 08.04.2026

