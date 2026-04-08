Контрера: Ново раздаване за боклука в София. Пуснато е договаряне без ясни условия за три проблемни района

8 Април, 2026 09:52 710 8

Четири фирми поканени да се борят за чистенето на Подуяне, Слатина и Изгрев

Снимка: Карлос Контрера
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Кой ще плати цената?“, пита общинският съветник в Столичния общински съвет Карлос Контрера. Той прави това в свой обстоен анализ в страницата си във фейсбук, като изнася и много интересни факти около това поредно спорно действие от страна на администрацията на ПП-ДБ в Столична община.

Направление „Екология“ на практика не е променило техническите параметри, разлика има в подхода и в поканените участници. Вероятно това е бърз и не особено прецизен опит да се излезе от вакуума за т.нар. Трета зона (Подуяне, Слатина и Изгрев), които в момента уж се почистват от СПТО, но освен да се извозва част от боклука, други услуги по почистване няма. А ситуацията по улици, тротоари и междублокови пространства е нелицеприятна, обяснява ситуацията Контрера.

Част от поканените за преговори кандидати не са участвали за тази зона, което прави впечатление от първоначалния преглед на документите. Прави впечатление и това, че не са поканени компании, които са имали договори преди, както и че не е поканена единствената чуждестранна фирма, участвала в мегапоръчката. Забелязва се и още един проблем – пределни цени.

От Столична община следва да обяснят защо са решили точно тези четири дружества да бъдат поканени, а не и други. Не видях засега и пределни цени (документацията е обемна, така че тепърва ще четем в детайли). На първо време е редно заместник-кметът на направление „Околна среда“ и ПП-ДБ да кажат ще има или няма да има пределни цени и какви са вижданията им къде е приемливата граница. Ще ползваме ли прогнозните цени от старата и злощастна процедура? Или пък те ще бъдат актуализирани? Ако да - с колко. Ще има ли повече предимство, ако поканените предложат нова техника с по-екологични параметри - например електрически камиони или такива на метан? Защо не е отправена покана и към общинската фирма „Софекострой“, продължава да повдига интересни въпроси общинарят от ВМРО.

От така изнесените данни остава усещане за нещо недоизказано и задкулисно. Така тръгват спекулациите. Дано този ход да е за добро, защото жителите на тези три района (Подуяне, Слатина и Изгрев) изстрадаха твърде много и заслужават целия кошмар накрая да свърши и то бързо.

Оставам обаче скептик и внимателно ще следя да не се окаже поредното фиаско, защото ПП-ДБ са майстори на лакърдиите, картинките и виртуалното управление, но в реалността обикновено създават само хаос, шок и ужас. Така че гледам не с едно наум, а с две наум, завършва анализа си Карлос Контрера.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чиба, cлyга на мафията !

    10 3 Отговор
    Кубинския македонец, защитник на Таки, ГЕРБ Ново начало пак го активираха . 🤣🤣🤣

    09:56 08.04.2026

  • 2 честен ционист

    3 6 Отговор
    "Четири фирми поканени да се борят за чистенето на Подуяне, Слатина и Изгрев"
    Ще каже човек, че този набеден кмет Васик води някаква титанична борба за стопанисването на слабоурбанизирана столица като София. По същество този град не е нищо повече от западнал руски едномилионик от сорта на Самара и Саратов, обаче с десеторно по-голям бюджет за усвояване. Този Васик щеше да е идеален за завеждащ отдела Пропаганда и агитация на ЦК на БКП.

    09:58 08.04.2026

  • 3 Ехеее

    3 1 Отговор
    Голям тоя кмет, най - големия! Не, ОЩЕ ПО - НАЙ - СВРЪХ ДОБРИЯТ КМЕТ, на София. Глей как печели и той като Тръмп!

    09:59 08.04.2026

  • 4 Хм...

    4 2 Отговор
    Контрерата да следи за интересите на такита-макита, вълци и други животни от опгербдпс-нн. Тези, на които плащахме на многократно завшени цени през годините, под закрилата на герб.

    10:04 08.04.2026

  • 5 Прецакан

    6 1 Отговор
    В моя район кофите си седят препълнени по цяла седмица. А боклукът се въргаля по тротоарите. А кметът обяви, че "кризата свърши".

    10:05 08.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Терзиевски

    0 0 Отговор
    Ново раздаване набок лук в София - вземайте хора кой колкото иска, общината го раздава безплатно !

    10:06 08.04.2026

  • 8 Офелия

    4 0 Отговор
    Абе питам защо и кой подпали камионите на турската фирма която имаше желание да участва в търга.И имаше ли изобщо търг?

    10:09 08.04.2026

