Контрера: Ново раздаване за боклука в София. Пуснато е договаряне без ясни условия за три проблемни района

„Кой ще плати цената?“, пита общинският съветник в Столичния общински съвет Карлос Контрера. Той прави това в свой обстоен анализ в страницата си във фейсбук, като изнася и много интересни факти около това поредно спорно действие от страна на администрацията на ПП-ДБ в Столична община.

Направление „Екология“ на практика не е променило техническите параметри, разлика има в подхода и в поканените участници. Вероятно това е бърз и не особено прецизен опит да се излезе от вакуума за т.нар. Трета зона (Подуяне, Слатина и Изгрев), които в момента уж се почистват от СПТО, но освен да се извозва част от боклука, други услуги по почистване няма. А ситуацията по улици, тротоари и междублокови пространства е нелицеприятна, обяснява ситуацията Контрера.

Част от поканените за преговори кандидати не са участвали за тази зона, което прави впечатление от първоначалния преглед на документите. Прави впечатление и това, че не са поканени компании, които са имали договори преди, както и че не е поканена единствената чуждестранна фирма, участвала в мегапоръчката. Забелязва се и още един проблем – пределни цени.

От Столична община следва да обяснят защо са решили точно тези четири дружества да бъдат поканени, а не и други. Не видях засега и пределни цени (документацията е обемна, така че тепърва ще четем в детайли). На първо време е редно заместник-кметът на направление „Околна среда“ и ПП-ДБ да кажат ще има или няма да има пределни цени и какви са вижданията им къде е приемливата граница. Ще ползваме ли прогнозните цени от старата и злощастна процедура? Или пък те ще бъдат актуализирани? Ако да - с колко. Ще има ли повече предимство, ако поканените предложат нова техника с по-екологични параметри - например електрически камиони или такива на метан? Защо не е отправена покана и към общинската фирма „Софекострой“, продължава да повдига интересни въпроси общинарят от ВМРО.

От така изнесените данни остава усещане за нещо недоизказано и задкулисно. Така тръгват спекулациите. Дано този ход да е за добро, защото жителите на тези три района (Подуяне, Слатина и Изгрев) изстрадаха твърде много и заслужават целия кошмар накрая да свърши и то бързо.

Оставам обаче скептик и внимателно ще следя да не се окаже поредното фиаско, защото ПП-ДБ са майстори на лакърдиите, картинките и виртуалното управление, но в реалността обикновено създават само хаос, шок и ужас. Така че гледам не с едно наум, а с две наум, завършва анализа си Карлос Контрера.