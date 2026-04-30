Контрера: Не е решена ситуацията с боклука, от Столична община мълчат

Националната политика измести фокуса от общинските проблеми, и то не само в София. Според мен рязко ще се върнем в реалността, защото проблемите не са решени. Това каза общинският съветник и председател на ВМРО Карлос Контрера в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

Гостът припомня, че все още няма яснота кой, как и за колко пари ще чисти 6-те столични района "Илинден", "Сердика", "Надежда", "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина", а процедурата за трета зона ("Изгрев", "Подуяне" и "Слатина") беше прекратена.

"От Столична община мълчат - имаме нов заместник-кмет по екология между другото, бившият директор на Столичния инспекторат, и никой не излиза да каже какво прави. Защото с тези безкрайни процедури, първо градът става все по-мръсен, второ нервите на столичани са на предела и не виждаме никаква посока и устойчивост. На неща, които са пред очите на всички и ги виждаме, зверски и яростно се отричат от администрацията като факт", подчерта съветникът.

Отстъпление от общинската фирма "Софекострой“

"Забелязвам едно отстъпление - в началото, когато започна кризата, някак си Общинският съвет и кметът се обединихме около тезата да засилваме общинската фирма за почистване. Изведнъж някой рязко натисна спирачката, отне крака от педала на газта и имам усещането, че от СО не искат да разширяваме обслужването с общинската фирма "Софекострой“, а тя да си остане там и всичко друго да бъде раздадено пак на външни изпълнители, на жаргон казано - чистачите.", посочва Контрера.

Пример за административен хаос е четвърта зона (районите "Сердика“, "Надежда“ и "Илинден“), където след серия от обжалвания и декласирания, ситуацията с почистването остава нерешена.

Завишената радиация в "Малинова долина"

Като "изключително притеснителна“ бе определена новината за измерена радиация между 10 и 70 пъти над нормата в кв. "Малинова долина“. Проблемът е локализиран на терена на бившето изотопно хранилище, а липсата на адекватна реакция до момента поставя под риск здравето на хората.

"Тук трябва много решително да се намеси държавата, включително при необходимост да бъдат ангажирани части от армията, специализирани в химическа и радиозащита. Институциите не трябва да подценяват ситуацията, тъй като този проблем вероятно е тлял с години под носа на органите за контрол," призова гостът.

Забавени ремонти и бюджетни искания

Контрера коментира и инфраструктурата, където ключови проекти като бул. "Стамболийски", бул. "Мария Луиза" и бул. "Христо Ботев" остават блокирани или се бавят трета поредна година. По отношение на бюджета бе подчертано, че Общината трябва да поиска повече средства за дофинансиране на транспорта заради рекордните цени на горивата (1.80 евро за литър дизел), което прави обществения превоз по-атрактивен за софиянци.