Контрера: Не е решена ситуацията с боклука, от Столична община мълчат

Контрера: Не е решена ситуацията с боклука, от Столична община мълчат

30 Април, 2026 07:47 612 11

Пример за административен хаос е четвърта зона (районите "Сердика“, "Надежда“ и "Илинден“), където след серия от обжалвания и декласирания, ситуацията с почистването остава нерешена, коментира още общинският съветник от ВМРО

Контрера: Не е решена ситуацията с боклука, от Столична община мълчат - 1
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Националната политика измести фокуса от общинските проблеми, и то не само в София. Според мен рязко ще се върнем в реалността, защото проблемите не са решени. Това каза общинският съветник и председател на ВМРО Карлос Контрера в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

Гостът припомня, че все още няма яснота кой, как и за колко пари ще чисти 6-те столични района "Илинден", "Сердика", "Надежда", "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина", а процедурата за трета зона ("Изгрев", "Подуяне" и "Слатина") беше прекратена.

"От Столична община мълчат - имаме нов заместник-кмет по екология между другото, бившият директор на Столичния инспекторат, и никой не излиза да каже какво прави. Защото с тези безкрайни процедури, първо градът става все по-мръсен, второ нервите на столичани са на предела и не виждаме никаква посока и устойчивост. На неща, които са пред очите на всички и ги виждаме, зверски и яростно се отричат от администрацията като факт", подчерта съветникът.

Отстъпление от общинската фирма "Софекострой“
"Забелязвам едно отстъпление - в началото, когато започна кризата, някак си Общинският съвет и кметът се обединихме около тезата да засилваме общинската фирма за почистване. Изведнъж някой рязко натисна спирачката, отне крака от педала на газта и имам усещането, че от СО не искат да разширяваме обслужването с общинската фирма "Софекострой“, а тя да си остане там и всичко друго да бъде раздадено пак на външни изпълнители, на жаргон казано - чистачите.", посочва Контрера.

Пример за административен хаос е четвърта зона (районите "Сердика“, "Надежда“ и "Илинден“), където след серия от обжалвания и декласирания, ситуацията с почистването остава нерешена.

Завишената радиация в "Малинова долина"
Като "изключително притеснителна“ бе определена новината за измерена радиация между 10 и 70 пъти над нормата в кв. "Малинова долина“. Проблемът е локализиран на терена на бившето изотопно хранилище, а липсата на адекватна реакция до момента поставя под риск здравето на хората.

"Тук трябва много решително да се намеси държавата, включително при необходимост да бъдат ангажирани части от армията, специализирани в химическа и радиозащита. Институциите не трябва да подценяват ситуацията, тъй като този проблем вероятно е тлял с години под носа на органите за контрол," призова гостът.

Забавени ремонти и бюджетни искания
Контрера коментира и инфраструктурата, където ключови проекти като бул. "Стамболийски", бул. "Мария Луиза" и бул. "Христо Ботев" остават блокирани или се бавят трета поредна година. По отношение на бюджета бе подчертано, че Общината трябва да поиска повече средства за дофинансиране на транспорта заради рекордните цени на горивата (1.80 евро за литър дизел), което прави обществения превоз по-атрактивен за софиянци.


  • 1 АГАТ а Кристи

    6 1 Отговор
    БОКЛУКА - днес се събира... /на първо заседание/...

    08:01 30.04.2026

  • 2 Трол

    5 1 Отговор
    Кризата с боклука в София е безкрайна.

    Коментиран от #6

    08:02 30.04.2026

  • 3 Юуп

    4 3 Отговор
    Василка кметункова е много по зле и от Фандъкова. Направо всичките либерали от ПП да ходят на Канада. Дупките са повече, боклука го събират в час пик ако въобще го събират

    08:03 30.04.2026

  • 4 глоги

    0 2 Отговор
    "България, Европа и светА на фокус" на радио "ФОКУС" с водещА г-жа Цоня Събчева.

    08:05 30.04.2026

  • 5 Фифи сладката

    1 1 Отговор
    Трябва да е Соня Събчева или Цонка Събчева,а не Цоня.

    08:06 30.04.2026

  • 6 Така ще бъде,докато

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    в СОС са Таковчето,Кикимяу.този Мазен Плън,черното Ванче и още няколко саботьори,слуги на Двете Прасета!

    08:07 30.04.2026

  • 7 Красимир Петров

    5 1 Отговор
    И този цял живот на общинската хранилка.Терзиев е най-некадърният кмет в историята на София

    08:21 30.04.2026

  • 8 007 лиценз ту кил

    4 0 Отговор
    Участниците в Джиро д Италия ще извозват боклука по Цариградско с колелата си. Васко ДС-то също си е купил колело.

    08:23 30.04.2026

  • 9 абориген кунтрера

    1 1 Отговор
    най-умния софиянец е тоя!

    08:31 30.04.2026

  • 10 Георги

    0 0 Отговор
    ани, то не си автор - само си копирала това, което ии ти е изплюл

    08:33 30.04.2026

  • 11 Русенец

    0 0 Отговор
    Булевард България в Русе е в южните квартали на града.
    Преди 2 години по булеварда за час минаваха стотина огромни тира, а днес за десетина минути.
    Денонощно шум, газове, мръсотия.
    Защо и докога.

    08:43 30.04.2026

