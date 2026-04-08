Йотова на среща с отговорните за организацията и честността на вота

Остават по-малко от две седмици преди предсрочните парламентарни избори. Предстои ключова среща в президентската институция. Президентът Илияна Йотова събра на „Дондуков” 2 всички отговорни за провеждането на вота.

На една маса седнаха членове на Централната избирателна комисия, представители на служебния кабинет – в лицето на министъра на електронното управление Георги Шарков, външния министър Надежда Нейнски, заместник-министъра на вътрешните работи Иван Анчев, както и изпълнителният директор на „Информационно обслужване”.

Целта на срещата в такъв състав е отговорните институции да обсъдят как ще се гарантира честността и сигурността на изборите на 19 април.

"Това не е само формална среща. Това не е поредната административна среща, която трябва да проведем. Струва ми се, че е изключително важно, малко повече от 10- 11 дни преди изборния ден, да видим докъде сме стигнали с подготовката на парламентарните избори. Да се опитаме на този етап да преценим дали сме изпълнили обещанието си да проведем нормални, честни и прозрачни избори, така че всеки български глас да бъде зачетен. И хората да нямат съмнение в изборната кампания, в подготовката на изборния процес и в самия изборен ден", заяви президентът в началото на срещата.

Външният министър Надежда Нейнски даде отчет за готовността за провеждане на изборите извън страната. По думите ѝ се полагат максимални усилия за осигуряване на необходимите организационни и технически условия, така че всеки български гражданин в чужбина да може да упражни избирателните си права.

"Искам да отбележа, че интересът към гласуването в чужбина е голям. За изборите на 19 април са подадени 60 904 заявления, което е приблизително два пъти повече от броя им за вота през 2024 г.", подчерта първият ни дипломат.

МВнР ще организира изборите в 493 избирателни секции в 55 държави. Броят на откритите секции по държави е приблизително същият, както при изборите през 2024 г., с изключение на Обединеното кралство, САЩ и Турция, за които е приложено ограничението за не повече от 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства на България.

По указание на ЦИК бяха добавени допълнително 6646 избиратели към изборните списъци в Обединеното кралство, Северна Ирландия, САЩ и Турция, отчете Нейнски.

Извършена е селекция по обективни критерии на 197 служители от държавни институции, които предложили около 850 кандидати за участие в СИК в чужбина. Допълнително 78 служители от Централното управление на министерството ще бъдат командировани като членове на СИК, както и 218 служители от задграничните представителства.

"Определен от мен заместник-министър предложи 678 членове на СИК за попълване на незаетите от партии или коалиции места в секционните комисии извън страната, въз основа на предложения от организации на български граждани и дипломатическите и консулските представителства", подчерта външният министър.

От 7 април се изпращат чрез международна куриерска служба изборни книжа и материали за отдалечени дестинации като Австралия, Нова Зеландия, Република Южна Африка, Бразилия, САЩ и Канада.

Очаква се на 8 април да бъде осигурен достъп на представители на министерството до склада с машините за гласуване. Те ще бъдат оформени като дипломатически пратки и незабавно транспортирани чрез международната куриерска служба и автомобилен транспорт. Автомобилните маршрути е предвидено да потеглят на 14, 15 и 16 април. МВнР ще организира и обратното транспортиране на машините за гласуване.

"В края на днешния ден ЦИК - по предварително уточнение с МВнР, ще има готовност да предаде машините за гласуване за секциите извън страната, за да могат те да бъдат транспортирани своевременно, особено до по-отдалечените дестинации", заяви от своя страна председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

Тя също изтъкна, че е налице значително повишен интерес към гласуване в избирателните секции извън страната. Особено отчетлив е ръстът във Великобритания в сравнение с 2024 г., подчерта тя. И изрази надежда: "Надявам се този засилен интерес да се прояви не само при подаването на заявления, но и в реалното участие в изборния процес, като избирателната активност бъде по-висока спрямо тази през 2024 г., когато гласуваха малко над 150 хиляди избиратели в секциите в чужбина".

Машините за гласуване извън страната са 130 и ще бъдат разположени в 20 държави. Те са разпределени в секции, в които се очаква по-голямо натоварване и по-висока избирателна активност. "В тези секции съставите на СИК в по-голямата си част са в максималния допустим състав от 9 членове, съгласно Изборния кодекс. В предходни избори те са били с по-малък състав - 5 или 7 членове, но сега е осигурен по-голям човешки ресурс, за да се посрещне очакваният по-висок интерес към гласуване", отчете Нейкова.

Външният министър изтъкна, че защитата на изборния процес е въпрос и на национална сигурност. "За да могат гражданите да направят информиран избор, те трябва да бъдат правилно информирани. Тоест информацията е ключов елемент и основният инструмент за противодействие на дезинформацията. Госпожо президент, предполагам, че до часове ще Ви представим първия доклад, изготвен от създадения екип за противодействие на дезинформацията", заяви Нейнски.

Тя подчерта, че се "работи изцяло с национален ресурс". "Министерството на външните работи анализира открити източници по отношение на външна намеса, Министерството на вътрешните работи - по линия на вътрешните рискове, а Министерството на електронното управление - по отношение на киберзаплахите. На тази основа бе създаден координационен механизъм, който да позволи на държавата да реагира в изборен период при евентуални вмешателства, независимо от техния източник. Оттук нататък компетентните служби са тези, които по Конституция и закон проверяват и верифицират достоверността на сигналите". обясни първият ни дипломат.

Що се отнася до съдействието от страна на Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност - отдавна се отчита рискът от външна намеса в изборни процеси в държавите членки на Европейския съюз. Те разполагат със значителна експертиза и опит в тази област. При необходимост се задейства т.нар. Механизъм за бърз отговор (Rapid Response). "При възникване на съмнения за външно вмешателство ние подаваме сигнал, след което се извършва проверка дали и на европейско ниво има данни за подобни действия. Целта на правителството е да защити националния интерес и интересите на обществото в период, който се характеризира не само с традиционни рискове за сигурността, но и с наличието на военни конфликти в непосредствена близост", подчерта външният министър.