Зам.-министър: Няма нужда Сарафов да бъде освобождаван, според закона неговите правомощия са прекратени

Прокурорската колегия на ВСС трябва да се съобрази с решението на Конституционния съд и да освободи Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор. Това съобщи преди заседанието на кадровиците зам.- министърът на правосъдието Таня Радуловска. Тя допълни, че ако прокурорската колегия не прояви активност по темата, Правосъдното министерство отново ще направи искане за освобождаването на Сарафов.
Таня Радуловска, зам.-министър на правосъдието: „Има основания да се повдигне отново въпросът за нов изпълняващ функциите главен прокурор, но се надявам, че най-накрая и прокурорската колегия ще разбере как цялата юридическа общност тълкува закона и г-н Сарафов ще освободи кабинета си, за да може да бъде избран нов изпълняващ функциите, който да упражнява всички правомощия на главния прокурор. Ако те не тълкуват решението на Конституционния съд по същия начин, по който го тълкуват всички останали, по който петимата членове на Конституционния съд допълнително разясниха как трябва да се тълкува законът, тъй като, въпреки че решението е прието единодушно, мнозинството от Конституционния съд явно е преценило, че е достатъчно да се каже, че законът не противоречи на Конституцията, а не и да се разяснява на юристите как да тълкуват закона. В този случай ще се наложи отново ние да направим искане.“
Тя направи коментар и след заседанието.
Таня Радуловска, зам.-министър на правосъдието: „Закриха заседанието в момента, в който зададох въпроса към прокурорската колегия. Отговорът им беше, че са чели становище на Борислав Цеков, според когото решението на КС не обвързва Прокурорската колегия. Единствено прокурорска колегия е компетентна да прецени дали да избира нов и. ф. главен прокурор или не. След което ми обясниха, че Министерството на правосъдието не спазва закона, защото разгласява факти от дисциплинарни производства, което според тях противоречи на закона. Господин Сарафов няма нужда да бъде освобождаван, защото неговите правомощия са прекратени по силата на закона, има нужда прокурорска колегия да избере нов и. ф. гл. прокурор, нещо, което стана ясно днес, че нямат намерения да направи доброволно. Ние не смятаме, че нарушаваме закона обмислили сме го добре и смятаме, че след като нашето предложение за образуване на дисциплинарни производства базирани единствено на публични факти, по никакъв начин не нарушаваме закона, тъй като не разкриваме никаква тайна в рамките на предложенията за образуване на дисциплинарни производства.“
Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов няма нужда да бъде освобождаван, защото неговите правомощия са прекратени по силата на закона. Има нужда Прокурорската колегия (ПК) на Висшия съдебен съвет (ВСС) да избере нов и. ф. главен прокурор, нещо, което днес стана ясно, че няма намерение да направи доброволно, каза на брифинг пред медиите зам.-министърът на правосъдието Таня Радуловска след заседанието на ПК на ВСС.
Закриха заседанието в момента, в който зададох въпроса за Сарафов. Отговорът им беше, че са чели становище на юриста Борислав Цеков, според когото вчерашното решение на Конституционния съд (по отношение на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов бел. авт.) не обвързва Прокурорската колегия. Единствено тя е компетентна да избира нов и. ф. главен прокурор или не. След което ми обясниха, че Министерството на правосъдието не спазва закона, каза още зам.-министър Радуловска.
Тя допълни, че според колегията Министерството на правосъдието не спазва закона с това, че разгласява факти по разследвания във връзка със Сарафов и и. д. административен ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. След като нашето предложение за образуване на дисциплинарни производства е базирано на публични факти, по никакъв начин не нарушаваме закона, обясни зам.-министърът.
След решението на КС не само, че има основание да се повдигне отново въпросът за нов и. ф. главен прокурор, но се надявам, че най-накрая и Прокурорската колегия ще разбере как цялата юридическа общност тълкува закона и Сарафов ще освободи кабинета си, за да бъде избран нов и. ф., който ще изпълнява всички функции на главен прокурор, каза Радуловска преди началото на заседанието.
По нейните думи ако от колегията не разчетат решението на КС както го разчитат всички останали, и както и петимата членове на КС доразясниха как трябва да се тълкува законът, ще се наложи министерството отново да направи искане.
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
16:16 08.04.2026
2 ЮЗУ диплома
Коментиран от #12
16:18 08.04.2026
4 Хипотетично
16:22 08.04.2026
5 1102
Коментиран от #11, #14
16:23 08.04.2026
6 Азззззззз
16:33 08.04.2026
7 Алтернативен синод на Фори Светулката
16:36 08.04.2026
8 Страната на npaceтата 🐷🐷
СТИГА МИШКУВАНЕ в Прокуратурата !!!
Днес, пред Съдебна палата. 18:30
Коментиран от #21
16:37 08.04.2026
10 Наблюдател
Коментиран от #29
16:43 08.04.2026
11 604
До коментар #5 от "1102":Глупчоу само прокурора трябва да отстранява, а не полит калинки да му дърпат конците, че и да го отстраняват...баш тия дет ги разследва... петрохан под килима, на коцака делото на трупчета...да въ у празните наивни крътуни...
Коментиран от #27
16:43 08.04.2026
12 Не си мислят
До коментар #2 от "ЮЗУ диплома":Те СА фактор в България. Не знам кой още не го е осъзнал това и живее с розовите балони и понита. Петроханци трябва да изтрезнеете.
Коментиран от #20, #22
16:46 08.04.2026
13 Абе
Коментиран от #43
16:46 08.04.2026
14 така трябва
До коментар #5 от "1102":Държавата щом не може да смени прокурора, значи има наистина независим прокурор от държавата , в която е властта.
Коментиран от #17, #28
16:47 08.04.2026
15 Смърфиета
16:51 08.04.2026
16 Вуте
Коментиран от #18
16:51 08.04.2026
17 Само дето
До коментар #14 от "така трябва":Е зависим от мафията. Но нека да не издребняваме..
16:52 08.04.2026
18 Интересно
До коментар #16 от "Вуте":Можете ли да застанете с името и лицето си пред съда да защитите думите си с доказателства черно на бяло??? За набеждаване Крум е рязал пръсти и езици навремето :)
16:54 08.04.2026
19 УДФ!
За какво са и на държавата държавните органи, след като си има Б.Цеков???😆
16:58 08.04.2026
21 Никаква подкрепа за
До коментар #8 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":украинските циркове на Гошо Тъпото "боеца" от ОПГ ГЕРБ и компания ППедроханци+ДБили!
17:00 08.04.2026
23 Анонимен
17:03 08.04.2026
24 Видял
17:04 08.04.2026
25 Сатана Z
17:04 08.04.2026
26 Дедо
Коментиран от #35, #37
17:04 08.04.2026
27 1102
До коментар #11 от "604":Виж сега, обиждаш ей така, а аз не съм обидил никого! Нали има закони, изтече ли мандата трябва друг да дойде, нормално, ама не е така!
А глупчо ще казваш на родителите си дето са те направили толкова умен, може и на децата си да казваш защото така ги възпитаваш!
Коментиран от #41
17:05 08.04.2026
28 хе хе
До коментар #14 от "така трябва":Независим може да е само човек, избран пряко от народа! Всички останали са назначени от някого!
ЗАТОВА, главният прокурор трябва да се избира от гражданите! Тогава няма да има такива назначени и.ф., с неопределен мандат, а веднага ще се провеждат избори за нов!
Коментиран от #34
17:05 08.04.2026
29 Верно бе
До коментар #10 от "Наблюдател":толкова мизерии сътворихте педроханците за месец и половина с това нелегитимно правителство, че дори и Триморец Боташки за 9 години не може да ви се равни.
17:05 08.04.2026
31 🤬 всички трябва да сме бесни!
Освен това, да връщат парите!
17:09 08.04.2026
32 Со кротце, со малце кютек...
И всичко беше адски прозрачно за всички.
Сега реват, че държавата е кочина и чакат сарафа сам да си подаде оставката, а престъпниците да се само арестуват и затворят.
Мафията си направи държава и доброволно няма да отстъпи.
За да има правова държава, трябва цялата изгнила пасмина по върховете на властите да се изрине безмилостно. За да има българи и България!
17:14 08.04.2026
33 вечното
17:15 08.04.2026
34 Да бе, да!
До коментар #28 от "хе хе":Наивност без граници!
Избори се правят с много пари. И зависят от този, който брои.
От един капан, в друг!
Коментиран от #36
17:20 08.04.2026
35 цеков
До коментар #26 от "Дедо":и сарафов са над законите, "случйно" са и адаши !
17:21 08.04.2026
36 ТИ СИ НАИВНИЯТ!
До коментар #34 от "Да бе, да!":Подправи президентски избори, АКО МОЖЕШ!
17:33 08.04.2026
37 Хи хи
До коментар #26 от "Дедо":Дедо , разтълкувай ни закона , че този бъдева е учил май ! Настроение смешно .
17:34 08.04.2026
38 Хмм
17:35 08.04.2026
39 бухгалтерЪ
Коментиран от #40
17:38 08.04.2026
40 б.а.
До коментар #39 от "бухгалтерЪ":мамини КОРЕКОМСКИ - глезени "европейчета"
"
17:41 08.04.2026
41 604
До коментар #27 от "1102":Извинявай! Ми да го сменят, ама по закон да го направят, ако са направили законен прецидент да променят и закона, какво си играят на пиари и на алабаланици и то служебни......те ако така правят, то ще стане по зле...всеки нов ще си сменя прокурори ...съдии....то по времето на БКП то беше същото, само дето беше една партия и не се сменяха
18:13 08.04.2026
42 Чичо от село
18:36 08.04.2026
43 я си знам, ама и вие знаете
До коментар #13 от "Абе":Янкулов искат да сложат кво се чудиш.
18:48 08.04.2026
44 ВСС ! Над !
Конституционния !
Съд !
Ли Е ?
Или са Прости Плъхове !
Които !
Трябва Да Следват !
Постановеното !
От !
Закона ?
19:53 08.04.2026