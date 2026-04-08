Зам.-министър: Няма нужда Сарафов да бъде освобождаван, според закона неговите правомощия са прекратени

8 Април, 2026 16:14 1 821 44

Закриха заседанието в момента, в който зададох въпроса към прокурорската колегия, каза Таня Радуловска

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Прокурорската колегия на ВСС трябва да се съобрази с решението на Конституционния съд и да освободи Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор. Това съобщи преди заседанието на кадровиците зам.- министърът на правосъдието Таня Радуловска. Тя допълни, че ако прокурорската колегия не прояви активност по темата, Правосъдното министерство отново ще направи искане за освобождаването на Сарафов.

Таня Радуловска, зам.-министър на правосъдието: „Има основания да се повдигне отново въпросът за нов изпълняващ функциите главен прокурор, но се надявам, че най-накрая и прокурорската колегия ще разбере как цялата юридическа общност тълкува закона и г-н Сарафов ще освободи кабинета си, за да може да бъде избран нов изпълняващ функциите, който да упражнява всички правомощия на главния прокурор. Ако те не тълкуват решението на Конституционния съд по същия начин, по който го тълкуват всички останали, по който петимата членове на Конституционния съд допълнително разясниха как трябва да се тълкува законът, тъй като, въпреки че решението е прието единодушно, мнозинството от Конституционния съд явно е преценило, че е достатъчно да се каже, че законът не противоречи на Конституцията, а не и да се разяснява на юристите как да тълкуват закона. В този случай ще се наложи отново ние да направим искане.“

Тя направи коментар и след заседанието.

Таня Радуловска, зам.-министър на правосъдието: „Закриха заседанието в момента, в който зададох въпроса към прокурорската колегия. Отговорът им беше, че са чели становище на Борислав Цеков, според когото решението на КС не обвързва Прокурорската колегия. Единствено прокурорска колегия е компетентна да прецени дали да избира нов и. ф. главен прокурор или не. След което ми обясниха, че Министерството на правосъдието не спазва закона, защото разгласява факти от дисциплинарни производства, което според тях противоречи на закона. Господин Сарафов няма нужда да бъде освобождаван, защото неговите правомощия са прекратени по силата на закона, има нужда прокурорска колегия да избере нов и. ф. гл. прокурор, нещо, което стана ясно днес, че нямат намерения да направи доброволно. Ние не смятаме, че нарушаваме закона обмислили сме го добре и смятаме, че след като нашето предложение за образуване на дисциплинарни производства базирани единствено на публични факти, по никакъв начин не нарушаваме закона, тъй като не разкриваме никаква тайна в рамките на предложенията за образуване на дисциплинарни производства.“

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов няма нужда да бъде освобождаван, защото неговите правомощия са прекратени по силата на закона. Има нужда Прокурорската колегия (ПК) на Висшия съдебен съвет (ВСС) да избере нов и. ф. главен прокурор, нещо, което днес стана ясно, че няма намерение да направи доброволно, каза на брифинг пред медиите зам.-министърът на правосъдието Таня Радуловска след заседанието на ПК на ВСС.

Закриха заседанието в момента, в който зададох въпроса за Сарафов. Отговорът им беше, че са чели становище на юриста Борислав Цеков, според когото вчерашното решение на Конституционния съд (по отношение на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов бел. авт.) не обвързва Прокурорската колегия. Единствено тя е компетентна да избира нов и. ф. главен прокурор или не. След което ми обясниха, че Министерството на правосъдието не спазва закона, каза още зам.-министър Радуловска.

Тя допълни, че според колегията Министерството на правосъдието не спазва закона с това, че разгласява факти по разследвания във връзка със Сарафов и и. д. административен ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. След като нашето предложение за образуване на дисциплинарни производства е базирано на публични факти, по никакъв начин не нарушаваме закона, обясни зам.-министърът.

След решението на КС не само, че има основание да се повдигне отново въпросът за нов и. ф. главен прокурор, но се надявам, че най-накрая и Прокурорската колегия ще разбере как цялата юридическа общност тълкува закона и Сарафов ще освободи кабинета си, за да бъде избран нов и. ф., който ще изпълнява всички функции на главен прокурор, каза Радуловска преди началото на заседанието.

По нейните думи ако от колегията не разчетат решението на КС както го разчитат всички останали, и както и петимата членове на КС доразясниха как трябва да се тълкува законът, ще се наложи министерството отново да направи искане.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 8 Отговор
    Свещената крава Сарафка🤔❗

    16:16 08.04.2026

  • 2 ЮЗУ диплома

    22 11 Отговор
    И двамата с гешеф трябваше да бъдат арестувани, обаче мафията в бг все още си мисли, че управлява нещо и смята, че ще може да нагласи и спечели изборите.

    Коментиран от #12

    16:18 08.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хипотетично

    15 2 Отговор
    Конституционното решение е "разбирайте се сами" т.е. новея закон не противоречи на конституцията от сега и за напред, но пък и няма отношение към досегашното заварено положение.

    16:22 08.04.2026

  • 5 1102

    22 5 Отговор
    Този Сарафов не може никой да го отстрани! Цялата държавна машина е безсилна! Лоша работа!

    Коментиран от #11, #14

    16:23 08.04.2026

  • 6 Азззззззз

    21 3 Отговор
    Посочете името на тоя който разрешава Сарафов да получава заплата и на какво основание! После ги подведете и двамата под отговорност!

    16:33 08.04.2026

  • 7 Алтернативен синод на Фори Светулката

    15 6 Отговор
    И кво, алтернативна прокуратура ли ще си правите педроханските? 😄😄

    16:36 08.04.2026

  • 8 Страната на npaceтата 🐷🐷

    11 10 Отговор
    Имаме преврат в прокуратурата и пълно неспазване на закона. Ако това не ви ядоса достатъчно, за да излезете на площада - не знам кое би могло. И ако някой си мисли, че това в момента не го касае - повярвайте ми, някой ден ще го усети лично върху себе си. Да продължим започнатото със сваляне на Правителството на 🐷🐷🐷

    СТИГА МИШКУВАНЕ в Прокуратурата !!!
    Днес, пред Съдебна палата. 18:30

    Коментиран от #21

    16:37 08.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Наблюдател

    4 16 Отговор
    За месец и половина служебния кабинет свърши 100 пъти повече, от колкото Мунчо кРадев за 9 г. Президент и 2 години едноличен управник на България

    Коментиран от #29

    16:43 08.04.2026

  • 11 604

    12 4 Отговор

    До коментар #5 от "1102":

    Глупчоу само прокурора трябва да отстранява, а не полит калинки да му дърпат конците, че и да го отстраняват...баш тия дет ги разследва... петрохан под килима, на коцака делото на трупчета...да въ у празните наивни крътуни...

    Коментиран от #27

    16:43 08.04.2026

  • 12 Не си мислят

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "ЮЗУ диплома":

    Те СА фактор в България. Не знам кой още не го е осъзнал това и живее с розовите балони и понита. Петроханци трябва да изтрезнеете.

    Коментиран от #20, #22

    16:46 08.04.2026

  • 13 Абе

    14 0 Отговор
    има нещо сбъркано в Прокуратурата - то не беше Цацаров, то Гешев, то Сарафов - все ги сменяват , а квиченето си остава...

    Коментиран от #43

    16:46 08.04.2026

  • 14 така трябва

    3 14 Отговор

    До коментар #5 от "1102":

    Държавата щом не може да смени прокурора, значи има наистина независим прокурор от държавата , в която е властта.

    Коментиран от #17, #28

    16:47 08.04.2026

  • 15 Смърфиета

    7 2 Отговор
    Това ми напомня, когато издигнахме бюст-паметника на Радул Мисирков, революционер и брат на българинът Кръсте Мисирков, а ръководството на ВМРО изобщо не дойде.

    16:51 08.04.2026

  • 16 Вуте

    13 5 Отговор
    Герб и ДПС са мафия ограбили държавата и народа Време е за Възмездие!

    Коментиран от #18

    16:51 08.04.2026

  • 17 Само дето

    12 4 Отговор

    До коментар #14 от "така трябва":

    Е зависим от мафията. Но нека да не издребняваме..

    16:52 08.04.2026

  • 18 Интересно

    6 9 Отговор

    До коментар #16 от "Вуте":

    Можете ли да застанете с името и лицето си пред съда да защитите думите си с доказателства черно на бяло??? За набеждаване Крум е рязал пръсти и езици навремето :)

    16:54 08.04.2026

  • 19 УДФ!

    9 2 Отговор
    Има Конситуционен съд, но кръжочниците чели становище на някакъв юрист!
    За какво са и на държавата държавните органи, след като си има Б.Цеков???😆

    16:58 08.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Никаква подкрепа за

    10 4 Отговор

    До коментар #8 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":

    украинските циркове на Гошо Тъпото "боеца" от ОПГ ГЕРБ и компания ППедроханци+ДБили!

    17:00 08.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Анонимен

    12 5 Отговор
    И ЕС АДВОКАТ каза че Гюров е нелигитимен и се чака ЕС съд да се произнесе тогава кой ще плаща още веднъж нови избори

    17:03 08.04.2026

  • 24 Видял

    12 3 Отговор
    Листчето, което илюстрира статията е не правилно формулирано.Сарафов и ВВС са слуги на вашата мафия. Ние искаме слуги на нашата мафия. Идеята е стани да седна аз. Толкова сте прозрачни и жалки. Затова и неможете да бутнете чуждата мафия. Нали всичките сте оплетени като свински черва. И само се плюете по медиите. Кой на кой е човек. Този спал с тази. Онази чукала онзи. Тая взела пари. Другия взел имот. Всичките до един аут и съдии от чужбина. С преводач. Иначе няма оправоя.

    17:04 08.04.2026

  • 25 Сатана Z

    10 7 Отговор
    Крайно време е Боби Сарафов да извади преписките на досъдебните производства на водещи партийни функционери от ППДБ работещи против интересите на държавата.Те си знаят кои са.Действай . господин Сарафов.Наври ги на кучето в ГЗ

    17:04 08.04.2026

  • 26 Дедо

    9 9 Отговор
    Вижте как зависимата от Пеефски покуратура се позовава на някакво тълкуване на закона на някакъв доцент който пак е от хората на Пеефски и и ни го натрапват по медиите всеки ден да агитира за Дубайския Нерез и ортака му Боко тиквата

    Коментиран от #35, #37

    17:04 08.04.2026

  • 27 1102

    6 7 Отговор

    До коментар #11 от "604":

    Виж сега, обиждаш ей така, а аз не съм обидил никого! Нали има закони, изтече ли мандата трябва друг да дойде, нормално, ама не е така!
    А глупчо ще казваш на родителите си дето са те направили толкова умен, може и на децата си да казваш защото така ги възпитаваш!

    Коментиран от #41

    17:05 08.04.2026

  • 28 хе хе

    12 2 Отговор

    До коментар #14 от "така трябва":

    Независим може да е само човек, избран пряко от народа! Всички останали са назначени от някого!
    ЗАТОВА, главният прокурор трябва да се избира от гражданите! Тогава няма да има такива назначени и.ф., с неопределен мандат, а веднага ще се провеждат избори за нов!

    Коментиран от #34

    17:05 08.04.2026

  • 29 Верно бе

    10 4 Отговор

    До коментар #10 от "Наблюдател":

    толкова мизерии сътворихте педроханците за месец и половина с това нелегитимно правителство, че дори и Триморец Боташки за 9 години не може да ви се равни.

    17:05 08.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 🤬 всички трябва да сме бесни!

    8 6 Отговор
    Явно, тези ще бъдат изритани, но преди това, СЕ НАЛАГА да полетят паветата.
    Освен това, да връщат парите!

    17:09 08.04.2026

  • 32 Со кротце, со малце кютек...

    8 3 Отговор
    Борисов положи грандиозни усилия да завладее съдебната система и да инсталира на ключови места йористи от симеоновската школа.
    И всичко беше адски прозрачно за всички.
    Сега реват, че държавата е кочина и чакат сарафа сам да си подаде оставката, а престъпниците да се само арестуват и затворят.
    Мафията си направи държава и доброволно няма да отстъпи.
    За да има правова държава, трябва цялата изгнила пасмина по върховете на властите да се изрине безмилостно. За да има българи и България!

    17:14 08.04.2026

  • 33 вечното

    3 1 Отговор
    прехвърляне топката едни на други-кс/всс/мп/пр-ра и т.н., в името на запазване статуквото с "ден да мине, самун да загине" за недосегаеми. Не е ясно доколко цялата игра е режисирана и дали сред играчите има добросъвестни, но резултатът все е един.....

    17:15 08.04.2026

  • 34 Да бе, да!

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "хе хе":

    Наивност без граници!
    Избори се правят с много пари. И зависят от този, който брои.
    От един капан, в друг!

    Коментиран от #36

    17:20 08.04.2026

  • 35 цеков

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Дедо":

    и сарафов са над законите, "случйно" са и адаши !

    17:21 08.04.2026

  • 36 ТИ СИ НАИВНИЯТ!

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Да бе, да!":

    Подправи президентски избори, АКО МОЖЕШ!

    17:33 08.04.2026

  • 37 Хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Дедо":

    Дедо , разтълкувай ни закона , че този бъдева е учил май ! Настроение смешно .

    17:34 08.04.2026

  • 38 Хмм

    5 1 Отговор
    спрете му заплатата

    17:35 08.04.2026

  • 39 бухгалтерЪ

    4 4 Отговор
    ай ся таваришчи........ По кой закон, по кой кодекс и по кой член и алинея манипулирате мамини ДС и БКП отрочета недоучили и непораснали.......????? Произнесоха се институции, които се съобразяват със закони и адм. правила, та, кои сте вие мамини синчета, та да роптаете??? Кво толкова сте се фиксирали в ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР? За да не ви гони оригарсите, ПАРТИЙНИЯ И ДС ПРОИЗХОД ли? Или подкрепящети ви олигарся? Май, май, крадеца вика - дръжте крадеца...... Много ме кефите, когато Киро Петков и Румен Радев, дори не осъзнавата, когато нарушавате Конституцията на РБ и Кодексите със закони, за адм, правила дори не споменавам, В заключение, ще спомена, че, първите СЕДЕМ ГОДИНИ, с нищо не могат да бъдат компенсирани. Да са ви сладки сребърните лъжички в устата, с които сте отраснали....... или НЕДОРАСНАЛИ........ мамини европейчета....

    Коментиран от #40

    17:38 08.04.2026

  • 40 б.а.

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "бухгалтерЪ":

    мамини КОРЕКОМСКИ - глезени "европейчета"
    "

    17:41 08.04.2026

  • 41 604

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "1102":

    Извинявай! Ми да го сменят, ама по закон да го направят, ако са направили законен прецидент да променят и закона, какво си играят на пиари и на алабаланици и то служебни......те ако така правят, то ще стане по зле...всеки нов ще си сменя прокурори ...съдии....то по времето на БКП то беше същото, само дето беше една партия и не се сменяха

    18:13 08.04.2026

  • 42 Чичо от село

    3 0 Отговор
    НС да приеме закон според който всеки който участва в гласуване на колективен орган но със своя глас е нарушил действащи закони подлежи на съдебно преследване.Така част от прокурорите във ВСС при осъждане ще загубят за винаги правата си да работят в съдебната система.Така ще се замислят как да гласуват.

    18:36 08.04.2026

  • 43 я си знам, ама и вие знаете

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Абе":

    Янкулов искат да сложат кво се чудиш.

    18:48 08.04.2026

  • 44 ВСС ! Над !

    2 0 Отговор
    ВСС ! Над !

    Конституционния !

    Съд !

    Ли Е ?

    Или са Прости Плъхове !

    Които !

    Трябва Да Следват !

    Постановеното !

    От !

    Закона ?

    19:53 08.04.2026

