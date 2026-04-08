Анализатори: Това, което липсва на предизборната кампания, е планът за след това

8 Април, 2026 17:09 838 26

Светът има цялостно усещане за криза и в тази ситуация е нормално хората да се активизират

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Събитията на световната политическа сцена влияят и у нас – с повишаване на нивата на страх и стрес и търсене на някакво решение във формата на човек, който ще им даде отговор на всички въпроси, които те имат. Можем да очакваме повишение на активността в последния момент и доста хора да вземат решения, които все още не са взели повече от друг път. Това каза в ефира на „Добро утро, Европа“ политическият психолог проф. Антоанета Христова.

Политологът Христо Панчугов посочи, че изостреният тон между Прогресивна България и ПП-ДБ от последните дни се дължи на това, че всъщност доста избиратели все още не са решили окончателно кого да подкрепят на 19 април.

Наблюдаваме намаляване на избирателната активност, което означава, че няма достатъчно мотивираща кауза или послание, които да задържат избирателите вътре в този процес и да ги накара да гласуват. До някаква степен това е разбираемо, виждаме една изключително вяла кампания, доста объркани послания, повече от клишетата, които ние сме слушали през годините в една ситуация, която беше създадена по съвсем различен начин – вещаеше фундаментална и генерална промяна,

По думите на Панчугов, светът има цялостно усещане за криза и в тази ситуация е нормално хората да се активизират и да започнат да търсят някакви решения. Не им се предлага обаче именно това – решения. Това е нещото, което най-много липсва на тази кампания – план за след това, категоричен беше още политологът.

Според проф. Христова, ситуацията е изключително сложна, защото говоренето за план предполага разочарование.

„Мотивацията за избор на тези избори е изключително ясна на тези, които не са гласували до този момент или са се колебали. Това е изчистването на абсолютно всички, които са в парламента. Разбира се, правя изключение за някои от малките политически партии, но говоря особено за статуквото, за групата, която управляваше до момента. Мотивацията е пълното им изчистване. За тази цел, този, който идва с евентуално намерение за пълно изчистване, не може да влезе в коалиция с нито един от тях. За това е изключително сложно, почти невъзможно. Мога да кажа, че хипотезата да се направи подобна коалиция почти не съществува в момента“, коментира още проф. Антоанета Христова.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Внимание!

    3 3 Отговор
    Путин гледа!

    Коментиран от #4

    17:13 08.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 гърне и похлупак

    4 3 Отговор
    Без коалиция няма редовно управление, а единствената коалиция е на Радев с неговите шарлатани (които щом ги е избрал народа - вече не са такива за него)

    Коментиран от #7

    17:15 08.04.2026

  • 4 От Бункера какво се вижда

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Внимание!":

    Внимание!
    10ОТГОВОР
    Путин гледа!
    17:13 08.04.2026
    .
    .
    така или иначе Боташа е декларирал "Крим е руски"- така че няма страшно.
    Остава и да се разбере чий е Купянск!

    Коментиран от #5

    17:16 08.04.2026

  • 5 Винмание!

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "От Бункера какво се вижда":

    Ако другарят Путин се чувства застрашен ще изтрие земята от съществуване и ще създаде негов царство в космоса.

    17:17 08.04.2026

  • 6 Планът за след това:

    10 1 Отговор
    Още много от това, дето беше преди това.

    Коментиран от #10

    17:17 08.04.2026

  • 7 Без Ламата няма бъдеще

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "гърне и похлупак":

    гърне и похлупак
    00ОТГОВОР
    Без коалиция няма редовно управление, а единствената коалиция е на Радев с неговите шарлатани
    -;-
    без Ламата от Банкя няма бъдеще!
    Проблема е как хасковския Орбан ще се преправи .

    17:17 08.04.2026

  • 8 Планът

    5 1 Отговор
    е ясен. Всеки посочен и избран, гепи колкото може повече. За себе си и за спонсора, боса.

    17:19 08.04.2026

  • 9 Как да липсва? Ядене на корем!

    6 1 Отговор
    След нас и потоп!

    17:20 08.04.2026

  • 10 Усвояването на евросредствата продължава

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Планът за след това:":

    Планът за след това:
    00ОТГОВОР
    Още много от това, дето беше преди това
    -;-
    колко е просто!
    Продължава усвояването на евросредствата.
    Само нови прасета ще се наредят около Копанята!

    17:20 08.04.2026

  • 11 Архимандрисандрит Бибиян

    1 2 Отговор
    Плана е да земеме кво можеме,останалото обещаваме да го раздадеме на народа кой има заслуги за земането! Внетен ли сме? За останалите че осигориме чорба коя да духат! И да не забраваме обаче- 15 е истината!

    17:21 08.04.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Когато някой Ви обещае 100 лв и Ви ги даде-
    това е престъпление❗
    Когато някой Ви обещае 1 000 € заплата
    и Ви измами- това е политика❗

    17:24 08.04.2026

  • 13 Миме

    3 0 Отговор
    ми то сичко си е договорено предварително ПеПеДеБерасите сядат в скута на льотчика ,праи се сглобката 2.0 🎃и🐷подкрепят.кво му е толкоз сложното, теа сичките милеят само за €ГЕЙския съюз и си обичат Г€Йрото

    17:24 08.04.2026

  • 14 КОЙТО МИ ПЛАТИ

    4 0 Отговор
    ЩЕ ГЛАСУВАМ ЗА НЕГО.
    БЕЗ ПАРИ НЕ ОВЛАСТЯВАМ НИКОГО.

    Коментиран от #15, #16

    17:25 08.04.2026

  • 15 Миме

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "КОЙТО МИ ПЛАТИ":

    казват,че местният колониален закон казвал ,че даже един глас озаконявал изборите

    17:33 08.04.2026

  • 16 оня с коня

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "КОЙТО МИ ПЛАТИ":

    Никой няма да ти плати,след като досега не ти е платил.колкото до заявлението ти че няма да овластяваш никог...о без да ти е платено,...ма Кой ти иска "овластяването",след като Ние- ТВЪДРИЯТ ЕЛЕКТОРАТ БЕЗПЛАТНО сме овластили кой да кара влака?!

    Коментиран от #18, #24

    17:39 08.04.2026

  • 17 бгполитик

    4 0 Отговор
    абе вие ме изберете пък после ще гепя кинтите!!!

    17:41 08.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 батковски

    1 1 Отговор
    Панчугов(името ти говори всичко),ако аз водя кампания,понеже искаш нещо различно,ще обещая,че ще те изритан първи заради лакейство,май разбра

    17:59 08.04.2026

  • 20 Коррррви

    7 0 Отговор
    Той планът е ясен да се накрадем

    18:04 08.04.2026

  • 21 Какъв

    2 1 Отговор
    план за след това, тъпаци. Това да не ви е соца. След изборните резултати започват уж разговори. Чичакът ще се договаря с дебелетата, копейките и зафирките

    18:23 08.04.2026

  • 22 Хайде Сега !

    1 0 Отговор
    Хайде Сега !

    Всичко !

    По Реда Си !

    Чакай Да Вземем !

    Влъстта !

    Пък После !

    Ще Видим !

    19:57 08.04.2026

  • 23 Тити

    0 0 Отговор
    Плана е ясен пълнене на чекмеджета.

    20:44 08.04.2026

  • 24 Дааа...

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Боклуците
    Сте решили,
    Че ще "карате влака"....
    Ама така си мислите САМО вие.

    22:38 08.04.2026

  • 25 Айше

    1 0 Отговор
    Така е с всички предизборни кампании.
    Много им е трудно на политиците да поемат лична отговорност и ангажименти за добруването на народа.

    22:44 08.04.2026

  • 26 На бас 👍

    0 1 Отговор
    Няма да има правителство без ГЕРБ. Или правителство с ГЕРБ, или избори докато не се състави правителство с ГЕРБ. Много е просто 😆

    22:55 08.04.2026

