Анализатори: Това, което липсва на предизборната кампания, е планът за след това

Събитията на световната политическа сцена влияят и у нас – с повишаване на нивата на страх и стрес и търсене на някакво решение във формата на човек, който ще им даде отговор на всички въпроси, които те имат. Можем да очакваме повишение на активността в последния момент и доста хора да вземат решения, които все още не са взели повече от друг път. Това каза в ефира на „Добро утро, Европа“ политическият психолог проф. Антоанета Христова.
Политологът Христо Панчугов посочи, че изостреният тон между Прогресивна България и ПП-ДБ от последните дни се дължи на това, че всъщност доста избиратели все още не са решили окончателно кого да подкрепят на 19 април.
Наблюдаваме намаляване на избирателната активност, което означава, че няма достатъчно мотивираща кауза или послание, които да задържат избирателите вътре в този процес и да ги накара да гласуват. До някаква степен това е разбираемо, виждаме една изключително вяла кампания, доста объркани послания, повече от клишетата, които ние сме слушали през годините в една ситуация, която беше създадена по съвсем различен начин – вещаеше фундаментална и генерална промяна,
По думите на Панчугов, светът има цялостно усещане за криза и в тази ситуация е нормално хората да се активизират и да започнат да търсят някакви решения. Не им се предлага обаче именно това – решения. Това е нещото, което най-много липсва на тази кампания – план за след това, категоричен беше още политологът.
Според проф. Христова, ситуацията е изключително сложна, защото говоренето за план предполага разочарование.
„Мотивацията за избор на тези избори е изключително ясна на тези, които не са гласували до този момент или са се колебали. Това е изчистването на абсолютно всички, които са в парламента. Разбира се, правя изключение за някои от малките политически партии, но говоря особено за статуквото, за групата, която управляваше до момента. Мотивацията е пълното им изчистване. За тази цел, този, който идва с евентуално намерение за пълно изчистване, не може да влезе в коалиция с нито един от тях. За това е изключително сложно, почти невъзможно. Мога да кажа, че хипотезата да се направи подобна коалиция почти не съществува в момента“, коментира още проф. Антоанета Христова.
