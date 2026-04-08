Хиляди сигнали, стотици дела и 225 задържани за изборни престъпления

8 Април, 2026 17:41 806 20

Общо получените сигнали за купуване и продаване на гласове са 1291, при 234 постъпили на миналите избори за Народно събрание

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От началото на кампанията за предсрочните парламентарни избори на 19 април, задържаните в страната по подозрение в изборни престъпления са 225-ма. На парламентарния вот през 2024 г. броят им е бил 42-ма. Това каза изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев в Хасково.

Кандев, задно със служебния вътрешен министър Емил Дечев и социалния министър Хасан Адемов, беше в града във връзка с проверка на незаконна агитация, свързана с раздаване на помощи.

Общо получените сигнали за купуване и продаване на гласове са 1291, при 234 постъпили на миналите избори за Народно събрание. Образуваните досъдебни производства са 364, при 64 през 2024 г., а съставените предупредителни протоколи – 3175, при 848 на предходния вот, допълни Кандев. Той обобщи, че увеличението на показателите е между 250 и 400 процента.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въпрос

    12 2 Отговор
    Защо партии които са заловени да купуват гласове продължават да съществуват и им се позволяват да участват в избори че ги и печелят??????

    Коментиран от #5, #19

    17:44 08.04.2026

  • 2 Чапай

    3 3 Отговор
    И това е само докато работите в почивките.Представете си ако се работи както трябва..

    17:45 08.04.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    "2026" -
    Търговията е престъпление, измамата е политика❗

    17:45 08.04.2026

  • 4 Дачко Яворов

    4 5 Отговор
    Бих продал гласа си и за пет лева ! ЛЕВА ! Това заслужавате ! Не за парите, а ей така символично, дeбели кpaдливи бokлучаци, който ми взехте живеца! Тази държава, която нищо не ми е дала, това заслужава!

    Коментиран от #14

    17:46 08.04.2026

  • 5 Отговор

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос":

    Защото ако спре изборната търговия ще лъсне че никой няма да си направи труда да отиде да гласува за крадливите шайки в предизборния пасквил в България.

    17:48 08.04.2026

  • 6 Кой полезен идиот от Брюксел

    6 5 Отговор
    взе това малоумно племе в ЕС?

    Коментиран от #8

    17:53 08.04.2026

  • 7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 8 Отговор
    Служебното правителство трябва да стане редовно и ще се оправят нещата!

    17:54 08.04.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Кой полезен идиот от Брюксел":

    Ами И-дио-тът не е от Брюксел, а от Фашингтън❗
    Нали първо НАТьО се настани тук❗
    Ама явно ZETките (00) не знаете,
    а и ОТпосолствоТО не ви казват❗

    18:01 08.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 светофар

    4 0 Отговор
    сигналите са само от списъка на крушарския борец срещу възродителния процес, дето го разнася от години, кат пръскачка из лозе, къде му видят очите, напомпани с оземпик, и параноични изблици!

    Коментиран от #17

    18:09 08.04.2026

  • 11 Миме

    4 1 Отговор
    леле гюро ламата-незаконня аха да пребори мафията ето как работи едно умно и красиво момченце откърмено с жълти павенца

    18:09 08.04.2026

  • 12 225 задържани за изборни престъпления

    4 2 Отговор
    или регистрирани
    и де са тез хорица
    да не продължават пак и що не можем да се сетим от кои две партии са

    18:13 08.04.2026

  • 13 Баце ЕООД

    3 0 Отговор
    Крадеца вика дръжте крадеца

    18:20 08.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гад

    3 2 Отговор
    Боже, все още има някакви русофилски боклуци в този форум... хайде ликвидирай тази империя на злото и русофилските идиоти ще изчезнат от самосебе си..

    18:31 08.04.2026

  • 16 Ку-ку ру-ку и ППДБ

    4 0 Отговор
    Хилди, мильони, милярди, веееееееее!

    18:45 08.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Миме

    4 0 Отговор
    еххх тея тъпи ромлянчета,две дуии на български да не могат да запомнят,а ясно им е казано да купуват за ПеПеДеБерасите,ама те си карат по старата схема-пазаруват за 🎃и🐷еми затова сега ше покиснат малко в панделката при братята та да им доди акъла

    18:48 08.04.2026

  • 19 Отговор

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос":

    Защото всички партийни шайки, докопали парламент и влст, купуват гласове. Ако ги отстраняват, ще останат само партиите на Ровен Миленов, Кузман Илиев и Петър Клисаров, а те хич не са удобни на западните господари.

    18:48 08.04.2026

  • 20 Емигрант

    0 0 Отговор
    И като ги задържат тези престъпници какво се случва с тях, защото е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ, ще ги съдят ли или ще ги пуснат след 48 часа за да си довършат задачите ? Защо никой съобщава за коя политическа престъпна банда купуват, това ли е "прозрачната" полицейска работа, анонимност на престъпниците ? България е зависима държава от мафията която контролира всички телевизии и електронни медии ! Ето и пример от тази вечер: - по новините обявиха, че е разкрита прокурорката с Мерцедеса навлязъл в насрещното движение и заплашваща гражданина Б.Георгиев, но дори и инициалите на тази нагла "правораздаваща" корупционерка не се съобщиха ! Голяма "прозрачност", народът живее в пълен МРАК ! И Господ не може да ви помогне на вас мишоци, вие сте ЗНАЕЩИТЕ и МОЖЕЩИТЕ сами се ОПРАВЯЙТЕ будали такива !

    19:56 08.04.2026

