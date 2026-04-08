Хиляди сигнали, стотици дела и 225 задържани за изборни престъпления

От началото на кампанията за предсрочните парламентарни избори на 19 април, задържаните в страната по подозрение в изборни престъпления са 225-ма. На парламентарния вот през 2024 г. броят им е бил 42-ма. Това каза изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев в Хасково.
Кандев, задно със служебния вътрешен министър Емил Дечев и социалния министър Хасан Адемов, беше в града във връзка с проверка на незаконна агитация, свързана с раздаване на помощи.
Общо получените сигнали за купуване и продаване на гласове са 1291, при 234 постъпили на миналите избори за Народно събрание. Образуваните досъдебни производства са 364, при 64 през 2024 г., а съставените предупредителни протоколи – 3175, при 848 на предходния вот, допълни Кандев. Той обобщи, че увеличението на показателите е между 250 и 400 процента.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въпрос
Коментиран от #5, #19
17:44 08.04.2026
2 Чапай
17:45 08.04.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Търговията е престъпление, измамата е политика❗
17:45 08.04.2026
4 Дачко Яворов
Коментиран от #14
17:46 08.04.2026
5 Отговор
До коментар #1 от "Въпрос":Защото ако спре изборната търговия ще лъсне че никой няма да си направи труда да отиде да гласува за крадливите шайки в предизборния пасквил в България.
17:48 08.04.2026
6 Кой полезен идиот от Брюксел
Коментиран от #8
17:53 08.04.2026
7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:54 08.04.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Кой полезен идиот от Брюксел":Ами И-дио-тът не е от Брюксел, а от Фашингтън❗
Нали първо НАТьО се настани тук❗
Ама явно ZETките (00) не знаете,
а и ОТпосолствоТО не ви казват❗
18:01 08.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 светофар
Коментиран от #17
18:09 08.04.2026
11 Миме
18:09 08.04.2026
12 225 задържани за изборни престъпления
и де са тез хорица
да не продължават пак и що не можем да се сетим от кои две партии са
18:13 08.04.2026
13 Баце ЕООД
18:20 08.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гад
18:31 08.04.2026
16 Ку-ку ру-ку и ППДБ
18:45 08.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Миме
18:48 08.04.2026
19 Отговор
До коментар #1 от "Въпрос":Защото всички партийни шайки, докопали парламент и влст, купуват гласове. Ако ги отстраняват, ще останат само партиите на Ровен Миленов, Кузман Илиев и Петър Клисаров, а те хич не са удобни на западните господари.
18:48 08.04.2026
20 Емигрант
19:56 08.04.2026