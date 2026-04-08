Атанас Мерджанов: Аз съм твърдо убеден, че БСП ще влезе в новото Народно събрание

В предаването „Лице в лице“ заместник-председателят на БСП Атанас Мерджанов говори за грешките на партията, критиката към ръководството и политическите цели на левицата.

Мерджанов, който дълги години е бил критик на ръководството на партията, обясни причините за своята позиция: „Аз съм бил последователен в критиката си към ръководството, особено когато на чело на партията беше Корнелия Нинова. Но така или иначе този процес е притупан, сега е време за работа и всичките тези критики, които аз съм отправял, е редно да се превърнат в действителни стъпки и работа.“

Аз съм с президента Радев, когато той беше кандидат на БСП. Изключително много вярвам не просто на неговата харизма, а на неговия усет по отношение на правенето на политика, заяви Гечев.

Той коментира и участието на БСП в предишното правителство: „Решението за влизане в предишното правителство беше взето от този национален съвет, който практически беше избран от Корнелия Нинова. След това Конгресът потвърди решението за участие в правителството, но, както виждаме, резултатите са печално известни.“

Мерджанов подчерта, че обновеното ръководство на партията е поело отговорност: „Нов председател на националния съвет, нов лидер на БСП, ново ръководство, обновление на ръководството чрез уважение, но и понасяне на политическата отговорност и грешка... Аз мисля, че ние единствени в политическия спектър дадохме пример за това как се постъпва в една демократична държава, в една особено демократична партия, каквато е БСП.“

По отношение на грешките на партията през последните години Мерджанов отбеляза: „Преди всичко това е разминаването между декларираните цели, намерения и същинското поведение, когато си в опозиция или когато си на власт. Това особено пролича при последното ни участие във властта, тъй като беше пределно ясно това несъразмерно наше представителство в правителството. Не може 19 депутати в Народното събрание да се „радват“ на 5 министерства.“

Той допълни, че това е създало впечатление за скрити зависимости и задкулисие: „Много от решенията на правителството се разминаваха с програмните цели на БСП. БСП е единствената партия, която се вглежда критично във своето минало.“

На въпрос за съдебната система Мерджанов заяви: „Първото и най-важно, което трябва да се случи, е новото Народно събрание моментално да пристъпи към избора на нов Висш съдебен съвет. И няма какво да се обяснява и да се оправдава с формирането на 160 народни представители.“

„Аз съм твърдо убеден, че БСП ще влезе в новото Народно събрание. Държа да отбележа, че се явяваме като коалиция с „Обединена левица“ и се явяваме заедно, убедени, че ще бъдем влиятелна, авторитетна, сериозна политическа сила в парламента, която ще предлага новите леви решения“, добави Мерджанов.

За икономическите предизвикателства Мърджанов отбеляза: „Ценовият шок души всяко българско семейство и ние сме свидетели на перманентна липса на мерки от страна на правителството.“

Относно потенциални коалиции Мерджанов уточни: „Нека първо видим резултатите на 19 април. Тогава, ако бъдем поканени, ние ще седнем и ще разговаряме с всяка една политическа партия, която има интерес към нашата програма и платформа. И ако достигнем до някакви общи цели, тогава бихме ориентирали своето политическо поведение вътре в парламента.“