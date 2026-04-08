Атанас Мерджанов: Аз съм твърдо убеден, че БСП ще влезе в новото Народно събрание

8 Април, 2026 20:23

Ценовият шок души всяко българско семейство и ние сме свидетели на перманентна липса на мерки от страна на правителството“

В предаването „Лице в лице“ заместник-председателят на БСП Атанас Мерджанов говори за грешките на партията, критиката към ръководството и политическите цели на левицата.

Мерджанов, който дълги години е бил критик на ръководството на партията, обясни причините за своята позиция: „Аз съм бил последователен в критиката си към ръководството, особено когато на чело на партията беше Корнелия Нинова. Но така или иначе този процес е притупан, сега е време за работа и всичките тези критики, които аз съм отправял, е редно да се превърнат в действителни стъпки и работа.“

Аз съм с президента Радев, когато той беше кандидат на БСП. Изключително много вярвам не просто на неговата харизма, а на неговия усет по отношение на правенето на политика, заяви Гечев.

Той коментира и участието на БСП в предишното правителство: „Решението за влизане в предишното правителство беше взето от този национален съвет, който практически беше избран от Корнелия Нинова. След това Конгресът потвърди решението за участие в правителството, но, както виждаме, резултатите са печално известни.“

Мерджанов подчерта, че обновеното ръководство на партията е поело отговорност: „Нов председател на националния съвет, нов лидер на БСП, ново ръководство, обновление на ръководството чрез уважение, но и понасяне на политическата отговорност и грешка... Аз мисля, че ние единствени в политическия спектър дадохме пример за това как се постъпва в една демократична държава, в една особено демократична партия, каквато е БСП.“

По отношение на грешките на партията през последните години Мерджанов отбеляза: „Преди всичко това е разминаването между декларираните цели, намерения и същинското поведение, когато си в опозиция или когато си на власт. Това особено пролича при последното ни участие във властта, тъй като беше пределно ясно това несъразмерно наше представителство в правителството. Не може 19 депутати в Народното събрание да се „радват“ на 5 министерства.“

Той допълни, че това е създало впечатление за скрити зависимости и задкулисие: „Много от решенията на правителството се разминаваха с програмните цели на БСП. БСП е единствената партия, която се вглежда критично във своето минало.“

На въпрос за съдебната система Мерджанов заяви: „Първото и най-важно, което трябва да се случи, е новото Народно събрание моментално да пристъпи към избора на нов Висш съдебен съвет. И няма какво да се обяснява и да се оправдава с формирането на 160 народни представители.“

„Аз съм твърдо убеден, че БСП ще влезе в новото Народно събрание. Държа да отбележа, че се явяваме като коалиция с „Обединена левица“ и се явяваме заедно, убедени, че ще бъдем влиятелна, авторитетна, сериозна политическа сила в парламента, която ще предлага новите леви решения“, добави Мерджанов.

За икономическите предизвикателства Мърджанов отбеляза: „Ценовият шок души всяко българско семейство и ние сме свидетели на перманентна липса на мерки от страна на правителството.“

Относно потенциални коалиции Мерджанов уточни: „Нека първо видим резултатите на 19 април. Тогава, ако бъдем поканени, ние ще седнем и ще разговаряме с всяка една политическа партия, която има интерес към нашата програма и платформа. И ако достигнем до някакви общи цели, тогава бихме ориентирали своето политическо поведение вътре в парламента.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петрова

    28 6 Отговор
    Аз съм твърдо убеден, че вече сте история със свършен край, заедно с npocтаците от ИТН, велиячави мечове и възродени руски подлоги !

    Коментиран от #17, #26

    20:26 08.04.2026

  • 2 Ще влезете

    14 6 Отговор
    Ама едва-едва. И това ще е за последен път. След това шут и вън.

    20:26 08.04.2026

  • 3 Град Симитли

    17 3 Отговор
    Нинова трябваше да те изключи от БСП !

    Коментиран от #12

    20:27 08.04.2026

  • 4 Сигурно

    8 1 Отговор
    когато го построят!

    20:29 08.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хаха

    17 4 Отговор
    Ще влезеш в на майка си ...

    20:30 08.04.2026

  • 7 1102

    12 2 Отговор
    Ако БСП има само 10 дупетата кои ли ще бъдат?
    Същото ми е любопитно и за другите партии!

    20:31 08.04.2026

  • 8 АГАТ а Кристи

    9 2 Отговор
    "Татко ще ми купи колело, ама....."
    И тоя е от 130 годишната "Партия", пръкнала се 1990г....
    "Комунист, това звучи гордо" 😭😭😭

    20:31 08.04.2026

  • 9 Станчов

    8 2 Отговор
    Тя не е излизала потомствено пребоядисвана и разпръсната в партизанско милионерски бригади. Сега и с Радев сте пак вътре. Като инсекти и плъхове няма оттърване от вашите политикантски бизнес и олигархичномафиотски родове.

    20:31 08.04.2026

  • 10 Тити

    10 1 Отговор
    БZП са политически трупове.

    20:32 08.04.2026

  • 11 Стоянов

    11 0 Отговор
    Гечев или Мерджанов в с президента Радев. Ха си прочетете още веднъж статията, че нищо не ви се разбира

    20:33 08.04.2026

  • 12 "Другарю",

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Град Симитли":

    Защо не и го предложи на "закритото" събрание на ППО ?

    20:33 08.04.2026

  • 13 Ми кой ще те кани

    10 1 Отговор
    Бил против Нинова но не я озаптил
    Тя още не казва за приватизателските си действия

    20:37 08.04.2026

  • 14 ОраКул🔮

    5 0 Отговор
    БЕЗсепе

    20:37 08.04.2026

  • 15 Точен

    6 1 Отговор
    Да, ще влезе чистачката леля Марийка от Обеля, дето е от бесепето...

    20:37 08.04.2026

  • 16 Стандартно е

    3 1 Отговор
    И аз вярвам в това- етносът е доста назад в естествения интелект

    20:40 08.04.2026

  • 17 Азз

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Петрова":

    Величие влиза

    Коментиран от #19

    20:41 08.04.2026

  • 18 ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП

    9 0 Отговор
    Тошко и балабанчо на слаФчо също каза, че ще влязат ... ама не каза къде, още нямали усещане

    20:42 08.04.2026

  • 19 Така е

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "Азз":

    Влиза , във Варненския затвор.

    20:45 08.04.2026

  • 20 Дано свършите, където вие е мястото

    10 0 Отговор
    На боклучарника на историята!

    20:45 08.04.2026

  • 21 ДА БЕ !!!!

    11 0 Отговор
    Ей до това положение я докарахте тая бабичка БСП със това ходене и коалиции за власт , за да крадете със тикви , прасета , чалгари ........ Ше се молите да влезете във бандата на двеста и четиридесетте РАЗБОЙНИЦИ ама на дали !!!!!!

    20:56 08.04.2026

  • 22 БСП - УМРЕ

    8 0 Отговор
    Мерджанов носи букети цветя на гробището !!!

    20:58 08.04.2026

  • 23 Дядо Влайчо

    10 1 Отговор
    БСП 🚾 Възраждане 🚾 Меч 🚾 Итн 🚾 ПРЕДАТЕЛИ ИЗМАМНИЦИ Гербаджийски Подлоги. Меч е на Пеевски.

    20:59 08.04.2026

  • 24 Бъди убеден

    6 0 Отговор
    двугарю,че няма да влезете!

    20:59 08.04.2026

  • 25 Медиите

    5 0 Отговор
    са особено активни в кампанията. Искат на всяка цена същият парламент, с клюките, интригите, агресията, лакардиите. Жалко за ПП- ДБ, по-добре да не са в това свърталище на гадорията. Да бяха се оттеглили и да оставят ужасниците да си вихрят дивотиите, докато хората не ги пометат окончателно

    21:00 08.04.2026

  • 26 Файърфлай

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Петрова":

    Подписваш се с женска фамилия,говориш в мъжки род.Всичко е ясно.Както сексуално,тъй и политически.И както и да определяш останалите партии,то техните "качества" бледнеят пред вашата "урсуло-питековщина".Все пак,успех,пряко сили 10 на сто.

    21:00 08.04.2026

  • 27 Смешно

    5 0 Отговор
    заглавие,на смешна статийка! Не трябва да се чете!

    21:01 08.04.2026

  • 28 Перо

    7 1 Отговор
    Червената буржоазия БСП няма да прескочи изборната бариера! Много лоша история натрупаха с орташко поведение с всички десни партии! Пълна безпринципност!

    21:02 08.04.2026

  • 29 хахахаха

    5 0 Отговор
    Да ти имам оптимизма :)

    21:02 08.04.2026

  • 31 Какво

    8 0 Отговор
    ще правите в НС? Ако не сте дупедати няма какво да работите. Некадърници, алчни

    21:04 08.04.2026

  • 32 Казанлъшкия

    4 2 Отговор
    Ще влезе, защото ще си купи гласове ,иначе и 1% няма да вземе при честни избори.

    21:05 08.04.2026

  • 33 Голям

    3 0 Отговор
    Залък хапни, голяма дума не казвай

    21:12 08.04.2026

  • 34 С такива

    5 0 Отговор
    комуняги, извадени от нафталина, няма да имате и един процент.

    21:15 08.04.2026

  • 35 Комунистически ценности

    1 0 Отговор
    Атанас Мерджанов: Аз съм твърдо убеден, че БСП, пардон БКП ще влезе отново в новото Народно събрание!

    21:20 08.04.2026

  • 36 Велев

    5 0 Отговор
    Що бе? Пари ли давате, че сте толкова сигурни? Борисов ли обеща? Боклук

    21:20 08.04.2026

  • 37 09 АВГУСТ 681г

    1 0 Отговор
    Официално е призната Дунавска България. Не е ли това националния празник на днешна България.

    21:20 08.04.2026

  • 38 Мерджав

    6 0 Отговор
    Имаш право да си мечтаеш! Бсп я съсипахте! Алкохолици!

    21:21 08.04.2026

  • 39 БСП е мафия

    4 0 Отговор
    Боко и шиши ли ще ви вкарат в нс

    21:21 08.04.2026

  • 40 Ще видим!

    2 0 Отговор
    Не остана много време до изборите.

    21:22 08.04.2026

  • 41 Ботуш

    2 5 Отговор
    Дали сте 4 или 5% се тая. Важното е че Боташа ще е втори.

    Коментиран от #47

    21:27 08.04.2026

  • 42 КПСС-БКП

    2 2 Отговор
    Със Зафиров тия щяха да бъдат почти социал-демократи. Сега са болшевики.

    21:30 08.04.2026

  • 43 ЧИС ЛОМУНИС СЪМ

    3 0 Отговор
    НАСКО ОТ С.СТРАНДЖА МАЗЕН КОРБАН,ЗАФИРОВ ОТВРАТ ПРЕГЪРНА СЕ С ПРАСЕТАТА А ПЪРВАНОВ СЪМ ГО ОВАЖСВАЛ НАЙ ЮНОГО ТОЙ НАПРАВИ БАНКЯТА ГЛАВРН СЕКРЕТАР Р А З О Ч А Р О В А Х ТЕ МЕ.

    21:34 08.04.2026

  • 44 Дядо

    2 0 Отговор
    Атанас Мерджанов: Аз съм твърдо убеден, че БСП,
    пардон БКП ще влезе отново в новото Народно събрание,
    понеже не можем да оставим нашите БАДЖАНАЦИ,
    БАДЖАК, БАДЖАНАК, БАДЖАНАЦИ, ШУРОБАДЖАНАК,
    ШУРОБАДЖАНАЩИНА - от ЕДИН И СЪЩ ДОЛ ДРЕНКИ
    на Бай Тодоранчо, ГЛАДНИ извън ПАРЛАМАТА, понеже те са
    единствените, които подвеждат народа със знаменца
    да подскача по площадите и да вървим напред и все напред!

    21:35 08.04.2026

  • 45 Отвратен

    5 2 Отговор
    НИТО ГЛАС ЗА УБИЙЦИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ И ЧУДОВИЩНА ИНФЛАЦИЯ , герб , бсп , пп , итн и дъпъсъ пееФски !!!! НИТО ГЛАС !!!

    21:35 08.04.2026

  • 46 гаргата:

    2 0 Отговор
    не е зле да погледате малко от страни, да си изясните кви сте и пак да опитате

    21:38 08.04.2026

  • 47 имате лоша карма

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Ботуш":

    Каквото и да направите, второто място е за вас, не за тях.

    21:42 08.04.2026

  • 48 Да се надяваме, че Няма да влезе.

    4 0 Отговор
    Кръстосваме пръсти.

    22:34 08.04.2026

  • 49 България 🇧🇬

    1 0 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ЗА ВЕЛИЧИЕ ❤️ 14 ☝️

    23:00 08.04.2026

  • 50 Ботуш

    0 0 Отговор
    Важното е че Боташа ще е втори. И 130% да му пишат т.н. "социолози" пак ще е втори.

    23:27 08.04.2026

  • 51 БРАВО!

    2 0 Отговор
    Браво на този фантазьор!!! Мечтите са безплатни,но не носят резултати!!!

    23:32 08.04.2026

  • 52 СССР

    1 0 Отговор
    А Боташ-ака ще влвзе ли в парламента?

    23:34 08.04.2026

  • 53 бсп

    0 0 Отговор
    е в кофата за боклука!

    23:47 08.04.2026

  • 54 какъв е тоя

    0 0 Отговор
    платен червен трол?

    23:50 08.04.2026

