Николай Брънзалов: Възможно е лечебните заведения да изпаднат в неплатежоспособност

Българският лекарски съюз настоява за спешни преговори с държавата и подписване на анекс към Националния рамков договор. В него трябва да бъде заложено увеличение от минимум 25% на цените на всички медицински дейности.

Темата коментира председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов в „Интервюто в Новините на NOVA”.

По думите на д-р Брънзалов искането за преговори точно в този момент е продиктувано от факта, че сега проблемите в сектора са най-големи.

„Свидетели сме на редица мерки, които държавата взема в помощ на бизнеса и обществото, но системата на здравеопазването остава изолирана. Ние сме част от това общество и не можем да бъдем пренебрегвани”, заяви той.

Председателят на БЛС подчерта, че исканите средства не са за заплати, а за да могат лечебните заведения да покрият нарасналите си разходи и да продължат да съществуват.

Относно забележките, че исканията се поставят в условия на служебен кабинет и предстоящи избори, д-р Брънзалов посочи, че министърът е този, който носи отговорност за системата, независимо дали е служебен или редовен.

„Възприемаме министър Околийски като експерт и търсихме диалог, а срещнахме затворена врата. В същото време колеги от цялата страна ни сигнализират за огромни финансови затруднения в болниците”, обясни той.

Д-р Брънзалов направи паралел между средствата за здравеопазване у нас и в Европа. По думите му в България се падат около 1000 евро на здравноосигурен пациент годишно, докато средноевропейското ниво е 3000 евро.

„Нашият бюджет е малко над 5 милиарда, докато австрийският е 52 милиарда. Нека всеки си направи сметката”, призова той.

И допълни, че здравният сектор е сред първите пет, които връщат най-много средства в републиканския бюджет чрез данъци и осигуровки, и затова не трябва да бъде оставян без подкрепа.

От Лекарския съюз припомнят своята дългогодишна позиция, че тежестта на здравеопазването трябва да се пренасочи от болничната към доболничната помощ. Според д-р Брънзалов, ако не се вземат мерки сега, бюджетът на Здравната каса ще се натовари още повече в бъдеще, а лечебните заведения ще изпаднат в неплатежоспособност.