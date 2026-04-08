Николай Брънзалов: Възможно е лечебните заведения да изпаднат в неплатежоспособност

8 Април, 2026 21:15 942 35

  • николай брънзалов-
  • блс-
  • здравеопазване

Свидетели сме на редица мерки, които държавата взема в помощ на бизнеса и обществото, но системата на здравеопазването остава изолирана. Ние сме част от това общество и не можем да бъдем пренебрегвани

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският лекарски съюз настоява за спешни преговори с държавата и подписване на анекс към Националния рамков договор. В него трябва да бъде заложено увеличение от минимум 25% на цените на всички медицински дейности.

Темата коментира председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов в „Интервюто в Новините на NOVA”.

По думите на д-р Брънзалов искането за преговори точно в този момент е продиктувано от факта, че сега проблемите в сектора са най-големи.

„Свидетели сме на редица мерки, които държавата взема в помощ на бизнеса и обществото, но системата на здравеопазването остава изолирана. Ние сме част от това общество и не можем да бъдем пренебрегвани”, заяви той.

Председателят на БЛС подчерта, че исканите средства не са за заплати, а за да могат лечебните заведения да покрият нарасналите си разходи и да продължат да съществуват.

Относно забележките, че исканията се поставят в условия на служебен кабинет и предстоящи избори, д-р Брънзалов посочи, че министърът е този, който носи отговорност за системата, независимо дали е служебен или редовен.

„Възприемаме министър Околийски като експерт и търсихме диалог, а срещнахме затворена врата. В същото време колеги от цялата страна ни сигнализират за огромни финансови затруднения в болниците”, обясни той.

Д-р Брънзалов направи паралел между средствата за здравеопазване у нас и в Европа. По думите му в България се падат около 1000 евро на здравноосигурен пациент годишно, докато средноевропейското ниво е 3000 евро.

„Нашият бюджет е малко над 5 милиарда, докато австрийският е 52 милиарда. Нека всеки си направи сметката”, призова той.

И допълни, че здравният сектор е сред първите пет, които връщат най-много средства в републиканския бюджет чрез данъци и осигуровки, и затова не трябва да бъде оставян без подкрепа.

От Лекарския съюз припомнят своята дългогодишна позиция, че тежестта на здравеопазването трябва да се пренасочи от болничната към доболничната помощ. Според д-р Брънзалов, ако не се вземат мерки сега, бюджетът на Здравната каса ще се натовари още повече в бъдеще, а лечебните заведения ще изпаднат в неплатежоспособност.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без майтап

    27 0 Отговор
    Пет милиарда бюджет ,и още двадисет на ръка.

    Коментиран от #29

    21:21 08.04.2026

  • 2 Сатана Z

    32 1 Отговор
    Докторите станаха много алчни сякаш ще ги носят в трапа тия пари.

    21:21 08.04.2026

  • 3 бялата мафия

    26 2 Отговор
    Нагли изнудвачи, под 15000€ дори просто джипи не взима и все им малее. Дано ИИ разкара огромната маса тунеядци от системата.

    21:21 08.04.2026

  • 4 Селянинът с мерцедес

    24 1 Отговор
    Боже, Боже, и тези зинаха уста.Безсрамни търговци.Некадърници, които бързо искат да станат милионери.Този юнак дали е ходил в медицинско заведение като клиент.Няма и бегло представа за якото драснеш на клиентите

    21:21 08.04.2026

  • 5 сирене

    24 1 Отговор
    Тази брънза трябва да вземе нобелова награда за химия.
    Болниците работели с дизел,а ДКЦ с бензин
    Толкова му е акъла !
    Той не вижда великата Янка Рупкина, детето от Добрич, които се представят пред Бога.
    Той гледа на пациентите,като ходещи банкомати!

    21:22 08.04.2026

  • 6 оня с питон.я

    16 0 Отговор
    Секи дига цените с по още 20%. Не знам вие как сте ама моя работодел не ще да ми вдигне заплатата с 20%. Свивам потреблението.

    21:25 08.04.2026

  • 7 Станка

    21 0 Отговор
    Не се наядохте и вий търгаши с човешки страдания. Никакви пари повече от общи данъци. Нали сте търговски дружества . Няма вечно да ви плащат с данъци , доплащане и чист рекет. Щом сте търговци и пациента е клиент болен банкомат от който да смучите е време да си изберм само едно плащане. Нямате морал да смучете още. Тежко е за всички.

    Коментиран от #8

    21:30 08.04.2026

  • 8 оня с питон.я

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "Станка":

    Не знам дали знаеш бабо Станке, но “комунизма” си отиде - пусни си парчето на Васко Трътката ако не вярваш. Между другото ти скача ли 90-те с Кюмура за банани?

    Коментиран от #20

    21:32 08.04.2026

  • 9 6 милиарда левро на година крадете, бе!

    22 0 Отговор
    Без да броим доплащането за всяка докторска простотия от пациентите!

    21:34 08.04.2026

  • 10 Ами

    16 0 Отговор
    Да фалират и толкова. Ще се лекуваме в чужбина. Къде е драмата?

    21:38 08.04.2026

  • 11 Не се наядохте бе...

    18 0 Отговор
    Нагъл, корумпиран, недоучил ветеринар!

    21:38 08.04.2026

  • 12 Колко хиляди Евро?

    12 0 Отговор
    Струва часовника на лявата му ръка на снимката.

    21:44 08.04.2026

  • 13 всеки сам да си прави изводите

    12 0 Отговор
    някога когато имахме държава се наричаха болници а сега станаха заведения…

    21:44 08.04.2026

  • 14 Питам

    14 0 Отговор
    Докторе, защо се правите на гугутки? Проблемът ще се реши КОГАТО ЧАСТНОТО "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" СЕ ОТДЕЛИ ОТ ДЪРЖАВНОТО! Националната здравноосигурителна каса трябва да обслужва само държавното здравеопазване - лични лекари, лаборатории и болници. Частните лекари, лаборатории и болници да си създадат собствена каса и който иска да се осигурява там или да си прави здравна застраховка. А не като е сега ЧАСТНИЦИТЕ ДА ИЗТОЧВАТ И СКУБЯТ ЗДРАВО КАСАТА! ЯВНО ТОВА НЕ Е ИЗГОДНО НА БЯЛАТА МАФИЯ!

    21:46 08.04.2026

  • 15 Селянинът с мерцедес

    8 0 Отговор
    Боже, Боже, и тези зинаха уста.Безсрамни търговци.Некадърници, които бързо искат да станат милионери.Този юнак дали е ходил в медицинско заведение като клиент.Няма и бегло представа за якото дране на клиентите

    21:47 08.04.2026

  • 16 иван костов

    10 0 Отговор
    Много крадете бе мъжки, много бе, на сиратете се от крадене! Превърнахте се в отделна класа от крадливи "лекари"! Безсрамници!!!☹️☹️☹️

    21:49 08.04.2026

  • 17 нагъл мех

    7 0 Отговор
    пъленс п.р.ъ.д.н.я уляхте се самозабравихте се

    21:50 08.04.2026

  • 18 Да,бе

    9 0 Отговор
    Във всеки гробищен парк у нас се вижда колко хора връща здравната система,ама в земята...И пациентите им все по-млади си отиват,щото е здравеопазване та дрънка,като камбана на селска черква.

    21:51 08.04.2026

  • 19 мда

    6 0 Отговор
    А тиквата и Глиган Пеевски не си знаят парите.

    21:54 08.04.2026

  • 20 Здрасти

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с питон.я":

    Топ коментар!

    21:54 08.04.2026

  • 21 Дедо Поп,

    7 0 Отговор
    Абе ,Брънзалов виж се бре.Утре и ти ще имаш нужда от помощ. Обаче ти си набрал Мая а Ние ще просим по медиите. ТУЛУП.

    21:55 08.04.2026

  • 22 Мите

    7 1 Отговор
    Ей...тоо е много як!....А ваксини да си биеме ли заради кризата в Персийския залив?...Казвай, нема проблем!

    21:56 08.04.2026

  • 23 Бръндзата

    5 1 Отговор
    Колеги, дайте да крадеме за последно, за да върнем ГЕРБ, ако не го върнем, да фалираме поне болниците.

    21:56 08.04.2026

  • 24 Строго гледа

    10 0 Отговор
    Повервал си е откак стана началник. Само за пари реве. Що не коментира факта , че за пета поредна година България е на първо място по смъртност в Ес? Това е резултата от работата в здравния сектор.

    21:59 08.04.2026

  • 25 ПРОДАЙ СИ ЧАСОВНИКА

    11 0 Отговор
    И плати всичко.

    21:59 08.04.2026

  • 26 Отработена система за източване.

    7 0 Отговор
    На бюджета , доразвита от ГЕРБ. Кофа без дъно.

    22:04 08.04.2026

  • 27 Яко ще се

    3 0 Отговор
    Мре аааа.

    22:08 08.04.2026

  • 28 Тома

    8 0 Отговор
    Този с дебелия врат винаги говори за пари а не за лекуване на хора

    22:13 08.04.2026

  • 29 Така е

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Без майтап":

    Директор на държавна болница взема 50 хил. евро месечна заплата. Месечна! Е по колко искате ве, докторската мафия! Иначе пациентите (клиентите) кажи-речи всичко си плащат.

    22:17 08.04.2026

  • 30 Краси

    3 0 Отговор
    Д-р. Брънзалов , а доходите на хората който искате да утежни държавата вследствие вашите искания също не отговарят на Австрийските ,но това е положението при липса на производство а наличие на хора който само искат за бранш който е неконтролируемо източван. Хуманна Ви е професията , но има граница която е прекрачена от част от вашето съсловие много отдавна.

    22:18 08.04.2026

  • 31 тоз пък

    3 0 Отговор
    Пари нема действай! Това че има повече пари в касата не значи да ги източите!

    22:19 08.04.2026

  • 32 Брънзоуууу,

    2 0 Отговор
    докато това здравеопазване е каца без дъно и 50 милиарда да стане все тая.
    Ти поне знаеш за какво става въпрос но се правиш на ударен.

    22:28 08.04.2026

  • 33 Тодор живков

    1 0 Отговор
    Нямат наяване боби разбра че ковчега няма джобове катафалката няма ремарке

    23:00 08.04.2026

  • 34 бай ганьо бизнесмен

    0 0 Отговор
    дреме ми карам си беемвето!

    23:34 08.04.2026

  • 35 Гост

    0 0 Отговор
    Трябва да се въведат европейските цени при нас. Така както други неща са по-скъпи в България отколкото в Европа.

    23:48 08.04.2026

