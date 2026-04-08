Николай Брънзалов: Възможно е лечебните заведения да изпаднат в неплатежоспособност

Българският лекарски съюз настоява за спешни преговори с държавата и подписване на анекс към Националния рамков договор. В него трябва да бъде заложено увеличение от минимум 25% на цените на всички медицински дейности.
Темата коментира председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов в „Интервюто в Новините на NOVA”.
По думите на д-р Брънзалов искането за преговори точно в този момент е продиктувано от факта, че сега проблемите в сектора са най-големи.
„Свидетели сме на редица мерки, които държавата взема в помощ на бизнеса и обществото, но системата на здравеопазването остава изолирана. Ние сме част от това общество и не можем да бъдем пренебрегвани”, заяви той.
Председателят на БЛС подчерта, че исканите средства не са за заплати, а за да могат лечебните заведения да покрият нарасналите си разходи и да продължат да съществуват.
Относно забележките, че исканията се поставят в условия на служебен кабинет и предстоящи избори, д-р Брънзалов посочи, че министърът е този, който носи отговорност за системата, независимо дали е служебен или редовен.
„Възприемаме министър Околийски като експерт и търсихме диалог, а срещнахме затворена врата. В същото време колеги от цялата страна ни сигнализират за огромни финансови затруднения в болниците”, обясни той.
Д-р Брънзалов направи паралел между средствата за здравеопазване у нас и в Европа. По думите му в България се падат около 1000 евро на здравноосигурен пациент годишно, докато средноевропейското ниво е 3000 евро.
„Нашият бюджет е малко над 5 милиарда, докато австрийският е 52 милиарда. Нека всеки си направи сметката”, призова той.
И допълни, че здравният сектор е сред първите пет, които връщат най-много средства в републиканския бюджет чрез данъци и осигуровки, и затова не трябва да бъде оставян без подкрепа.
От Лекарския съюз припомнят своята дългогодишна позиция, че тежестта на здравеопазването трябва да се пренасочи от болничната към доболничната помощ. Според д-р Брънзалов, ако не се вземат мерки сега, бюджетът на Здравната каса ще се натовари още повече в бъдеще, а лечебните заведения ще изпаднат в неплатежоспособност.
1 Без майтап
Коментиран от #29
21:21 08.04.2026
2 Сатана Z
21:21 08.04.2026
3 бялата мафия
21:21 08.04.2026
4 Селянинът с мерцедес
21:21 08.04.2026
5 сирене
Болниците работели с дизел,а ДКЦ с бензин
Толкова му е акъла !
Той не вижда великата Янка Рупкина, детето от Добрич, които се представят пред Бога.
Той гледа на пациентите,като ходещи банкомати!
21:22 08.04.2026
6 оня с питон.я
21:25 08.04.2026
7 Станка
Коментиран от #8
21:30 08.04.2026
8 оня с питон.я
До коментар #7 от "Станка":Не знам дали знаеш бабо Станке, но “комунизма” си отиде - пусни си парчето на Васко Трътката ако не вярваш. Между другото ти скача ли 90-те с Кюмура за банани?
Коментиран от #20
21:32 08.04.2026
9 6 милиарда левро на година крадете, бе!
21:34 08.04.2026
10 Ами
21:38 08.04.2026
11 Не се наядохте бе...
21:38 08.04.2026
12 Колко хиляди Евро?
21:44 08.04.2026
13 всеки сам да си прави изводите
21:44 08.04.2026
14 Питам
21:46 08.04.2026
15 Селянинът с мерцедес
21:47 08.04.2026
16 иван костов
21:49 08.04.2026
17 нагъл мех
21:50 08.04.2026
18 Да,бе
21:51 08.04.2026
19 мда
21:54 08.04.2026
20 Здрасти
До коментар #8 от "оня с питон.я":Топ коментар!
21:54 08.04.2026
21 Дедо Поп,
21:55 08.04.2026
22 Мите
21:56 08.04.2026
23 Бръндзата
21:56 08.04.2026
24 Строго гледа
21:59 08.04.2026
25 ПРОДАЙ СИ ЧАСОВНИКА
21:59 08.04.2026
26 Отработена система за източване.
22:04 08.04.2026
27 Яко ще се
22:08 08.04.2026
28 Тома
22:13 08.04.2026
29 Така е
До коментар #1 от "Без майтап":Директор на държавна болница взема 50 хил. евро месечна заплата. Месечна! Е по колко искате ве, докторската мафия! Иначе пациентите (клиентите) кажи-речи всичко си плащат.
22:17 08.04.2026
30 Краси
22:18 08.04.2026
31 тоз пък
22:19 08.04.2026
32 Брънзоуууу,
Ти поне знаеш за какво става въпрос но се правиш на ударен.
22:28 08.04.2026
33 Тодор живков
23:00 08.04.2026
34 бай ганьо бизнесмен
23:34 08.04.2026
35 Гост
23:48 08.04.2026