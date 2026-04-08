Катастрофа със загинал и ранени блокира Прохода на Републиката

8 Април, 2026 22:22 971 4

Произшествието е станало малко под върха

Катастрофа със загинал и ранени блокира Прохода на Републиката - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катастрофа между два автомобила временно затвори Прохода на Републиката, съобщи NOVA. Сигнал за случая е получен около 18 часа.

Произшествието е станало малко под върха. Един е загинал, а други трима души са ранени.

Екипи на полицията пренасочват леките автомобили през Прохода Шипка, а товарните изчакват.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Строено е от бригадирското движение

    7 0 Отговор
    До сега никой от властимащите не си е мръднал пръста да го поддържа

    Коментиран от #2

    22:27 08.04.2026

  • 2 оня с коня

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Строено е от бригадирското движение":

    Ама за каква Поддръжка става дума - нали уж това което ни е оставил бай Тошо не сме можели дори да го боядисаме,т.е. нещата се свеждат само до боята?А как го е строил Живков тоя проход - грабнал е кирка и лопата ?Неее...просто Младежта е подкарана с Камшика на строежите за полагане на "Труд в полза на Родината" - безплатно,само срещу Паничка боб и Соц.Песнички вечер край лагерния огън.Ама язвително подхвърлят тука разни русофили че сме подскачали на площада за да има банани...Неее,Руски Гниди - подскачахме за да няма подобни издевателства над младото поколение,да не бъдат вкарвани в Белене и Скравена "Инакомислещи" и най-важното - да го няма в Конституцията чл.1 който циментираше Ръководната роля на партията.

    23:02 08.04.2026

  • 3 Някой си

    2 0 Отговор
    Продавайте книжки на куцо и сакато,следете за междинна скорост и ром само с детска градина изкарана у дома да кара кола!

    23:09 08.04.2026

  • 4 Пенсионер ОСВ

    2 0 Отговор
    Минах прохода през нощта връщайки се от Мездра,след Златна Панега се стъмни и дъжд до Гурково.
    Имах късмет въреки че движението беше повече от тирове...

    00:02 09.04.2026

