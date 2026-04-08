Катастрофа със загинал и ранени блокира Прохода на Републиката

Катастрофа между два автомобила временно затвори Прохода на Републиката, съобщи NOVA. Сигнал за случая е получен около 18 часа.
Произшествието е станало малко под върха. Един е загинал, а други трима души са ранени.
Екипи на полицията пренасочват леките автомобили през Прохода Шипка, а товарните изчакват.
Оценка 3.7 от 6 гласа.
1 Строено е от бригадирското движение
Коментиран от #2
22:27 08.04.2026
2 оня с коня
До коментар #1 от "Строено е от бригадирското движение":Ама за каква Поддръжка става дума - нали уж това което ни е оставил бай Тошо не сме можели дори да го боядисаме,т.е. нещата се свеждат само до боята?А как го е строил Живков тоя проход - грабнал е кирка и лопата ?Неее...просто Младежта е подкарана с Камшика на строежите за полагане на "Труд в полза на Родината" - безплатно,само срещу Паничка боб и Соц.Песнички вечер край лагерния огън.Ама язвително подхвърлят тука разни русофили че сме подскачали на площада за да има банани...Неее,Руски Гниди - подскачахме за да няма подобни издевателства над младото поколение,да не бъдат вкарвани в Белене и Скравена "Инакомислещи" и най-важното - да го няма в Конституцията чл.1 който циментираше Ръководната роля на партията.
23:02 08.04.2026
3 Някой си
23:09 08.04.2026
4 Пенсионер ОСВ
Имах късмет въреки че движението беше повече от тирове...
00:02 09.04.2026