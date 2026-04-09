Времето днес, прогноза за четвъртък, 9 април: Облачно и ветровито, на места с валежи от дъжд

Ще бъде облачно, на места с валежи от дъжд.
Минималните температури ще се понижат съществено и в сутрешните часове в отделни северни и планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг.
В по-голямата част от страната ще духа временно силен северозападен вятър.
По Черноморието, където на много места ще вали, вятърът ще е от североизток, умерен.
Максималните температури в четвъртък ще бъдат между 10° и 15°, на морския бряг - от 9° до 11°.
В планините ще остане много ветровито, с временно северозападен вятър, а границата между дъжд и сняг ще е на около 1000 метра.
През нощта срещу петък и в сутрешните часове на места в Северна България и по високите полета дъждът отново ще се примесва и временно ще преминава в сняг.
През деня дъжд ще продължи да превалява главно в югоизточната половина от страната.
Ще духа умерен северозападен, в Източна България – североизточен вятър. В събота все още на отделни места, главно в югозападните и планинските райони, ще има валежи.
В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. Вятърът ще отслабне, а температурите ще се повишават, по-съществено максималните.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Име
Коментиран от #10, #12
04:09 09.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.