Времето днес, прогноза за четвъртък, 9 април: Облачно и ветровито, на места с валежи от дъжд

9 Април, 2026 03:00 1 236 17

Снимка: БНТ
Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

Ще бъде облачно, на места с валежи от дъжд.

Минималните температури ще се понижат съществено и в сутрешните часове в отделни северни и планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг.

В по-голямата част от страната ще духа временно силен северозападен вятър.

По Черноморието, където на много места ще вали, вятърът ще е от североизток, умерен.

Максималните температури в четвъртък ще бъдат между 10° и 15°, на морския бряг - от 9° до 11°.

В планините ще остане много ветровито, с временно северозападен вятър, а границата между дъжд и сняг ще е на около 1000 метра.

През нощта срещу петък и в сутрешните часове на места в Северна България и по високите полета дъждът отново ще се примесва и временно ще преминава в сняг.

През деня дъжд ще продължи да превалява главно в югоизточната половина от страната.

Ще духа умерен северозападен, в Източна България – североизточен вятър. В събота все още на отделни места, главно в югозападните и планинските райони, ще има валежи.

В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. Вятърът ще отслабне, а температурите ще се повишават, по-съществено максималните.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

