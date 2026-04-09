Вече всеки може да получи свободно детайлна информация за ремонтите по републиканските пътища

Онлайн платформа осигурява пълна прозрачност и проследимост на изпълнението на договорите за текущ ремонт и поддръжка на АПИ

Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова

От днес гражданите, институциите и бизнесът могат да се запознаят с договорите за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа в страната. Това обяви вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов, който заедно с председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) инж. Тодор Анастасов и съветника инж. Йордан Терзиев представи платформата roads.mrrb.bg. В нея са публикувани всички договори за текущ ремонт и поддръжка на АПИ. На web портала освен карта на републиканската пътна мрежа всеки може да получи ясна информация в кой участък текат ремонти, в кой предстоят, както и къде дейностите са приключени и участъкът вече е в гаранция. Така вече се знае кой участък е в гаранционен срок и ще може да подаде сигнал, ако забележи нередности. Публикувани са и данни за стойността на ремонтните дейности, за възложителя, коя е фирмата изпълнител, платените средства, кога е започнал и кога трябва да завърши ремонтът и др.

„Платформата е част от ангажимента ми пред премиера г-н Андрей Гюров да направя дейностите, договорите и потоците на пари в АПИ прозрачни. Вече е факт аналогична система и за общинските проекти, за които вече има прозрачност на процесите и проследимост как парите са стигали и в момента стигат до общините. В АПИ първата стъпка е да покажем на обществото най-обсъжданите договори за текущ ремонт и поддръжка. Защото по тях се харчи повече от половината от бюджета за пътища, а в същото време са лицето на пътното поддържане, защото всеки пътува по тези пътища и е консуматор на договорите“, коментира министър Найденов. Той подчерта, че разработката е плод на денонощен труд за организиране на огромен обем от данни. Инж. Йордан Терзиев подчерта, че картата е динамична и използва принципа на линейното рефериране. Цялата информация е структурирана и достъпна за изтегляне, което позволява на анализатори и граждани да извършват независим контрол. На следващ етап се предвижда надграждане и с останалите договори, които сключва пътната агенция – за ремонт на знаци, пътна маркировка, мантинели, основни ремонти и др. „Идеята е картата да се обновява своевременно от АПИ, откъдето ще се качват договорите след подписване и така ще подобрим и координацията в самата агенция, защото е много по-лесно, когато има създадено електронно досие на една пътна отсечка“, каза още инж. Терзиев. Линк ще води и към сключените рамкови договори за пътно поддържане. Към момента на представянето на картата общата стойност на възлаганията за текущ ремонт и поддръжка в страната възлиза на над 1,4 млрд. евро. Тази сума обхваща всички активни, планирани и вече завършени задания по действащите рамкови договори с пътноподдържащите фирми. На картата може да се види разпределението на тези средства по конкретни области, пътища и отделни отсечки.

Инж. Тодор Анастасов информира, че в момента АПИ преразглежда всички договори за възлагане на текущи ремонти и поддържане. Една от причините е, че част от тях изтичат и трябва да се възлагат нови процедури, които отнемат около година. В този период от време ще се осмисли как процедурите да се подобрят и да се извадят поуки от направеното до момента, за да не се случват подобни нарушения. „Ние трябва да оценим по-добре състоянието на настилките, на базата на което да има реалистично възлагане. Трябва да помислим и за продължителността и харченето на средства, така че да не се допуска това, което се случи в момента с тези поръчки“, коментира инж. Анастасов. Той каза още, че ресурсът е ограничен и месечните задания, които се дават на фирмите по рамкови договори, ще се сведат до минимум, но така че да се гарантират безопасността и комфортът на пътуване. Ще се спре и практиката основни ремонти да се правят под формата на превантивни или текущи. „Търсим баланс да постигнем максимално качество за парите, с които разполагаме“, посочи инж. Анастасов.

Той информира още, че по време на празничните дни не се предвиждат ремонти по републиканската пътна мрежа, за да не се пречи на трафика. Планираните ремонти за тази година ще започнат след празниците.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А бе къде

    17 1 Отговор
    Се продават ел.автомобилиъе от завода в Ловеч,дето го построиха петроханските ало измамници мн по го искам да купя и подаря един на кака асена

    Коментиран от #5

    08:16 09.04.2026

  • 2 Чудесно, поздравление!

    5 2 Отговор
    Той и сланинката уж строиха
    Само лапаха
    Гладни бе

    08:17 09.04.2026

  • 3 Винетутка

    8 0 Отговор
    Гражданите могат да се запознаят от сайта, а селяните - на живо. По инфраструктурата на АПИ могат да ти изпадат пломбите, да ти се разместят бъбреците и да ти се боядисат яйцата. Само за няколко часа пътуване.

    08:21 09.04.2026

  • 4 тиквенсониада

    10 4 Отговор
    А можемЕ ли да получимЕ детайлна справка за ремонта и пълненето на ЧЕКМЕДЖЕТАТА на един Тулуп ?
    Една жена с прякора Мата Хари по едно време ни осведоми за обема и пълнежа им. Ама после спря , че даже и изчезна !

    08:22 09.04.2026

  • 5 Погонат

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "А бе къде":

    В един офис в една барселонска къща се продават ! Само дет0 баш дилърката с Бикините изчезна ! Нея питай , ако мож я намери !

    08:25 09.04.2026

  • 6 Фен

    5 5 Отговор
    Е, и? След като Радев доведе Сектата, и тя спря всичко, какво значение има?. По-лошо то е, че Сектата сега иска пътищата, чието строителство спря, да бъдат дадени на концесия, тоест, магистралите да станат платени. Щото от там бая лапкане ще им се падне.

    08:25 09.04.2026

  • 7 Ахаа

    3 5 Отговор
    Свърши ли времето на джипа с тиквата и обратния кеш?

    08:51 09.04.2026

  • 8 А за кражбите по тия безкрайни ремонти

    5 1 Отговор
    нещо?

    08:55 09.04.2026

  • 9 Дуньо простия

    4 0 Отговор
    Кой колко взел-дал, ще пише ли ???

    08:56 09.04.2026

  • 10 Да, да

    5 0 Отговор
    Дупка по дупка, детайлно!

    09:03 09.04.2026

  • 11 урко

    6 0 Отговор
    няма смисъл да получавам онлайн справка за т.нар. ремонти, защото всички виждат, че пътищата НЕ се ремонтират. Някои не са пипани от времето на Тодор Живков

    09:05 09.04.2026

  • 12 Васил

    3 0 Отговор
    Във България имало ремонти на пътища не думай????

    09:20 09.04.2026

  • 13 Кирил

    2 1 Отговор
    Искам 35г назад пълен одит от външна държава. Нали сме в европата.

    09:50 09.04.2026

  • 14 И като

    4 0 Отговор
    се получи детайлна информация, пътят ще се ремонтира ли???

    09:59 09.04.2026

  • 15 А ДАЛИ

    0 0 Отговор
    ЩЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИМ ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕМОНТА НА РЕМОНТА?????

    10:31 09.04.2026

  • 16 Мирослав

    0 0 Отговор
    Най-после! Всички кражби на герберските фирми лъсват и всеки може да разбере защо и точно заради кого пътят по който се движи е целият в дупки. И кой и как пълни чекмеджето в Банкя.

    10:34 09.04.2026

