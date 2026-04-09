Асен Василев в Хасково: В следващия бюджет трябва да бъде заложен голям антикризисен пакет мерки
Асен Василев в Хасково: В следващия бюджет трябва да бъде заложен голям антикризисен пакет мерки

9 Април, 2026 10:10 760 32

„Единственият начин Борисов и Пеевски да си тръгнат е да им се вземат „бухалките“ – прокуратурата, и да им се спрат парите. За това е нужна висока избирателна активност. Независимо за коя партия гласувате, стига да не е ГЕРБ или ДПС, вие помагате те да паднат под 80 депутата и да загубят влиянието си“, обърна се към избирателите лидерът на ПП.

Асен Василев в Хасково: В следващия бюджет трябва да бъде заложен голям антикризисен пакет мерки - 1
Снимка: ПП
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Това, което се вижда все по-отчетливо, е, че хората, които излязоха на протестите, със сигурност искат Бойко и Пеевски да ги няма в управлението на държавата. Другото, което се вижда, е, че хората са силно притеснени за потенциалната нова вълна от повишаване на цените и инфлацията, която покрай войната в Иран може да се появи“. Това заяви вчера в Хасково лидерът на „Продължаваме Промяната“ и водач на листите на ПП-ДБ в Хасково и Пловдив Асен Василев. В Хасково той проведе срещи с граждани и даде брифинг за местните медии, заедно с лицата от листата.
Според Асен Василев това, което трябва да се направи в момента, за да се реагира на кризата с цените на горивата и стоките, създадена от военните действия в Иран, е същото, което правителството на Кирил Петков предприе през 2022 година, когато започна войната в Украйна. „Тогава се прие един доста широк и голям пакет от антикризисни мерки. В него имаше мерки, които да подпомогнат земеделските стопани заради вдигането на цената на газа и торовете, както и мерки в подкрепа на бизнеса — като таван на електроенергията, за да не се вдигат допълнително разходите им и да останат достатъчно средства за вдигане на заплатите“, посочи Асен Василев.
Той допълни, че през 2022 г. имаше и мерки, които директно подпомогнаха заплати и пенсии, така че те да се вдигат изпреварващо на инфлацията и хората да не обедняват. Отделно имаше конкретно насочени мерки към намаление на ДДС върху парното и газа. Включена беше и компенсация от 25 ст. на литър при най-евтините горива, в това число и за хората, които карат с газови уредби. Увеличени бяха и данъчните облекчения за младите семейства на 600 лева на дете.
Според Асен Василев всички тези мерки трябва да се подготвят и да започнат да се прилагат максимално бързо. „В следващия бюджет трябва да бъде заложен голям антикризисен пакет, за да сме сигурни, че българските граждани няма да обеднеят“, категоричен беше лидерът на ПП. Той заяви още, че е изключително важно с бюджета за 2026 г. да се подсигури пенсиите да се качат до линията на бедност. И припомни, че въпреки че БСП участваше в правителството, през 2025 г. пенсионерите пак паднаха под линията на бедността. „Истината е, че в момента с 320 евро минимална пенсия много трудно може човек да си покрие месечните разходи. Не трябва да имаме един милион човека на минимална пенсия, които да не знаят как ще си покрият сметките в края на месеца и да избират между хляба и лекарствата“, каза бившият финансов министър.
„Алтернативата на ГЕРБ с „постната пица“ я знаем. Помним предишната криза през 2008–2010 година — какво се случи с доходите, колко хора напуснаха страната и колко бизнеси фалираха. Алтернативата, която господин Радев предлага, е нова за България и доказано неработеща. Той предлага модела на Орбан — да минем обратно към руски газ и петрол, защото уж били по-евтини, и де факто цялата ни икономика да се насочи към евтина работна ръка и евтини ресурси“, заяви Асен Василев. И подчерта, че в Унгария този модел не проработи и те имат инфлация, по-висока от българската, и станаха последни по доходи в ЕС.
Според Асен Василев, за да се повишават трайно доходите, без да се вдигат дълговете, са нужни четири компонента. Първият е образованието. В това отношение на количество образовани сме добре, но на качество сме доста под средноевропейското ниво. Вторият проблем е, че българският работник разполага с много по-малко машини и оборудване. Третият е насърчаването на иновациите и предприемачеството и четвъртият - ефективното използване на парите и спирането на кражбите, ефективни институции и прозрачност на разходите. „Имаме предложение за намаляване на министерствата от 20 на 12. По-добре е малка част от администрацията да върши работата и да бъде добре платена, а останалата част да я няма“.
„Трябва да направим така, че младите хора не само да остават, но и да се връщат тук – чрез добро здравеопазване, образование и доходи. Фразата „млади семейства“ не присъства почти никъде в останалите политически програми. Ние имаме предложение данъчната отстъпка за родители да стане 600 евро на дете и майките, които се връщат по-рано на работа, да получават майчинските си в пълен размер, за да не избира едно майка дали да си стои вкъщи или да работи. Това е добре и за работодателя, добре е и за семейството, и за бюджета. Предлагаме също държавата да поеме здравните осигуровки на жените в майчинство, за да не бъдат те тежест за работодателя“, цитира Асен Василев част от мерките, които ПП ще предложи в следващия парламент.
Той обяви, че ПП ще се бори за забрана на рекламата на хазарт, като цитира данни на НАП, според които загубите на гражданите в казината са един милиард евро — пари, излезли от семейните бюджети.
На въпрос как ще се финансира антикризисният пакет от мерки, Асен Василев посочи, че когато цените растат, постъпленията от ДДС в държавата се увеличават. Тези инфлационни приходи трябва да се върнат веднага при хората и бизнеса, а не да се ползват за съмнителни инвестиции или кражби.
Прогнозата на Асен Василев за следващия парламент е, че той ще бъде сложен, но може да свърши работа, ако се намери мнозинство за конкретни стъпки — смяна на Висшия съдебен съвет, нов главен прокурор и спиране на паричните потоци към корупционни схеми. И допълни, че ПП ще се бори да пренасочи парите от охраната на Борисов и Пеевски към строителство на детски градини.
„Единственият начин Борисов и Пеевски да си тръгнат е да им се вземат „бухалките“ – прокуратурата, и да им се спрат парите. За това е нужна висока избирателна активност. Независимо за коя партия гласувате, стига да не е ГЕРБ или ДПС, вие помагате те да паднат под 80 депутата и да загубят влиянието си“, обърна се към избирателите лидерът на ПП.
Кандидатката от листата на ПП-ДБ в Хасково и учител в езиковата гимназия „Проф. д-р Иван Златаров“ в града Дарина Влайкова посочи, че „Продължаваме промяната“ цели училищата да се финансират според качеството, а не само според броя на децата. Предлагаме мандатност на директорите — два мандата по четири години, и по-тясна връзка на образованието с бизнеса.
„Младите хора бягат от градовете ни и затова е нужно висше учебно заведение в Хасково със специфични за региона специалности. Трябва ни индустриален парк и логистична база, за да се възползваме от близостта с Гърция и Турция“, смята Влайкова. Тя се обяви против строежа на поредната поликлиника върху военните имоти. Според нея също така в града трябват места за младите, а не само игрални зали. Относно фотоволтаиците тя смята, че общината трябва да получава реални приходи, а не да ги дава на безценица.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 долни калтаци

    27 5 Отговор
    От криза на криза , хора не останаха

    Коментиран от #24

    10:11 09.04.2026

  • 2 ГЕЙСКОТО МАЛЦИНСТВО

    33 5 Отговор
    СЕ ОПИТВА ДА ОБСЕБИ ДЪРЖАВАТА. САМО ПРИ ВИДА НА АСЕНКА ТРЯБВА ДА ТИ Е ЯСНО,ЧЕ ТОВА НЕ Е НОРМАЛНО СЪЩЕСТВО И ТО НЕ МОЖЕ ДА ПРОИЗВЕДЕ НУЩО ДОБРО.

    10:12 09.04.2026

  • 3 Асеня Спецова

    23 6 Отговор
    Аз ква мръсна пепераска съм...

    10:12 09.04.2026

  • 4 хдхйдцбфгб

    28 3 Отговор
    Вие сте проблема а не решението

    10:14 09.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пут

    30 4 Отговор
    А Кокорчо каза ли откъде ще дойдат парите за този пакет с мерки в помощ на бедните. ?
    То е лесно сега така да си обещаваме.

    10:15 09.04.2026

  • 7 Пако

    17 3 Отговор
    Според Фройд миниатюрните възпроизведителни органи предопределят до голяма степен личността и разбиранията за околния свят. Сиреч, не съм ли началник или политик, не съм нищо. Щото и онова „нещо“, и то на тоя хал.Та,партиите и политиката вдъхват увереност на дълбоко комплексирани типове. Без тях те са нищо.

    10:17 09.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Егати

    18 5 Отговор
    И из ро да? Точно ПП оставиха работещите и пенсионерите без адекватно увеличаване на парите в тази криза, но щедро раздадоха парите на хората на богатия бизнес и богатите украинци със златните кенефи!!!

    10:18 09.04.2026

  • 10 Вашето мнение

    13 6 Отговор
    За тия, които смятат да гласуват нека са наясно, че сглобка 2 между ппдб, герб и дпс срещу Радев вече е уговорена с урсула

    10:18 09.04.2026

  • 11 БОЦ - ко

    21 3 Отговор
    Отново изборни клишета,
    Родени в минали кампании,
    Отново същите "пердета",
    В плен на свойте мании...

    10:18 09.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 то няма криза

    3 4 Отговор
    беден е народа . милионерите намаляват . гласовачите и те намаляват . европа, тръмпи и евреите воюват . спасяват бедната украйна . а сенчестия флот е резултат от стремежа на европа да окраде РФ . лукоил си работи . киев да иска мир . тея конфликти докарват някои до истерични припадъци и гърчове . кой на кого може да заповядва . ясно е че има и сделки има и кръгове от страни с общи планове . но излъган е народа . в юса плащат по малко данъци . и кютат . европейските програми изтръпват заедно с народа . нпо петроханци , да не се пуши , електронни цигари, менте храна , еко дрехи дето се късат за 4 месеца и зелена сделка да натовари кат боташ бюджета .

    10:20 09.04.2026

  • 14 Лидер, който не може да отговаря

    14 3 Отговор
    Лидер, който не може да отговаря и да се грижи за собствено семейство
    НЯМА КАК ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЦЯЛА ДЪРЖАВА И НАРОД.
    Освен да метка с подпис милиарди насам натам
    и да трупа заеми върху държава и народ, за които НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ,
    защото не знае какво е отговорност и защита на жена и деца!
    Толкова за опасния кариерист нарцистичен индивид

    10:25 09.04.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 3 Отговор
    КОКОРЧО Е СЪУЧЕНИК НА ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
    .... ТЯХНАТА ГИМНАЗИЯ ВСИЧКИ СА ТАКИВА :.)
    .....

    10:25 09.04.2026

  • 16 Ама убавци, ама умници

    11 4 Отговор
    Супер снимка, казва всичко. Дали са подбирани и по произход да са крадци и лъжци, като оная Малена, младата надежда. Подготвени от баба и дядо още да са мошеници . Тате и мама само се кефят какво изчадие адово са проивели . Млади,умни, красиви само в техните болни мозъци , но на никой те са нужни тия нефелни недоносчята

    10:26 09.04.2026

  • 17 Двоен грабеж

    13 3 Отговор
    Създай криза, включи антикризисен пакет.
    Клишираният догматизъм отново заблуждава. Българските провали продължават неумолимо.

    10:26 09.04.2026

  • 18 Баце ЕООД

    15 2 Отговор
    Аааами, в новия бюджет е залегнал единствено нов кредит! Точно щото Асенката го е гласи така от няаааколко години

    10:28 09.04.2026

  • 19 Асиенчо

    8 2 Отговор
    айде майка стига с опорки - мерки, анти и бля бля. За нищо неставаш "цепеняко" и за това са избрали и плащат мила девойко.

    10:32 09.04.2026

  • 20 Спецов

    12 2 Отговор
    Имам един голям ,,пакет,, за Кокорчо.

    10:32 09.04.2026

  • 21 Томи

    12 2 Отговор
    А защо искаше с нашето мвр? ИдиоД!

    10:32 09.04.2026

  • 22 Анонимен

    10 2 Отговор
    В Хасково ли е най-голямата гей общност? Като гледам снимката, едва ли.

    10:34 09.04.2026

  • 23 Каруцар

    4 7 Отговор
    Асен Василев в Хасково: В следващия бюджет трябва да бъде заложен голям антикризисен пакет мерки - бой с весник в ръката. „Единственият начин Борисов и Пеевски да си тръгнат е да им се вземат „бухалките“ – прокуратурата, и да им се спрат парите. За това е нужна висока избирателна активност от бухалки. Независимо за коя партия гласувате, стига да не е ГЕРБ или ДПС, вие помагате те да паднат под 80 депутата и да загубят влиянието си“, обърна се към избирателите лидерът на ПП - Попyлярна Пeндeрухгия, Асен Василев!

    10:36 09.04.2026

  • 24 Има начин

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "долни калтаци":

    Кметът да даде някое евро, 70-80 хил. евро. Сектата ще оправи България.

    10:41 09.04.2026

  • 25 Аскуу е, братче,център на просветатааа..

    7 2 Отговор
    Социалните мерки от 2022 са благодарение на кака Кури,
    а не на Киркокорите !

    10:42 09.04.2026

  • 26 Асанчо

    7 2 Отговор
    Ще гласувам за моя адаш, после той ще дебелее а аз ще гладувам!

    10:43 09.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Пеньоар Кокорчев

    5 0 Отговор
    Искам аскювските ромляни да ме и3наcилят групово като в добрите стари времена!

    10:59 09.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Аго пак ще тегли безумни заеми и ще раздава пари презз терасата!

    11:00 09.04.2026

  • 31 пешо

    6 0 Отговор
    голям пакет за украйна

    11:01 09.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

