Асен Василев в Хасково: В следващия бюджет трябва да бъде заложен голям антикризисен пакет мерки

„Това, което се вижда все по-отчетливо, е, че хората, които излязоха на протестите, със сигурност искат Бойко и Пеевски да ги няма в управлението на държавата. Другото, което се вижда, е, че хората са силно притеснени за потенциалната нова вълна от повишаване на цените и инфлацията, която покрай войната в Иран може да се появи“. Това заяви вчера в Хасково лидерът на „Продължаваме Промяната“ и водач на листите на ПП-ДБ в Хасково и Пловдив Асен Василев. В Хасково той проведе срещи с граждани и даде брифинг за местните медии, заедно с лицата от листата.

Според Асен Василев това, което трябва да се направи в момента, за да се реагира на кризата с цените на горивата и стоките, създадена от военните действия в Иран, е същото, което правителството на Кирил Петков предприе през 2022 година, когато започна войната в Украйна. „Тогава се прие един доста широк и голям пакет от антикризисни мерки. В него имаше мерки, които да подпомогнат земеделските стопани заради вдигането на цената на газа и торовете, както и мерки в подкрепа на бизнеса — като таван на електроенергията, за да не се вдигат допълнително разходите им и да останат достатъчно средства за вдигане на заплатите“, посочи Асен Василев.

Той допълни, че през 2022 г. имаше и мерки, които директно подпомогнаха заплати и пенсии, така че те да се вдигат изпреварващо на инфлацията и хората да не обедняват. Отделно имаше конкретно насочени мерки към намаление на ДДС върху парното и газа. Включена беше и компенсация от 25 ст. на литър при най-евтините горива, в това число и за хората, които карат с газови уредби. Увеличени бяха и данъчните облекчения за младите семейства на 600 лева на дете.

Според Асен Василев всички тези мерки трябва да се подготвят и да започнат да се прилагат максимално бързо. „В следващия бюджет трябва да бъде заложен голям антикризисен пакет, за да сме сигурни, че българските граждани няма да обеднеят“, категоричен беше лидерът на ПП. Той заяви още, че е изключително важно с бюджета за 2026 г. да се подсигури пенсиите да се качат до линията на бедност. И припомни, че въпреки че БСП участваше в правителството, през 2025 г. пенсионерите пак паднаха под линията на бедността. „Истината е, че в момента с 320 евро минимална пенсия много трудно може човек да си покрие месечните разходи. Не трябва да имаме един милион човека на минимална пенсия, които да не знаят как ще си покрият сметките в края на месеца и да избират между хляба и лекарствата“, каза бившият финансов министър.

„Алтернативата на ГЕРБ с „постната пица“ я знаем. Помним предишната криза през 2008–2010 година — какво се случи с доходите, колко хора напуснаха страната и колко бизнеси фалираха. Алтернативата, която господин Радев предлага, е нова за България и доказано неработеща. Той предлага модела на Орбан — да минем обратно към руски газ и петрол, защото уж били по-евтини, и де факто цялата ни икономика да се насочи към евтина работна ръка и евтини ресурси“, заяви Асен Василев. И подчерта, че в Унгария този модел не проработи и те имат инфлация, по-висока от българската, и станаха последни по доходи в ЕС.

Според Асен Василев, за да се повишават трайно доходите, без да се вдигат дълговете, са нужни четири компонента. Първият е образованието. В това отношение на количество образовани сме добре, но на качество сме доста под средноевропейското ниво. Вторият проблем е, че българският работник разполага с много по-малко машини и оборудване. Третият е насърчаването на иновациите и предприемачеството и четвъртият - ефективното използване на парите и спирането на кражбите, ефективни институции и прозрачност на разходите. „Имаме предложение за намаляване на министерствата от 20 на 12. По-добре е малка част от администрацията да върши работата и да бъде добре платена, а останалата част да я няма“.

„Трябва да направим така, че младите хора не само да остават, но и да се връщат тук – чрез добро здравеопазване, образование и доходи. Фразата „млади семейства“ не присъства почти никъде в останалите политически програми. Ние имаме предложение данъчната отстъпка за родители да стане 600 евро на дете и майките, които се връщат по-рано на работа, да получават майчинските си в пълен размер, за да не избира едно майка дали да си стои вкъщи или да работи. Това е добре и за работодателя, добре е и за семейството, и за бюджета. Предлагаме също държавата да поеме здравните осигуровки на жените в майчинство, за да не бъдат те тежест за работодателя“, цитира Асен Василев част от мерките, които ПП ще предложи в следващия парламент.

Той обяви, че ПП ще се бори за забрана на рекламата на хазарт, като цитира данни на НАП, според които загубите на гражданите в казината са един милиард евро — пари, излезли от семейните бюджети.

На въпрос как ще се финансира антикризисният пакет от мерки, Асен Василев посочи, че когато цените растат, постъпленията от ДДС в държавата се увеличават. Тези инфлационни приходи трябва да се върнат веднага при хората и бизнеса, а не да се ползват за съмнителни инвестиции или кражби.

Прогнозата на Асен Василев за следващия парламент е, че той ще бъде сложен, но може да свърши работа, ако се намери мнозинство за конкретни стъпки — смяна на Висшия съдебен съвет, нов главен прокурор и спиране на паричните потоци към корупционни схеми. И допълни, че ПП ще се бори да пренасочи парите от охраната на Борисов и Пеевски към строителство на детски градини.

„Единственият начин Борисов и Пеевски да си тръгнат е да им се вземат „бухалките“ – прокуратурата, и да им се спрат парите. За това е нужна висока избирателна активност. Независимо за коя партия гласувате, стига да не е ГЕРБ или ДПС, вие помагате те да паднат под 80 депутата и да загубят влиянието си“, обърна се към избирателите лидерът на ПП.

Кандидатката от листата на ПП-ДБ в Хасково и учител в езиковата гимназия „Проф. д-р Иван Златаров“ в града Дарина Влайкова посочи, че „Продължаваме промяната“ цели училищата да се финансират според качеството, а не само според броя на децата. Предлагаме мандатност на директорите — два мандата по четири години, и по-тясна връзка на образованието с бизнеса.

„Младите хора бягат от градовете ни и затова е нужно висше учебно заведение в Хасково със специфични за региона специалности. Трябва ни индустриален парк и логистична база, за да се възползваме от близостта с Гърция и Турция“, смята Влайкова. Тя се обяви против строежа на поредната поликлиника върху военните имоти. Според нея също така в града трябват места за младите, а не само игрални зали. Относно фотоволтаиците тя смята, че общината трябва да получава реални приходи, а не да ги дава на безценица.

