Камион прегази пешеходец в София

9 Април, 2026 10:06 848 11

  • прегазен-
  • пешеходец-
  • софия

Изяснява се самоличността на починалия мъж

Камион прегази пешеходец в София - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Камион е прегазил пешеходец в София. Инцидентът е станал тази сутрин на улица "Щросмайер", ж.к. "Фондови жилища", предаде БГНЕС.

Изяснява се самоличността на починалия мъж.

"От "Скопие" до "Крум Стоянов" с тази една пешеходна пътека всеки си пресича като свободен електрон,а трафикът е доста интензивен", коментира жител на квартала във Facebook групата "Катастрофи в София".

"За съжаление, редовно тук пресичат между колите. Жалко за погубения живот", пише друг.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Защо

    7 0 Отговор
    Защо няма НИКАКЪВ контрол на камионите по софийските улици? Всичките се управляват от ненормалници, за които ЗДвП не важи. А по околовръсното за камионите няма ограничение от 80км/ч.

    Коментиран от #11

    10:24 09.04.2026

  • 3 Жалко за човека

    6 0 Отговор
    Но защо трябва да има улица Скопие.

    Коментиран от #4

    10:25 09.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Същото питам и за В.Търново

    8 1 Отговор
    Това е бутиков град какви камиони какви тирове и защо е толкова висока скоростта им и защо реално няма полиция по улиците. Има патрулки но няма реално полиция по улиците. Много бясно каращи коли има.

    10:30 09.04.2026

  • 6 Но поне не са кучета

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":

    Напротив много са си възпитани.Не се обаждай на всяко гърне мерудия.

    10:33 09.04.2026

  • 7 Ами да, те

    2 0 Отговор
    така правят камионите...

    10:34 09.04.2026

  • 8 Поне възрастта на човека да бяхте казали

    4 1 Отговор
    За какво са тези статии без никаква информация вътре е много безсмислено.

    10:37 09.04.2026

  • 9 Анджо

    3 2 Отговор
    Много лошо пресичат пешеходците, всеки си ходи на където си иска. На пешеходната скачат изведнъж без да предупредят ,че имат намерение да пресичат. Да не говорим ,че пресичат и на пряко а не от началото на пешеходната. Вечер в центъра на София е страшно, разхождат се все едно са в парка.

    10:42 09.04.2026

  • 10 в населено място е до 50 . на много

    2 0 Отговор
    места е до 30 . камьона е бил явно с превишена скорост или водача е гледал в гсм си . за неправилно пресичане е 100 лв . за убийство е по скъпо . влакаджийте често избиват на релсите хора и животни . не съм чул полицай с служебен автомобил да убие дете или пешак . но има с цивилна кола . дават до 4 г . излиза след 2 . камьоните често са кат градския транспорт . трамваите газет . рейсовете се пречкат . това на година води до 5 убийства и 20 ранени . кат цяло бегейските тираджии са добри хора . за 20 г са сгазили около 8000 души .

    10:42 09.04.2026

  • 11 Не само

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Защо":

    в София - навсякъде е това. Обаждал съм се на районно управление в областен град - отсечка от 2-3км - ограничение 50км/ч - двулентов път - единствените изпреварващи и постоянно в лява лента - три броя камиони, натоварени с чакъл, предполагам поне по 25 тона всеки. Бяха любезни от полицията, питаха ме да им дам номер, нищо, че звънях 30 минути след това. Щели да го проверят, предполагам, ако собственикът на фирмата не е близък с някой от полицията или самият шофьор да случи на познат полицай - щяха да му направят някаква проверка. Не бях записал номер, но следващият път няма да е така. Книжки за камиони и автобуси взеха всякакви маргинали без образование, без никаква връзка между мозъчните клетки и без никаква култура. Над половината няма да издържат психотест без да си платят. Решението е или задължителни, или стимулирани някак от държавата видеорегистратори в максимален брой автомобили и бързо разглеждане на случаите. Тази сган като остане един от десет без книжка - ще карат дисциплинирано и само ще си слушат чалгата и маанетата.

    10:42 09.04.2026

