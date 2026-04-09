Камион прегази пешеходец в София

Камион е прегазил пешеходец в София. Инцидентът е станал тази сутрин на улица "Щросмайер", ж.к. "Фондови жилища", предаде БГНЕС.

Изяснява се самоличността на починалия мъж.

"От "Скопие" до "Крум Стоянов" с тази една пешеходна пътека всеки си пресича като свободен електрон,а трафикът е доста интензивен", коментира жител на квартала във Facebook групата "Катастрофи в София".

"За съжаление, редовно тук пресичат между колите. Жалко за погубения живот", пише друг.