БАБХ спря близо 190 кг опасни храни за детски градини във Враца

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спря близо 190 кг храни от животински произход, предназначени за детски градини и ясли във Враца. Продуктите са възбранени след проверка, установила сериозни несъответствия при транспортирането, температурния режим и проследимостта им.
Рано сутринта на 6 април т.г. инспектор от БАБХ е проследил товарен автомобил от паркинг пред магазин на търговска верига до детска градина в областния град, където е започнало разтоварването на стоката. На място е извършена официална проверка със съдействието на служители на ОДМВР – Враца и инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните – Враца.
В товарното помещение на автомобила са установени едновременно охладени и замразени храни от животински произход – говеждо и свинско месо, мляно месо, птичи продукти, колбаси и риба. Не е представен задължителният хронологичен запис за поддържаната температура в хладилното помещение на превозното средство, който доказва спазването на т.нар. хладилна верига по време на транспортиране.
При контролни измервания са отчетени температури от 4,5°C при охладени храни с указан режим 0–2°C, а при изискване за –18°C при замразените продукти термометърът е показал –2,4°C. Температурата в товарното помещение е била 5,9°C.
Неспазването на температурния режим създава условия за развитие на микроорганизми и повишава риска от хранителни инфекции, особено при консумация от деца.
Установени са също несъответствия в документалната проследимост на доставката – липса на документи за част от продуктите, разминавания в партидните номера и данни за доставчик с временно преустановена дейност. Допълнителни съмнения за измама поражда фактът, че част от месните продукти са етикетирани с дата на производство 6 април 2026 г., въпреки че са били налични в транспортното средство още в първите часове на същия ден.
Издадено е разпореждане за забрана на всички установени храни. Съставен е акт за административно нарушение на управителя на фирмата – собственик на товарния автомобил. БАБХ проверява взаимоотношенията между дружествата от снабдителната верига за храни до общински обекти във Враца.
Агенцията е поискала съдействие от МВР за проследяване на движението и престоя на автомобила във Враца и София. Предвиждат се допълнителни проверки на доставките, транспортните документи и температурните записи за предходни периоди. Материалите по случая ще бъдат изпратени на компетентната районна прокуратура.
БАБХ продължава масираните проверки в цялата страна, за да гарантира качеството на храните и здравето на хората и животните.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
7 Бойко Българоубиец
До коментар #4 от "Ужасно":Не нямам 500 хиляди гербери гласуват за мене😏😏😏
8 Ивелин Михайлов
До коментар #6 от "еееееееее":Фирмата се казва пп ГЕРБ
12 Механик
Едва ли фирмата доставчик е работила само с някакви си 190 кила месо.
БАБАХ е напълно корумпирана организация.
12:37 09.04.2026
16 я па тоя
До коментар #1 от "Бойко Българоубиец":Ма верно ли сега Борисов управлява България? Ма верно ли?
17 Силиций
18 мъда
До коментар #17 от "Силиций":И тфа месо е преседяло в склада на добре известната чужда верига откъдето е натоварено в този камион?
19 Чичо Митко
До коментар #2 от "Кирил":Може да ти ги дадат ти да ги изядеш щом си големия разбирач
23 сигурно
До коментар #22 от "внимание -тровят ни":бабх го пласират нелегално в търговската мрежа затва не знаят
17:23 09.04.2026