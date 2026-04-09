БАБХ спря близо 190 кг опасни храни за детски градини във Враца

9 Април, 2026 11:52 1 412 23

Неспазването на температурния режим създава условия за развитие на микроорганизми и повишава риска от хранителни инфекции, особено при консумация от деца

Снимка: БАБХ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спря близо 190 кг храни от животински произход, предназначени за детски градини и ясли във Враца. Продуктите са възбранени след проверка, установила сериозни несъответствия при транспортирането, температурния режим и проследимостта им.

Рано сутринта на 6 април т.г. инспектор от БАБХ е проследил товарен автомобил от паркинг пред магазин на търговска верига до детска градина в областния град, където е започнало разтоварването на стоката. На място е извършена официална проверка със съдействието на служители на ОДМВР – Враца и инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните – Враца.

В товарното помещение на автомобила са установени едновременно охладени и замразени храни от животински произход – говеждо и свинско месо, мляно месо, птичи продукти, колбаси и риба. Не е представен задължителният хронологичен запис за поддържаната температура в хладилното помещение на превозното средство, който доказва спазването на т.нар. хладилна верига по време на транспортиране.

При контролни измервания са отчетени температури от 4,5°C при охладени храни с указан режим 0–2°C, а при изискване за –18°C при замразените продукти термометърът е показал –2,4°C. Температурата в товарното помещение е била 5,9°C.

Неспазването на температурния режим създава условия за развитие на микроорганизми и повишава риска от хранителни инфекции, особено при консумация от деца.

Установени са също несъответствия в документалната проследимост на доставката – липса на документи за част от продуктите, разминавания в партидните номера и данни за доставчик с временно преустановена дейност. Допълнителни съмнения за измама поражда фактът, че част от месните продукти са етикетирани с дата на производство 6 април 2026 г., въпреки че са били налични в транспортното средство още в първите часове на същия ден.

Издадено е разпореждане за забрана на всички установени храни. Съставен е акт за административно нарушение на управителя на фирмата – собственик на товарния автомобил. БАБХ проверява взаимоотношенията между дружествата от снабдителната верига за храни до общински обекти във Враца.

Агенцията е поискала съдействие от МВР за проследяване на движението и престоя на автомобила във Враца и София. Предвиждат се допълнителни проверки на доставките, транспортните документи и температурните записи за предходни периоди. Материалите по случая ще бъдат изпратени на компетентната районна прокуратура.

БАБХ продължава масираните проверки в цялата страна, за да гарантира качеството на храните и здравето на хората и животните.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Българоубиец

    20 5 Отговор
    ГЛАСУВАЙТЕ ЗА МЕНЕ ДА ДОИЗТРОВЯ ДЕЦАТА ВИ! ГЕРБ ПОБЕДА!

    Коментиран от #16

    11:55 09.04.2026

  • 2 Кирил

    5 14 Отговор
    Трябва да отчетат дейност преди смяната на правителството.

    Коментиран от #19

    11:57 09.04.2026

  • 3 Цвете

    13 2 Отговор
    БАБХ ДА БЪДАТ ЛЮБЕЗНИ И ДА СЪОБЩЯТ ФИРМАТА. ДО КОГА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА НАДЛЪГВАНЕТО .? ТОВА Е ЗА ДЕЦАТА, НО ДОРИ И ДА НЕ Е, ЗАЩО СМЯТАТ, ЧЕ ЩЕ ОСТАНАТ НЕРАЗКРИТИ ? НАПОМНЯ МИ СЛУЧАЯ С ЕДНА МАДАМА, КОЯТО НАБЕДИ КОЦЕВ ОТ ВАРНА. С НЕЯ КАКВО СЕ СЛУЧВА? 🤔🇧🇬🤔

    12:04 09.04.2026

  • 4 Ужасно

    18 2 Отговор
    Това са децата ни бе. Нямат ли срама ?

    Коментиран от #7

    12:08 09.04.2026

  • 5 Обществени

    16 3 Отговор
    поръчки на престъпниците !

    12:09 09.04.2026

  • 6 еееееееее

    15 2 Отговор
    ами кажете на коя фирма са - какво криете ! само ПР локуми и после пак същото ! А после кажете , че нарушителите са в затвора и това е !

    Коментиран от #8

    12:10 09.04.2026

  • 7 Бойко Българоубиец

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ужасно":

    Не нямам 500 хиляди гербери гласуват за мене😏😏😏

    12:14 09.04.2026

  • 8 Ивелин Михайлов

    15 3 Отговор

    До коментар #6 от "еееееееее":

    Фирмата се казва пп ГЕРБ

    12:15 09.04.2026

  • 9 Бай Ставри

    2 3 Отговор
    Само у документите гледат. Що пише закон е за тях. На мърша от резерв Бьоф Строганьов да пише в паспортите, минава, а на дядо Пешо крехкото ярешко не минава, оти си нема той папир да го напише и печат да го жигоса. ГоУеми и европейци сме уеуеееее...

    12:25 09.04.2026

  • 10 ООрана държава

    6 2 Отговор
    Има и замесени политици с имунитет...

    12:37 09.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Механик

    7 2 Отговор
    Ще има ли хора в затвора за умишлено увреждане на детското здраве или ще мина само с конфискация. До следващи път.
    Едва ли фирмата доставчик е работила само с някакви си 190 кила месо.
    БАБАХ е напълно корумпирана организация.

    12:37 09.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Горски

    12 2 Отговор
    Всеки ден се изземват тонове съмнителна и вредна храна, някой сеща ли се колко "продуктивна" е приложената и узаконена от ГЕРБ система за производство на ИМИТИРАЩИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ? Как мутрите от ГЕРБ узакониха всякакви форми на кражби в особенно големи размери така, че да бъдат законни и днес дори и да се разкрият няма как да бъдат осъдени ? За 10-12 години мутрите ви откраднаха над 100 МИЛИАРДА лева, днес можеше да бъдете "швейцарци" на Балканите, но умственото ви изоставане ви направи най-бедни не само на Балканите, но и в ЕС ! И на 19.04. пак изберете Тиквата, може и да не е първи, но втори също му дава имунитет и право да ви пречи да се подобрите ! Вие сте "НАЙ-УМНИТЕ" и "НАЙ-ЗНАЕЩИТЕ" - УСПЕХ !

    12:39 09.04.2026

  • 15 Баба ви

    7 2 Отговор
    Само във Враца ли?! Ами в Пловдив вижте, пълно е с боклук навсякъде. Търговцитге играят с рушвети-проценти с началниците отговарящи за това в Общината, районните кметства и тро-мб-вят децата. Много родители забраняват на децата си да ядат тази храна. БАБХите спят или и те вземат проценти. Всички лъжат и крадат, тро-мб-вят!! Тук трябват строги мерки. Прокуратура и полиция спят, навързени са като свински черва! Директорки на детски градинки, женени за полицаи са прикривани от тях.

    12:39 09.04.2026

  • 16 я па тоя

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Бойко Българоубиец":

    Ма верно ли сега Борисов управлява България? Ма верно ли?

    12:40 09.04.2026

  • 17 Силиций

    6 1 Отговор
    По-интересна е позицията по конкретния случай на областния управител за врачанска област,която тука удобно е пропусната. А "снабдителната верига" е елементарна: месото от закритата фабрика на "имунизиран" човек в Монтана се е телепортирало в камиона за брачанските деца. Толкоз по въпроса-утри си бяха и мутри си остава,нищо че са сменили анцузите с костюми и депутатски карти.

    Коментиран от #18

    12:53 09.04.2026

  • 18 мъда

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Силиций":

    И тфа месо е преседяло в склада на добре известната чужда верига откъдето е натоварено в този камион?

    13:14 09.04.2026

  • 19 Чичо Митко

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кирил":

    Може да ти ги дадат ти да ги изядеш щом си големия разбирач

    13:20 09.04.2026

  • 20 Въпрос

    3 1 Отговор
    Какво из чадие трябва да си за да продаваш отрови на деца?

    13:31 09.04.2026

  • 21 Ненормалния Христанов

    1 2 Отговор
    ще накара и децата да ядат скакалци и хлебарки!

    13:44 09.04.2026

  • 22 внимание -тровят ни

    1 0 Отговор
    В Козлодуй във всичките магазини от веригата Попов продават агнешко месо без какъвто и да е печат. На въпрос- какъв е произхода на месото, отговарят, че не знаят!

    Коментиран от #23

    15:56 09.04.2026

  • 23 сигурно

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "внимание -тровят ни":

    бабх го пласират нелегално в търговската мрежа затва не знаят

    17:23 09.04.2026

