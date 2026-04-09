Георги Ангелов: Страната ни може да избегне взимането на нов външен дълг

9 Април, 2026 12:18 1 360 24

  • ецб-
  • цени-
  • въвеждане на евро-
  • инфлация

С приемането на еврото нямаше драстични проблеми с цените в магазините, каза още експертът

Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ЕЦБ излезе с ключов анализ за приемане на еврото и повишаване на цените в България. Въвеждането на еврото в България не е довело до сериозен скок на цените, сочат данните. Темата коментира Георги Ангелов, старши икономист в “Отворено общество”, в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той посочи, че в магазините не е имало драстични проблеми, а където е имало сигнали – властите са реагирали.

Експертът обясни, че има стоки, които се произвеждат в Китай, като те дългосрочно поевтиняват.

Той посочи, че има скок в цените на услугите - ресторанти, хотели, ветеринарни услуги, извънболнична помощ, образователни услуги, фризьорски и козметични услуги, ремонти и други. Експертът обаче подчерта, че такова поскъпване се е случило както този януари, така и миналия, а това се дължи на рекордно ниската безработица.

Той каза още, че щом няма кой да произвежда повече, цените растат, тъй като търсенето расте по-бързо от предлагането.

Ангелов каза още, че мерките, които предприема държавата по време на криза, трябва да са целенасочени - парите да се дават там, където има нужда, а не на калпак. По негови думи страната ни може да избегне взимането на нов външен дълг.

Ангелов посочи още, че докато войната в Близкия изток продължава, цените на горивата ще бъдат високи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Апогея на предателството

    13 0 Отговор
    Два дена преди обявяване на въстанието.

    12:21 09.04.2026

  • 2 зИленски

    4 0 Отговор
    Да живее Апостола!

    12:24 09.04.2026

  • 3 Марш!

    14 0 Отговор
    Този боклук няма моралното право да говори за въстания! Плужек, изписано му е на лицето.

    Коментиран от #5

    12:24 09.04.2026

  • 4 Ройтерс

    12 0 Отговор
    Ангелов не е Запрянов :))
    Априлското въстание не е за еврото!

    12:25 09.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пламен

    2 8 Отговор
    Истината е съвсем друга и тя е много не удобна.
    В априлското въстание участват по малко от 0.1% от българите. Българите не са искали да имат нищо общо с т.н. въстание

    12:32 09.04.2026

  • 7 Бележи Батак и други,

    11 1 Отговор
    Левски е предаден за да не спре Априлското Въстание, следва Батак, българите са клани както и добитък не е.

    Следва плюене по Освободителите на България, Опълченци, Руска Имперска Армия, след Освобождението Майката на Васил Левски умира в нищета, Българската Държава отказва Пенсия на Майката на Васил Левски.

    Коментиран от #16

    12:33 09.04.2026

  • 8 Либераст

    1 4 Отговор
    Укрите са ни освободили от османско присъствие.

    12:37 09.04.2026

  • 9 СОРОСИТЕ

    11 0 Отговор
    нямат моралното право да говорят за Априлското възтание

    12:40 09.04.2026

  • 10 ОТРОВНО ОБЩЕСТВО

    10 0 Отговор
    продължава да трови България

    12:41 09.04.2026

  • 11 Файърфлай

    5 0 Отговор
    Соросоидите и Урсулопитеците-съвременните орди на Сюлейман паша.Но докато го има Орлово гнездо-ще има България !

    12:43 09.04.2026

  • 12 Истината

    9 1 Отговор
    Отново лъжи на Либерастите не виждат ли , че цените станаха двойни.
    От кога не е ходил на фризьор или на автомонтьор .
    От 1 лев всичко стана 1евро

    12:46 09.04.2026

  • 13 Тоя па

    7 0 Отговор
    тпнгр. "Апогей на българския революционен дух" - откъде се навъдихте такива тенекета, бе. Щото другите въстания, чети, съзаклятия, движения и тн.са некви нищожни недостойни прашинки от националната борба за освобождение.

    12:48 09.04.2026

  • 14 Свободата Санчо…..!

    6 0 Отговор
    Турските ни братушки от НАТО пазят заветите на Априлските ни борци за Свобода…..

    12:57 09.04.2026

  • 15 провинциалист

    9 1 Отговор
    "С приемането на еврото нямаше драстични проблеми с цените в магазините" - напротив! Точно като се видя, че еврото е неизбежно, цените литнаха, за да изпреварят закона, с който се следеше за необосновано покачване на цените.

    13:07 09.04.2026

  • 16 абсолютно

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Бележи Батак и други,":

    вярно! Априлското въстание е вдъхновено и проведено от враждебни на България и днес сатанински сили. Ако не се е намесила Русия, народът е щял да бъде изтребен като арменския.....

    13:07 09.04.2026

  • 17 как

    4 0 Отговор
    така и защо заглавието не се връзва никак със статията ?.... ингилизова явно е също от петроханската партия или по обедна почивка оставят редакцията на AI !
    .

    Коментиран от #21

    13:16 09.04.2026

  • 18 Цервула

    3 1 Отговор
    Днес агнешкото бутче е 16 ойро.

    13:25 09.04.2026

  • 19 На баба му хвърчилото

    4 0 Отговор
    Този и централната банка явно живеят в друго измерение където цените не са двойни и тройни. Много нагли станаха с лъженето в очите.

    13:43 09.04.2026

  • 20 СПРЕТЕ

    5 0 Отговор
    С ТЕЗИ ЗАЕМИ БЕ!
    СПРЕТЕ ДА КРАДЕТЕ!
    СПРЕТЕ С ИЗДРЪЖКАТА НА ФАШИСТА!
    ПОМИСЛЕТЕ ЗА БЪЛГАРИТЕ!
    АКО НЕ СПРЕТЕ,ЩЕ ИМА РЕВОЛЮЦИЯ!

    13:44 09.04.2026

  • 21 защото фактите работят подмолно

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "как":

    и редактират, добавят и подменят съдържанието на статиите по няколко пъти

    13:51 09.04.2026

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор
    Пожелавам на България НАТО и ЕС до край. До техния или на БГ, няма значение. И Украйна за " Съюзник"
    Телешкото търпение му е майката.
    Тука скоро четох, че СаЩ са изгърбили и други държави със самолетни афери- Швейцария, Финландия, така че в БГ всичко е Ок

    13:53 09.04.2026

  • 23 Бай Вузи от Вузинтийската империя

    0 0 Отговор
    И Господ каза:Соросоиди да си ходят при Сорос,Евреите да си ходят в Израел,Арменците да си ходят в Армения,циганите да си ходят в Индия,турците да си ходят в Турция!!!

    14:41 09.04.2026

  • 24 Здрасти

    0 0 Отговор
    Капитан Петко Войвода, не споделя по-добра съдба, това по тъй таченото от евроатлантическите подметки управление на Стамболов.

    15:22 09.04.2026

