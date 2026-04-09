Георги Ангелов: Страната ни може да избегне взимането на нов външен дълг

ЕЦБ излезе с ключов анализ за приемане на еврото и повишаване на цените в България. Въвеждането на еврото в България не е довело до сериозен скок на цените, сочат данните. Темата коментира Георги Ангелов, старши икономист в “Отворено общество”, в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той посочи, че в магазините не е имало драстични проблеми, а където е имало сигнали – властите са реагирали.

Експертът обясни, че има стоки, които се произвеждат в Китай, като те дългосрочно поевтиняват.

Той посочи, че има скок в цените на услугите - ресторанти, хотели, ветеринарни услуги, извънболнична помощ, образователни услуги, фризьорски и козметични услуги, ремонти и други. Експертът обаче подчерта, че такова поскъпване се е случило както този януари, така и миналия, а това се дължи на рекордно ниската безработица.

Той каза още, че щом няма кой да произвежда повече, цените растат, тъй като търсенето расте по-бързо от предлагането.

Ангелов каза още, че мерките, които предприема държавата по време на криза, трябва да са целенасочени - парите да се дават там, където има нужда, а не на калпак. По негови думи страната ни може да избегне взимането на нов външен дълг.

Ангелов посочи още, че докато войната в Близкия изток продължава, цените на горивата ще бъдат високи.