Георги Ангелов: Страната ни може да избегне взимането на нов външен дълг

ЕЦБ излезе с ключов анализ за приемане на еврото и повишаване на цените в България. Въвеждането на еврото в България не е довело до сериозен скок на цените, сочат данните. Темата коментира Георги Ангелов, старши икономист в “Отворено общество”, в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Той посочи, че в магазините не е имало драстични проблеми, а където е имало сигнали – властите са реагирали.
Експертът обясни, че има стоки, които се произвеждат в Китай, като те дългосрочно поевтиняват.
Той посочи, че има скок в цените на услугите - ресторанти, хотели, ветеринарни услуги, извънболнична помощ, образователни услуги, фризьорски и козметични услуги, ремонти и други. Експертът обаче подчерта, че такова поскъпване се е случило както този януари, така и миналия, а това се дължи на рекордно ниската безработица.
Той каза още, че щом няма кой да произвежда повече, цените растат, тъй като търсенето расте по-бързо от предлагането.
Ангелов каза още, че мерките, които предприема държавата по време на криза, трябва да са целенасочени - парите да се дават там, където има нужда, а не на калпак. По негови думи страната ни може да избегне взимането на нов външен дълг.
Ангелов посочи още, че докато войната в Близкия изток продължава, цените на горивата ще бъдат високи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Ройтерс
Априлското въстание не е за еврото!
12:25 09.04.2026
В априлското въстание участват по малко от 0.1% от българите. Българите не са искали да имат нищо общо с т.н. въстание
Следва плюене по Освободителите на България, Опълченци, Руска Имперска Армия, след Освобождението Майката на Васил Левски умира в нищета, Българската Държава отказва Пенсия на Майката на Васил Левски.
Истината
От кога не е ходил на фризьор или на автомонтьор .
От 1 лев всичко стана 1евро
12:46 09.04.2026
До коментар #7 от "Бележи Батак и други,":вярно! Априлското въстание е вдъхновено и проведено от враждебни на България и днес сатанински сили. Ако не се е намесила Русия, народът е щял да бъде изтребен като арменския.....
13:07 09.04.2026
СПРЕТЕ
СПРЕТЕ ДА КРАДЕТЕ!
СПРЕТЕ С ИЗДРЪЖКАТА НА ФАШИСТА!
ПОМИСЛЕТЕ ЗА БЪЛГАРИТЕ!
АКО НЕ СПРЕТЕ,ЩЕ ИМА РЕВОЛЮЦИЯ!
13:44 09.04.2026
защото фактите работят подмолно
До коментар #17 от "как":и редактират, добавят и подменят съдържанието на статиите по няколко пъти
13:51 09.04.2026
Телешкото търпение му е майката.
Тука скоро четох, че СаЩ са изгърбили и други държави със самолетни афери- Швейцария, Финландия, така че в БГ всичко е Ок
