ЦИК: Има нарушения при обученията на СИК в София, настояваме за извършване на проверка

Указанията на Централната избирателна комисия (ЦИК) не са изпълнени при обученията на секционните избирателни комисии (СИК) в София. Това съобщи заместник-председателят и говорител на комисията Росица Матева, цитирана от dariknews.bg
По думите ѝ, изпратените на 23 март указания до областните управители не са спазени, като не са били разпечатани необходимите методически указания в изискуемия обем – минимум по три комплекта за всяка СИК.
От ЦИК са получили и снимки, които показват, че материалите са отпечатани частично, а не в пълен обем, както е било разпоредено.
„Ще се свържем с министъра на електронното управление Георги Шарков и с областния управител на София“, заяви Матева.
От комисията настояват да бъде извършена проверка и да се установи дали подобни пропуски има и на други места в страната.
Окончателният брой избиратели за тези избори 6 575 151.
Ограничение да гласуват имат 9525 души, тези с лишаване от свобода - 4311.
Видеонаблюдение
Централната избирателна комисия е приела на 8 април решението за видеонаблюдението в изборния ден.
Предвидена е техническа възможност след приключване на гласуването да се извършва проверка дали устройствата са включени – първоначално на всеки пет минути през първия час, а след това на всеки 10 минути.
Информацията от тези проверки ще се изпраща в реално време към ЦИК и районните избирателни комисии, които при необходимост ще предприемат съответните действия.
За подпомагане на процеса ще работи и помощен кол център, към който членовете на секционните комисии ще могат да се обръщат при възникване на технически проблеми с устройствата.
Всяка секционна избирателна комисия ще получи плик с необходимото оборудване за видеонаблюдение. В него ще има мобилно устройство, инструкции за работа и стикер, който трябва да бъде поставен върху масата, на която ще се извършва преброяването на гласовете.
Устройствата за видеонаблюдение са мобилни телефони, уточняват от комисията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПАК ЩЕ ГЛЕДАМЕ
ДА ИМА НЯКОЙ НАКАЗАН,А??
Коментиран от #4
15:09 09.04.2026
2 Гост
15:19 09.04.2026
3 За вашите нарушения на изборите 2024
15:39 09.04.2026
4 Не дописва бюлетините , а
До коментар #1 от "ПАК ЩЕ ГЛЕДАМЕ":Надписва протоколите което е престъпление .Би трябвало да е престъпление но явно не е .
15:42 09.04.2026
5 глоги
Коментиран от #6
15:43 09.04.2026
6 ралицата е плевел
До коментар #5 от "глоги":между другото
15:46 09.04.2026
7 Цвете
15:57 09.04.2026
8 Цвете
15:58 09.04.2026
9 Ами Свалете Имунитетите !И фНещата !Ще З
И Нещата !
Ще Започнат !
Да се Пооправят !
Мафия !
С Имунитет !
17:11 09.04.2026