ЦИК: Има нарушения при обученията на СИК в София, настояваме за извършване на проверка

Указанията на Централната избирателна комисия (ЦИК) не са изпълнени при обученията на секционните избирателни комисии (СИК) в София. Това съобщи заместник-председателят и говорител на комисията Росица Матева, цитирана от dariknews.bg

По думите ѝ, изпратените на 23 март указания до областните управители не са спазени, като не са били разпечатани необходимите методически указания в изискуемия обем – минимум по три комплекта за всяка СИК.

От ЦИК са получили и снимки, които показват, че материалите са отпечатани частично, а не в пълен обем, както е било разпоредено.

„Ще се свържем с министъра на електронното управление Георги Шарков и с областния управител на София“, заяви Матева.

От комисията настояват да бъде извършена проверка и да се установи дали подобни пропуски има и на други места в страната.

Окончателният брой избиратели за тези избори 6 575 151.

Ограничение да гласуват имат 9525 души, тези с лишаване от свобода - 4311.

Видеонаблюдение

Централната избирателна комисия е приела на 8 април решението за видеонаблюдението в изборния ден.

Предвидена е техническа възможност след приключване на гласуването да се извършва проверка дали устройствата са включени – първоначално на всеки пет минути през първия час, а след това на всеки 10 минути.

Информацията от тези проверки ще се изпраща в реално време към ЦИК и районните избирателни комисии, които при необходимост ще предприемат съответните действия.

За подпомагане на процеса ще работи и помощен кол център, към който членовете на секционните комисии ще могат да се обръщат при възникване на технически проблеми с устройствата.

Всяка секционна избирателна комисия ще получи плик с необходимото оборудване за видеонаблюдение. В него ще има мобилно устройство, инструкции за работа и стикер, който трябва да бъде поставен върху масата, на която ще се извършва преброяването на гласовете.

Устройствата за видеонаблюдение са мобилни телефони, уточняват от комисията.