Новини
България »
Всички градове »
ЦИК: Има нарушения при обученията на СИК в София, настояваме за извършване на проверка
  Тема: Избори

ЦИК: Има нарушения при обученията на СИК в София, настояваме за извършване на проверка

9 Април, 2026 14:44 793 9

По думите на Росица Матева изпратените на 23 март указания до областните управители не са спазени, като не са били разпечатани необходимите методически указания в изискуемия обем – минимум по три комплекта за всяка СИК

ЦИК: Има нарушения при обученията на СИК в София, настояваме за извършване на проверка - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Указанията на Централната избирателна комисия (ЦИК) не са изпълнени при обученията на секционните избирателни комисии (СИК) в София. Това съобщи заместник-председателят и говорител на комисията Росица Матева, цитирана от dariknews.bg

По думите ѝ, изпратените на 23 март указания до областните управители не са спазени, като не са били разпечатани необходимите методически указания в изискуемия обем – минимум по три комплекта за всяка СИК.
От ЦИК са получили и снимки, които показват, че материалите са отпечатани частично, а не в пълен обем, както е било разпоредено.

„Ще се свържем с министъра на електронното управление Георги Шарков и с областния управител на София“, заяви Матева.

От комисията настояват да бъде извършена проверка и да се установи дали подобни пропуски има и на други места в страната.

Окончателният брой избиратели за тези избори 6 575 151.

Ограничение да гласуват имат 9525 души, тези с лишаване от свобода - 4311.

Видеонаблюдение

Централната избирателна комисия е приела на 8 април решението за видеонаблюдението в изборния ден.

Предвидена е техническа възможност след приключване на гласуването да се извършва проверка дали устройствата са включени – първоначално на всеки пет минути през първия час, а след това на всеки 10 минути.

Информацията от тези проверки ще се изпраща в реално време към ЦИК и районните избирателни комисии, които при необходимост ще предприемат съответните действия.

За подпомагане на процеса ще работи и помощен кол център, към който членовете на секционните комисии ще могат да се обръщат при възникване на технически проблеми с устройствата.

Всяка секционна избирателна комисия ще получи плик с необходимото оборудване за видеонаблюдение. В него ще има мобилно устройство, инструкции за работа и стикер, който трябва да бъде поставен върху масата, на която ще се извършва преброяването на гласовете.

Устройствата за видеонаблюдение са мобилни телефони, уточняват от комисията.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПАК ЩЕ ГЛЕДАМЕ

    7 2 Отговор
    КАК ЛЕЛЯТА ДОПИСВА БЮЛЕТИНИТЕ.
    ДА ИМА НЯКОЙ НАКАЗАН,А??

    Коментиран от #4

    15:09 09.04.2026

  • 2 Гост

    6 0 Отговор
    Последния Софянец е в СИК София, Бойко и той е бил в СИК.

    15:19 09.04.2026

  • 3 За вашите нарушения на изборите 2024

    6 0 Отговор
    Какво да кажем. Медиите показаха и доказаха потресаващи изборни нарушения , но въпреки това беше конституирано НС , което излъчи правителство , което от своя страна вкара България в еврозоната с всички произтичащи от това последствия. ...

    15:39 09.04.2026

  • 4 Не дописва бюлетините , а

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "ПАК ЩЕ ГЛЕДАМЕ":

    Надписва протоколите което е престъпление .Би трябвало да е престъпление но явно не е .

    15:42 09.04.2026

  • 5 глоги

    3 0 Отговор
    заместник-председателКАТА и говорителКА на комисията - Росица Матева,

    Коментиран от #6

    15:43 09.04.2026

  • 6 ралицата е плевел

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "глоги":

    между другото

    15:46 09.04.2026

  • 7 Цвете

    5 0 Отговор
    СЕГА, КОЙ НЕ Е СВЪРШИЛ РАБОТАТА СИ ДО КРАЙ? ВСЕКИ ПЪТ НЕЩО НЕ Е НАРЕД. КОЙ НОСИ ВИНАТА? ОТ ЦИК ЛИ ИЛИ ДРУГИ НЕГРАМОТНИЦИ ? НЕМОЖЕЛИ ДА ПОЛЗВАТ МАШИНИТЕ, А КАТО ТЕГЛЯТ ПАРИ НА БАНКОМАТА ,МОГАТ, НАЛИ? РАБОТЕТЕ ЦИК, ЗАТОВА ПОЛУЧАВАТЕ ОГРОМНИ ЗАПЛАТИ ,ЗАСЛУЖАВАТЕ ЛИ ГИ? 🐷🎃😠

    15:57 09.04.2026

  • 8 Цвете

    4 0 Отговор
    СЕГА, КОЙ НЕ Е СВЪРШИЛ РАБОТАТА СИ ДО КРАЙ? ВСЕКИ ПЪТ НЕЩО НЕ Е НАРЕД. КОЙ НОСИ ВИНАТА? ОТ ЦИК ЛИ ИЛИ ДРУГИ НЕГРАМОТНИЦИ ? НЕМОЖЕЛИ ДА ПОЛЗВАТ МАШИНИТЕ, А КАТО ТЕГЛЯТ ПАРИ НА БАНКОМАТА ,МОГАТ, НАЛИ? РАБОТЕТЕ ЦИК, ЗАТОВА ПОЛУЧАВАТЕ ОГРОМНИ ЗАПЛАТИ ,ЗАСЛУЖАВАТЕ ЛИ ГИ? 🐷🎃😠

    15:58 09.04.2026

  • 9 Ами Свалете Имунитетите !И фНещата !Ще З

    2 0 Отговор
    Ами Свалете Имунитетите !

    И Нещата !

    Ще Започнат !

    Да се Пооправят !

    Мафия !

    С Имунитет !

    17:11 09.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол