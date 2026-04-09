ВАС остави без уважение искането на БНБ за прекратяване на делото на Андрей Гюров

Върховният административен съд остави без уважение искането на Управителния съвет на БНБ за оттегляне на отправеното преюдициално запитване до Съда на европейския съюз по казуса с предсрочното освобождаване на Андрей Гюров от длъжността подуправител на националната банка, по повод на което е образувано дело № С-611/2024 г.
Със същото определение върховните магистрати оставят без уважение и искането на УС на БНБ за прекратяване на производството по административно дело 7373/2024 г. на ВАС.
За да постанови този резултат, съдебният състав на ВАС е съобразил всички становища на страните, представените доказателства и служебно известните му обстоятелства относно промяната в заеманата от Андрей Гюров длъжност като министър – председател.
В представени по делото становища от Андрей Гюров с вх. № 9067 от 27 март 2026 г. и вх. № 9407 от 01 април 2026 г. жалбоподателят застъпва позиция, че не е загубил правен интерес от оспорването на решение № 340 от 16 юли 2024 г. на УС на БНБ за предсрочното му освобождаване от длъжността подуправител, ръководител на управление „Емисионно“ в Българската народна банка. Изрично е посочено, че от евентуалната отмяна на процесния административен акт, за жалбоподателя биха се породили благоприятни правни последици. Жалбоподателят сочи, че от една страна с отмяната на процесното решение на УС на БНБ би се постигнала защита на доброто му име в обществото, а от друга страна отмяната на процесния административен акт е основание да търси обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди.
С оглед на тези съображения, жалбоподателят изразява становище за неоснователност на отправените до съда искания от страна на УС на БНБ да се възобнови производството по делото; да се оттегли отправеното до СЕС преюдициално запитване, по което е образувано дело С-611/2024 год.; да се остави без разглеждане жалбата на Андрей Гюров срещу решение № 340 от 16 юли 2024 год. на УС на БНБ и да се прекрати производството по делото.
Върховните магистрати приемат, че в случая за Андрей Гюров съществува правен интерес от оспорване, доколкото при положителен за него резултат се създават предпоставки за реализиране на правото му да търси обезщетяване на претърпени както имуществени, така и неимуществени вреди. В този смисъл разпоредбата на чл. 204, ал. 1 от АПК изрично указва, че иск за обезщетение за вреди може да се предяви след отмяната на административния акт по съответния ред, т.е. отмяната на административния акт съставлява абсолютна процесуална предпоставка по отношение на исковото производство за обезщетение..
С оглед на гореизложеното, настоящият съдебен състав приема, че жалбоподателят Андрей Гюров не е загубил правен интерес от отмяната на процесното решение на УС на БНБ, независимо от обстоятелството, че от 19 февруари 2026 г. са прекратени правомощията му на подуправител на БНБ по силата на чл. 13, ал. 8 от ЗБНБ.
Върховните магистрати приемат за неоснователно и отправеното от УС на БНБ искане за оттегляне на отправеното преюдициално запитване по казуса с предсрочното освобождаване на Гюров от поста му в БНБ, тъй като за правилното разрешаване на спора е необходимо тълкуване на нормите на правото на ЕС, които са посочени в отправеното преюдициално запитване.
Определението по административно дело 7373 от 2026 г. на ВАС е окончателно, като препис от него ще бъде изпратен на СЕС по дело С-611/2024 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
