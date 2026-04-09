ВАС остави без уважение искането на БНБ за прекратяване на делото на Андрей Гюров

9 Април, 2026 16:37 1 409 32

Върховните магистрати приемат, че в случая за Андрей Гюров съществува правен интерес от оспорване, доколкото при положителен за него резултат се създават предпоставки за реализиране на правото му да търси обезщетяване на претърпени както имуществени, така и неимуществени вреди

ВАС остави без уважение искането на БНБ за прекратяване на делото на Андрей Гюров - 1
Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Върховният административен съд остави без уважение искането на Управителния съвет на БНБ за оттегляне на отправеното преюдициално запитване до Съда на европейския съюз по казуса с предсрочното освобождаване на Андрей Гюров от длъжността подуправител на националната банка, по повод на което е образувано дело № С-611/2024 г.

Със същото определение върховните магистрати оставят без уважение и искането на УС на БНБ за прекратяване на производството по административно дело 7373/2024 г. на ВАС.

За да постанови този резултат, съдебният състав на ВАС е съобразил всички становища на страните, представените доказателства и служебно известните му обстоятелства относно промяната в заеманата от Андрей Гюров длъжност като министър – председател.

В представени по делото становища от Андрей Гюров с вх. № 9067 от 27 март 2026 г. и вх. № 9407 от 01 април 2026 г. жалбоподателят застъпва позиция, че не е загубил правен интерес от оспорването на решение № 340 от 16 юли 2024 г. на УС на БНБ за предсрочното му освобождаване от длъжността подуправител, ръководител на управление „Емисионно“ в Българската народна банка. Изрично е посочено, че от евентуалната отмяна на процесния административен акт, за жалбоподателя биха се породили благоприятни правни последици. Жалбоподателят сочи, че от една страна с отмяната на процесното решение на УС на БНБ би се постигнала защита на доброто му име в обществото, а от друга страна отмяната на процесния административен акт е основание да търси обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди.

С оглед на тези съображения, жалбоподателят изразява становище за неоснователност на отправените до съда искания от страна на УС на БНБ да се възобнови производството по делото; да се оттегли отправеното до СЕС преюдициално запитване, по което е образувано дело С-611/2024 год.; да се остави без разглеждане жалбата на Андрей Гюров срещу решение № 340 от 16 юли 2024 год. на УС на БНБ и да се прекрати производството по делото.

Върховните магистрати приемат, че в случая за Андрей Гюров съществува правен интерес от оспорване, доколкото при положителен за него резултат се създават предпоставки за реализиране на правото му да търси обезщетяване на претърпени както имуществени, така и неимуществени вреди. В този смисъл разпоредбата на чл. 204, ал. 1 от АПК изрично указва, че иск за обезщетение за вреди може да се предяви след отмяната на административния акт по съответния ред, т.е. отмяната на административния акт съставлява абсолютна процесуална предпоставка по отношение на исковото производство за обезщетение..

С оглед на гореизложеното, настоящият съдебен състав приема, че жалбоподателят Андрей Гюров не е загубил правен интерес от отмяната на процесното решение на УС на БНБ, независимо от обстоятелството, че от 19 февруари 2026 г. са прекратени правомощията му на подуправител на БНБ по силата на чл. 13, ал. 8 от ЗБНБ.

Върховните магистрати приемат за неоснователно и отправеното от УС на БНБ искане за оттегляне на отправеното преюдициално запитване по казуса с предсрочното освобождаване на Гюров от поста му в БНБ, тъй като за правилното разрешаване на спора е необходимо тълкуване на нормите на правото на ЕС, които са посочени в отправеното преюдициално запитване.

Определението по административно дело 7373 от 2026 г. на ВАС е окончателно, като препис от него ще бъде изпратен на СЕС по дело С-611/2024 г.


  • 1 Лама Иво

    17 16 Отговор
    и тоя съм го правил прерожденец на хижата

    Коментиран от #4, #18, #27

    16:42 09.04.2026

  • 2 Истина

    23 19 Отговор
    Гюро е нелигитимен !

    16:43 09.04.2026

  • 3 Мнение

    19 15 Отговор
    Тия от ппдб, герб и дпс трябва масово да ги тикнат зад решетките! Толкова са вредни за България, че е крещящо необходимо да бъдат опандизени!!!

    Коментиран от #5, #24

    16:47 09.04.2026

  • 4 Какво значи

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "Лама Иво":

    Лама...не разбирам.

    Коментиран от #29

    16:49 09.04.2026

  • 5 Ама

    9 6 Отговор

    До коментар #3 от "Мнение":

    Брюксел ги чеше !

    Коментиран от #14

    16:50 09.04.2026

  • 6 Гост

    18 12 Отговор
    Гюров здраво е бръкнал в чакрите на ГЕРБ НН ИТН.

    Коментиран от #32

    16:51 09.04.2026

  • 7 И ТИ ГЮРО

    17 16 Отговор
    КАКВА МРЪСНА ГАД СЕ ОКАЗА...

    16:51 09.04.2026

  • 8 господина който

    10 9 Отговор
    ще остане
    в историята с изказването си
    "глас за два хляба и два салама" ...

    16:57 09.04.2026

  • 9 Ами така де

    4 4 Отговор
    Те нали ВСС са подчинени на който ги уредил
    Вождът им де
    Нали така

    Коментиран от #13

    16:57 09.04.2026

  • 10 Очаква се да се подлее вода отнякъде

    2 3 Отговор
    При оттеглен акт, когато няма предявен иск за обезщетение, делото се прекратява и незаконосъобразността се установява от съда, при претендирано обезщетение. В решението, чрез ВАС има подводен камък.

    16:58 09.04.2026

  • 11 Не четох статийката

    12 9 Отговор
    Какво пак иска Гюро Петрохански?

    17:06 09.04.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 12 Отговор
    Амон от тоя нелигитимен Лама

    Коментиран от #15, #22

    17:07 09.04.2026

  • 13 Анонимен

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ами така де":

    Какво ВСС те гони бе неграмотния?

    17:08 09.04.2026

  • 14 Мнение

    8 9 Отговор

    До коментар #5 от "Ама":

    Ами да, понеже и тия начело в Брюксел са като нашите евроатлантици (корумпирани и зависими от чужди интереси)!

    Не случайно румънски евродепутат показа публично част от личните чатове на урсула с шефа на фзер, и нито я осъдиха, нито я опандизиха?!
    Причината да прекратят разследването за вещицата урсула е, че кореспонденцията й с шефчето на фзер, просто изчезнала (била изтрита, изпарила се)???!!!

    ЕС е инструмент на шорошите да заробят европейците!
    Не укрия, ами Ботсвана ще вкарат в ЕС, ако имат полза от това!

    Или ЕС ще започне да се управлява от достойни европейци, или ще загине безвъзвратно!

    17:10 09.04.2026

  • 15 Какво значи

    3 5 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Лама....не разбирам...

    17:12 09.04.2026

  • 16 ОСТАВКА!

    7 7 Отговор
    Абе да си подава оставката и да си ходи в любимата чужденеция.

    17:15 09.04.2026

  • 17 оня с коня

    1 2 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    17:17 09.04.2026

  • 18 ламята от петрохан

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Лама Иво":

    ползвахте ли поне смазочни материали като го бяхте надупилл?

    17:18 09.04.2026

  • 19 нннн

    2 3 Отговор
    ,,остави без уважение искането". (?)
    - Какви са тия папищашки думи, Гунчо? - би се възмутил най Ганьо.
    Съдебната система не може да си оправи бакиите, но от лаф го докарва.
    Жена ми остави без уважение искането ми да опържи картофи.

    17:25 09.04.2026

  • 20 Жълтопаветен педо

    7 8 Отговор
    ППдерастът Гюров е наследник на Лама Калушев

    17:28 09.04.2026

  • 21 За първи път не се срамуваме от премиера

    4 9 Отговор
    Най после интелигентен човек начело на държавата, излъчвщ достойнство! Вече не се срамуваме когато предствлява България в чужбина. От 1944 приоритетно необразовани и прости хора управляват България, което логично води до дъното. Няма успешна държава ръководени от недоучили овчари и фатмаци, седящи с ръце в джобове на международни срещи и предизвикващи снизхождение в чужденците. Като следваш говедо стигаш в обора!

    17:39 09.04.2026

  • 22 Барба Ганьос

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Важно е, че Буда е легитимен.

    17:45 09.04.2026

  • 23 Роки Балбоа

    4 1 Отговор
    Рома Гюро е под протекцията на хелзинския комитет и Хилъри Клинтън , догодина астронавт ще го правят да минат рекорда на някви Аполо.

    17:45 09.04.2026

  • 24 Бастардо

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мнение":

    Е бъди честен де.Дай мнение и за Рундьо,и кажи и за него къде трябва да го въдворят.Защото да унижиш България и българите с Боташ,трабва или да си невменяем или луд за връзване.Или най-големия наглец и гьонсурат.

    17:48 09.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Да си го кажем

    5 2 Отговор
    Човека в кавички е идеалния статист и безгласна буква на Американците , срам и позор за хилядолетна цивилизация България , но пък ще му напълнят сметките

    Коментиран от #28

    17:49 09.04.2026

  • 27 Пореден

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Лама Иво":

    Прооостааак

    17:53 09.04.2026

  • 28 копейка промита

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Да си го кажем":

    ти като руснаците ли искаш да живееш бе ако да бегом в руското блато и не се връщай в ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ!!!!!!

    Коментиран от #31

    17:54 09.04.2026

  • 29 Коста

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Какво значи":

    ЛАпай МА !

    17:54 09.04.2026

  • 30 Електра

    4 2 Отговор
    Тоя кретен Грую ще ми яде у......ю, защото е незаконен и е от шарлатанската ППедофилска секта. Политическата кариера на Идиотова е приключена заради избора на тоя гнусен шарлатанин, който другаря Боташ ни натресе...

    18:00 09.04.2026

  • 31 в раша

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "копейка промита":

    им е забранен интернета..

    18:02 09.04.2026

  • 32 Бръкнал той

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Не го ли видиш, как последния му интерес е България?? С тва менте премиерче, мн тъмно бъдеще ни чака

    18:21 09.04.2026

