Първо във ФАКТИ: Полицейска акция в Добричко

Според неофициална информация от лица, близки до ОДМВР Добрич, днес е проведена специализирана полицейска акция на територията на Добрич, Балчик и Каварна. Основната цел на операцията е да се предотврати купуването на гласове на предстоящите парламентарни избори.

Според източници от ОДМВР Добрич, сред заподозрените са Илиян С., Пламен Й., Християн И. и Емилиян Я. В рамките на акцията бяха извършени претърсвания в ресторант „Корона“ в Балчик, както и в други търговски обекти, стопанисвани или свързани с Илиян С и неговата съпруга.

Илиян С. е сочен като предполагаем тартор на група, занимаваща се с купуване на гласове, изнудване и рекет. Сред уликите, открити по време на претърсванията, са значителни суми пари в брой и списъци, чието съдържание все още не е изяснено.

Според исторически данни от други медии, Илиян С. е известен с близките си връзки с кметицата на Каварна Елена Балтаджиева.

През 2021 г. той бе замесен в скандал, свързан с побой и рекет, а през 2024 г. бе разследван за нападение срещу кмета на Белгун.. Очаква се официална информация от полицията.