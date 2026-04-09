Първо във ФАКТИ: Полицейска акция в Добричко

Според неофициална информация от лица, близки до ОДМВР Добрич, днес е проведена специализирана полицейска акция на територията на Добрич, Балчик и Каварна. Основната цел на операцията е да се предотврати купуването на гласове на предстоящите парламентарни избори.
Според източници от ОДМВР Добрич, сред заподозрените са Илиян С., Пламен Й., Християн И. и Емилиян Я. В рамките на акцията бяха извършени претърсвания в ресторант „Корона“ в Балчик, както и в други търговски обекти, стопанисвани или свързани с Илиян С и неговата съпруга.
Илиян С. е сочен като предполагаем тартор на група, занимаваща се с купуване на гласове, изнудване и рекет. Сред уликите, открити по време на претърсванията, са значителни суми пари в брой и списъци, чието съдържание все още не е изяснено.
Според исторически данни от други медии, Илиян С. е известен с близките си връзки с кметицата на Каварна Елена Балтаджиева.
През 2021 г. той бе замесен в скандал, свързан с побой и рекет, а през 2024 г. бе разследван за нападение срещу кмета на Белгун.. Очаква се официална информация от полицията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Търговията е престъпление,
а измамата е ... политика!"❗
Коментиран от #3
19:55 09.04.2026
2 Стефан
19:58 09.04.2026
3 Браво!
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Браво на полицаите! Задържайте пеевско-герберските бандити и е време да задържите и главатарите им, простата Тиква Борисов и аверчето му Пеевски.
19:59 09.04.2026
4 Торба по торба
20:02 09.04.2026