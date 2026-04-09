Първо във ФАКТИ: Полицейска акция в Добричко
  Тема: Избори

9 Април, 2026 19:46 478 4

Заподозрени в купуване на гласове преди избори

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според неофициална информация от лица, близки до ОДМВР Добрич, днес е проведена специализирана полицейска акция на територията на Добрич, Балчик и Каварна. Основната цел на операцията е да се предотврати купуването на гласове на предстоящите парламентарни избори.

Според източници от ОДМВР Добрич, сред заподозрените са Илиян С., Пламен Й., Християн И. и Емилиян Я. В рамките на акцията бяха извършени претърсвания в ресторант „Корона“ в Балчик, както и в други търговски обекти, стопанисвани или свързани с Илиян С и неговата съпруга.

Илиян С. е сочен като предполагаем тартор на група, занимаваща се с купуване на гласове, изнудване и рекет. Сред уликите, открити по време на претърсванията, са значителни суми пари в брой и списъци, чието съдържание все още не е изяснено.

Според исторически данни от други медии, Илиян С. е известен с близките си връзки с кметицата на Каварна Елена Балтаджиева.

През 2021 г. той бе замесен в скандал, свързан с побой и рекет, а през 2024 г. бе разследван за нападение срещу кмета на Белгун.. Очаква се официална информация от полицията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    "2016"
    "Търговията е престъпление,
    а измамата е ... политика!"❗

    Коментиран от #3

    19:55 09.04.2026

  • 2 Стефан

    5 0 Отговор
    Браво на МВР Остава да гонят и корпоративния вот като на Ковачки Пещерска гроздова Грома холдинг и прочие

    19:58 09.04.2026

  • 3 Браво!

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Браво на полицаите! Задържайте пеевско-герберските бандити и е време да задържите и главатарите им, простата Тиква Борисов и аверчето му Пеевски.

    19:59 09.04.2026

  • 4 Торба по торба

    2 0 Отговор
    Пачка по пачка, кюлче по кюлче и ще стигнат до Зайчарника в Банкя

    20:02 09.04.2026

