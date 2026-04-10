Андрей Гюров се чу с държавния секретар на САЩ Марко Рубио

10 Април, 2026 05:53, обновена 10 Април, 2026 04:56 1 574 44

Американецът изрази признателност за увеличените инвестиции на България в отбраната, включително закупуването на американско оборудване

Министър-председателят Андрей Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който благодари на България за подкрепата ѝ при евакуацията на американски граждани и дипломати от Близкия изток.

Марко Рубио изрази признателност за увеличените инвестиции на България в отбраната, включително закупуването на американско оборудване. Отчетена беше и подкрепата за Вертикалния коридор, който създава възможности за износ на втечнен природен газ от САЩ и ще осигури алтернативен източник на газ за Европа.

Българският премиер запозна американския държавен секретар с важността на безпрепятственото продължаване на работата на „Лукойл Нефтохим Бургас“ при стриктно спазване на действащия санкционен режим, за да се гарантира стабилността на енергийния пазар.

В областта на ядрената енергетика двамата поставиха фокус върху необходимостта от осигуряване на доставки на ядрено гориво от алтернативни източници.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    38 4 Отговор
    Дали пък на олигофрена не му е дошъл акъла.... От статииката не разбрах ще купуваме ли евтин Петрол от Русия или ще го караме през морета и океании.....

    Коментиран от #4

    05:04 10.04.2026

  • 2 Белене за бгполитиците

    52 7 Отговор
    Голяма измет се оказа Гюров и гюровци. Йотова къде се крие? Фондациите плащат за изменничество, а гласоподавателите се редят пред урните. Скръбно и тъжно за България, българите се стопяват.

    05:14 10.04.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    50 5 Отговор
    ГюрOF:
    "Йес, сър!.....Йес, сър!......Йес, сър!"
    След което разговорът приключи🤔❗

    05:15 10.04.2026

  • 4 В магазин

    33 4 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Една запалка моля.
    1 евро и 200 рубли.
    А рублите защо?
    Има газ!

    Коментиран от #8

    05:17 10.04.2026

  • 5 Гост

    40 4 Отговор
    Гюров - поредния премиер на България американски аналлизатор.

    05:18 10.04.2026

  • 6 трясъ

    43 3 Отговор
    Андрей Гюрове е получил заповеди от държавния секретар на САЩ - Марко Рубио.

    05:22 10.04.2026

  • 7 ООрана държава

    42 2 Отговор
    Не подписвай нищо ей

    05:25 10.04.2026

  • 8 Европеец

    28 3 Отговор

    До коментар #4 от "В магазин":

    Не знам, ама при внос на резервни части произведени в държава не член Европейския тоталитарен и колониялен съюз от митницата ми поискаха декларация, че въпросните части не са произведени от беларуска или руска стомана....

    Коментиран от #10

    05:26 10.04.2026

  • 9 на село

    31 3 Отговор
    Марко Рубина:- Здрасти Андрейчо,днес ще ме слушкаш,ли?!

    05:28 10.04.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 2 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    На конкурсите за котки и кучета НЕ се допускат котки и кучета от Русия🤔

    Коментиран от #13

    05:48 10.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 3 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    За невярващите:
    "Международната федерация на котките заяви, че е "ужасена" от нахлуването на Русия в Украйна и впоследствие е решила да забрани на руските котки да участват в нейните състезания, които се провеждат по целия свят."❗
    За сведение не Русия, а СеРеУ са правили опити да използват котки за шпионски цели🤔❗

    05:54 10.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бончо М.

    43 0 Отговор
    Ей, и това доживяхме, най - богатата страна в света да благодари на най-бедната страна в ЕС за инвестиции в подкрепа за американската икономика.

    06:00 10.04.2026

  • 18 Морски

    33 1 Отговор
    Няма други такива долни продажни слуги като нашите управляващи,без грам чест и достойнство.Ама те тези които представлява Гюров(защото той не представлява българския народ)си ги докараха тук именно американците да им изпълняват интересите.След всичко каквото сториха през последните 5 години пак за тях гласувайте

    Коментиран от #32

    06:32 10.04.2026

  • 19 ха ха

    19 0 Отговор
    то зеленски стана като папата , погалил го е по главата и взеха да му се обаждат и от белия дом на момчето , само че сметката ще се плаща от бг населението

    06:41 10.04.2026

  • 20 лоза

    22 0 Отговор
    местен референдум за изграждането на завод за барут

    06:44 10.04.2026

  • 21 файчо

    20 0 Отговор
    "Зелените" си признаха, че са мамили за "Натура" за дебели,зелени пачки.

    06:52 10.04.2026

  • 22 Слугата чу нарежданията на господаря си

    26 0 Отговор
    Жалка история

    06:59 10.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 да се смееш ли

    18 0 Отговор
    Чак и го снимали нашия секретар

    Коментиран от #28

    07:01 10.04.2026

  • 25 А тоя кой беше?

    7 1 Отговор
    Дреме ми на хея

    07:17 10.04.2026

  • 26 Мокой

    16 0 Отговор
    Във Варна пристигат стотици американски войници, летят американски самолети /дори мълния ги удря/, че такова чуждо нашествие у нас никога не е имало по времето на Варшавския договор.

    07:20 10.04.2026

  • 27 По-добре

    13 1 Отговор
    Да се чуе с държавният секретар,другият вариант е да се снима в стаята на дебе..лия диктатор....стая 222.съпровождан от неграмотни дебе..ли ро.ми,...охрана от 50 души на сви...нята....срам.

    07:40 10.04.2026

  • 28 Ленд Лорд

    16 1 Отговор

    До коментар #24 от "да се смееш ли":

    Ами те прислужниците обичат да се снимат с господарите си. Така си мислят. че са част от семейството, но всъщност си остават само слуги.

    07:49 10.04.2026

  • 29 непротестиращ

    13 0 Отговор
    Ей, умник Гюро бил голяма работа, бе?! Чул се с Марко Рубио, бе? Идиот! Както всички опълченци на Петрохан! Остават 9 дни до изборите!

    08:15 10.04.2026

  • 30 Гюро Кюмуро

    8 0 Отговор
    Скрийте го адаша Гюро Петроханецо, че изборите идат и ми е жал за ПеПенцата. Всяка негова (по)стъпка, дори даже споменаване на името му е като нож в сърцето на рейтинга на партията на Кокорчо.

    08:30 10.04.2026

  • 31 логика

    6 1 Отговор
    Съмнявам се, че е говорил точно с държавния секретар. По-логично ми звучи, ако е говорил със секретаря на секретаря на държавния секретар. И се чудя, защо на снимката е седнал. По- логично ми е, ако по време на разговора е стоял мирно, а коленете му са треперели. Накратко казано, Гюров въобще не е за поста, който заема. От цялото правителство само Дечев и Янкулов са си на мястото.

    Коментиран от #39

    08:33 10.04.2026

  • 32 Боруна Лом

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Морски":

    КОЙТО И ДА ДОЙДЕ ПОЛИТИКАТА Е ЕДНА..ПОЛИТИКАТА НА КРАВАРИТЕ И ЕСЕС!НА МЕСТНО НИВО Е БОРБАТА. ЗА ,,КУФАРЧЕТО,, И КОКАЛА!И РАДЕВ ДА ДОЙДЕ,ВСЕ ТАЯ!

    08:36 10.04.2026

  • 33 Тва..

    4 0 Отговор
    Майтап ли е

    08:42 10.04.2026

  • 34 Гюров не дава 1 млрд.$ на Тръмп, ами се

    8 0 Отговор
    Ами сега?
    ПРите пишат глупости, но НЕ и Истината!
    Сега Гюров вече ще включи България в пакта за мир,
    то за какво се обажда кубинецът Рубио
    Че и американска войска нова свежа стовари във Варна
    за да пътуват към полигона в Ново село.
    Жалък селянин от с.Огняново, община Гърмен, Благоевградска област.
    Кариерист н е щ астен.

    Коментиран от #36

    08:42 10.04.2026

  • 35 Оракула от Делфи

    5 0 Отговор
    Наде ,
    и ти добре знаеш, че дори и да се "облекчи" , от всякъде, един такъв чешит, си остава тъпанар!!!

    08:46 10.04.2026

  • 36 Баща му бил агент ДС

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Гюров не дава 1 млрд.$ на Тръмп, ами се":

    Така се говори.
    То други не пущат из властта.
    Всичко е лъжа и измама.
    И жалък отвратителен слугинаж..

    08:47 10.04.2026

  • 37 Българин

    5 1 Отговор
    Гюров НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА България! Българите не са го избирали!

    08:55 10.04.2026

  • 38 Умник Гюро с една дума

    3 1 Отговор
    Вреден!

    08:58 10.04.2026

  • 39 Рубѝ уууу

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "логика":

    Утре да не се окаже, че е говорил с Вован или Лексус и цял свят да му се смее с глас.

    09:00 10.04.2026

  • 40 Това заглавие

    4 0 Отговор
    Да не е писано от жълтопаветниците те така бяха викали на Радев ако иска да се види със зеленски че и сега техния премиер се чу с американския. Ми няма лошо какво толкова

    09:01 10.04.2026

  • 41 Баце

    3 2 Отговор
    По-скоро със шестнастата заместник секретарка на някоя стажантка при Рубио, ама хайде помпайте го.

    09:08 10.04.2026

  • 42 Каква е тая лексика

    2 0 Отговор
    Премиера на Зглобката беше казал на Радев като президент ако иска да се види със зеленски че и сега Гюров се чу с М.рубио. Странни граматически вметки всеки ден.

    09:11 10.04.2026

  • 43 Кой е автор на това брилянтно заглавие

    1 0 Отговор
    То не може да се използва когато става въпрос за разговор между държавен секретар и служебен премиер.
    "Чу се" е израз например между роднини съседи колеги или най често между деца.

    09:27 10.04.2026

  • 44 Като са се чули

    1 0 Отговор
    Дали са се разбрали американците да си вземат обратно самолетите цистерни от нашето летище защото учението свърши. Обаче възниква въпроса дали не е бил развален телефона. Важното е че са се чули.

    09:33 10.04.2026

