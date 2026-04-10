Удължено работно време на столичния градски транспорт на Великден

Във връзка с посрещането на Великден - Възкресение Христово, Столичната община осигурява удължено движение на част от линиите на обществения транспорт, включително и метрото, в нощта на 11 срещу 12 април 2026 г. Разписанията за Великденската нощ ще бъдат до 01:30 ч.
Освен четирите линии на метрото, до късно ще се движат автобусите с номера 64, 72, 73, 83 и 85, тролейбусите с номера 2, 7 и 9, както и трамваите по линии 5, 7, 10, 11, 18, 20, 22 и 27.
