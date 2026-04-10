Двупосочно движение по "Дунав мост" при Русе в празничните дни

10 Април, 2026 08:35 460 4

Двупосочно движение по "Дунав мост" при Русе в празничните дни - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Двупосочно движение по "Дунав мост" при Русе ще бъде осигурено през следващите дни, въпреки че основният ремонт на съоръжението продължава. Очакванията са за сериозен трафик през празничния период, като мярката цели да улесни преминаването между България и Румъния.

Още вчера следобед движението по моста е било отворено и в двете посоки.

"Идеята се роди взаимно, действително от целия екип, от всички заинтересовани страни. Но истината е, че имам информация от всички празнични периоди от миналата година, че очакването е да преминат за тези няколко дни над 30 000 автомобила в двете посоки. И в тази връзка много по-смислено беше, както вече беше направено по Коледа, да отворим моста в двете посоки, за да може всички туристи от двете страни на моста да преминават безпроблемно и бързо", заяви областният управител на Русе Орлин Пенков.

Към момента движението е спокойно, без образувани колони, а преминаването се извършва с нормална скорост. Липсата на задръствания се дължи именно на отварянето на двете ленти.

Това е резултатът, когато и двете ленти са отворени. Плюс факта, че настилките са в много по-добро състояние от чисто технически. И скоростта на преминаване е нормалната, а не забавена. Трябва да кажем, че няма никакви колони. Няма коли, които изчакват.

Основният ремонт на "Дунав мост" е в напреднала фаза, като остава последният участък, който ще бъде обновен след празниците.

"Имахме късмета, че този момент съвпадна с края на ремонта на един от участъците. Защото в друг случай нямаше как да стане това нещо, но имахме късмет. Остава ни само една част от моста - последната, която ще започнем да ремонтираме веднага след празниците. Срокът ни е до началото на юли, но може би края на юни ще приключим и ще отворим целия мост за движение", посочи Стамен Салбов, директор на Областно пътно управление – Русе, пише БНТ.

Ремонтът е първият по рода си в такъв мащаб от десетилетия.

"Абсолютно основен ремонт. Сменяме всичко от цялата пътна част на моста. Като почнем с бетоновите панели, основите, тротоарните конзоли, хидроизолации. Абсолютно всичко старо се маха до нула и се гради наново. Единственото нещо, което запазваме са парапетите, тъй като те имат и художествена стойност. Те биват реновирани, санирани и монтирани отново", добави Салбов.

Съоръжението, изградено през 1954 година, продължава да поема интензивен трафик вече над 70 години. По традиция в празнични дни се наблюдава засилен поток от Румъния към България в началото на периода, а след това – в обратна посока. Забелязва се и засилен интерес от страна на румънските туристи към Русе и региона. В празничните дни ще бъдат засилени и проверките по пътищата, като органите на реда ще следят за безопасността на движението.


Русе / България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евроатлантизми!

    1 0 Отговор
    Ремонтът върви динамично - 1см на ден! Нищо не е мръднало от времето на Вълко Червенков!😂😂😂

    08:59 10.04.2026

  • 2 1234

    1 0 Отговор
    Българската страна е трагедия. Въпреки безкрайните чести основни ремонти. Ръмънските ми колеги ни се подиграват…. Жалка държава. Голяма кражба казвам ви! Ония го правят 1 път и забравят за 20години.

    Коментиран от #3

    09:09 10.04.2026

  • 3 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "1234":

    Е как един път правят Ремонт Румънците и забравят - нали преди да почне нашия вървеше техния?

    09:19 10.04.2026

  • 4 Северозапад

    0 0 Отговор
    Какви 30 000 автомобила за четири почивни дни? Да нямате грешка?
    Това са почти по 8 000 коли на ден.
    През мостът Видин-Калафат минават толкова коли за цял месец, а е по-нов от Русенският.

    09:23 10.04.2026

