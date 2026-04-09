Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Отварят в двете посоки Дунав мост за Великден

9 Април, 2026 13:55 777 5

След Възкресение ремонтът ще продължи в следващия си етап

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дунав мост при Русе ще бъде напълно отворен за движение в двете посоки от около 18:00 часа днес. Ремонтът в 320-метровия участък в платното към България приключва в предвидения срок. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Така през предстоящите великденски празници преминаването по съоръжението ще се извършва без ограничения, което ще улесни значително трафика и ще осигури по-безопасно и удобно пътуване за всички шофьори.

От пътната агенция уточняват, че след Великден ремонтът ще продължи в следващия си етап. От 8:00 часа на 14 април строително-монтажните дейности ще бъдат подновени в последните 320 метра от моста, този път в платното в посока Румъния.

Ремонтът ще приключи през юни 2026 г. Основната реконструкция на българския участък на моста започна на 10 юли 2024 г. и се извършва поетапно, без да бъде спирано изцяло движението.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На сниката кипи усилен труд:

    6 1 Отговор
    Един държи лопата, втори я подпира, а още 12 гледат, дават акъл или се разпореждат.

    14:00 09.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ужас

    7 1 Отговор
    За 2 години построен без такава техника,а сега за 2 год. половината ремонтиран с модерна техника

    14:18 09.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 яйла

    2 0 Отговор
    От пътната агенция уточняват, че след Великден ремонтът ще продължи в следващия си етап.Ремонт до ремонта,още поне 10 годинки.И дърпане на пачки до живот.

    15:37 09.04.2026

