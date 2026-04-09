Отварят в двете посоки Дунав мост за Великден

Дунав мост при Русе ще бъде напълно отворен за движение в двете посоки от около 18:00 часа днес. Ремонтът в 320-метровия участък в платното към България приключва в предвидения срок. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Така през предстоящите великденски празници преминаването по съоръжението ще се извършва без ограничения, което ще улесни значително трафика и ще осигури по-безопасно и удобно пътуване за всички шофьори.

От пътната агенция уточняват, че след Великден ремонтът ще продължи в следващия си етап. От 8:00 часа на 14 април строително-монтажните дейности ще бъдат подновени в последните 320 метра от моста, този път в платното в посока Румъния.

Ремонтът ще приключи през юни 2026 г. Основната реконструкция на българския участък на моста започна на 10 юли 2024 г. и се извършва поетапно, без да бъде спирано изцяло движението.