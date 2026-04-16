Задържаха над 320 кг месо без документи на Дунав мост

Задържаха над 320 кг месо без документи на Дунав мост

16 Април, 2026 08:36

Месото е открито при съвместна проверка на БАБХ и „Гранична полиция“

Задържаха над 320 кг месо без документи на Дунав мост - 1
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Близо 330 кг храни без документи за произход са задържани на Дунав мост при Русе. Това съобщават от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

На незаконната стока инспекторите са се натъкнали при рутинна съвместна проверка със служители на „Гранична полиция“. По първоначална информация месото е открито в хладилен бус с българска регистрация, управляван от турски гражданин, който е пътувал извън страната.

Превозното средство е привлякло вниманието на екипи на Агенция „Митници“ и „Гранична полиция“ в рамките на акция „Чиста храна“.

Д-р Георги Дяков, началник отдел „Контрол на храните“: „ В момента, както обяви министър Христанов, тече акция „Чиста храна“ и имаме засилени проверки на граничните пунктове относно безопасността на храните. Дунав мост е вътрешна европейска граница, но контролът е постоянен.“

Инспектор Николай Йосифов от Областната дирекция по безопасност на храните допълни, че стоката е била без документи за произход, част от нея – с етикети на турски език, и съхранявана при неподходящи температурни условия.

Инспектор Николай Йосифов от Областната дирекция по безопасност на храните: „При извършената проверка на място установихме, че стоката е без всякакви документи за произход. Самият водач обясни, че пътува от Пловдив за Румъния, без да дава точни данни къде точно ще разтовари стоката. Същата беше етикетирана на турски език, но без никакви документи. Освен това беше съхранявана при неподходящи условия, което създава риск за здравето на потребителите. Стоката беше забранена за търговия и впоследствие насочена за унищожаване в екарисаж.“

Йосифов допълни, че храната е от животински произход – пилешко месо и малотрайни колбаси, част от които с нарушена опаковка. Хладилният агрегат на превозното средство не е работил, а автомобилът е бил нает от фирма за коли под наем.

Д-р Георги Дяков, началник отдел „Контрол на храните“: „Превозното средство не е имало необходимата регистрация. Било е оборудвано с хладилен агрегат, който не е бил включен, а самото превозно средство не е регистрирано за този тип транспорт. То е наето от фирма Rent-a-car за целта.“

Стоката е насочена за унищожаване като страничен животински продукт. За нарушението е предвидена санкция от 500 до 1500 евро, като е съставен акт на водача на превозното средство.

През последните месеци са установени три подобни случая, като от БАБХ отчитат засилен контрол в рамките на акция „Чиста храна“ и около Великденските празници.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор
    И как точно :
    "Превозното средство е привлякло вниманието"🤔
    Или това е по- дългото изписване на
    По сигнал....

    Коментиран от #6

    08:51 16.04.2026

  • 2 500 до 1500 е

    2 1 Отговор
    Това е щипка сол за крадците, директна покана да карат все така.
    Те правят милиони от контрабанда, какво са 1500 Е за тях?
    Няма такава държава

    08:53 16.04.2026

  • 3 Рая ( от парламента )

    6 0 Отговор
    Тези па аматьори !? Аз колко месо съм задържала, докато стана председател....

    08:54 16.04.2026

  • 4 Важно

    2 2 Отговор
    е леврото да се върти !

    Коментиран от #5

    08:56 16.04.2026

  • 5 верно е

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Важно":

    Еврото е виновно. Иначе нямаше да го хванат!

    08:58 16.04.2026

  • 6 лесно е

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нает български товарен автомобил управляван от чужденец с турска книжка. Примерно.

    Коментиран от #8

    09:00 16.04.2026

  • 7 лоза

    0 0 Отговор
    Сега месото да излезе от хладилника и да се върне във фермата,откъдето е излязло.

    09:46 16.04.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "лесно е":

    Лесно било, а знаеш ли колко НЕбългарски автомобили дневно влизат карани от шофьори с български документи 🤔❓❗

    10:08 16.04.2026

