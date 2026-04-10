Патриарх Даниил на Разпети петък: Да не съдим Бога, а да търсим спасението си

10 Април, 2026 10:05 1 037 87

Месията е едновременно Бог и човек

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

На Разпети петък българският патриарх Даниил отправи силно духовно послание от столичния храм „Света Неделя“. В словото си той обърна внимание на смисъла на страданието и човешката склонност да съди, вместо да търси вяра и покаяние.

"В този ден човечеството символично произнася съд над Бога, осъждайки на смърт праведния съдия", каза патриархът, пише Нова телевизия. Той припомни евангелските събития, при които Синедрионът и римската власт издават присъда срещу Христос, обвинявайки го в богохулство заради това, че се е нарекъл равен на Бога.

По думите му още в Стария завет ясно е възвестено, че Месията е едновременно Бог и човек - потомък на цар Давид, но и „Бог крепък“ с вечен произход. Именно това божествено и човешко естество на Христос стои в основата на спасението, което Той носи на света. „Да не бъдем като Юда - заради земни помисли да предадем Христос“, призова патриарх Даниил. Той насърчи вярващите да оставят суетните грижи и да се вгледат в онова, което води към духовно спасение и истинска вяра.

“Разпети петък е време за смирение, размисъл и връщане към същността на християнската вяра - жертвата и любовта, чрез които идва надеждата за спасение”, каза още българския патриарх.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Бог сме ние ама не го съзнаваме.Духа е създал материята а не обратното.Вече е научно доказано.

    Коментиран от #72

    10:14 10.04.2026

  • 7 Не е нужно да знае

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Той ви каза да не съдите Бога за неговия замисъл. Не виждам обаче нищо лошо в това да осъдим тъмната енергия и тъмния материализъм, които се опитват да ни ръководят.;)

    10:15 10.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бай Ху (By Who)

    4 6 Отговор

    До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":

    Господине, днешния ден е ден за смирение и пречистване на душата.

    Коментиран от #15, #32

    10:24 10.04.2026

  • 10 Да не съдим бай тикван и го хулим

    6 3 Отговор
    а да търсим спасението си
    при него като смирени най бедни болнави измиращи миряни в европа
    и пак да ни дооправи в клуба на богатите

    Коментиран от #17, #73

    10:25 10.04.2026

  • 11 Пак рептилиянска философия...

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Не лелките са проблемът на нашето време! Да виждаш разкаяние у политиците? Колко войни се водят в момента и колко жертви дадоха те?

    10:27 10.04.2026

  • 12 Бай Ху (By Who)

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Кой ще те спаси":

    Защо обиждате патриарха господине? Какво ви е направил на ваз?

    10:27 10.04.2026

  • 13 Хмм

    12 0 Отговор
    никой никого не съди, но вие дължите отговор, защо се страхувате да отидете на Гроба Господен за Благодатния огън точно на Великден, а говорите за мъчениците на вярата

    Коментиран от #14, #64

    10:28 10.04.2026

  • 14 Абе

    5 6 Отговор

    До коментар #13 от "Хмм":

    Лама Гюро не им дава самолета, ще пътува до украйна.

    10:31 10.04.2026

  • 15 Твоя

    11 4 Отговор

    До коментар #9 от "Бай Ху (By Who)":

    "кумир" Сатанаил как си чисти душата - като се е цанил на КГБ и руския поп ?
    Е заради такива "покорени" като теб от всякъде ни се подиграват. Къде е самочувствието ти, или ти е по-лесно да се криеш под масата. ?
    Явно си от онези дато бленувахте за "16-та, Заддунайская"

    10:32 10.04.2026

  • 16 Русoроб

    5 7 Отговор
    Аз съм българче?
    Люблю наще планини зелени?
    Българин да се наричам, първа радасть е за меня?

    10:34 10.04.2026

  • 17 Напротив

    6 4 Отговор

    До коментар #10 от "Да не съдим бай тикван и го хулим":

    На 19-ти имате най-добрата възможност да отсъдите трябва ли да продължава да държи властта, или трябва да я сдаде най-после! И не се отдавайте на леност този ден, защото леността е смъртен грях! Глас народен - глас Божи!☝️

    Коментиран от #21, #23

    10:35 10.04.2026

  • 18 Очевидно !

    3 1 Отговор
    Очевидно !


    Спасението ни Е !

    Да Грабнеш !

    Сопата !

    И Да !

    Очукаш !

    Управляващите !

    В Тази !

    Държава !

    До Крак !

    Коментиран от #20

    10:37 10.04.2026

  • 19 Септемврийче

    1 1 Отговор
    Патриарх нещо повече ли е от бaщица? A? Мен ми наподобява!

    10:37 10.04.2026

  • 20 евфиМистично

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Очевидно !":

    Нашата "сопа" са изборите!

    10:38 10.04.2026

  • 21 Не Можеш Да Намериш !

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Напротив":

    Не Можеш Да Намериш !

    Невъзможното !

    Сред Невъзможното !

    След като !

    Онова което ти Трябва !

    Го Няма Там !

    Коментиран от #26

    10:39 10.04.2026

  • 22 НеВерующ

    3 1 Отговор
    Ние Бога не съдим, а съдим Патриархо.

    10:40 10.04.2026

  • 23 между другото

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Напротив":

    Някаква 🎃 ми е дала минус, приемам го като комплимент!😎

    10:40 10.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Кoпейка

    3 3 Отговор
    Я БУЛГAР БУЛГAР!

    Коментиран от #44

    10:42 10.04.2026

  • 26 Може, може!

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Не Можеш Да Намериш !":

    ВСИЧКО, КОЕТО ВИ ТРЯБВА, Е ТАМ! ОБАЧЕ, трябва да имаш ОЧИ да го видиш! ОТВОРЕТЕ СИ ОЧИТЕ!

    10:43 10.04.2026

  • 27 Фют

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Аз вече го направих.
    Не е голям келепира.
    В Китай ни викаха Богове на творците.

    10:44 10.04.2026

  • 28 Дзак

    1 1 Отговор
    Свикнахме!

    Коментиран от #48

    10:46 10.04.2026

  • 29 Стефан

    6 3 Отговор
    На този само като му погледнеш мутрата ти става напълно ясно какво представлява

    10:47 10.04.2026

  • 30 между другото

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Когато стоите със затворени очи се вижда най-добре какво точно наблюдавате.
    Енергията прилича на лепкава вряща маса, в която се движат потоци. Понякога бързи, понякога бавни...

    10:51 10.04.2026

  • 31 Гост666

    3 2 Отговор
    Излезе да поработи да оправдае заплатата от нашите данъци.

    Коментиран от #33

    10:52 10.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ма ДУРО

    7 2 Отговор
    Срам ме е, че този руски поп е български патриарх.
    А кой ни го на тресе - КГБ, в съвместимост с българските комуняги !

    Коментиран от #36

    10:55 10.04.2026

  • 35 Баце,

    0 3 Отговор

    До коментар #32 от "Баце ЕООД":

    И ТИ СИ ОТ ОНЕЗИ ДЕТО ИЗПОВЯДВАТ "Покорна главица....."
    Г Н У С !!! си !!!

    11:00 10.04.2026

  • 36 хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "ма ДУРО":

    Гледах няколко негови интервюта и знам, че е вярващ човек. Докато за оня дебелак, който се пъчи на снимките до него по празниците, мога да кажа, че е пълен безбожник.😏

    Коментиран от #37

    11:00 10.04.2026

  • 37 мда

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "хмм":

    Ако не ме разбрахте добре, ще дам жокер - "Ту-тууу"!

    11:03 10.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Айше

    0 1 Отговор
    А какво да жертвам, за да се спася от бедност, като единствените жертви, които харесвам са свински и пилешки?

    11:06 10.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Даниел Немитов

    4 2 Отговор
    Ами ние, хората, не съдим Бога, само му благодарим! Само вие, комунистите, съдите Бога и даже понякога му залагате и бомби в храмовете! Айде поздравете се с шефа ти Гундяев докато се правите на християни.

    11:11 10.04.2026

  • 43 Факти

    3 5 Отговор
    Всичко е от Бог - и доброто и злото. Някои казват, че от Бог е само доброто, а злото е от Дявола. Да, ама кой създаде Дявола - пак Бог. Кой му даде свободата да прави зло - пак Бог. Следователно Бог е отговорен за ВСИЧКО - и добро и зло. Ние почитаме Бог не защото е добър, а защото е лош. Надяваме се, че като преклоним глава пред него и като му се помолим, той ще се смили над нас и ще премахне лошото, което самият той ни е пратил. Ако Бог беше само добър на света щеше да има само добро и никой нямаше да се моли на Бог за нищо. Може би Бог обича да му се молят за да се чувства велик. Може би обича да му се молят за да не се чувства сам. Един Бог знае каква е причината. И все пак истината е една - всичко е от Бог. Ние също сме от него. Той ни е направил по свой образ и подобие и затова носим и добро и лошо в себе си. Струва ли си човек да се кланя на такъв бог? Това е сложен въпрос. Според мен Бог не заслужава възхищение заради злото, което ни праща, но в същото време преклонението пред него има полза, защото е възможно да бъде умилостивен.

    Коментиран от #77

    11:18 10.04.2026

  • 44 1102

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Кoпейка":

    Имаш смартфон, нали? Имаш и гласово набиране!
    Никога не казвай "Глу-пак" що ще ти излезе твоя снимка!

    Коментиран от #59

    11:19 10.04.2026

  • 45 Българин

    0 3 Отговор
    "В началото Бог създаде Земята и се огледа в космическата си самота.
    И рече Бог: "Нека да създадем живи същества от глината, така че глината да види на какво сме способни.
    И Бог създаде всяко живо същество, което диша сега, и едно от живите същества бе Човекът. Глината можеше да говори, само когато бе в човешка форма. Докато глината в човешка форма се изправяше, Бог се наведе и я огледа. Човекът примига и запита: "Какъв е смисълът?"
    - Всичко ли трябва да има смисъл? - попита Бог.
    - Разбира се! - отвърна Човекът.
    - Тогава оставям на теб да измислиш смисъл - заяви Бог.
    И си отиде.

    11:19 10.04.2026

  • 46 Българин

    1 3 Отговор
    и човекът тогаз измисли бирата. и като дойде господ да го навести опита от бирата и каза"
    "гордея се с тебе като мое създание, защото ме надмина по творчество. никога нямаше да ми дойде тази идея да направя от вода, хмел, ечемик и дрожди такова божествено питие"
    и господ изпи всичката бира, оригна се и заспа, а човека Адам тръгна да оре, сее, жъне и да прави пак бира. И от тогаз на октобер фест човек празнува бирата като създадено от човека благо, което осмисля живота му. и за да запази това свое откритие човека създаде закон: "бира се прави от вода, хмел, и ечемик" и остави този закон непроменен и до ден днешен

    11:19 10.04.2026

  • 47 !!!?

    4 3 Отговор
    Всички КГБ попове търсят спасение в...Корана на Путлер !

    11:22 10.04.2026

  • 48 Кое

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Дзак":

    Е това, с което свикнахте? Споменавате го за втори път, явно ви тежи.

    11:22 10.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Салмонела

    3 2 Отговор
    Който вярва да търси. Един плаващ празник нагоден според дните в който е разигран един спектакъл . Шоу за евреите предали своя човек.

    Коментиран от #55

    11:31 10.04.2026

  • 51 Вместо към пост и смирение

    2 0 Отговор
    Хората бяха проучвания към подчинение в демокрадцията и либерализма точно обратно на логиката.

    11:32 10.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Българин

    0 2 Отговор
    БУДИТЕЛИ…
    Кои сте вие люде, будители?
    На рода български спасители!
    Бог ли ви призова да разбуждате?
    Народа поробен, спящ, да събуждате!
    С история скъпа, за древна България,
    написана не в дворец или канцелария.
    За просвета в българско да се борите,
    прозорец за неуките да отворите!
    Да се изправите срещу гърците и патриарха,
    да победите, да си имаме веч и Екзарха!
    Борба да започнете, за род и държава!
    Светът да говори, да ви уважава!
    Кръвта си да пролеете! Да чуе Европа!
    На игото дълго да прескочим окопа!
    Да работите пак в свободна родина!
    Делото ви да прославяме чак до амина!
    Кои сте вие, родолюбци, будители?
    Вечна слава вам! Българи, герои и просветители!

    11:34 10.04.2026

  • 55 Поне да вървеше заедно с католическия

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "Салмонела":

    Великден а то почти не съвпадат. Съвпаднаха 2000 година и вместо това да стане традиция пак се делят. Аман от тях.

    11:34 10.04.2026

  • 56 В социализма

    3 0 Отговор
    Църковните празници не се фаворизираха но църквата никога не е била забранявана.

    Коментиран от #87

    11:37 10.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 На този Даниил

    3 0 Отговор
    Нищо не му разбирам даже мисля , че и той не си разбира какво хортува поне да млъкне.

    11:38 10.04.2026

  • 59 Кoпейка

    1 3 Отговор

    До коментар #44 от "1102":

    Пробвах! Излезе твоя снимка! А това 1102 трябваше да го напишеш най отдолу, глyпако!

    Коментиран от #67

    11:39 10.04.2026

  • 60 Р Г В

    1 3 Отговор
    Уважаеми викарий на Американския патриарх който те беше командировал в Австралия и Нова Зеландия да се занимаваш с аборигените и бушмените и техните религиозни обичаи нямащи нищо общо с християнството . Стига с тия захарисани приказки за символичния съд над бог и вечния му произход. Първо си оформи брадата както на другите божии служители в Европа и на балканите ,защото имаш вид на тали...... и после ни проповядвай.

    11:40 10.04.2026

  • 61 Петров

    2 2 Отговор
    Господине (патриарх) време е и публично покаяние и от Вас.

    Коментиран от #63

    11:41 10.04.2026

  • 62 Българин

    0 4 Отговор
    КОИ СМЕ НИЕ "ХОРАТА" - наследници на загиналите "ДИНОЗАВРИ"? Това знание за УМИРАЩАТА ПРИРОДА на нас БЪЛГАРИТЕ е отредено да го предадем и на идните поколения. В своята книга „Тракийското писмо декодирано’ д-р Стефан Гайд представя прочетения от неговия екип пиктографски текст върху оброчната плочка на Орфеевия Завет, открита в с. Градешница, на територията на съвременната Българска земя: „О,Триединни Боже, който обитаваш Тракия, Свидетелствам истинно и обричам се да ти принасям дарове, великий Божий Сине
    И само Теб величая, о, велики Боже мой, Ти, който си в Храма си, избави ме!”
    Върху плочката,освен текста, е гравиран своебразният подпис с пиктографското име на Тракийския Патриарх – Орфей. Това е първата Плоча на Първия Завет между Бога и ЧО+ВЕКА (ВЕЧНАТА ЕНЕРГИЯ) в цялата световна история на цивилизацията и религията! (отпреди 7 000 г.), открит Завет, Договор, Обещание между Бога и Човека, преди Моисеевия.
    Когато едната страна по даден договор наруши дори една клауза от него, то- другата има право да разтури договора. СЪВРЕМЕННИ ПАЛЯЧОВЦИ - така наречени УПРАВЛЯВАЩИ и така наречени ПРОТЕСТИРАЩИ...
    ЗАБРАВИЛИ СТЕ ДОГОВОРА С БОГОВЕТЕ НА ОЛИМП - БЪЛГАРИТЕ

    11:41 10.04.2026

  • 63 От кого всъщност трябва покаяние

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Петров":

    След като има толкова мъка на тоя свят.

    11:43 10.04.2026

  • 64 Страхуват се защото има война

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Хмм":

    Израел избива хора в Ивицата и в Ливан и в Иран и в Сирия. Ние може да сме следващите ако не кажем не на тоя геноцид на евреите над съседите им.

    Коментиран от #65

    11:54 10.04.2026

  • 65 Дори САЩ и богатите арабски страни

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "Страхуват се защото има война":

    От залива се страхуват от Израел дори и Путин се страхува от тях и ние също не смеем да отидем да вземем благодатния огън дори и в социализма не е било страх.

    11:56 10.04.2026

  • 66 Ние,

    0 3 Отговор
    от кварталната първична партийна организация единодушно гласувахме, че нашият Спасител е Господ Ленин, а негов наместник е др. Тараба.
    Светли комунистически празници!

    Коментиран от #82

    12:04 10.04.2026

  • 67 1102

    0 3 Отговор

    До коментар #59 от "Кoпейка":

    Потвърждение на думите ми виждам!

    12:05 10.04.2026

  • 68 Гражданин

    0 3 Отговор
    Много поучително слово на БГ Патриарх❗

    Коментиран от #74

    12:09 10.04.2026

  • 69 Логично

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Гръцките не могат да видят грънчаря.

    12:14 10.04.2026

  • 70 Дори САЩ и богатите арабски страни

    2 0 Отговор
    От залива се страхуват от Израел дори и Путин се страхува от тях и ние също не смеем да отидем да вземем благодатния огън дори и в социализма не е било страх.

    12:15 10.04.2026

  • 71 ИСТИНСКИЯ ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

    1 3 Отговор
    Силни и праведни думи, отче! Живота ни е превзет от кресливи лъжепророци в политиката, медиите и интернета.

    12:17 10.04.2026

  • 72 Дали?

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Щом Духът е създал материята, а човека е материя, значи не е Бог, а Боже творение, създадено по Образ и Подобие на Бога.

    Коментиран от #78, #80

    12:17 10.04.2026

  • 73 Всъшност

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "Да не съдим бай тикван и го хулим":

    Бедни и болни сме, защото съдим!

    Коментиран от #76, #86

    12:19 10.04.2026

  • 74 Поучително слово

    2 2 Отговор

    До коментар #68 от "Гражданин":

    Но трябва човек да е с чиста душа а то няма как да стане след като има толкова мъка и несправедливост на този свят. Това е невъзможно. От къде ще се вземе такъв безразличен човек или човек на който всичко да му е наред. Казано е: Блажени са вярващите и тяхно е царството небесно , но то няма такива хора наивни на практика.

    Коментиран от #81

    12:24 10.04.2026

  • 75 Вървете в Куфланд и Лидол

    3 0 Отговор
    Да видите какво плюскане върви о Господи.

    12:27 10.04.2026

  • 76 Кой кого съди човече

    2 1 Отговор

    До коментар #73 от "Всъшност":

    Ние сме осъдените. Осъдени души сни !

    12:29 10.04.2026

  • 77 Ти си на страната на Злото!

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "Факти":

    Пропуснал си да напишеш нещо МНОГО ВАЖНО, а то е СЪЩЕСТВЕНОТО! Бог е създал ВСИЧКО, но Сатаната се е опитал да му оспори първенството и така се е появила борбата между ДОБРОТО и ЗЛОТО. Злото накрая ще загуби, но дотогава всеки от вас ще има СВОБОДАТА ВОЛЯ да избере на коя страна да застане! И тъй като Сатаната иска да измами КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ДУШИ, той прилага всякакви подлости, на които е способен, за да спечели! Затова Бог даде възмжност на ВСЕКИ ОТ ВАС да се възползва от ЖЕРТВАТА на СПАСИТЕЛЯ, който умря на КРЪСТА, за да изкупи ВАШИТЕ грехове! ПРИЕМЕТЕ СПАСИТЕЛЯ И ЩЕ БЪДЕТЕ СПАСЕНИ!

    Коментиран от #83

    12:32 10.04.2026

  • 78 Свободна е волята

    2 0 Отговор

    До коментар #72 от "Дали?":

    Човек не е само материя. Има разум и чувства.Човек е отговорен за постъпките си и дори за мислите си. Но трябва да е благороден.

    12:33 10.04.2026

  • 79 ЧИТАТЕЛ

    1 2 Отговор
    РУСОФИЛСКИ БОКЛУК

    12:39 10.04.2026

  • 80 Разбира се, че не сте!

    0 2 Отговор

    До коментар #72 от "Дали?":

    Материята е мъртва без душа. Ако нямахте душа, щяхте да бъдете като пясъка и камъните. Тя ви е дадена от Бог, затова се казва, че сте негово подобие.

    12:44 10.04.2026

  • 81 Няма безгрешни хора

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "Поучително слово":

    Когато сте вярващи, ще намерите сами пътя към Царството небесно. Бог има план за всеки от вас, трябва само да Му се доверите!

    12:47 10.04.2026

  • 82 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ние,":

    Разпети Петък! Празнува малката Мутра!

    Коментиран от #84

    12:49 10.04.2026

  • 83 Ето!

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Ти си на страната на Злото!":

    Сатанитите започнаха да поставят минусчета!🤫
    Давайте, не се щадете! Днес е подходящ ден да ви преброим!😇

    12:50 10.04.2026

  • 84 Ние,

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "Дзак":

    комунистите не сме "малки мутри". Ние сме мутри висш пилотаж !!!
    И друг път не обиждай на "малки" !

    Коментиран от #85

    12:55 10.04.2026

  • 85 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Ние,":

    Определяй се както желаеш!

    13:11 10.04.2026

  • 86 ХММ

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Всъшност":

    Бедни сте, щотото си нямате чекмедже, обаче можете да направите нещо срещу обедняването си - ДА ГЛАСУВАТЕ!

    13:53 10.04.2026

  • 87 мда

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "В социализма":

    Комунистите не забраняват, само репресират. А пък ти..., ако ти стиска...

    13:58 10.04.2026

