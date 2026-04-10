Патриарх Даниил на Разпети петък: Да не съдим Бога, а да търсим спасението си

На Разпети петък българският патриарх Даниил отправи силно духовно послание от столичния храм „Света Неделя“. В словото си той обърна внимание на смисъла на страданието и човешката склонност да съди, вместо да търси вяра и покаяние.
"В този ден човечеството символично произнася съд над Бога, осъждайки на смърт праведния съдия", каза патриархът, пише Нова телевизия. Той припомни евангелските събития, при които Синедрионът и римската власт издават присъда срещу Христос, обвинявайки го в богохулство заради това, че се е нарекъл равен на Бога.
По думите му още в Стария завет ясно е възвестено, че Месията е едновременно Бог и човек - потомък на цар Давид, но и „Бог крепък“ с вечен произход. Именно това божествено и човешко естество на Христос стои в основата на спасението, което Той носи на света. „Да не бъдем като Юда - заради земни помисли да предадем Христос“, призова патриарх Даниил. Той насърчи вярващите да оставят суетните грижи и да се вгледат в онова, което води към духовно спасение и истинска вяра.
“Разпети петък е време за смирение, размисъл и връщане към същността на християнската вяра - жертвата и любовта, чрез които идва надеждата за спасение”, каза още българския патриарх.
6 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Пич":Бог сме ние ама не го съзнаваме.Духа е създал материята а не обратното.Вече е научно доказано.
Коментиран от #72
10:14 10.04.2026
7 Не е нужно да знае
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Той ви каза да не съдите Бога за неговия замисъл. Не виждам обаче нищо лошо в това да осъдим тъмната енергия и тъмния материализъм, които се опитват да ни ръководят.;)
10:15 10.04.2026
9 Бай Ху (By Who)
До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":Господине, днешния ден е ден за смирение и пречистване на душата.
Коментиран от #15, #32
10:24 10.04.2026
10 Да не съдим бай тикван и го хулим
при него като смирени най бедни болнави измиращи миряни в европа
и пак да ни дооправи в клуба на богатите
Коментиран от #17, #73
10:25 10.04.2026
11 Пак рептилиянска философия...
До коментар #3 от "Пич":Не лелките са проблемът на нашето време! Да виждаш разкаяние у политиците? Колко войни се водят в момента и колко жертви дадоха те?
10:27 10.04.2026
12 Бай Ху (By Who)
До коментар #4 от "Кой ще те спаси":Защо обиждате патриарха господине? Какво ви е направил на ваз?
10:27 10.04.2026
13 Хмм
Коментиран от #14, #64
10:28 10.04.2026
14 Абе
До коментар #13 от "Хмм":Лама Гюро не им дава самолета, ще пътува до украйна.
10:31 10.04.2026
15 Твоя
До коментар #9 от "Бай Ху (By Who)":"кумир" Сатанаил как си чисти душата - като се е цанил на КГБ и руския поп ?
Е заради такива "покорени" като теб от всякъде ни се подиграват. Къде е самочувствието ти, или ти е по-лесно да се криеш под масата. ?
Явно си от онези дато бленувахте за "16-та, Заддунайская"
10:32 10.04.2026
16 Русoроб
Люблю наще планини зелени?
Българин да се наричам, първа радасть е за меня?
10:34 10.04.2026
17 Напротив
До коментар #10 от "Да не съдим бай тикван и го хулим":На 19-ти имате най-добрата възможност да отсъдите трябва ли да продължава да държи властта, или трябва да я сдаде най-после! И не се отдавайте на леност този ден, защото леността е смъртен грях! Глас народен - глас Божи!☝️
Коментиран от #21, #23
10:35 10.04.2026
18 Очевидно !
Спасението ни Е !
Да Грабнеш !
Сопата !
И Да !
Очукаш !
Управляващите !
В Тази !
Държава !
До Крак !
Коментиран от #20
10:37 10.04.2026
19 Септемврийче
10:37 10.04.2026
20 евфиМистично
До коментар #18 от "Очевидно !":Нашата "сопа" са изборите!
10:38 10.04.2026
21 Не Можеш Да Намериш !
До коментар #17 от "Напротив":Не Можеш Да Намериш !
Невъзможното !
Сред Невъзможното !
След като !
Онова което ти Трябва !
Го Няма Там !
Коментиран от #26
10:39 10.04.2026
22 НеВерующ
10:40 10.04.2026
23 между другото
До коментар #17 от "Напротив":Някаква 🎃 ми е дала минус, приемам го като комплимент!😎
10:40 10.04.2026
25 Кoпейка
Коментиран от #44
10:42 10.04.2026
26 Може, може!
До коментар #21 от "Не Можеш Да Намериш !":ВСИЧКО, КОЕТО ВИ ТРЯБВА, Е ТАМ! ОБАЧЕ, трябва да имаш ОЧИ да го видиш! ОТВОРЕТЕ СИ ОЧИТЕ!
10:43 10.04.2026
27 Фют
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Аз вече го направих.
Не е голям келепира.
В Китай ни викаха Богове на творците.
10:44 10.04.2026
28 Дзак
Коментиран от #48
10:46 10.04.2026
29 Стефан
10:47 10.04.2026
30 между другото
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Когато стоите със затворени очи се вижда най-добре какво точно наблюдавате.
Енергията прилича на лепкава вряща маса, в която се движат потоци. Понякога бързи, понякога бавни...
10:51 10.04.2026
31 Гост666
Коментиран от #33
10:52 10.04.2026
34 ма ДУРО
А кой ни го на тресе - КГБ, в съвместимост с българските комуняги !
Коментиран от #36
10:55 10.04.2026
35 Баце,
До коментар #32 от "Баце ЕООД":И ТИ СИ ОТ ОНЕЗИ ДЕТО ИЗПОВЯДВАТ "Покорна главица....."
Г Н У С !!! си !!!
11:00 10.04.2026
36 хмм
До коментар #34 от "ма ДУРО":Гледах няколко негови интервюта и знам, че е вярващ човек. Докато за оня дебелак, който се пъчи на снимките до него по празниците, мога да кажа, че е пълен безбожник.😏
Коментиран от #37
11:00 10.04.2026
37 мда
До коментар #36 от "хмм":Ако не ме разбрахте добре, ще дам жокер - "Ту-тууу"!
11:03 10.04.2026
40 Айше
11:06 10.04.2026
42 Даниел Немитов
11:11 10.04.2026
43 Факти
Коментиран от #77
11:18 10.04.2026
44 1102
До коментар #25 от "Кoпейка":Имаш смартфон, нали? Имаш и гласово набиране!
Никога не казвай "Глу-пак" що ще ти излезе твоя снимка!
Коментиран от #59
11:19 10.04.2026
45 Българин
И рече Бог: "Нека да създадем живи същества от глината, така че глината да види на какво сме способни.
И Бог създаде всяко живо същество, което диша сега, и едно от живите същества бе Човекът. Глината можеше да говори, само когато бе в човешка форма. Докато глината в човешка форма се изправяше, Бог се наведе и я огледа. Човекът примига и запита: "Какъв е смисълът?"
- Всичко ли трябва да има смисъл? - попита Бог.
- Разбира се! - отвърна Човекът.
- Тогава оставям на теб да измислиш смисъл - заяви Бог.
И си отиде.
11:19 10.04.2026
46 Българин
"гордея се с тебе като мое създание, защото ме надмина по творчество. никога нямаше да ми дойде тази идея да направя от вода, хмел, ечемик и дрожди такова божествено питие"
и господ изпи всичката бира, оригна се и заспа, а човека Адам тръгна да оре, сее, жъне и да прави пак бира. И от тогаз на октобер фест човек празнува бирата като създадено от човека благо, което осмисля живота му. и за да запази това свое откритие човека създаде закон: "бира се прави от вода, хмел, и ечемик" и остави този закон непроменен и до ден днешен
11:19 10.04.2026
47 !!!?
11:22 10.04.2026
48 Кое
До коментар #28 от "Дзак":Е това, с което свикнахте? Споменавате го за втори път, явно ви тежи.
11:22 10.04.2026
50 Салмонела
Коментиран от #55
11:31 10.04.2026
51 Вместо към пост и смирение
11:32 10.04.2026
54 Българин
Кои сте вие люде, будители?
На рода български спасители!
Бог ли ви призова да разбуждате?
Народа поробен, спящ, да събуждате!
С история скъпа, за древна България,
написана не в дворец или канцелария.
За просвета в българско да се борите,
прозорец за неуките да отворите!
Да се изправите срещу гърците и патриарха,
да победите, да си имаме веч и Екзарха!
Борба да започнете, за род и държава!
Светът да говори, да ви уважава!
Кръвта си да пролеете! Да чуе Европа!
На игото дълго да прескочим окопа!
Да работите пак в свободна родина!
Делото ви да прославяме чак до амина!
Кои сте вие, родолюбци, будители?
Вечна слава вам! Българи, герои и просветители!
11:34 10.04.2026
55 Поне да вървеше заедно с католическия
До коментар #50 от "Салмонела":Великден а то почти не съвпадат. Съвпаднаха 2000 година и вместо това да стане традиция пак се делят. Аман от тях.
11:34 10.04.2026
56 В социализма
Коментиран от #87
11:37 10.04.2026
58 На този Даниил
11:38 10.04.2026
59 Кoпейка
До коментар #44 от "1102":Пробвах! Излезе твоя снимка! А това 1102 трябваше да го напишеш най отдолу, глyпако!
Коментиран от #67
11:39 10.04.2026
60 Р Г В
11:40 10.04.2026
61 Петров
Коментиран от #63
11:41 10.04.2026
62 Българин
И само Теб величая, о, велики Боже мой, Ти, който си в Храма си, избави ме!”
Върху плочката,освен текста, е гравиран своебразният подпис с пиктографското име на Тракийския Патриарх – Орфей. Това е първата Плоча на Първия Завет между Бога и ЧО+ВЕКА (ВЕЧНАТА ЕНЕРГИЯ) в цялата световна история на цивилизацията и религията! (отпреди 7 000 г.), открит Завет, Договор, Обещание между Бога и Човека, преди Моисеевия.
Когато едната страна по даден договор наруши дори една клауза от него, то- другата има право да разтури договора. СЪВРЕМЕННИ ПАЛЯЧОВЦИ - така наречени УПРАВЛЯВАЩИ и така наречени ПРОТЕСТИРАЩИ...
ЗАБРАВИЛИ СТЕ ДОГОВОРА С БОГОВЕТЕ НА ОЛИМП - БЪЛГАРИТЕ
11:41 10.04.2026
63 От кого всъщност трябва покаяние
До коментар #61 от "Петров":След като има толкова мъка на тоя свят.
11:43 10.04.2026
64 Страхуват се защото има война
До коментар #13 от "Хмм":Израел избива хора в Ивицата и в Ливан и в Иран и в Сирия. Ние може да сме следващите ако не кажем не на тоя геноцид на евреите над съседите им.
Коментиран от #65
11:54 10.04.2026
65 Дори САЩ и богатите арабски страни
До коментар #64 от "Страхуват се защото има война":От залива се страхуват от Израел дори и Путин се страхува от тях и ние също не смеем да отидем да вземем благодатния огън дори и в социализма не е било страх.
11:56 10.04.2026
66 Ние,
Светли комунистически празници!
Коментиран от #82
12:04 10.04.2026
67 1102
До коментар #59 от "Кoпейка":Потвърждение на думите ми виждам!
12:05 10.04.2026
68 Гражданин
Коментиран от #74
12:09 10.04.2026
69 Логично
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Гръцките не могат да видят грънчаря.
12:14 10.04.2026
70 Дори САЩ и богатите арабски страни
12:15 10.04.2026
71 ИСТИНСКИЯ ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ
12:17 10.04.2026
72 Дали?
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Щом Духът е създал материята, а човека е материя, значи не е Бог, а Боже творение, създадено по Образ и Подобие на Бога.
Коментиран от #78, #80
12:17 10.04.2026
73 Всъшност
До коментар #10 от "Да не съдим бай тикван и го хулим":Бедни и болни сме, защото съдим!
Коментиран от #76, #86
12:19 10.04.2026
74 Поучително слово
До коментар #68 от "Гражданин":Но трябва човек да е с чиста душа а то няма как да стане след като има толкова мъка и несправедливост на този свят. Това е невъзможно. От къде ще се вземе такъв безразличен човек или човек на който всичко да му е наред. Казано е: Блажени са вярващите и тяхно е царството небесно , но то няма такива хора наивни на практика.
Коментиран от #81
12:24 10.04.2026
75 Вървете в Куфланд и Лидол
12:27 10.04.2026
76 Кой кого съди човече
До коментар #73 от "Всъшност":Ние сме осъдените. Осъдени души сни !
12:29 10.04.2026
77 Ти си на страната на Злото!
До коментар #43 от "Факти":Пропуснал си да напишеш нещо МНОГО ВАЖНО, а то е СЪЩЕСТВЕНОТО! Бог е създал ВСИЧКО, но Сатаната се е опитал да му оспори първенството и така се е появила борбата между ДОБРОТО и ЗЛОТО. Злото накрая ще загуби, но дотогава всеки от вас ще има СВОБОДАТА ВОЛЯ да избере на коя страна да застане! И тъй като Сатаната иска да измами КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПОВЕЧЕ ДУШИ, той прилага всякакви подлости, на които е способен, за да спечели! Затова Бог даде възмжност на ВСЕКИ ОТ ВАС да се възползва от ЖЕРТВАТА на СПАСИТЕЛЯ, който умря на КРЪСТА, за да изкупи ВАШИТЕ грехове! ПРИЕМЕТЕ СПАСИТЕЛЯ И ЩЕ БЪДЕТЕ СПАСЕНИ!
Коментиран от #83
12:32 10.04.2026
78 Свободна е волята
До коментар #72 от "Дали?":Човек не е само материя. Има разум и чувства.Човек е отговорен за постъпките си и дори за мислите си. Но трябва да е благороден.
12:33 10.04.2026
79 ЧИТАТЕЛ
12:39 10.04.2026
80 Разбира се, че не сте!
До коментар #72 от "Дали?":Материята е мъртва без душа. Ако нямахте душа, щяхте да бъдете като пясъка и камъните. Тя ви е дадена от Бог, затова се казва, че сте негово подобие.
12:44 10.04.2026
81 Няма безгрешни хора
До коментар #74 от "Поучително слово":Когато сте вярващи, ще намерите сами пътя към Царството небесно. Бог има план за всеки от вас, трябва само да Му се доверите!
12:47 10.04.2026
82 Дзак
До коментар #66 от "Ние,":Разпети Петък! Празнува малката Мутра!
Коментиран от #84
12:49 10.04.2026
83 Ето!
До коментар #77 от "Ти си на страната на Злото!":Сатанитите започнаха да поставят минусчета!🤫
Давайте, не се щадете! Днес е подходящ ден да ви преброим!😇
12:50 10.04.2026
84 Ние,
До коментар #82 от "Дзак":комунистите не сме "малки мутри". Ние сме мутри висш пилотаж !!!
И друг път не обиждай на "малки" !
Коментиран от #85
12:55 10.04.2026
85 Дзак
До коментар #84 от "Ние,":Определяй се както желаеш!
13:11 10.04.2026
86 ХММ
До коментар #73 от "Всъшност":Бедни сте, щотото си нямате чекмедже, обаче можете да направите нещо срещу обедняването си - ДА ГЛАСУВАТЕ!
13:53 10.04.2026
87 мда
До коментар #56 от "В социализма":Комунистите не забраняват, само репресират. А пък ти..., ако ти стиска...
13:58 10.04.2026